নেপালৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি অলিক গ্ৰেপ্তাৰ : চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি
By ANI
Published : March 28, 2026 at 1:39 PM IST
কাঠমাণ্ডু : শনিবাৰে পুৱা গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে নেপালৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলীক কাঠমাণ্ডুৰ মহাৰাজগঞ্জৰ ত্ৰিভুৱন ইউনিভাৰ্ছিটী টিচিং হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । নেপালৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলীক ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত জেন জেড নেতৃত্বাধীন দুৰ্নীতিবিৰোধী প্ৰতিবাদ দমনৰ সৈতে জড়িত এক তথাকথিত হত্যা সম্পৰ্কীয় অভিযোগত ভক্তপুৰৰ নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা নেপাল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।
কমিউনিষ্ট পাৰ্টী অব নেপাল (ইউনিফাইড মাৰ্ক্সিষ্ট-লেনিনিষ্ট) (চিপিএন-ইউএমএল)ৰ সদস্য ৰঘুজী পণ্টে কয় যে যিখন প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত কে পি অলিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই তদন্ত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনত 'গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ভিত্তি' নাই । লগতে অভিযোগ কৰে যে এই প্ৰতিবেদনখন উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে যুগুত কৰা হৈছে ।
পণ্টে কয়, "তদন্ত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনখনতে গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ভিত্তি নাই । ইয়াক এক নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।"
প্ৰাক্তন বৈদেশিক মন্ত্ৰী তথা দলটোৰ নেতা প্ৰদীপ গ্যাৱালীয়ে কয়, "আমাৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা এইটো ৰাজনৈতিক প্ৰতিশোধ ।"
আনহাতে, এই গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অলিৰ দল চিপিএন-ইউএমএলে জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে নেপালী কংগ্ৰেছৰ নেতা তথা প্ৰাক্তন গৃহমন্ত্ৰী ৰমেশ লেখাককো তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে দাখিল কৰা আনুষ্ঠানিক অভিযোগৰ পিছতে তদন্ত আৰম্ভ হয় আৰু গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰা হয় ।
কাঠমাণ্ডু পোষ্টত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, আৰক্ষী বিষয়াসকলে কয় যে বিশেষ আদালতৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ গৌৰী বাহাদুৰ কাৰ্কীৰ নেতৃত্বত আয়োগে দিয়া পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
আয়োগে অলি, লেখাক আৰু তদানীন্তন আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক চন্দ্ৰ কুবেৰ খাপুঙক ৰাষ্ট্ৰীয় দণ্ডবিধিৰ ১৮১ আৰু ১৮২ ধাৰাত অপৰাধমূলক গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ লগতে ১০ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ডৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে ।
গৃহ সচিব গোকৰ্ণ মণি ডাৱাদী, সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ মুৰব্বী ৰাজু আৰিয়াল, ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্ত বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী হুতৰাজ থাপা আৰু কাঠমাণ্ডুৰ তদানীন্তন মুখ্য জিলা বিষয়া ছাবি ৰিজালৰ বিৰুদ্ধেও এই সংহিতাৰ ১৮২ নং ধাৰাত গোচৰ চলোৱাৰ বাবে প্ৰতিবেদনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি ইয়াত পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যে এই গোচৰত দোষী হিচাপে ধৰা পৰা আন বিষয়াসকলক তেওঁলোকৰ সংস্থাসমূহৰ নিজস্ব নিয়ন্ত্ৰণ আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হওক । প্ৰতিবেদনত এই দমন কাৰ্যৰ কাৰণ অপৰাধমূলক গাফিলতি আৰু অসাৱধানতা বুলি কোৱা হৈছে । আনহাতে, আন্দোলনৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ বিষয়ে পূৰ্বৰ চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি ইয়াৰ ফলত একাধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত নেপালত জেন জেড প্ৰতিবাদৰ সময়ত মুঠ ৭৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে কোটি কোটি টকাৰ চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস হৈছিল ।
শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত আয়োগৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । ইয়াৰ ফলত প্ৰতিবেদনত নাম উল্লেখ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পথ প্ৰশস্ত হয় ।
প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত কাৰ্কী আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ পৰীক্ষা কৰিবলৈ এখন অধ্যয়ন সমিতি গঠনৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।
কেবিনেটে নিৰাপত্তা সংস্থাৰ ভূমিকা পৰীক্ষা কৰিবলৈ এখন সুকীয়া তদন্ত সমিতি গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু ৰাজনৈতিক নেতা আৰু অন্যান্যৰ সৈতে জড়িত গোচৰত ইয়াক তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব ।
শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত নৱগঠিত চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ উপৰি ৰেপ সংগীত জগতৰ পৰা ৰাজনীতিবিদত পৰিণত হোৱা বলেন্দ্ৰ শ্বাহৰ প্ৰথমখন বৈঠকতো জেন-জেড আন্দোলন দমনৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰাকে ধৰি চাৰিটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।