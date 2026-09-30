ETV Bharat / international

বিমান হেণ্ডেল এৰি মাজ আকাশত দুই পাইলটৰ মহাৰণ, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা ১৫০ জনৰো অধিক যাত্ৰী

'ফ্লাইডুবাই' নামৰ বিমানখন হঠাৎ চৌদি আৰৱত অৱতৰণ, মাজ আকাশত দুই পাইলটৰ কাজিয়া ৷

Flydubai Tel Aviv Flight Inciden
হেণ্ডেল এৰি মাজ আকাশত দুই পাইলটৰ মহাৰণ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 6:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : বিমান পৰিবহনখণ্ডত পুনৰ ভয়ংকৰ অঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বিমান ৷ ঘটনা অনুসৰি, ডুবাইৰ পৰা ইজৰাইলৰ তেল অভিবলৈ উৰা মৰা এখন বিমান জৰুৰীভাবে চৌদি আৰৱত অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হয় ৷

জানিব পৰা মতে, FZ1073 নম্বৰ 'ফ্লাইডুবাই' নামৰ বিমানখনে ডুবাইৰ পৰা ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল অভিব দিশে উৰা মাৰিছিল ৷ বৃহস্পতিবাৰে ১৫০ জনৰো অধিক যাত্ৰীক লগত লৈ উৰা মৰা 'ফ্লাইডুবাই' নামৰ বিমানখনৰ পাইলট কক্ষত (যাক ক'কপিত বুলি কোৱা হয়) দুই পাইলটৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় ৷

বিমানখন টেকঅফ কাৰ কেইঘণ্টা মানৰ ভিতৰতে দুই পাইলটৰ মাজত হোৱা কাজিৰ বাবে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতৰ সৃষ্টি হয় ৷ আনহাতে দুই পাইলটৰ গুৰুতৰভাবে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আহত পাইলটদ্বয়ে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জৰুৰীভাবে চৌদি আৰবৰ তাবুক বিমানবন্দৰত বিমনাখন অবতৰণ কৰে ৷

আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদমধ্যমৰ তথ্য অনুসৰি, মাজ আকাশত যেতিয়া ৩৩ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত বিমানখন গৈ আছিল তেতিয়াই দুই পাইলটৰ মাজত কাজিয়াত লিপ্ত হয় ৷ উক্ত ঘটনাৰ সময়ত মাত্ৰ ৩০ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ৩৩ হাজাৰ ফুট উচ্চতাৰ পৰা ১৭ হাজাৰ ফুট উচ্চতালৈ নামি যায় বিমানখন ৷ য'ত যাত্ৰীসকলো বিপদৰ আশংকাত কঁপি উঠে ৷

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক্স যোগে কয়,"সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে বুজ লৈ আছে ৷ বৰ্তমান সকলো যাত্ৰী সুৰক্ষিত হৈ আছে আৰু সুকলমে বিমানখনে অৱতৰণ কৰিছে ৷ সকলো যাত্ৰীকে শীঘ্ৰে ইজৰাইললৈ ঘূৰাই অনা হ'ব ৷"

ইজৰাইলৰ নিৰাপত্তা সংস্থাৰ মন্ত্ৰী ইটামাৰ বেন গভীৰে এক্স যোগে কয়,"সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বিমানখন হাইজেক কৰি কৰবাত কুণ্ডা মাৰি ইজৰাইলী নাগৰিকক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷ কিন্তু ব্যৰ্থ হ'ল সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰচেষ্টা ৷"

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইজৰাইলৰ সংবাদমাধ্যমত চৰ্চা হৈছে যে, যাত্ৰীবাহী বিমনাখন হাইজেক কৰিব বিচাৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ৷ লগতে ইজৰাইলী নাগৰিকক হত্যাৰ পৰিকল্পান কৰা হৈছিল বুলিও চৰ্চা চলিছে সংবাদমাধ্যমত ৷

লগতে পঢ়ক: হিন্দু প্ৰতিনিধি দলৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত মহিলা কৰ্মচাৰীক অব্যাহতি: পদত্যাগ কৰিব আইফেল টাৱাৰৰ মুৰব্বীয়ে

TAGGED:

ফ্লাইডুবাই
ইজৰাইল
ডুবাই
পাইলটৰ কাজিয়া
FLYDUBAI TEL AVIV FLIGHT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.