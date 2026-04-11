ইছলামাবাদত বহু চৰ্চিত ইৰাণ-আমেৰিকাৰ প্ৰস্তাৱিত আলোচনা; আলোচনাৰ পূৰ্বে জানিবলগীয়া পাঁচটা বিষয়

ইছলামাবাদত বহু চৰ্চিত ইৰাণ-আমেৰিকাৰ প্ৰস্তাৱিত আলোচনা; আলোচনাৰ পূৰ্বে জানিবলগীয়া পাঁচটা বিষয়
৮ এপ্ৰিলত ৱাশ্বিংটন আৰু তেহৰানে পাকিস্তানৰ মধ্যস্থতাত দুসপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতিত সন্মতি প্ৰকাশ কৰে আৰু ২২ এপ্ৰিলত এই যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Published : April 11, 2026 at 2:17 PM IST
ইছলামাবাদ : হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু আৰু বিশ্ব শক্তি বজাৰত অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰা ইৰাণ যুদ্ধৰ স্থায়ী অন্ত পেলোৱাৰ প্ৰচেষ্টাৰে শনিবাৰে ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত আলোচনা অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াৰ পূৰ্বে এই আলোচনাৰ বাবে আমেৰিকাই দুসপ্তাহৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে ।
ইছলামাবাদ আলোচনাৰ পূৰ্বে এই আলোচনা সন্দৰ্ভত জানিবলগীয়া পাঁচটা বিষয় ইয়াত দাঙি ধৰা হৈছে ।
আলোচনাৰ আঁৰৰ যুদ্ধ
২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণৰ ওপৰত এক মাৰাত্মক সমন্বিত আক্ৰমণ চলায় । এই আক্ৰমণত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আলী খামেইনীৰ মৃত্যু হয় আৰু ইৰাণৰ সামৰিক আৰু পাৰমাণৱিক আন্তঃগাঁথনিত আঘাত হানে । ইৰাণৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু আমেৰিকাৰ হিউমেন ৰাইটছ এক্টিভিষ্ট নিউজ এজেন্সীৰ (HRANA) তথ্য অনুসৰি, পাঁচ সপ্তাহৰ আক্ৰমণত ইৰাণত ৩ হাজাৰোধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
আনহাতে, ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত তেহৰানে উপসাগৰীয় জলপথ হৰমুজ প্ৰণালী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়ে । উল্লেখ্য যে এই জলপথৰ মাজেৰে বিশ্বৰ প্ৰায় পঞ্চমাংশ তেল আৰু গেছৰ যাতায়াত হয় । যাৰ ফলত শক্তিৰ মূল্য আকাশলংঘী হয় আৰু বিশ্বজুৰি বাণিজ্যত ব্যাঘাত জন্মে । ইয়াৰ মাজতে ৮ এপ্ৰিলত ৱাশ্বিংটন আৰু তেহৰানে পাকিস্তানৰ মধ্যস্থতাত দুসপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰে । এই যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ ২২ এপ্ৰিলত উকলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পাকিস্তানৰ অপ্ৰত্যাশিত ভূমিকা
মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে পাকিস্তানৰ গুৰুত্ব অসাধাৰণ ৰূপত ব্যাপক কূটনৈতিক নেটৱৰ্কৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । ১৯৪৭ চনত স্বাধীনতাৰ পিছত পাকিস্তানক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া প্ৰথমখন দেশ আছিল ইৰাণ । দুয়োখন চুবুৰীয়া দেশৰ মাজত ৯০০ কিলোমিটাৰ (৫৬০ মাইল) দৈৰ্ঘ্যৰ সীমা আৰু গভীৰ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় সম্পৰ্ক আছে ।
পাকিস্তানতো ২ কোটিৰো অধিক চিয়া মুছলমানে বাস কৰে । এই সংখ্যা হৈছে ইৰাণৰ পিছতে বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম । ইছলামাবাদে ৱাশ্বিংটন, ৰিয়াধ আৰু বেইজিঙৰ সৈতেও শক্তিশালী সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে ।
মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ফালে পাকিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ইছাক দাৰে চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং য়ীৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে বেইজিং ভ্ৰমণ কৰিছিল । এই ভ্ৰমণক ইছলামাবাদৰ মধ্যস্থতাকাৰী প্ৰচেষ্টাক “সকলো পক্ষৰ উমৈহতীয়া স্বাৰ্থ অনুসৰি” বুলি সমৰ্থন কৰিছিল ।
ট্ৰাম্পে নিজেই এএফপিক জনাইছে যে চীনে ইৰাণক আলোচনাৰ মেজলৈ অনাত সহায় কৰিছিল, যিটো পদক্ষেপ পাকিস্তানী বিষয়াৰ সমৰ্থিত । নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত আলোচনাৰ বিষয়ে জ্ঞাত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ পাকিস্তানী বিষয়াই এএফপিক কয়, "যুদ্ধবিৰতিৰ নিশা আশাবোৰ নিৰ্বাপিত হৈ আহিছিল যদিও চীনে ইয়াৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰি ইৰাণক প্ৰাথমিক যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মতি দিবলৈ পতিয়ন নিয়াইছিল ।"
আলোচনাৰ মেজত কি থাকিব ?
