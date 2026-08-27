ETV Bharat / international

বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয়, নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ?

ক্ৰাইঅ’স্ফিয়াৰ পৰিৱৰ্তনে সূচনা কৰিলে নেপালৰ বিধ্বংসী বান । হিমালয়ৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত ক্ৰাইঅ’স্ফিয়াৰে কোনো ক্ষয়িষ্ণু অট্টালিকাৰ গাঁথনিগত ধ্বংসৰ দৰে আচৰণ কৰে । এক বিশ্লেষণ ।

Nepal floods
বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয়, নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ? (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 27, 2026 at 5:15 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

বুধবাৰে নেপাল-চীন সীমান্ত অসহায়ভাৱে প্ৰকৃতিৰ ক্ৰোধৰ সাক্ষী হয় । আকস্মিক বান ট্ৰেজেডী আৰু ইয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ধ্বংসলীলাই মুহূৰ্ততে হিমালয়ৰ বক্ষত লালিত-পালিত শান্ত-সমাহিত দেশখনক তচনচ কৰে ।

হিলদল ভাঙি অহা বিশালকায় পানীৰ সোঁত আৰু ধ্বংসাৱশেষ তিব্বতৰ পৰা মধ্য নেপাললৈ নামি আহি ইয়াৰ গতিপথত থকা সকলো বস্তু এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি পেলায় । যেন মহাদেৱৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তিহে !

বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয়, নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ? (ETV Bharat)

নেপালৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৩০০ ভাৰতীয়কে ধৰি ৮২৬ জন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । আনহাতে, এই বান বিভীষিকাৰ ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যা ১৬৫ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । নুৱাকোট আৰু ৰাছুৱা জিলা দুখন সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । চীনৰ চৰকাৰী সম্প্ৰচাৰক চিচিটিভিৰ বাতৰি অনুসৰি, তিব্বতত বহু বিদেশীকে ধৰি ৫৫৮ জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ।

এই বান ট্ৰেজেডীৰ চৌবিশ ঘণ্টাৰ পাছতো মনত খুদুৱনি সৃষ্টি কৰা এক প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে: অঞ্চলটোত কোনো বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হোৱা নাই, কিন্তু তথাপি ইমান দানৱীয় ৰূপ লোৱা বানৰ কাৰণ কি ?

Nepal floods
বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয়, নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ? (AP)

অৱশ্যে নেপালী কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যায়নে ভূমিকম্পৰ দিশটোলৈ আঙুলিয়াই দিছিল, যিয়ে দুৰ্যোগৰ সূচনা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন । কাৰণ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা শ শ লোকক বোকা-পানীৰ বিশাল সোঁতে উটুৱাই নিয়াৰ কিছু মিনিট আগতেই কম্পন অনুভৱ কৰা হৈছিল ।

কিন্তু ভূমিকম্পৰ যি তত্ত্ব দিয়া হৈছিল, সেয়া অনতি বিলম্বে আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপ (US Geological Survey) বিভাগে একাষৰীয়া কৰি ৰাখে । কাৰণ বিভাগটোৱে আঙুলিয়াই দিয়ে যে প্ৰকৃততে এই কম্পনবোৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত হৈছিল ।

নিজৰ ৱেবছাইটত ইউএছজিএছে কয় যে ৫.২ মাত্ৰাৰ ভূমিকম্পীয় শক্তি হিমবাহৰ পতন আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ প্ৰবাহৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ।

Nepal floods
বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয়, নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ? (AP)

হিমবাহ গলি যোৱাৰ (যিটো সম্ভৱতঃ বৰফ বা বৰফৰ শিল ভাঙি যোৱাৰ বাবে হৈছে) ফলত পানী, বোকা আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ সোঁত লেণ্ডে খোলা নদীৰ (ভোটে কোশীৰ উপনৈ) নিম্নাংশলৈ ববলৈ ধৰে । এই নদীখন তিব্বতৰ উচ্চ উচ্চতাৰ পাহাৰৰ পৰা উৎপত্তি হৈ দক্ষিণ দিশলৈ বৈ গৈ নেপালত প্ৰৱেশ কৰে ।

কাঠমাণ্ডুত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাউণ্টেন ডেভেলপমেণ্টৰ (International Centre for Integrated Mountain Development, ICIMOD) তথ্য অনুসৰি, স্থানীয় সময় অনুসৰি পুৱা ৯ মান বজাত ভোটে কোশী অৱবাহিকাৰ জলপৃষ্ঠ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে । নদীৰ পাৰ উপচি বাঢ়নি পানীয়ে ভোটে কোশীৰ মাজেৰে তললৈ গৈ ত্ৰিশূলী নদীত প্ৰৱেশ কৰে ।

নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ সন্ধান আৰু কেইবা ফুট বোকা আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পুতি পেলোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ বাবে চলোৱা ব্যাপক অভিযানৰ মাজতে বিজ্ঞানীসকলে হিমালয়ৰ এই বিপৰ্যয়জনক পৰিঘটনাটো বুজিবলৈ প্ৰমাণ গোটাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।

Nepal floods
বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয়, নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ? (AP)

হিমালয়ৰ আঠখন দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আঞ্চলিক আন্তঃচৰকাৰী সংস্থা আইচিআইএমঅ’ডিৰ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে বৰফৰ শিলৰ হিমস্খলনৰ উৎপত্তি অতি উচ্চ অঞ্চলত হৈছিল, যিয়ে সম্ভৱতঃ এই ভয়াৱহ আকস্মিক বানৰ সূচনা কৰিছিল ।

বুধবাৰে সন্ধিয়া প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত আইচিআইএমঅ’ডিয়ে এই দুৰ্যোগক ক্ৰাইঅ’স্ফিয়াৰৰ (বৰফাবৃত অঞ্চল) সৈতে জড়িত বিপদ বাৰে বাৰে সংঘটিত হোৱা আৰু সেয়া অধিক স্পষ্ট ৰূপত দৃশ্যমান হোৱাৰ এক উদাহৰণ হিচাপে অভিহিত কৰিছে ।

ক্ৰাইঅ’স্ফিয়াৰ হৈছে পৃথিৱীৰ গোট মৰা (বৰফ) অঞ্চলৰ (যেনে গ্লেচিয়াৰ বা হিমবাহ আৰু পাৰ্মাফ্ৰষ্ট) বাবে ব্যৱহৃত সামূহিক শব্দ । পাৰ্মাফ্ৰষ্ট হৈছে শিল আৰু মাটিকে ধৰি পৃথিৱীৰ যিকোনো অংশ, যি একেৰাহে দুবছৰ বা তাতকৈ অধিক সময় ০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ তলত থাকে ।

Nepal floods
বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয়, নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ? (AP)

যেতিয়া গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় তেতিয়া এই হিমায়িত ভূ-প্ৰকৃতিৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন ঘটায় । তেনে ক্ষেত্ৰত এই পৰিঘটনাসমূহক ক্ৰাইঅ’স্ফিয়াৰিক বিপদ বুলি কোৱা হয় । বুধবাৰৰ দুৰ্যোগৰ দৰেই হিমালয়ৰ উষ্ণ বৃদ্ধিৰ ফলত ইয়াৰ ক্ৰাইঅ’স্ফিয়াৰে কোনো ক্ষয়িষ্ণু অট্টালিকাৰ গাঁথনিগত ধ্বংসৰ দৰে আচৰণ কৰে ।

পাহাৰবোৰক একেলগে ধৰি ৰখা গভীৰ বৰফ গলি যায়, যাৰ ফলত হিমবাহৰ বৰফৰ বিশাল টুকুৰাবোৰে নিজৰ খোপনি হেৰুৱাই পেলায় আৰু কোনো সতৰ্কবাণী অবিহনে অধিক হিংস্ৰভাৱে ছিন্নভিন্ন হৈ পৰে ।

"ক্ৰাইঅ'স্ফিয়াৰৰ বিপদ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিঘটনা পূৰ্বতকৈ অধিক দেখা পোৱা গৈছে । পৰিৱৰ্তনৰ গতি ইমানেই দ্ৰুত যে বৰ্তমানৰ প্ৰচেষ্টাসমূহে তাৰ লগত খোজ মিলাবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে ।" আইচিআইএমঅ’ডিৰ জ্যেষ্ঠ ক্ৰাইঅ’স্ফিয়াৰ বিশেষজ্ঞ ফাৰুক আজমে কয় ।

Nepal floods
বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয়, নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ? (AP)

তেওঁ কয় যে লেণ্ডে খোলাৰ দুৰ্যোগে “সীমান্ত অতিক্ৰম কৰা বিপদৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে চৰকাৰসমূহে সমন্বিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সৈতে অধিক শক্তিশালী আঞ্চলিক সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক আলোকপাত কৰে ।”

কানাডাৰ কেলগাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জিঅ'মৰ্ফলজী বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডেনিয়েল শ্বুগাৰে কয় যে অকস্মাতে অহা বানৰ কাৰণ আছিল হিমবাহ, যি ৫২০০ মিটাৰ উচ্চতাত থকা শিলৰ তলত পৰি গৈছিল । 'নিউ ছাইণ্টিষ্ট' আলোচনীয়ে শ্বুগাৰৰ উদ্ধৃতিৰে কয়, “কালিৰ আৰু আজিৰ উপগ্ৰহৰ ছবি তুলনা কৰিলে দেখা যায় যে ওচৰৰ হিমবাহবোৰৰ পৰা বিগত ২৪ ঘণ্টাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰফ গলিছে ।"

