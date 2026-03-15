যুদ্ধজৰ্জৰ ইৰাণৰ পৰা নতুন দিল্লীত উপস্থিত ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰথমটো গোট

ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ মাজতে দেওবাৰে দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে ৭০ জনতকৈ অধিক ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰথমটো গোটে ।

INDIAN STUDENTS IN IRAN
ইৰাণৰ পৰা দিল্লীত পালেহি ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ দল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 3:46 PM IST

নতুন দিল্লী : ইৰাণত অব্যাহত থকা উত্তেজনা আৰু আক্ৰমণৰ মাজতে তাত অধ্যয়নৰত ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিৰাপদে উদ্ধাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । দেওবাৰে পুৱা ডুবাই হৈ ভাৰতত উপস্থিত হয় ৭০ জনতকৈ অধিক ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । ইয়াৰে অধিকাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী জম্মু-কাশ্মীৰৰ৷ তেওঁলোক ইৰাণৰ বিভিন্ন চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত । পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হোৱাৰ পাছত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত আৰু ভাৰত চৰকাৰে যৌথভাৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰাপদে উদ্ধাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে ।

অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল ষ্টুডেণ্টছ এছ’চিয়েশ্যনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি ডাঃ মহম্মদ মোমিন খানে উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমান ইৰাণত প্ৰায় ১০০০ৰ পৰা ১২০০ ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে, ইয়াৰে বহুতেই টেহৰাণ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ মেডিকেল ছায়েন্সত অধ্যয়ন কৰি আছে ।

টেহৰাণত আক্ৰমণে গুৰুতৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে

ডাঃ মোমিন খানে কয় যে ইৰাণৰ ৰাজধানী টেহৰাণত সঘনাই আক্ৰমণ আৰু মিছাইল নিক্ষেপ হৈ আহিছে । এই পৰিস্থিতিয়ে তাত বসবাস কৰা ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰিছে । যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি কৰিছে ।

ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰে

ডাঃ মোমিন খানে উল্লেখ কৰে যে টেহৰাণত থকা ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তালয়ে এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি তৎকালীন সঁহাৰি জনায় । এই অঞ্চলসমূহৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ।

তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰে তেওঁলোকক নিৰাপদ হোটেল আৰু নিৰাপদ ঘৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছিল । ডাঃ খানে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতীয় দূতাবাসে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ ৰাখিছে ।

আৰ্মেনিয়াৰ মাজেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে

নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ পিছত চুবুৰীয়া দেশ আৰ্মেনিয়া আৰু আজাৰবাইজানৰ মাজেৰে ইৰাণৰ পৰা ওভতাই পঠিওৱা হয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক । ডাঃ মোমিন খানে উল্লেখ কৰে যে ভাৰত চৰকাৰে নিৰাপদে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ইৰাণৰ সীমান্তলৈ লৈ যায়, তাৰ পিছত তেওঁলোকক নিজ নিজ দেশৰ কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিয়া হয় ।

আৰ্মেনিয়াৰ পৰা ডুবাইলৈ বিমান যাত্ৰা

১৪ মাৰ্চ শনিবাৰে আৰ্মেনিয়াৰ ইয়েৰেভানৰ জ্ভাৰ্টনটছ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লৈ যোৱা ফ্লাই ডুবাইৰ বিমান FZ8124 ৰাওনা হয় । ইয়েৰেভানৰ পৰা ডুবাইলৈ স্থানীয় সময় অনুসৰি ১:২৫ বজাত ৰাওনা হয় বিমানখন । ৭০ জনতকৈ অধিক ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে আন কেইবাজনো তীৰ্থযাত্ৰীও বিমানখনত আছিল ।

ডুবাইৰ পৰা সংযোগী বিমানেৰে ভাৰতত উপস্থিত

বিমানখন ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় বিয়লি প্ৰায় ৫ বজাত ৷ ইয়াৰ পিছতে ডুবাইৰ পৰা আন এখন সংযোগী বিমানযোগে যাত্ৰীসকলক ভাৰতলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । ইয়াৰ বাবে ফ্লাই ডুবাইৰ বিমান FZ441ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু দেওবাৰে পুৱা ১০ বজাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় ।

টিকটৰ খৰচ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজেই বহন কৰিবলগীয়া হৈছিল

ডাঃ মোমিন খানে উল্লেখ কৰে যে ভাৰত চৰকাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰাপদে সীমান্তলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সহায় আগবঢ়াইছিল । তেওঁ বুজাই দিয়ে যে আৰ্মেনিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ যাবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ খৰচত টিকট বুকিং কৰিছিল । বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰায় ৫০,০০০ টকাত টিকট ক্ৰয় কৰাৰ বিপৰীতে আন কিছুমানে ৭০,০০০ৰ পৰা ৮০,০০০ টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।

এতিয়াও বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উভতি আহিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে

তেওঁ কয় যে ইৰাণ আৰু চুবুৰীয়া দেশত এতিয়াও বহু ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আবদ্ধ হৈ আছে । একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী চিকিৎসালয়ত পঢ়া-শুনা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ উভতিব পৰা নাই, আনহাতে কিছু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী চলি থকা পৰীক্ষাৰ বাবে তাতেই আবদ্ধ হৈ পৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে আজাৰবাইজানত থকা কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও ভিছা আৰু ভ্ৰমণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ।

তাৎক্ষণিক চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ বাবে আবেদন

আজাৰবাইজানত আবদ্ধ হৈ থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল ষ্টুডেণ্টছ এছ’চিয়েশ্যনে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ক আবেদন জনাইছে । ডাঃ মোমিন খানে কয় যে সংস্থাটোৱে এই বিষয়টো বৈদেশিক মন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আগত উত্থাপন কৰিছে । লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নিৰাপদ প্ৰত্যাৱৰ্তন সম্ভৱপৰ কৰি তোলাত সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

পৰ্যায়ক্ৰমে চলি থাকিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উদ্ধাৰ অভিযান

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে অনাগত দিনত আৰু অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিভিন্ন বিমানযোগে ভাৰতলৈ অনা হ’ব । সোমবাৰে পুৱাৰ বিমানত একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আহিব, আনহাতে আন কিছুমানৰ বাবে মুম্বাইলৈ বিমান যাত্ৰাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ভাৰত চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় দূতাবাসৰ প্ৰচেষ্টাত সকলো ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অতি সোনকালে নিজৰ দেশলৈ নিৰাপদে উভতি আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

দিল্লী বিমানবন্দৰত জম্মু-কাশ্মীৰ চৰকাৰৰ পদক্ষেপ

ইৰাণত চলি থকা উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতলৈ উভতি অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিলে জম্মু-কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে । বিমানবন্দৰ চৌহদত প্ৰশাসনে বিনামূলীয়া বাছৰ ব্যৱস্থা কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰাপদে ঘৰলৈ লৈ যায় ।

বিষয়াসকলৰ মতে, ইৰাণৰ পৰা দীৰ্ঘদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰাৰ অন্তত দিল্লীত উপস্থিত হোৱা আৰু নিজ নিজ জিলাত উপস্থিত হোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল ষ্টুডেণ্টছ এছ’চিয়েশ্যনৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ মহম্মদ মোমিন খানে কয় যে এই পদক্ষেপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অতি সহায়ক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ।

তেওঁ কয় যে দীৰ্ঘদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰাৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছিল যদিও বাছৰ ব্যৱস্থাই এই সমস্যাৰ বহুলাংশে সমাধান কৰিছে ।

