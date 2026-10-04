ETV Bharat / international

ডুবাইৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্সে ভাৰতীয় পাইলট স্মিট মাচ্চাৰ কঁপালত চুমা দি ক'লে- 'আমি গৌৰৱান্বিত'

ফ্লাইডুবাই বিমান FZ1073ৰ ভাৰতৰ সাহসী পাইলট স্মিট মাচ্চাৰৰ বৰ্তমান অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জনালে ইউএৰ ভাৰতীয় দূতাবাসে ।

FlyDubai attack Dubai Crown Prince praises Indian pilot Machchhar
স্মিট মাচ্চাৰক সাক্ষাৎ কৰে ডুবাইৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্সে (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 4, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডুবাই: ডুবাইৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স হমদান বিন মহম্মদ বিন ৰশিদ অল মক্তুমে সহ-পাইলটৰ আক্ৰমণ বীৰত্বৰে প্ৰতিহত কৰি ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ যোৱা ফ্লাইডুবাই বিমানৰ ১৮০ জন লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা ভাৰতীয় পাইলট স্মিট মাচ্চাৰৰ সাহসিকতাৰ প্ৰশংসা কৰে ।

কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক বুধবাৰে ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভৰ দিশে গৈ থকা 'ফ্লাইডুবাই' নামৰ বিমানখনৰ পাইলট কক্ষত সহ পাইলটে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল, য'ত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।

ডুবাইৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স হমদানে চিকিৎসালয়ত মাচ্চাৰক সাক্ষাৎ কৰে আৰু সেই ফটো এক্স হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰে । ইউএইৰ উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী হমদানে কয়, "ফ্লাইডুবাই বিমানৰ পাইলটগৰাকীয়ে মানৱ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে সাহসিকতা, দায়িত্ববোধ আৰু সংবেদনশীলতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে ।"

তেওঁ কয়,"আমি তেওঁৰ সাহসিকতাক প্ৰশংসা কৰিছোঁ । আমি গৌৰৱান্বিত যে তেওঁ আমাৰ দলৰ সদস্য । আমাৰ দেশৰ কাহিনীৰ অংশ আৰু কৰুণা, শান্তি আৰু জীৱনক মূল্যৰ বাবে খ্যাতি লাভ কৰা ইউএইৰ মূল্যবোধৰ তেওঁ অংশ ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় দূতাবাসে মাচ্চাৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা উন্নত হোৱা বুলি কোৱাৰ লগতে তেওঁৰ চিকিৎসা চলি থকা বুলি সদৰী কৰিছিল । দূতাবাসে এক্সৰ এটা প'ষ্টত কয়,"কেপ্টেইন স্মিটক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট উন্নত হৈছে । আমি তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সৈতে যোগাযোগত আছোঁ আৰু তেওঁৰ ক্ষিপ্ৰ আৰোগ্যৰ বাবে সকলোধৰণৰ সহায় আগবঢ়াইছোঁ ।"

দূতাবাসে মাচ্চাৰক চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ বাবে ইউএইৰ চৰকাৰৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ দ্ৰুত আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা বুলি উল্লেখ কৰে ।

ইফালে তদন্ত চলাই থকা ইউএইয়ে কয় যে তেওঁৰ সহ পাইলটগৰাকীয়ে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্য-কলাপ সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল । চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা 'ডব্লিউএএম'য়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ইউএইৰ এটৰ্নী জেনেৰেল হামিদ শ্বেফ অল ছামচিয়ে জনাই যে সহপাইলটগৰাকীয়ে মাচ্চাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ বিমানখনত থকা কুঠাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু বিমানখন নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল ।

জানিব পৰা মতে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈয়ো মাচ্চাৰে ক'কপিটৰ দুৱাৰ খুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যাৰ ফলত যাত্ৰী আৰু ক্ৰু সদস্যসকলে সহ পাইলটক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: কেপ্টেইন মাচ্চাৰৰে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ নেতান্যাহুৰ; ইজৰাইলৰ স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাচ্চাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিশেষ আমন্ত্ৰণ

ফ্লাইডুবাইকাণ্ডৰ সহ-পাইলটক চিনাক্ত, উগ্ৰবাদী চিন্তাধাৰা আৰু আল কায়দাৰ মতাদৰ্শৰে পৰিচালিত

TAGGED:

DUBAI CROWN PRINCE
কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ
ফ্লাইডুবাই বিমান
বিমান পাইলটৰ যুদ্ধ
FLYDUBAI ATTACK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.