বৰ্তমানো দুয়োপক্ষৰ মাজৰ ব্যৱধান বৃহৎ হৈয়ে আছে । ৱাশ্বিংটনৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, আলোচনাৰ ১৫ দফীয়া প্ৰস্তাৱ ইৰাণৰ সমৃদ্ধ ইউৰেনিয়াম আৰু হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলি কৰাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত ।
আনহাতে, তেহৰানে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ১০ দফীয়া পৰিকল্পনাৰে প্ৰণালী নিয়ন্ত্ৰণ, প্ৰণালী অতিক্ৰম কৰা জাহাজৰ বাবে টোল, সকলো আঞ্চলিক সামৰিক অভিযানৰ অন্ত পেলোৱা আৰু সকলো নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱাৰ দাবী জনাইছে । লেবাননো ইয়াৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ আৰু দৃঢ় দাবী ।
ইফালে ইজৰাইলে যুদ্ধবিৰতি বলবৎ হোৱাৰ পিছতো হিজবুল্লাক লক্ষ্য কৰি লেবাননত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে । আনহাতে, ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফে যুদ্ধবিৰতিত লেবাননকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি কোৱা কথাটো নাকচ কৰিছে ।
আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভ্যান্সে সুৰ নৰম কৰা যেন দেখা গৈছে । তেনেক্ষেত্ৰত ইৰাণৰ পৰা লেবাননক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব বুলি হয়তো ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে । ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানে X পোষ্টত সকীয়াই দিয়ে যে লেবাননত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণে আলোচনাক 'অৰ্থহীন' কৰি তুলিছে ।
ইৰাণেও দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত ৱাশ্বিংটনৰ দাবী মানি ল’বলৈ অস্বীকাৰ কৰি আহিছে । ইৰাণৰ সূত্ৰই ইৰাণৰ সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে যে লেবাননত যুদ্ধবিৰতি স্থাপন নহ’লে তেহৰানে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ নকৰে ।
আলোচনাকাৰী কোন ?
ভ্যান্সে আমেৰিকান দলটোক নেতৃত্ব দিব । তেওঁৰ সৈতে বিশেষ ৰাষ্ট্ৰদূত ষ্টিভ উইটকফ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ জোঁৱায়েক জেৰেড কুছনাৰে সহযোগ কৰিব । এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ২০১৫ চনৰ পাৰমাণৱিক চুক্তিৰ আলোচনাৰ পিছত বিদেশ মন্ত্ৰী জন কেৰী হৈছে ইৰাণৰ সৈতে আমেৰিকাৰ আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ যোগাযোগকাৰী ।
যুদ্ধই প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যাহত কৰাৰ পূৰ্বে উইটকফে ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিৰ সৈতে ওমানৰ মধ্যস্থতাত একাধিক পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হৈছিল । ইফালে আৰাঘচি আৰু ইৰাণৰ সংসদৰ অধ্যক্ষ মহম্মদ বাঘেৰ গালিবাফৰ লগতে অন্যান্য নিৰাপত্তা আৰু অৰ্থনৈতিক বিষয়াসকল পাকিস্তানত উপস্থিত হৈছে বুলি ইৰাণৰ চৰকাৰী টেলিভিছন আৰু পাকিস্তান চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিছে ।
তেওঁলোকৰ আগমনৰ কথা জানিবলৈ দি ৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰচাৰক আইআৰআইবিয়ে তেহৰানৰ স্থিতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে যে লেবাননত যুদ্ধবিৰতিকে ধৰি চৰ্ত পূৰণ নহ’লে আলোচনা আৰম্ভ নহ’ব ।
ইছলামাবাদত অঘোষিত লকডাউন
উল্লেখ্য যে পাকিস্তানৰ ৰাজধানী ইছলামাবাদত এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব । চৰকাৰে আলোচনাৰ স্থানৰ কথা প্ৰকাশ নকৰি নিজৰ ৰণনীতি লুকুৱাই ৰাখিছে । কিন্তু ৰাজধানীৰ উচ্চ নিৰাপত্তাসম্পন্ন ৰেড জ’নত বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ কাষৰতে অৱস্থিত চেৰেনা হোটেলে বুধবাৰে অতিথিসকলক নিজৰ নিজৰ কোঠা খালী কৰিবলৈ কয় ।
ৰাজধানীৰ কৰ্তৃপক্ষই বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে দুদিনীয়া চৰকাৰী বন্ধৰ ঘোষণা কৰে । ইছলামাবাদৰ ৰাজপথসমূহ সামৰিক পোছাক পৰিহিত অস্ত্ৰধাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে গিজগিজাই আছে । যান-বাহনৰ পথৰ দিশ সলনি কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ তালাচী চকী স্থাপন কৰা হৈছে ।
আলোচনা পৰোক্ষ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে: দুয়োপক্ষৰ প্ৰতিনিধি দলে পৃথক পৃথক কোঠাত বহি পাকিস্তানী বিষয়াসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰস্তাৱসমূহ আদান-প্ৰদান কৰিব । ই পূৰ্বৰ ওমানৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ পৰ্যায়ত ব্যৱহাৰ কৰা ফৰ্মেটক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।