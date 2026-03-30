প্ৰতিকূল বতৰৰ ফলত ১৭ জনৰ মৃত্যু, ২৬ গৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত
আফগানিস্তানত ভয়াৱহ বতৰৰ ফলত ১৪৭টা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বা আংশিকভাৱে ধ্বংস হোৱাৰ লগতে ৮০ কিলোমিটাৰ পথ জাহ য়োৱাৰ লগতে কৃষিভূমি আৰু জলসিঞ্চনৰ খালসমূহো ধ্বংস হয় ।
Published : March 30, 2026 at 9:42 AM IST
কাবুল : আফগানিস্তানৰ কিছু অংশত ভয়াৱহ বান, ভূমিস্খলন আৰু বজ্ৰপাতৰ ফলত বিগত ২৪ ঘণ্টাত ১৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ২৬ জন লোক আহত হৈছে, যিটো এই ঋতুত দেশত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে মৃত্যু হোৱা লোকৰ শেহতীয়া সংখ্যা । দেওবাৰে বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, অধিক প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ৷
দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ দলসমূহে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহৰ জৰীপ চলাই থকাৰ সময়তে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ মুখপাত্ৰ ইউছুফ হাম্মাদে এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰে ৷ আফগানিস্তানৰ ৩৪খন প্ৰদেশৰ ভিতৰত তেৰখন প্ৰদেশ, বেছিভাগেই দেশখনৰ পশ্চিম, মধ্য আৰু উত্তৰ-পশ্চিম অংশত আক্ৰান্ত হৈছে ৷
হাম্মাদে কয় যে ভয়াৱহ বতৰৰ ফলত ১৪৭টা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বা আংশিকভাৱে ধ্বংস হৈছে, ৮০ কিলোমিটাৰ (প্ৰায় ৫০ মাইল) পথ বিচ্ছিন্ন হৈছে, কৃষিভূমি, জলসিঞ্চনৰ খাল, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ৷ তেওঁ কয় যে মুঠ ৫৩০টা পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷
সোমবাৰে দেশৰ পূব আৰু মধ্য অংশতো প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস দিয়া হৈছে আৰু হাম্মাদে সকীয়াই দিয়ে যে সেই অঞ্চলসমূহতো বানপানী হ’ব পাৰে ৷ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই নদীৰ পাৰ আৰু বানপানীৰ হোৱা অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ সকীয়াই দিছে, লগতে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক সহায় আগবঢ়াবলৈ সাজু হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত আৰু ক্ষন্তেকীয়া বানত কেইবাডজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ আফগানিস্তান প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰি তুষাৰ আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত ক্ষন্তেকীয়া বানপানীৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ ফলত ধন-জনৰ ক্ষতি হয় ৷ ২০২৪ চনত বসন্ত কালত ক্ষন্তেকীয়া বানত ৩০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷
দশক দশক ধৰি চলি অহা সংঘাতৰ লগতে দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনি, সংগ্ৰামী অৰ্থনীতি, বনাঞ্চল ধ্বংস আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ তীব্ৰ প্ৰভাৱে এনে দুৰ্যোগৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি কৰিছে ৷
