বিমান হেণ্ডেল এৰি মাজ আকাশত দুই পাইলটৰ মহাৰণ, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা ১৫০ জনৰো অধিক যাত্ৰী
'ফ্লাইডুবাই' নামৰ বিমানখন হঠাৎ চৌদি আৰৱত অৱতৰণ, মাজ আকাশত দুই পাইলটৰ কাজিয়া ৷
Published : September 30, 2026 at 6:32 PM IST
নতুন দিল্লী : বিমান পৰিবহনখণ্ডত পুনৰ ভয়ংকৰ অঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বিমান ৷ ঘটনা অনুসৰি, ডুবাইৰ পৰা ইজৰাইলৰ তেল অভিবলৈ উৰা মৰা এখন বিমান জৰুৰীভাবে চৌদি আৰৱত অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হয় ৷
জানিব পৰা মতে, FZ1073 নম্বৰ 'ফ্লাইডুবাই' নামৰ বিমানখনে ডুবাইৰ পৰা ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল অভিব দিশে উৰা মাৰিছিল ৷ বৃহস্পতিবাৰে ১৫০ জনৰো অধিক যাত্ৰীক লগত লৈ উৰা মৰা 'ফ্লাইডুবাই' নামৰ বিমানখনৰ পাইলট কক্ষত (যাক ক'কপিত বুলি কোৱা হয়) দুই পাইলটৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় ৷
FLYDUBAI BOEING 737 CO-PILOT ALLEGEDLY STABBED CAPTAIN REPEATEDLY IN SUSPECTED TERROR ATTACK — N12— RT (@RT_com) September 30, 2026
Israeli authorities are treating the incident as a terror attack after the aircraft plunged from around 30,000 feet to 15,000 feet https://t.co/dVOJLJxij9 pic.twitter.com/eUzHWlsY0a
বিমানখন টেকঅফ কাৰ কেইঘণ্টা মানৰ ভিতৰতে দুই পাইলটৰ মাজত হোৱা কাজিৰ বাবে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতৰ সৃষ্টি হয় ৷ আনহাতে দুই পাইলটৰ গুৰুতৰভাবে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আহত পাইলটদ্বয়ে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জৰুৰীভাবে চৌদি আৰবৰ তাবুক বিমানবন্দৰত বিমনাখন অবতৰণ কৰে ৷
আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদমধ্যমৰ তথ্য অনুসৰি, মাজ আকাশত যেতিয়া ৩৩ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত বিমানখন গৈ আছিল তেতিয়াই দুই পাইলটৰ মাজত কাজিয়াত লিপ্ত হয় ৷ উক্ত ঘটনাৰ সময়ত মাত্ৰ ৩০ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ৩৩ হাজাৰ ফুট উচ্চতাৰ পৰা ১৭ হাজাৰ ফুট উচ্চতালৈ নামি যায় বিমানখন ৷ য'ত যাত্ৰীসকলো বিপদৰ আশংকাত কঁপি উঠে ৷
Prime Minister's Office announcement:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026
Following concerns over an aviation incident, Prime Minister Netanyahu held consultations on the matter and is monitoring developments.
The incident is under control, and all measures are currently being deployed in order to return the…
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক্স যোগে কয়,"সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে বুজ লৈ আছে ৷ বৰ্তমান সকলো যাত্ৰী সুৰক্ষিত হৈ আছে আৰু সুকলমে বিমানখনে অৱতৰণ কৰিছে ৷ সকলো যাত্ৰীকে শীঘ্ৰে ইজৰাইললৈ ঘূৰাই অনা হ'ব ৷"
תודה לבורא עולם ולנוסעים הגיבורים, אבל תפיסת הביטחון של ישראל חייבת לעלות קומה!— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 30, 2026
ישראל עשתה עבודה נפלאה בשנתיים וחצי האחרונות אבל אסור לעצור וחייבים להמשיך עד להכרעה המוחלטת באיראן, לבנון, עזה ויהודה ושומרון.
התפיסה הנאיבית שהאויבים שלנו חפצי חיים וצריך לרחם עליהם, קיבלה הבוקר…
ইজৰাইলৰ নিৰাপত্তা সংস্থাৰ মন্ত্ৰী ইটামাৰ বেন গভীৰে এক্স যোগে কয়,"সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বিমানখন হাইজেক কৰি কৰবাত কুণ্ডা মাৰি ইজৰাইলী নাগৰিকক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷ কিন্তু ব্যৰ্থ হ'ল সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰচেষ্টা ৷"
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইজৰাইলৰ সংবাদমাধ্যমত চৰ্চা হৈছে যে, যাত্ৰীবাহী বিমনাখন হাইজেক কৰিব বিচাৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ৷ লগতে ইজৰাইলী নাগৰিকক হত্যাৰ পৰিকল্পান কৰা হৈছিল বুলিও চৰ্চা চলিছে সংবাদমাধ্যমত ৷
লগতে পঢ়ক: হিন্দু প্ৰতিনিধি দলৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত মহিলা কৰ্মচাৰীক অব্যাহতি: পদত্যাগ কৰিব আইফেল টাৱাৰৰ মুৰব্বীয়ে