বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণ বিচাৰে, কিন্তু পাছপ’ৰ্ট দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে কিয় ?
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা ভাৰতত নিৰ্বাসিত জীৱন কটাই থকা আৱামি লীগৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁ ১৬ ডিচেম্বৰত বাংলাদেশলৈ উভতি যাব ।
Published : November 24, 2026 at 7:31 PM IST
নতুন দিল্লী : ডিচেম্বৰ মাহত স্বদেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব নিৰ্বাসিত বাংলাদেশী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা । বিগত কেইসপ্তাহমান ধৰি বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই একাধিক সাক্ষাৎকাৰ আৰু এক সংবাদমেলত তেওঁ দেশলৈ উভতি যোৱাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি আহিছে । অৱশ্যে নিজ দেশত তেওঁ মৃত্যুদণ্ডৰো শাস্তি লাভ কৰিছে ।
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা ভাৰতত নিৰ্বাসিত জীৱন কটাই থকা আৱামি লীগৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়া উভতি যোৱাৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখটোও ঠিক কৰিছে । তেওঁ পাকিস্তানেৰে হোৱা যুদ্ধৰ অন্তত বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভ কৰা দিনটোত অৰ্থাৎ ১৬ ডিচেম্বৰত দেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে । উল্লেখ্য যে এই দিনটো দেখনত 'বিজয় দিৱস' হিচাপে পালন কৰা হয় । লগতে তেওঁ বিচাৰিছে যে বাংলাদেশ চৰকাৰে তেওঁ উভতি যোৱাৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ এখন বিমানৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ।
এই ঘোষণাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন অনিশ্চিত হৈ আছে । কাৰণ নতুন দিল্লীৰ ওচৰত প্ৰত্যৰ্পণৰ অনুৰোধ অমীমাংসিত হৈ থকা অৱস্থাত বৰ্তমান তেওঁৰ ওচৰত বিমানত উঠিবলৈ বা আনকি স্থলপথেৰে সীমান্ত পাৰ হ’বলৈও কোনো পাছপ’ৰ্ট বা বৈধ আইনী নথিপত্ৰ নাই । তেওঁ এখন পাছপ’ৰ্টৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৰিক ৰহমান চৰকাৰে তেওঁক পাছপ’ৰ্ট দিবলৈ অনিচ্ছুক যেন দেখা গৈছে ।
তেন্তে তাৰিক ৰহমান চৰকাৰে এফালে তেওঁক প্ৰত্যৰ্পণ কৰিবলৈ ভাৰতক হেঁচা দি থকাৰ বিপৰীতে আনফালে তেওঁক পাছপ’ৰ্ট দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে কিয় ?
এই ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সেয়া হৈছে, বাংলাদেশ চৰকাৰ সঁচাকৈয়ে হাছিনাক ন্যায়ৰ সন্মুখীন কৰাবলৈ বাংলাদেশলৈ প্ৰত্যৰ্পণ কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তৰিকভাৱে ইচ্ছুক নে তেওঁলোকে হাছিনাক বাংলাদেশৰ বাহিৰত ৰখাটোৱেই বেছি পচন্দ কৰে, যাতে আৱামি লীগ পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠাৰ আশংকা হ্ৰাস পায় ?
শ্বেখ হাছিনাই কিয় বাংলাদেশলৈ উভতি যাব বিচাৰিছে ?
