ডুবাইৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্সে ভাৰতীয় পাইলট স্মিট মাচ্চাৰ কঁপালত চুমা দি ক'লে- 'আমি গৌৰৱান্বিত'

ডুবাইৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্সে ভাৰতীয় পাইলট স্মিট মাচ্চাৰ কঁপালত চুমা দি ক'লে- 'আমি গৌৰৱান্বিত'
ফ্লাইডুবাই বিমান FZ1073ৰ ভাৰতৰ সাহসী পাইলট স্মিট মাচ্চাৰৰ বৰ্তমান অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জনালে ইউএৰ ভাৰতীয় দূতাবাসে ।
Published : October 4, 2026 at 1:04 PM IST
ডুবাই: ডুবাইৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স হমদান বিন মহম্মদ বিন ৰশিদ অল মক্তুমে সহ-পাইলটৰ আক্ৰমণ বীৰত্বৰে প্ৰতিহত কৰি ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ যোৱা ফ্লাইডুবাই বিমানৰ ১৮০ জন লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা ভাৰতীয় পাইলট স্মিট মাচ্চাৰৰ সাহসিকতাৰ প্ৰশংসা কৰে ।
কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক বুধবাৰে ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভৰ দিশে গৈ থকা 'ফ্লাইডুবাই' নামৰ বিমানখনৰ পাইলট কক্ষত সহ পাইলটে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল, য'ত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।
ডুবাইৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স হমদানে চিকিৎসালয়ত মাচ্চাৰক সাক্ষাৎ কৰে আৰু সেই ফটো এক্স হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰে । ইউএইৰ উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী হমদানে কয়, "ফ্লাইডুবাই বিমানৰ পাইলটগৰাকীয়ে মানৱ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে সাহসিকতা, দায়িত্ববোধ আৰু সংবেদনশীলতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে ।"
During a visit to Captain Smit Machchhar… the flydubai pilot who embodied the highest degrees of courage, responsibility, and care for human life.— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 3, 2026
From us, and from the leadership of the nation, he has our full appreciation and praise.
We are proud that he is part of our… pic.twitter.com/QgpQxdcK5C
তেওঁ কয়,"আমি তেওঁৰ সাহসিকতাক প্ৰশংসা কৰিছোঁ । আমি গৌৰৱান্বিত যে তেওঁ আমাৰ দলৰ সদস্য । আমাৰ দেশৰ কাহিনীৰ অংশ আৰু কৰুণা, শান্তি আৰু জীৱনক মূল্যৰ বাবে খ্যাতি লাভ কৰা ইউএইৰ মূল্যবোধৰ তেওঁ অংশ ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় দূতাবাসে মাচ্চাৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা উন্নত হোৱা বুলি কোৱাৰ লগতে তেওঁৰ চিকিৎসা চলি থকা বুলি সদৰী কৰিছিল । দূতাবাসে এক্সৰ এটা প'ষ্টত কয়,"কেপ্টেইন স্মিটক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট উন্নত হৈছে । আমি তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সৈতে যোগাযোগত আছোঁ আৰু তেওঁৰ ক্ষিপ্ৰ আৰোগ্যৰ বাবে সকলোধৰণৰ সহায় আগবঢ়াইছোঁ ।"
দূতাবাসে মাচ্চাৰক চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ বাবে ইউএইৰ চৰকাৰৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ দ্ৰুত আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা বুলি উল্লেখ কৰে ।
ইফালে তদন্ত চলাই থকা ইউএইয়ে কয় যে তেওঁৰ সহ পাইলটগৰাকীয়ে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্য-কলাপ সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল । চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা 'ডব্লিউএএম'য়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ইউএইৰ এটৰ্নী জেনেৰেল হামিদ শ্বেফ অল ছামচিয়ে জনাই যে সহপাইলটগৰাকীয়ে মাচ্চাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ বিমানখনত থকা কুঠাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু বিমানখন নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল ।
জানিব পৰা মতে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈয়ো মাচ্চাৰে ক'কপিটৰ দুৱাৰ খুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যাৰ ফলত যাত্ৰী আৰু ক্ৰু সদস্যসকলে সহ পাইলটক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।