Nepal floods
বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয়, নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ? (AP)

"মোৰ অনুমান যে গলি যোৱা বৰফৰ লগতে হিমবাহৰ বৰফ গলিও হিমবাহৰ ভিতৰত বহু পৰিমাণে পানী জমা হয়, যিবোৰ তলে তলে হিমবাহৰ একেবাৰে নিম্ন স্তৰলৈকে সোমাই যায় আৰু সেইবোৰক তৰল কৰিবলৈ ধৰে । হিমবাহ স্খলনৰ বাবে সেয়াই যথেষ্ট আছিল ।" তেওঁ কয় ।

ভিডিঅ’ ফুটেজ আৰু আক্ৰান্ত অঞ্চলৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আইচিআইএমঅ’ডিৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যায়নে প্ৰকাশ কৰে যে বৃহৎ পৰিমাণৰ বৰফ আৰু শিলৰ ধ্বংসাৱশেষ লেণ্ডে খোলাত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।

"জলবিজ্ঞানৰ পৰ্যবেক্ষণে বানৰ সোঁতৰ ব্যতিক্ৰমী গতি আৰু পৰিসৰৰ ইংগিত দিয়ে । গালচ্চিত ত্ৰিশূলী নদীত ৩০ মিনিটৰ ভিতৰতে পানীৰ মাত্ৰা ৯ মিটাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, একে সময়তে মালেখুত জলস্তৰ সাত মিটাৰ বৃদ্ধি পায় ।" তাত এইদৰে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে ।

Nepal floods
বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয়, নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ? (AP)

এক সংকীৰ্ণ অংশত ধ্বংসাৱশেষে নদীখনক সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি ভূমিস্খলনৰ বান্ধ গঠন কৰিলে নেকি সেই বিষয়েও বিশেষজ্ঞসকলে মূল্যায়ন কৰি আছে । এনেধৰণৰ অৱৰোধৰ পৰা হঠাতে আবদ্ধ পানী ওলাই অহাৰ ফলত অন্য বিপদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ।

আইচিআইএমঅ’ডিৰ জলবায়ু আৰু পৰিৱেশ বিপদৰ মুৰব্বী কিয়াংগং জাঙে কয় যে যোৱা বছৰৰ ৰাছুৱাৰ বানে ধ্বংস কৰা একেটা স্থানেই পুনৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে ।

আইচিআইএমঅ’ডিয়ে নিজৰ বিবৃতিত কয়, "এইটো অনুমান কৰা হৈছে যে লেণ্ডে খোলাত বৰফৰ হিমস্খলনেই (তীব্ৰ গতিত বৰফৰ বিস্ফোৰণ) ইয়াৰ কাৰণ হ'ব পাৰে । কিন্তু ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই । নেপাল-চীন সীমান্তত নদীৰ ওপৰৰ অংশ এতিয়াও বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই সকীয়াই দিছে যে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বান অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেয়ে জিলং বন্দৰৰ ওচৰে-পাজৰে থকা লোকসকলক তাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"

Nepal floods
বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয়, নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ? (AP)

নেপালৰ ত্ৰিভুৱন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুৰ্যোগ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক বসন্ত ৰাজ অধিকাৰীয়ে কয় যে হিমালয়ত বহু বিপদাশংকা বৃদ্ধি পাইছে আৰু লেণ্ডা খোলা ঘটনাটো তেনে এক উদাহৰণ ।

তেওঁ কয়, "নিম্নাংশত বাস কৰা সম্প্ৰদায়সমূহৰ বিপদ আৰু বিপদাশংকাৰ স্তৰ নাটকীয়ভাৱে সলনি হৈছে । এই সম্প্ৰদায়সমূহক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰি বাস্তৱ সময়ৰ বিপদৰ তথ্য স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰীসকলৰ ওচৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা জীৱন ৰক্ষাকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন ।"

লগতে পঢ়ক :নেপালৰ বানত ২৭৩ জন নিহত, ৩০০ ভাৰতীয়কে ধৰি ১৪০০ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন
লগতে পঢ়ক :নেপালত জলপ্ৰলয়: উদ্ধাৰকাৰ্যত নামিল নেপাল সেনা, যিকোনো অভিযানৰ বাবে সাজু এছএছবি

TAGGED:

CRYOSPHERIC CHANGE
GLACIER
নেপালৰ বান
হিমবাহ
NEPAL FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.