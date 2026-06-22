ETV Bharat / international

ছুইজাৰলেণ্ডত ইৰাণ-আমেৰিকাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ আলোচনা সমাপ্ত

আলোচনাৰ অন্তত দুয়োখন দেশে হৰমুজ জলদ্বীপত ভুল বুজাবুজি অথবা কোনো ধৰণৰ কাণ্ডৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ‘যোগাযোগ লাইন’ স্থাপন কৰিবলৈ সন্মত হয় ।

US IRAN NEGOTIATIONS TALKS
আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভ্যান্স আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 9:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বাৰ্গেনষ্টক (ছুইজাৰলেণ্ড): মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ আলোচনা সমাপ্ত হৈছে ৷ কাটাৰ আৰু পাকিস্তানৰ মধ্যস্থতাত ছুইজাৰলেণ্ডৰ বাৰ্গেনষ্টকত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ বৈঠকৰ পাছত পাকিস্তান আৰু কাটাৰে এক যৌথ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি এই তথ্য সদৰী কৰে ৷

পাকিস্তান আৰু কাটাৰৰ যৌথ বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "ইছলামবাদ বুজাবুজিৰ অধীনত প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনা ছুইজাৰলেণ্ডৰ বাৰ্গেনষ্টকত সমাপ্ত হয় । এই আলোচনাত ইৰাণ, আমেৰিকা আৰু মধ্যস্থতাকাৰী দুখন দেশ ক্ৰমে কাটাৰ আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।"

বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, "লেক লুচাৰ্ণ শীৰ্ষ সন্মিলনখন ইতিবাচক আৰু গঠনমূলক পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত হৈছিল । অধিক কাৰিকৰী আলোচনাৰ ব্যৱস্থা স্থাপনকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত উৎসাহজনক অগ্ৰগতি লাভ কৰা হৈছে।"

ছুইজাৰলেণ্ডত হোৱা আলোচনাৰ শেষত মধ্যস্থতাকাৰীসকলে জনাইছিল যে দুয়োখন দেশে হৰমুজ জলদ্বীপত কোনো ধৰণৰ কাণ্ড ৰোধ কৰিবলৈ ‘যোগাযোগ লাইন’ স্থাপন কৰিবলৈ সন্মত হৈছে । পাকিস্তান আৰু কাটাৰে যৌথ বিবৃতিত কয়, “পক্ষসমূহৰ মাজত এটা যোগাযোগ লাইন স্থাপন কৰা হৈছে, যাতে বাণিজ্যিক জাহাজসমূহ হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে নিৰাপদে পাৰ হোৱাটো নিশ্চিত কৰা হয় আৰু কোনো ধৰণৰ কাণ্ড বা ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি নহয় ৷"

বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে যে ইৰাণ আৰু আমেৰিকাই লেবাননত সামৰিক কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰিবলৈ ‘সংঘাতমুক্ত কোষ’ স্থাপনৰ বাবেও সন্মত হৈছে । যৌথ বিবৃতি অনুসৰি, “পক্ষসমূহে এই কথাত সন্মত হৈছে যে তেওঁলোক, লেবানন ৰিপাব্লিক আৰু মধ্যস্থতাকাৰীসকলে যৌথভাৱে লেবাননত সামৰিক ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত মানি চলাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ এটা সংঘাতমুক্ত কোষ স্থাপন কৰিব ।”

তদুপৰি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইৰাণ আৰু আমেৰিকাই ৬০ দিনৰ ভিতৰত যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ চূড়ান্ত চুক্তিত উপনীত হ’বলৈ ৰোডমেপত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে । যৌথ বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, “উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতিখনে ৬০ দিনৰ ভিতৰত চূড়ান্ত চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ বাবে ৰোডমেপত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে, যিয়ে অধিক কাৰিকৰী আলোচনা তৎকালীনভাৱে পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ ভিত্তি স্থাপন কৰিছে ।” ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে, “বাৰ্গেনষ্টক ৰিজ’ৰ্টত সপ্তাহটোৰ বাকী সময়ছোৱাত কাৰিকৰী আলোচনা চলি থাকিব ।”

লগতে পঢ়ক : টেহৰাণে বন্ধ কৰিলে হৰমুজ, টোল আৰোপৰ ভাবুকি ট্ৰাম্পৰ

TAGGED:

আমেৰিকাৰ ইৰাণৰ আলোচনা
হৰমুজ জলদ্বীপ
মধ্যপ্ৰাচ্য যুদ্ধ
ইটিভি ভাৰত অসম
US IRAN NEGOTIATIONS TALKS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.