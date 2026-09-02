ETV Bharat / international

কি মৰ্মান্তিক ! নেপালত হেৰাই যোৱা আত্মীয়জন জীৱিত নে মৃত জনাৰ উপায় নাই, শ শ প্ৰতীকী অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া

দুৰ্যোগৰ এসপ্তাহ হ'ল এতিয়াও সন্ধানহীন ৪০০০ৰো অধিক লোক । পৰিয়ালবোৰে আশা এৰি প্ৰতীকী অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ আয়োজন কৰিছে ।

Families In Nepal Hold Symbolic Funerals For Missing Kin Week After Deadly Floods
নেপালত সন্ধানহীন লোকৰ প্ৰতীকী অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া (AFP Video Screengrab)
author img

By AFP

Published : September 2, 2026 at 3:03 PM IST

|

Updated : September 2, 2026 at 3:09 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নুৱাকোট (নেপাল) : ২৬ আগষ্টৰ আকস্মিক বানৰ পিছত নেপালত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে । ঘৰ-মাটি, আপোনজন সকলো হেৰুৱাই বহু লোক দিশহাৰা হৈ পৰিছে ।

নেপাল প্ৰশাসনৰ তথ্য অনুসৰি এই বানত মৃত্যু সংখ্যা ১১০০ অতিক্ৰম কৰিছে । ইফালে এতিয়াও ৪০০০ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । যোৱা এসপ্তাহে পৰিয়াল তথা আত্মীয়ক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে শ শ লোকে ।

নেপালত প্ৰতীকী অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া পৰিয়ালবোৰৰ (ETV Bharat/AFP)

তাৰ মাজতে বহু পৰিয়ালে আপোনজনক বিচাৰি পোৱাৰ আশাও লাহে লাহে এৰি দিছে । যাৰ বাবে নেপালী পৰিয়ালবোৰে প্ৰতীকী অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ আয়োজন কৰিছে আৰু আপোনজনৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে তিব্বত-নেপাল সীমান্তত হঠাৎ অহা বানে এফালৰ পৰা সকলো তচনচ কৰি থৈ গৈছিল । এতিয়া বহু স্থানত কেৱল বোকা, শিল আৰু ধ্বংসাৱশেষ ৰৈ গৈছে । উদ্ধাৰকাৰী দলে প্ৰতিদিনে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে যদিও সেই ধ্বংসাৱশেষৰ তলত বহু মৃতদেহ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।

Identification number tags are seen on the bodies of flash flood victims
বানৰ পিছত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহবোৰ চিনাক্তকৰণৰ নম্বৰ (AP)

ইফালে আশ্ৰয় শিবিৰ আৰু মৰ্গত নিতৌ নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ সন্ধানত আত্মীয়ই ভিৰ কৰিছে । একাংশই নিৰাশ হৈ প্ৰতীকী ৰূপত শেষ ৰীতি-নীতি সম্পন্ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।

স্বামীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত পুত্ৰৰ সৈতে উপস্থিত থকা ডলমা নেৱাৰ তামাঙে কয়, "আমি তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে এই কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, যাতে তেওঁ য'তেই আছে শান্তিত থাকক । তেওঁ চীনলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এই দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হৈছিল । মই এই খবৰটো পাই তেওঁক ফোন কৰিছিলোঁ । মই বাৰে বাৰে ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ উত্তৰ দিয়া নাছিল ।"

Nepal police personnel prepare the bodies of flash flood victims for a mass burial in Kathmandu on Sept. 1, 2026
উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহৰ সমূহীয়া সমাধিস্থ (AP)

ইফালে দুৰ্যোগৰ এসপ্তাহৰ পিছতো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰৰ একাধিক সুৰংগত জীৱিত লোকৰ সন্ধানত উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান চলাই আছে । কিন্তু এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰকাৰীয়ে সুৰংগৰ পৰা বোকাত আবদ্ধ হৈ থকা কেৱল মৃতদেহহে উদ্ধাৰ কৰিছে ।

জীৱিত লোক থকাৰ আশাত দলসমূহে এতিয়াও ধ্বংসাৱশেষ খনন কৰি অভিযান চলাই আছে । নেপালৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী শিছিৰ খানালে কয় যে তেওঁ এতিয়াও আশা কৰে যে নিৰুদ্দেশ হোৱা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ কিছুসংখ্যক জীয়াই থাকিব পাৰে । এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "আচৰিত ঘটনা ঘটে । এই সময়ত মই আশা সম্পূৰ্ণ এৰিব নিবিচাৰো ।"

