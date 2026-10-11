নেপালত প্ৰলয় : হঠাতে অহা বানে উটুৱাই নিলে ঘৰ-দলং, নিৰুদ্দেশ ১০জন

নেপালত প্ৰলয় : হঠাতে অহা বানে উটুৱাই নিলে ঘৰ-দলং, নিৰুদ্দেশ ১০জন
নেপালৰ গোৰ্খাত আকস্মিক বান ৷ বানত বহুতো ক্ষতিসাধন হয় ৷ বাতৰি লিখা পৰলৈকে ১০জন নিৰুদ্দেশ, ৬জনক উদ্ধাৰ ৷
By PTI
Published : October 11, 2026 at 1:43 PM IST
কাঠমাণ্ডু : পুনৰ প্ৰকৃতিৰ ৰোষত নেপাল ৷ শেহতীয়াকৈ আকস্মিক বানৰ ফলত নেপালত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত নেপালৰ গোৰ্খা জিলাত বুধী গণ্ডক নদীত হঠাতে বানৰ সৃষ্টি হয় ৷ হঠাতে অহা এই বানত ৩৫টাতকৈও অধিক ঘৰ, দলং উটি যায় ৷ লগতে এই বানৰ ফলত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰো ক্ষতিসাধন হয় ৷
বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমানলৈকে ১০ জন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ লগতে ৬জন লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, এই বানত মুঠ ছয়খন দলং উটি গৈছে ৷ যাৰ ভিতৰত দুখন মটৰ চাইকেল বা যান-বাহন চলাচল কৰিব পৰা দলং আৰু চাৰিখন ওলমা দলং আছে ৷
Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority tweets, "A large flood is coming from Chumanuwmi Rural Municipality-6 of the Budhi Gandaki River, so until the flood passes, do not go near the river up to Trishuli Dobhan. Stay in high places." (Source: Nepal Army)— ANI (@ANI) October 11, 2026
বুধী গণ্ডক নদীৰ কাষত বাস লোকসকলক ইতিমধ্যে সেই স্থান এৰি ওখ ঠাইলৈ যাবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে । গোৰ্খা জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰ্যালয়ৰ সহকাৰী মুখ্য জিলা বিষয়া নেত্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়া মতে, নদীৰ পাৰত বাস কৰা লোকসকলক সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ থকাৰ লগতে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হ’বলৈ গোৰ্খা জিলা প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে ।
बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीपश्चात् खोज तथा उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेनाको फौज हवाई तथा स्थल मार्गबाट खटिई पहिरोको जोखिममा रहेको जगत इलाकाबाट ६ जनाको हवाई उद्धार गरेको । काठमाडौँमा रहेको composite quick reaction team समेत हवाई साधनबाट उक्त इलाकामा तैनाथ भएको । https://t.co/nCCqo5zdCB— Nepali Army (@NepaliArmyHQ) October 11, 2026
কাঠমাণ্ডু পোষ্টৰ উদ্ধৃতিৰে সংবাদ সংস্থা PTI-এ গণ্ডক প্ৰদেশৰ বানত ছালেৰী, পাইয়ুকা আৰু জগতৰ নদীৰ পাৰৰ ঘৰ-দুৱাৰৰ লগতে ৱাৰ্ডটোক সংযোগ কৰা এখন ওলমি থকা দলং উটুৱাই লৈ গৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে । গোৰ্খাৰ মুখ্য জিলা বিষয়া ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ মিশ্ৰই জনোৱা মতে, এই বানৰ ফলত এতিয়ালৈকে কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই ।
#WATCH | Nepal | Visuals from flooding in the Budhi Gandaki River, affecting surrounding areas https://t.co/TrRcB3ZNpd— ANI (@ANI) October 11, 2026
দেওবাৰে নেপালত পুনৰ হঠাৎ হোৱা বানৰ স্পষ্ট কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই । স্থানীয় লোকসকলে সন্দেহ কৰা মতে, চুমনুবুৰী-৬ৰ (Chumnubri-6) লোকপা আৰু চুমলিঙৰ মাজত বুধা গণ্ডকৰ উপনৈ ছয়াৰ নৈখন বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত এই বানৰ সূচনা হ’ব পাৰে । প্ৰাথমিক খবৰ অনুসৰি জিলাখনৰ চুমনুবুৰী গ্ৰাম্য পৌৰসভাৰ প্ৰায় তিনি ডৰ্জন ঘৰ এই বানত উটি গৈছে ৷