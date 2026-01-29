গাজা সংঘাতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ সমাধানত আমেৰিকাক প্ৰশংসা ভাৰতৰ
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ মুকলি বিতৰ্কত গাজা সংঘাত, ছিৰিয়া আৰু লেবানন প্ৰসংগত ভাৰতৰ স্থিতি স্পষ্ট ।
Published : January 29, 2026 at 12:12 PM IST
ৰাষ্ট্ৰসংঘ : গাজাত দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাতৰ সমাধানৰ দিশত কাম কৰা আমেৰিকাক প্ৰশংসা কৰিলে ভাৰতে । আমেৰিকাক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে নতুন দিল্লীয়ে এই বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ হোৱা অগ্ৰগতিৰ কথা উল্লেখ কৰে । বুধবাৰে ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ৰাষ্ট্ৰদূত পৰ্বথানেনী হৰিশে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ মুকলি বিতৰ্কৰ সন্মুখত ভাষণত কয়, "গাজা সংঘাতৰ অন্ত পেলাবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ২৮০৩ নং প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে শেহতীয়া অগ্ৰগতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে । ভাৰতে এই সুযোগত দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটোৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাক প্ৰশংসা কৰিছে ।"
যোৱা বছৰৰ নৱেম্বৰ মাহত গ্ৰহণ কৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ২৮০৩ নং প্ৰস্তাৱত ২৯ ছেপ্টেম্বৰৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ 'গাজা সংঘাতৰ অন্ত পেলোৱাৰ বিস্তৃত পৰিকল্পনা'ৰ সমৰ্থন কৰা হৈছে য'ত কোৱা হৈছে যে 'গাজা হ'ব এক সন্ত্ৰাসবাদমুক্ত অঞ্চল যিয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবেশী দেশসমূহৰ বাবে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে' আৰু গাজাৰ জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ বাবে ইয়াক পুনৰ বিকশিত কৰা হ'ব ।
প্ৰস্তাৱটোত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনী ব্যক্তিত্বৰ সৈতে 'পৰিৱৰ্তনকালীন প্ৰশাসন' হিচাপে 'শান্তি ব'ৰ্ড' (BoP) স্থাপন কৰাটোকো আদৰণি জনোৱা হৈছে যিয়ে বিস্তৃত পৰিকল্পনা অনুসৰি গাজাৰ পুনৰ উন্নয়নৰ কাঠামো নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু পুঁজিৰ সমন্বয় সাধন কৰিব ।
হৰিশে কয় যে গাজাৰ পুনৰ্গঠন, অৰ্থনৈতিক পুনৰুদ্ধাৰ আৰু ৰাজহুৱা সেৱা আৰু মানৱীয় সাহায্য প্ৰদান পুনৰ আৰম্ভ কৰাটো পেলেষ্টাইনী ভাই-ভনীসকলৰ যন্ত্ৰণা আৰু দুখ-কষ্ট দূৰ কৰাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ৰ স্থায়ী সমৰ্থন আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ আহ্বান জনোৱা এক কঠিন কাম ।
তেওঁ কয়, "একে সময়তে আমি স্পষ্টকৈ কওঁ যে সভ্য সমাজত সন্ত্ৰাসবাদৰ কোনো স্থান নাই আৰু ইয়াৰ সকলো ৰূপ আৰু প্ৰকাশ ভংগীয়ে নিন্দা কৰিব লাগিব ।" গাজাত প্ৰয়োজনীয় পুনৰ্নিৰ্মাণৰ পৰিসৰ বৃহৎ বুলি আলোকপাত কৰি ভাৰতে কয় যে ইউএনঅ'পিএছ (ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰকল্প সেৱাৰ কাৰ্যালয়)ৰ অনুমান অনুসৰি গাজাত ৬ কোটি টন ধ্বংসাৱশেষ আছে ।
হৰিশে কয়, "ধ্বংসাৱশেষত ক্ষতিকাৰক সামগ্ৰীও আছে । গতিকে এই অনন্য পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত পৰম্পৰাগত পুনৰ্গঠন আৰ্হিৰ সীমাবদ্ধতা থাকিব । প্ৰযুক্তিগত কঠোৰতাৰে এক উদ্ভাৱনীমূলক পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন ।" ভাৰতে লগতে উল্লেখ কৰে যে গাজাৰ মানৱীয় পৰিস্থিতিৰ ক্ৰমান্বয়ে উন্নতি হৈছে যদিও শীতকাল আৰু ধ্বংসৰ পৰিসৰে এই কামটো কঠিন কৰি তুলিছে ।
খাদ্য আৰু ইন্ধনৰ নাটনি, স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু অনাময় ব্যৱস্থাৰ বাবে মৌলিক সুবিধাৰ অভাৱ, সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীকে বিশেষকৈ মহিলা আৰু শিশুসকলক প্ৰভাৱিত কৰে । ভাৰতে নিৰাপদ মানৱীয় সুবিধাৰ বাবে পুনৰ আহ্বান জনাইছে । সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে পেলেষ্টাইনী জনসাধাৰণৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাপনৰ আকাংক্ষাক সমৰ্থন কৰিব লাগিব ।
