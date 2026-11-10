প্ৰেমে নিচিনে শত্ৰু-মিত্ৰ ! চীনৰ চোৰাংচোৱাৰে হলিগলি কৰি বিপদত এনভিডিয়াৰ মুৰব্বী জেনছন

প্ৰেমে নিচিনে শত্ৰু-মিত্ৰ ! চীনৰ চোৰাংচোৱাৰে হলিগলি কৰি বিপদত এনভিডিয়াৰ মুৰব্বী জেনছন
এনভিডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জেনছন হুৱাঙৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা ৷ পত্নী-পুত্ৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে হুৱাঙে ৷
Published : November 10, 2026 at 4:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাই পৃথিৱীখনক আপোনাৰ মোৰ হাতৰ মুঠিত তুলি দিছে ৷ কিন্তু দ্ৰুত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশত মুখ্য সঞ্জীৱনী স্বৰূপ হৈছে চিপ ৷ বৰ্তমান স্মাৰ্ট ঘড়ী, ফ্ৰীজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ম'বাইল, বাইক, চাৰিচকীয়া বাহন আৰু সামৰিক খণ্ডত তথা প্ৰতিটো খণ্ডতে এই চিপ ব্যৱহাৰ হয় ৷
বৰ্তমান বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা চিপ নিৰ্মাণ কৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা এনভিডিয়াই (Nvidia) ৷ চিপৰ লগতে বৰ্তমান কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে এনভিডিয়া(Nvidia) কোম্পানীয়ে ৷ বিশ্বৰ চিপ বজাৰ দখল কৰা আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ উদ্ভাৱনত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে এনভিডিয়াই ৷ এই এনভিডিয়াৰ (Nvidia) মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া (CEO) হৈছে জেনছন হুৱাং ৷
এতিয়া বিশ্বজুৰি জেন হুৱাঙৰ নাম চৰ্চিত হৈছে ৷ কাৰণ এনভিডিয়াৰ এই মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে আমেৰিকাৰ বহু গোপন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ তথ্য পৰোক্ষভাৱে চীনক প্ৰদান কৰিছে বুলি বিশ্বজুৰি চৰ্চা হৈছে ৷
চৰ্চাৰ কাৰণ :
চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা চৰ্চা হৈছিল যে, জেনচন হুৱাং চীনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰেমত পৰিছিল ৷ যাৰ দ্বাৰা চীনে চিপ নিৰ্মাণ কৰা ফৰ্মূলা আৰু AIৰ ফৰ্মূলাৰ ভিন্ন তথ্য চুৰি কৰিছিল ৷ সেয়ে এতিয়া বিষয়টো বিশ্বজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৷ আমেৰিকাৰ তদন্তকাৰী সংস্থা এফবিআয়ে জেনছন হুৱাঙৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷ লগতে এনভিডিয়া সংস্থায়ো নিজাববীয়াকৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
জেনছন হুৱাঙৰ প্ৰেম আৰু চীনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা !
অভিযোগ অনুসৰি, চীনৰ এগৰাকী সাংবাদিক তথা ব্যৱসায়ী এলিচ হুয়াঙৰ প্ৰেমত পৰিছিল এনভিডিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জেনছন হুৱাং ৷ এলিচ হুয়াঙৰ ছিংগাপুৰত আছিল মেগাস্পীড নামৰ এটা ব্যৱসায়িক গোষ্ঠী ৷ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী সংস্থাটো এনভিডিয়া চিপৰ গ্ৰাহক আছিল ৷ সেই সূত্ৰে জেনছন হুৱাঙৰ চিনাকী হৈছিল চীনৰ সাংবাদিক, ব্যৱসায়ী মহিলা এলিচ হুয়াঙৰ সৈতে ৷
চিনাকীৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে দুয়োৰে মাজত প্ৰেম আৰু এটা সম্বন্ধ গঢ় লৈ উঠিছিল ৷ সেই প্ৰেমৰ জালত পেলাই জেনছনৰ পৰা এলিচে আমেৰিকাৰ প্ৰযুক্তিৰ ভিন্ন তথ্য চুৰি কৰিছিল ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছিল কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দৰে ফৰ্মূলাও ৷ অভিযোগকাৰীৰ মতে, এই এলিচ হুয়াং আছিল চীনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ দ্বাৰা নিয়োজিত এগৰাকী মহিলা ৷ যাক ছিংগাপুৰৰ এটা প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ মুৰব্বী হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছিল ৷
এনভিডিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জেনছন হুৱাঙে অভিযোগ সন্দৰ্ভত কি কয় ?
