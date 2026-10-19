প্ৰশিক্ষণৰ সময়তে সামৰিক ঘাটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড: নিহত ৪, আহত ৩৯

প্ৰশিক্ষণৰ সময়তে সামৰিক ঘাটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড: নিহত ৪, আহত ৩৯
প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্নীয়ে এই কাণ্ডক ঘৰুৱা মাটিত কানাডাৰ সেনাবাহিনীৰ বাবে শান্তিৰ সময়ৰ অন্যতম ভয়াৱহ ট্ৰেজেডী বুলি উল্লেখ কৰি ফেডাৰেল অট্টালিকাসমূহত অৰ্ধ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে।
Published : October 19, 2026 at 8:05 AM IST
এডমণ্টন (কানাডা) : কানাডাৰ আলবাৰ্টা প্ৰদেশৰ এটা সামৰিক ঘাটিত সামৰিক অনুশীলনৰ সময়ত সংঘটিত এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডত ৪ জন জোৱান নিহত হোৱাৰ লগতে ৩৯ জন আহত হয় ৷ আহতসকলৰ ১৯ জন জোৱানৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ চি এফ বি ৱেইনৰাইট সামৰিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত শনিবাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
মেজৰ জেনেৰেল ৱেড ৰুটলেণ্ডে কয় যে, কেইবা ঘণ্টা পূৰ্বে সামৰিক বিষয়াসকলক এই অগ্নিকাণ্ডৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছিল । সেই সময়ত জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বুলি বিবেচিত হৈছিল আৰু প্ৰশিক্ষণ অব্যাহত ৰাখিবলৈ দিয়া হৈছিল । কিন্তু প্ৰচণ্ড বতাহৰ বাবে জুয়ে হঠাতে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু জোৱানসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগো নাপালে ৷
News Alert! Carney says 4 service members killed and dozens injured in fire at Alberta military base, reports AP. https://t.co/lN8YxO5PFA— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026
এডমণ্টনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত তেওঁ কয় যে বতাহৰ দিশ সলনি হোৱাৰ সময়ত জুই এক কিলোমিটাৰ দূৰত আছিল ৷ মাত্ৰ ৩৬ ছেকেণ্ডত জুয়ে এক কিলোমিটাৰ গতি কৰাটো স্বাভাৱিক নহয় ৷ ৰুটলেণ্ডে কয় যে সেই স্থানত থকা এজন কমাণ্ডাৰে তেওঁক জনাইছিল যে জোৱানসকলে একমিনিটতকৈও কম সময়তে জুই দেখা পাইছিল ৷
শনিবাৰে ৰাজকুমাৰী পেট্ৰিচিয়াৰ কানাডিয়ান লাইট ইনফেণ্ট্ৰিৰ ৩য় বেটেলিয়নৰ চাৰ্লি কোম্পানীয়ে চলাই থকা তীব্ৰ যুদ্ধ অনুশীলনৰ সময়ত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । প্ৰায় ৮৪ জন জোৱানক দুটা গোটত বিভক্ত কৰা হৈছিল । এটা দলে গ্ৰেনেড ৰেঞ্জত অনুশীলন কৰি আছিল আৰু আনটো দলে শত্ৰুৰ স্থান আক্ৰমণ কৰাৰ অনুশীলন কৰি আছিল । দ্বিতীয় প্ৰশিক্ষণ স্থানত অগ্নিকাণ্ড বিয়পি পৰে ।
অগ্নিকাণ্ডৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ ৰুটলেণ্ডে কয় যে বেটেলিয়নটোৱে বিশ্বৰ কঠিন পৰিস্থিতিত দ্ৰুত নিয়োগ আৰু অহা বসন্তত লাটভিয়াত কানাডাৰ সৈন্যক শক্তিশালী কৰাৰ অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে ৷
A serious incident creating a major fire has occurred at CFB Wainwright, in Alberta. Our thoughts are with all the brave women and men affected. We are working closely with the Government of Alberta and local authorities. Premier Smith and I are in close contact as are our relevant ministers and officials.— Mark Carney (@MarkJCarney) October 18, 2026
সেনাই নিহত জোৱানকেইজনক লয়াল এডমণ্টন ৰেজিমেণ্টৰ চাৰ্জেণ্ট মৰ্গান ৱং আৰু প্ৰিভেটছ পেট্ৰিচিয়াৰ কানাডিয়ান লাইট ইনফেণ্ট্ৰিৰ ৩য় বেটেলিয়নৰ প্ৰাইভেট শ্বেন ফেৰেল, আইডান গোল্ডিং আৰু হেডেন লাইকমাৰ্ক বুলি চিনাক্ত কৰে ৷ চাৰিওজনে এডমণ্টন ভিত্তিক বেটেলিয়নটোৰ সৈতে নিয়োজিত হৈ আছিল ৷
কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্নীয়ে এই কাণ্ডক কানাডাৰ মাটিত কানাডাৰ বাহিনীৰ ওপৰত সংঘটিত হোৱা শান্তিৰ সময়ৰ অন্যতম ভয়াৱহ ট্ৰেজেডী বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ মৃত জোৱানসকলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি ফেডাৰেল চৰকাৰৰ অট্টালিকাত অৰ্ধ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । কাৰ্নীয়ে কয় যে নিহতসকলৰ পৰিয়ালক অৱগত কৰা হৈছে ৷
The Canadian flag will fly at half-mast on federal buildings across Canada. All Canadians stand with the service members at CFB Wainwright, their families, and their community.— Mark Carney (@MarkJCarney) October 18, 2026
আলবাৰ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডেনিয়েল স্মিথেও শোক প্ৰকাশ কৰে । স্মিথে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ৩৯ জন লোকে চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ আলবাৰ্টা স্বাস্থ্য সেৱাৰ মুৰব্বী ছায়েহ জিলকে কয়, "৩৯ জন আহত লোক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । ইয়াৰে ঊনৈশজনৰ অৱস্থা সংকটজনক, আঠজনৰ অৱস্থা সুস্থিৰ আৰু ১২জনৰ কম-বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে । কিছুমান সৈনিকৰ গুৰুতৰভাৱে পোৰাৰ বাবে কেইবা সপ্তাহ বা মাহ নিবিড় যত্নৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ।
কানাডাৰ সেনাই উল্লেখ কৰিছে যে এই সময়ত কোনো সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ডৰ কোনো ইংগিত পোৱা নাই ।
ৰুটলেণ্ডে কয় যে, সামৰিক তদন্তকাৰীয়ে ঘটনাৰ পৰিস্থিতি আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰট’কল পুনৰীক্ষণ কৰিব। বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, তদন্ত সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ সময় লাগিব পাৰে । চাৰ্লি কোম্পানীক প্ৰশিক্ষণ এলেকাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু দেওবাৰে বেটেলিয়নৰ বাকী প্ৰশিক্ষণো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।