হৰিশে কয় যে ৰাজনৈতিক ফ্ৰণ্টত ভাৰতে সদায় এখন সাৰ্বভৌম, স্বাধীন, কাৰ্যক্ষম ৰাষ্ট্ৰ পেলেষ্টাইন, ইজৰাইলৰ সৈতে শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ধাৰাবাহিকভাৱে সমৰ্থন কৰি আহিছে । নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি ভাৰত ১৯৮৮ চনত পেলেষ্টাইন ৰাজ্যক স্বীকৃতি দিয়া প্ৰথমখন অনা-আৰব দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
এই সকলো উদ্দেশ্যত উপনীত হোৱাৰ উপায় হিচাপে ভাৰতে আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ পোষকতা কৰিছে । তেওঁ কয়, "যোৱা দুবছৰৰ ভিতৰত ভাৰতে প্ৰায় ১৩৫ মেট্ৰিক টন ঔষধ আৰু সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে আৰু ৪ কোটি ডলাৰৰ দিশত ৰূপায়ণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত ভাৰতীয় প্ৰকল্প চলি আছে । ক্ৰমবৰ্ধমানভাৱে ক'বলৈ গ'লে পেলেষ্টাইনী জনসাধাৰণৰ প্ৰতি ভাৰতৰ সমৰ্থনৰ পৰিসৰ বৰ্তমান ১৭ কোটি ডলাৰৰ ওপৰত ।
হৰিশে কয় যে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাত, ৰাজনৈতিক বিভাজন আৰু মানৱীয় দুৰ্দশাৰ সৃষ্টি হৈছে । এই বিষয়সমূহ আন্তঃসংলগ্ন আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ অঞ্চলটোৰ বাহিৰলৈ গৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ বহল পৰিৱেশত প্ৰভাৱ পেলায় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ভাৰতে আশা কৰিছে যে আলোচনা আৰু কূটনীতিয়ে এনে পৰিস্থিতিৰ স্থায়ী সমাধান লাভ কৰিব যিয়ে জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, "ভাৰতে বিশ্বাস কৰে যে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সন্মুখত থকা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আন্তঃসংযোগী আৰু ইয়াৰ বাবে ব্যাপক, সৰ্বাংগীন আৰু স্থায়ী কূটনৈতিক সংযোগ আৰু মানৱীয় সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন । আলোচনা, কূটনীতি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ মনোভাৱৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ ভাৰতে অঞ্চলটোত শান্তি, স্থিতিশীলতা আৰু মানৱীয় সাহায্যৰ প্ৰসাৰৰ বাবে সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ সাজু আছে ।"
ছিৰিয়াৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ভাৰতে কয় যে ৰাজনৈতিক, নিৰাপত্তা আৰু মানৱীয় মাত্ৰাসমূহ ইয়াৰ আন্তঃসম্পৰ্কত বিবেচনা কৰিব লাগিব । ছিৰিয়াৰ জনসাধাৰণৰ বৈধ আকাংক্ষা পূৰণ কৰা ছিৰিয়াৰ নেতৃত্বত আৰু ছিৰিয়াৰ মালিকানাধীন ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি ভাৰতে সমৰ্থন আগবঢ়ায় । তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিচ্ছিন্নতা পৰ্যবেক্ষক বাহিনীত তৃতীয় বৃহত্তম অৱদানকাৰী হিচাপে ভাৰতীয় শান্তিৰক্ষীসকলে নিজৰ দায়িত্ব পালনত ইচ্ছা আৰু দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ।
হৰিশে লগতে কয় যে ভাৰত লেবাননৰ শান্তি, স্থিতিশীলতা আৰু উন্নয়নৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ আছে । ১৯৯৮ চনৰ পৰা লেবাননত থকা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্তৱৰ্তীকালীন বাহিনীত ৯০০ৰো অধিক ভাৰতীয় সেনা জোৱান নিয়োজিত হৈছে ।
তেওঁ কয়, "আমি এই কথাত গুৰুত্ব দিছোঁ যে শান্তিৰক্ষী বাহিনীৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা আলোচনাৰ অবিহনে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্তৱৰ্তীকালীন বাহিনী লক্ষ্য বা ভুক্তভোগী হ'ব নোৱাৰে । এই বছৰৰ শেষৰ ফালে লেবাননৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক প্ৰয়োজনীয় সামৰ্থ্য আৰু সম্পদেৰে সজ্জিত কৰিবলৈ সামৰ্থ্য বিকাশ, কাৰিকৰী সহায় আৰু সমৰ্থন শক্তিশালী কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে নিজৰ বৰ্ধিত দায়িত্ব অৰ্থপূৰ্ণভাৱে পালন কৰিব পাৰে ।"
ইফালে য়েমেনত ভাৰতে ঐক্য আৰু স্থিতিশীলতাক সমৰ্থন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে আৰু দেশখনত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ লগতে য়েমেনৰ জনসাধাৰণক সহায় কৰিবলৈ মানৱীয় অভিযান তীব্ৰতৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
