এফবিআইৰ মষ্ট ৱাণ্টেড তালিকাত গেংষ্টাৰ নীতিশ কৌশল
তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে কৌশলৰ বিষয়ে কোনো তথ্য থাকিলে স্থানীয় এফবিআইৰ কাৰ্যালয়, আমেৰিকাৰ দূতাবাস অথবা কনছুলেটৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
Published : July 15, 2026 at 7:14 PM IST
ৱাশ্বিংটন : ভাৰতৰ কুখ্যাত গেংষ্টাৰ নীতিশ কৌশলক আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল ব্যুৰো অৱ ইনভেষ্টিগেশ্ব’ন চমুকৈ এফবিআইয়ে নিজৰ মষ্ট ৱাণ্টেড তালিকাত সংযোজন কৰিছে ৷
এফবিআইৰ তথ্য অনুসৰি নীতিশ কৌশল হত্যা, অপহৰণ, ড্ৰাগছ সৰবৰাহ, ধন দাবী, অস্ত্ৰ সৰবৰাহ, ধন সৰবৰাহৰ, মানৱ সৰবৰাহৰ দৰে গুৰুতৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ছিণ্ডিকেটৰ সক্ৰিয় সদস্য ৷
ভাৰতীয় নাগৰিক কৌশলে ভগৱানপুৰীয়া সংগঠিত অপৰাধ গোটৰ হৈ অপহৰণ, আক্ৰমণ, আৰু অন্যান্য হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰা বুলি মঙলবাৰে এফবিআইয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷
এফবিআইয়ে কয় যে কৌশলৰ হাতত অস্ত্ৰ থাকিব পাৰে আৰু ই বিপজ্জনক, আৰু তেওঁৰ পলায়নৰো আশংকা আছে ৷ কৌশল সন্দৰ্ভত যিকোনো তথ্যৰ বাবে স্থানীয় এফবিআইৰ কাৰ্যালয়, আমেৰিকান দূতাবাস বা কনছুলেটৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছে ৷
সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, জগু ভগৱানপুৰীয়া সংগঠিত অপৰাধ গোটৰ উৎপত্তি ভাৰতৰ পঞ্জাৱত হৈছিল যদিও ইয়াৰ নেটৱৰ্ক আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়াৰ চেণ্ট্ৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টকে ধৰি কেইবাখনো দেশলৈ বিস্তৃত হৈ আছে।
নীতিশ কৌশলে এই দলটোৰ হৈ অপহৰণ, আক্ৰমণ, আৰু অন্যান্য হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰিছিল বুলি আমেৰিকাৰ তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
এফবিআইৰ মতে, লছ এঞ্জেলছৰ চেণ্ট্ৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ কেলিফৰ্নিয়াৰ বাবে আমেৰিকাৰ জিলা আদালতে ২৫ জুনত কৌশলৰ বিৰুদ্ধে ফেডাৰেল গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰোৱানা জাৰি কৰিছিল ৷ এফবিআইৰ এই কাৰ্য ভগৱানপুৰীয়া গেঙৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাৰ সমন্বিত অভিযান অপাৰেশ্যন হাৰ্ড বলৰ অংশ হয় ৷
এফবিআইয়ে অপাৰেচন হাৰ্ড বলৰ অধীনত আমেৰিকা, কানাডা, ইউৰোপত জগু ভগৱানপুৰীয়া চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ পৰিসৰৰ অভিযান চলাইছিল । এতিয়া নীতিশ কৌশলক মষ্ট ৱাণ্টেড তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অভিযানত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : শ্বেখ হাছিনা ঘূৰি আহিলেই জেললৈ যাব লাগিব : বাংলাদেশৰ মন্ত্ৰী