বাংলাদেশ এৰাৰ পাছৰে পৰা নিৰ্বাসিত জীৱন কটাই থকা আৰু ৰাজহুৱাভাৱে উপলব্ধ নোহোৱা হাছিনাই নিজৰ অপমানজনক পতনৰ পাছত এতিয়া আৱামি লীগক পুনৰুজ্জীৱিত কৰা, ইয়াৰ সিঁচৰতি হৈ থকা নেতা-কৰ্মীসকলক একত্ৰিত কৰা আৰু এক নতুন ৰাজনৈতিক অধ্যায় আৰম্ভ কৰাৰ স্পষ্ট সুযোগ দেখা পাইছে ।
২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টৰ বিয়লি এক গণ-অভ্যুত্থানৰ ফলত ক্ষমতাচ্যুত হৈ শ্বেখ হাছিনাই পলায়ন কৰিছিল । প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে হিংসাত্মক দমন চলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল । ৯ মাহৰ পাছত সেই সময়ৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে 'সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী আইন'ৰ অধীনত আৱামি লীগক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল ।
এই নিষেধাজ্ঞাৰ বাবেই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনত আৱামি লীগে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল । এই নিৰ্বাচনত বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টীৰ (বিএনপি) অধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়াৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ তাৰিক ৰহমান ক্ষমতালৈ আহিছিল ।
যদিও তেওঁৰ পতনৰ পাছৰে পৰা আৱামি লীগে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু ইয়াৰ নেতাসকল বাংলাদেশৰ বাহিৰত সিঁচৰতি হৈ পৰিছে, তথাপিও দেশখনৰ ভিতৰত হাছিনাৰ প্ৰতি কিছু পৰিমাণে সমৰ্থন থকা যেন দেখা গৈছে আৰু তেওঁ ৰাজনৈতিক প্ৰাসংগিকতা ঘূৰাই পোৱাৰ স্পষ্ট সুযোগ দেখা পাইছে । তেওঁ ইতিমধ্যে বাংলাদেশ আৰু ভাৰতত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । তেওঁ কৈছে যে তেওঁ আদালতত নিজকে নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিব আৰু লগতে তেওঁৰ শাসনকালত হোৱা অত্যাচাৰৰ অভিযোগসমূহ অস্বীকাৰ কৰিছে ।
বিৰোধীসকলে যে দলটোক সম্পূৰ্ণৰূপে দমন কৰিব পৰা নাই তাৰেই ইংগিত দি বাংলাদেশ চৰকাৰে হাছিনাক পাছপ’ৰ্ট দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত আৱামি লীগে দেশজুৰি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । এই প্ৰতিবাদ কিছুমান অঞ্চলত হিংসাত্মক হৈ পৰে । দলটোৰ সমৰ্থন থকা অঞ্চলসমূহত বোমা বিস্ফোৰণ আৰু অগ্নিসংযোগৰ ঘটনাও সংঘটিত হয় । এই ঘটনাই বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ ভংগুৰ অৱস্থাটোকো স্পষ্ট কৰি তুলিছে আৰু দেখুৱাই দিছে যে নিষেধাজ্ঞা থকা সত্ত্বেও বাংলাদেশত আৱামি লীগ আৰু ইয়াৰ সমৰ্থকসকল এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে ।
তাৰিক ৰহমানে সঁচাকৈয়ে শ্বেখ হাছিনাক বাংলাদেশলৈ ঘূৰি যোৱাটো বিচাৰেনে ?
ভাৰতত থকা বাংলাদেশৰ উচ্চায়ুক্তৰ জৰিয়তে শ্বেখ হাছিনাৰ অধিবক্তাই পাছপ’ৰ্টৰ বাবে আইনী অনুৰোধ জনোৱাৰ পাছত বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হুমায়ুন কবিৰে তেওঁক পাছপ’ৰ্ট দিয়াৰ সম্ভাৱনা নাকচ কৰিছে । কিন্তু একে সময়তে তাৰিক ৰহমান চৰকাৰে শ্বেখ হাছিনাক প্ৰত্যৰ্পণ কৰিবলৈ ভাৰতক হেঁচা দি আহিছে ।
বাংলাদেশৰ সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি, মঙলবাৰে তেওঁ কোৱা বুলি উদ্ধৃত কৰা হৈছে, “তেওঁৰ হয়তো ইচ্ছা হ’ব পাৰে যে... তেওঁ নিজকে বিমানত উঠি বাংলাদেশলৈ উভতি অহা দেখিব । নহয় । তেওঁ কোনো সাধাৰণ বাণিজ্যিক যাত্ৰী নহয় । তেওঁক কেৱল হাতকেৰেয়া লগাই বা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰেহে ঘূৰাই আনিব পৰা যাব । এয়াই শেষ কথা ।”
আনহাতে, ভাৰতে কৈ আহিছে যে তেওঁলোকে প্ৰত্যৰ্পণৰ অনুৰোধটো পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এই প্ৰত্যৰ্পণক এটা 'আইনী বিষয়' বুলি অভিহিত কৰিছে । বিষয়াসকলে কয় যে ভাৰত এৰিবলৈ শ্বেখ হাছিনাক এখন পাছপ’ৰ্ট বা আন যিকোনো ভ্ৰমণ নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