চলিত বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত ব্লুমবাৰ্গৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত জেনছন হুৱাঙে কৈছিল, "এলিচ হুয়াঙৰ সৈতে আমাৰ এনভিডিয়াৰ গ্ৰাহক মেগাস্পীডৰ সম্পৰ্কত কথা বাৰ্তা হৈছিল ৷ সেয়া আছিল সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক, তাত কোনো অস্বাভাৱিক নাছিল ।" এই মন্তব্যৰ পাছতে ভিন্ন নিউজ সংস্থাসমূহে নিজাববীয়াকৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল ৷
সংবাদ সংস্থাৰ তথ্যৰ আধাৰত কি ঘটনা হ'ল ?
চলিত বৰ্ষৰ ৩১ অক্টোবৰত নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ এক প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত এবিচি নিউজে এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ সেই প্ৰতিবেদনত ২০২৪ চনত এনভিডিয়াৰ চিইঅ’গৰাকীৰ সৈতে এলিচৰ এখন ফটোসহ প্ৰকাশ কৰি অভিযোগ কৰা হৈছিল ৷ আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা বিষয়াসকলে ছিংগাপুৰস্থিত ডাটা চেণ্টাৰ কোম্পানী ‘মেগাস্পীড ইণ্টাৰনেশ্যনেল’ৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া এলিচ হুয়াঙৰ সৈতে সম্পৰ্কত আছিল জেনছন ৷
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছিল যে, বেইজিঙৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত তথা চোৰাংচোৱা আছিল এলিচ হুয়াং ৷ সেয়ে এলিচে চীনা বিষয়াসকললৈ তথ্য সৰবৰাহ কৰিছে । এই এলিচ হুয়াঙে জেনচেন হুয়াঙৰ সৈতে এক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল ।
সংবাদ সংস্থাৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছত কি কৈছিল জেনছনে ?
জেনছন হুয়াঙে ৮ নৱেম্বৰত তেওঁৰ পত্নী, সন্তান আৰু এনভিডিয়াৰ কৰ্মচাৰীলৈ বিশেষ বাৰ্তা দিছিল ৷ সেই বাৰ্তাটো আছিল,“মই মোৰ পত্নীৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিলো । মোৰ কাৰ্যই তেওঁক আৰু আমাৰ সন্তানক আঘাত দিছে । মই যি কৰিলো তাৰ বাবে কোনো ক্ষমা নাই । মই অতিশয় দুঃখিত । মোৰ সহকৰ্মী, ব’ৰ্ড, অংশীদাৰ আৰু শ্বেয়াৰহ'ল্ডাৰসকলৰ ওচৰতো ক্ষমা বিচাৰিছো ৷"
জেনছনৰ এই বাৰ্তাৰ পাছতে আমেৰিকাৰ সংবাদ সংস্থাই দাবী কৰাৰ দৰে বিষয়টো বৰ্তমান বহুচৰ্চিত হৈ পৰিছে ৷
.@POTUS on Jensen Huang: "I view him as a very high quality person. I've known him a long time... He's an amazing guy. I just hope there's no problem." https://t.co/IlSK4fmheb— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 9, 2026
জেনছনৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে কয়, "বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত এফবিআয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ মোৰ বোধেৰে হুৱাঙে তেনে কাৰ্য কৰা নাই ৷ তেওঁৰ(জেনছন হুৱাং) সৈতে কথা পাতিছো ৷ তেওঁ(জেনছন) কৈছে যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই সম্পৰ্কে তাৰ কোনো ধাৰণা নাই, বিশেষকৈ চোৰাংচোৱা বিষয়টো ৷"
লগতে পঢ়ক: স্বদেশলৈ উভতি যাবলৈ সাজু শ্বেখ হাছিনা !
শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত হিংসা বৃ্দ্ধি: তিনিজন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত প্ৰতি মাহে এজন শিক্ষাৰ্থী হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন