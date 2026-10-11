ETV Bharat / international

নেপালত প্ৰলয় : হঠাতে অহা বানে উটুৱাই নিলে ঘৰ-দলং, নিৰুদ্দেশ ১০জন

নেপালৰ গোৰ্খাত আকস্মিক বান ৷ বানত বহুতো ক্ষতিসাধন হয় ৷ বাতৰি লিখা পৰলৈকে ১০জন নিৰুদ্দেশ, ৬জনক উদ্ধাৰ ৷

Flash flood sweeps away houses, bridges in Nepal's Gorkha
নেপালত প্ৰলয় (ANI)
author img

By PTI

Published : October 11, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কাঠমাণ্ডু : পুনৰ প্ৰকৃতিৰ ৰোষত নেপাল ৷ শেহতীয়াকৈ আকস্মিক বানৰ ফলত নেপালত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত নেপালৰ গোৰ্খা জিলাত বুধী গণ্ডক নদীত হঠাতে বানৰ সৃষ্টি হয় ৷ হঠাতে অহা এই বানত ৩৫টাতকৈও অধিক ঘৰ, দলং উটি যায় ৷ লগতে এই বানৰ ফলত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰো ক্ষতিসাধন হয় ৷

বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমানলৈকে ১০ জন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ লগতে ৬জন লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, এই বানত মুঠ ছয়খন দলং উটি গৈছে ৷ যাৰ ভিতৰত দুখন মটৰ চাইকেল বা যান-বাহন চলাচল কৰিব পৰা দলং আৰু চাৰিখন ওলমা দলং আছে ৷

বুধী গণ্ডক নদীৰ কাষত বাস লোকসকলক ইতিমধ্যে সেই স্থান এৰি ওখ ঠাইলৈ যাবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে । গোৰ্খা জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰ্যালয়ৰ সহকাৰী মুখ্য জিলা বিষয়া নেত্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়া মতে, নদীৰ পাৰত বাস কৰা লোকসকলক সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ থকাৰ লগতে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হ’বলৈ গোৰ্খা জিলা প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে ।

কাঠমাণ্ডু পোষ্টৰ উদ্ধৃতিৰে সংবাদ সংস্থা PTI-এ গণ্ডক প্ৰদেশৰ বানত ছালেৰী, পাইয়ুকা আৰু জগতৰ নদীৰ পাৰৰ ঘৰ-দুৱাৰৰ লগতে ৱাৰ্ডটোক সংযোগ কৰা এখন ওলমি থকা দলং উটুৱাই লৈ গৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে । গোৰ্খাৰ মুখ্য জিলা বিষয়া ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ মিশ্ৰই জনোৱা মতে, এই বানৰ ফলত এতিয়ালৈকে কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই ।

দেওবাৰে নেপালত পুনৰ হঠাৎ হোৱা বানৰ স্পষ্ট কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই । স্থানীয় লোকসকলে সন্দেহ কৰা মতে, চুমনুবুৰী-৬ৰ (Chumnubri-6) লোকপা আৰু চুমলিঙৰ মাজত বুধা গণ্ডকৰ উপনৈ ছয়াৰ নৈখন বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত এই বানৰ সূচনা হ’ব পাৰে । প্ৰাথমিক খবৰ অনুসৰি জিলাখনৰ চুমনুবুৰী গ্ৰাম্য পৌৰসভাৰ প্ৰায় তিনি ডৰ্জন ঘৰ এই বানত উটি গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : নেপালৰ বান: মৃত্যুৰ সংখ্যা ১,৩৪৪ লৈ বৃদ্ধি, বৰ্তমানো নিৰুদ্দেশ ২৭৫ জন ভাৰতীয়

লগতে পঢ়ক : নেপালৰ বানত নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকক ১০ দিনে বিচাৰি নাপায় প্ৰতীকীৰূপত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন

TAGGED:

নেপালৰ বুধী গণ্ডক নদী
নেপালত প্ৰলয়
গোৰ্খা জিলা প্ৰশাসন
ইটিভি ভাৰত অসম
FLASH FLOOD IN NEPAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.