বিশ্বৰ দায়বদ্ধতা

দেশখনৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহে কয়, "এই বিপৰ্যয় জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সমান্তৰালভাৱে হিমালয় অঞ্চলত আমি সন্মুখীন হোৱা বিপদ বৃদ্ধি পোৱাৰ এক গুৰুতৰ ইংগিত ।" ফেচবুকৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লগতে কয় যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সমগ্ৰ বিশ্ব দায়ী আৰু দুৰ্যোগৰ প্ৰতি সঁহাৰিও বিশ্বৰ দায়িত্ব ।

ইফালে গৱেষকসকলে কয় যে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা হিমালয়তো উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত দ্ৰুতগতিত হিমবাহ গলিবলৈ ধৰিছে । হিমালয় আৰু হিন্দুকুশ ৰেঞ্জৰ হিমবাহসমূহ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰায় ২৪ কোটি লোকৰ বাবে লগতে নামনিৰ দক্ষিণ এছিয়া আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ নদী উপত্যকাৰ ১.৬৫ বিলিয়ন লোকৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জল উৎস ।

৩ কোটি জনসংখ্যাৰ দেশ নেপালে যি ধ্বংসলীলাৰ সন্মুখীন হৈছে তাৰ ফলত দেশবাসীৰ মনত ক্ষোভ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । কিয়নো গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত হোৱা সেউজ গৃহ গেছৰ নিৰ্গমনত দেশখনে বিশেষ অৰিহণা যোগোৱা নাই যদিও ইয়াৰ পৰিণতিৰ সন্মুখীন হোৱা দেশসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে নেপাল ।

কাঠমাণ্ডুৱে সকীয়াই দিছে যে পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে কোটি কোটি ডলাৰ লাগিব । ইতিমধ্যে নেপাল অৰ্থনৈতিক হেঁচাত পৰিছে । এনে দুৰ্যোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিবলৈ সম্পদ সীমিত হৈ পৰিছে । ধ্বংসৰ পৰিসৰৰ কথা উল্লেখ কৰি চীনৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে কয় যে তিব্বতৰ গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত গিয়ৰং বন্দৰলৈ যোৱা পথ অৱশেষত বুধবাৰেহে মুকলি কৰা হয় ।

সমূহীয়া সমাধি

বানৰ সৈতে যুঁজি থকা নেপালে আন এক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । নিতৌ শ শ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ফলত মৰ্গত মৃতদেহ ভৰি পৰিছে । এতিয়াও বহু মৃতদেহ চিনাক্ত হোৱা নাই, যাৰ ফলত মৰ্গত মৃতদেহ ৰখা স্থানৰ অভাৱ হৈছে ।

এনে পৰিস্থিতিত মৃতদেহবোৰৰ ডিএনএ সংগ্ৰহ কৰি কৰ্তৃপক্ষই সমাধিস্থ কৰিবলগীয়া হৈছে । নেপালে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা মতে ১১০০ ৰো অধিক মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ৪০০০ ৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।

A man talks on his mobile phone after looking at photographs of people missing following flash floods displayed outside a government hospital in Kathmandu
নেপালত সন্ধানহীন লোকৰ ফটো (AP)

চীনৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে জনোৱা মতে তেওঁলোকৰ ১৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ৫৪৬ গৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । ভাৰতৰ নামনি অংশৰ নদীতো প্ৰায় ১৭ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ।

ইফালে চীনত বিদেশী সাংবাদিকসকলক তিব্বতৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে আৰু চীন কৰ্তৃপক্ষই অঞ্চলটোৰ তথ্যৰ উৎসৰ ওপৰত কঠোৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিছে । এনে পৰিস্থিতিত তিব্বতত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । চীনে এই দুৰ্যোগৰ পৰিণতিৰ তথ্য লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে ।

লগতে পঢ়ক :

নেপালত পুনৰ বানৰ আশংকা: বৃদ্ধি পাইছে কেইবাখনো নৈৰ জলস্তৰ

Last Updated : September 2, 2026 at 3:09 PM IST

TAGGED:

নেপালৰ বান
নেপাল তিব্বত বান
NEPAL TIBET FLOOD
বলেন্দ্ৰ শ্বাহ
NEPAL FLASH FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.