তাৰিক ৰহমান আৰু তেওঁৰ দলৰ বাবে এই গোটেই বিষয়টো ৰাজনৈতিক ভাবমূৰ্তিৰ সৈতে জড়িত । যদিহে প্ৰত্যৰ্পণ মঞ্জুৰ হয়, তেন্তে চৰকাৰে দাবী কৰিব পাৰিব যে তেওঁলোকে এজন পলাতক অপৰাধীক বাংলাদেশৰ আইনৰ সন্মুখীন কৰাবলৈ ঘূৰাই আনিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে সম্ভৱতঃ ৰাজনৈতিক লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব । কিন্তু পাছপ’ৰ্ট বা আইনী নথিপত্ৰ প্ৰদান কৰিলে হাছিনাই অধিক সুবিধা পাব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এই বাৰ্তা যাব যে মৃত্যুদণ্ডৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছতো তেওঁ স্বদেশলৈ উভতি আহিবলৈ সাজু । তদুপৰি, হাছিনাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনত সহায় কৰাৰ বাবে জামাতকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহৰ পৰা চৰকাৰ সমালোচনাৰো সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।
হাছিনাই ইতিমধ্যে নৈতিকভাৱে নিজকে ওপৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা চলাইছে । এটা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কৈছে, "মোৰ ভাগ্যত যিয়েই নাথাকক কিয়, মই মোৰ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ উভতি যাম ।"
বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত দীৰ্ঘদিন ধৰি 'বেগম'সকলৰ আধিপত্য আছিল । যেতিয়ালৈকে হাছিনাই নিজৰ ক্ষমতা সুদৃঢ় কৰি লোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে বিএনপিৰ নেতৃত্ব দিয়া তাৰিক ৰহমানৰ মাতৃ বেগম খালেদা জিয়া আৰু শ্বেখ হাছিনাই সঘনাই সলনা-সলনিকৈ শাসন চলাইছিল । যাৰ বাবে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ কণ্ঠৰোধ কৰা আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলক দমন কৰাৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ।
তাৰিক ৰহমান নিজেও বাংলাদেশলৈ উভতি অহাৰ পূৰ্বে ২০ বছৰ ধৰি ব্ৰিটেইনত স্বেচ্ছাই নিৰ্বাসিত জীৱন কটাইছিল আৰু দুৰ্নীতিৰ গোচৰৰ সন্মুখীন হৈছিল, যিবোৰ শ্বেখ হাছিনাৰ পতনৰ পাছত নিষ্পত্তি কৰা হৈছে ।
হাছিনাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনে সম্ভৱতঃ আৱামি লীগৰ সমৰ্থকসকলক উৎসাহিত কৰিব আৰু খণ্ডিত হৈ পৰা দলটোক এক নতুন জীৱন প্ৰদান কৰিব ।
ইয়াৰ পাছত কি হ’ব ?
সক্ষম হওক বা নহওক, আইনী আৰু ৰাজনৈতিক বাধা-বিঘিনি আহিলেও শ্বেখ হাছিনাই সম্ভৱতঃ বাংলাদেশলৈ উভতি যাব বিচৰা নিজৰ স্থিতিত অটল থাকিব । আনহাতে, ৰহমানৰ বাবে তেওঁক ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কোনো লাভ নাই, কাৰণ ইয়াৰ ফলত আৱামি লীগ পুনৰুজ্জীৱিত হোৱাৰ আশংকা আহিব পাৰে আৰু তেওঁৰ চৰকাৰবিৰোধীৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।
আনহাতে, ভূ-ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তাৰ মাজত ভাৰতৰ নিৰাপত্তা, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সৈতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু আঞ্চলিক স্থিৰতাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ সৈতে ভাৰতে সম্পৰ্ক পুনৰ নতুনকৈ গঢ়ি তুলিব বিচাৰে । পৰম্পৰাগতভাৱে বিএনপিৰ তুলনাত শ্বেখ হাছিনাৰ নেতৃত্বাধীন আৱামি লীগৰ সৈতেহে ভাৰতৰ সদায় ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল । কিন্তু বৰ্তমান ভাৰতে বাংলাদেশৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুস্থিৰ কৰিব বিচাৰিছে ।
তথাপিও ভাৰতত শ্বেখ হাছিনাৰ নিৰন্তৰ উপস্থিতিয়ে বাংলাদেশৰ সৈতে সম্পৰ্ক পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক জটিল কৰি তুলিব । ৰহমানে ভাৰত ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত আছে আৰু তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বচৰ্ত হিচাপে শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণৰ দাবী ৰাখিছে ।
এতিয়া ১৬ ডিচেম্বৰত কি ঘটে আৰু শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ ধাৰণাটোৱেই বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত কিমান প্ৰভাৱ পেলায়, সেয়া লক্ষণীয় হ’ব ।