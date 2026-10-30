এণ্টাৰ্কটিকাৰ সাগৰীয় বৰফ হ্ৰাসত সাগৰীয় পানীৰ লৱণতা আৰু ঘনত্ব বৃদ্ধি; সমুদ্ৰৰ সোঁত-জলবায়ুত প্ৰভাৱ

এণ্টাৰ্কটিকাৰ সাগৰীয় বৰফ হ্ৰাসত সাগৰীয় পানীৰ লৱণতা আৰু ঘনত্ব বৃদ্ধি; সমুদ্ৰৰ সোঁত-জলবায়ুত প্ৰভাৱ
২০১৫ চনৰ পৰা এণ্টাৰ্কটিকাৰ সাগৰীয় বৰফ দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পোৱাত পানীভাগ কম লৱণযুক্ত হৈ পৰাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ধাৰা অপ্ৰত্যাশিতভাৱে ওলোটা হৈ পৰিছে আৰু অধিক লৱণযুক্ত হৈছে ।
Published : October 30, 2026 at 6:23 PM IST
বেংগালুৰু : Nature Climate Change পত্ৰিকাত প্ৰকাশিত এক নতুন অধ্যয়ন অনুসৰি, ২০১৫ চনৰ পৰা এণ্টাৰ্কটিকাৰ সাগৰীয় বৰফ দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত ‘এণ্টাৰ্কটিক ইণ্টাৰমিডিয়েট ৱাটাৰ’ (Antarctic Intermediate Water, AAIW) নামৰ সাগৰীয় স্তৰটোৰ লৱণতা বৃদ্ধি পাইছে । সমুদ্ৰৰ পানীৰ এই বৃহৎ অংশটোত সংঘটিত এই পৰিৱৰ্তনে সামুদ্ৰিক সঞ্চালন আৰু পানীৰ সোঁতক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । ইয়াৰ পৰিণাম মেৰু অঞ্চলৰ পৰা বহু দূৰলৈকে ভুগিব পাৰে ।
বিগত কেইবা দশক ধৰি ‘এণ্টাৰ্কটিক ইণ্টাৰমিডিয়েট ৱাটাৰ’ নামৰ সাগৰীয় স্তৰটোৰ পানী ক্ৰমাৎ কম লৱণযুক্ত বা পাতল হৈ আহিছিল । কিন্তু ২০১৫ চনৰ পিছত এই দীৰ্ঘদিনীয়া ধাৰাটো সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ পৰা দেখা গৈছে । ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ছায়েন্স (Indian Institute of Science, IISc), মেলব'ৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ছাউথাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে সামুদ্ৰিক বৰফ হ্ৰাস পোৱা আৰু পানীৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশটোত হ'বলগা পৰিৱৰ্তনৰ মাজত সম্পৰ্কৰ অনুসন্ধান কৰে ।
প্ৰতি বছৰে মে’ আৰু জুলাই মাহৰ ভিতৰত এণ্টাৰ্কটিকাৰ শীতকালত দক্ষিণ মহাসাগৰত সাগৰীয় বৰফ গঠিত হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত উষ্ণতা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এই বৰফৰ এক বৃহৎ অংশ গলি যায় আৰু সাগৰত মিঠা পানী এৰি দিয়ে । এই জলবায়ু চক্ৰই এএআইডব্লিউ গুণাৱলী নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহায় কৰে । এএআইডব্লিউ দক্ষিণী মহাসাগৰত গঠিত হয় আৰু আটলাণ্টিক, ভাৰত আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ উত্তৰলৈ শতাধিক মিটাৰ গভীৰতালৈ বিয়পি যায় ।
লৱণতা বা পানীত দ্ৰবীভূত নিমখৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তনে সাগৰৰ স্তৰীকৰণ অৰ্থাৎ সাগৰীয় পানীৰ বিভিন্ন তৰপ গঠিত হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । এই তৰপীকৰণে সাগৰৰ বিভিন্ন পানীৰ ভাগসমূহ কিমান সহজে ইটোৱে সিটোৰ লগত মিহলি হয় আৰু কেনেকৈ তাপ, কাৰ্বন আৰু পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহ সমগ্ৰ মহাসাগৰত প্ৰবাহিত হয়, তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
এই অধ্যয়নটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কিয় ?
এই পৰিৱৰ্তনৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰি অধ্যয়নটোৰ সংশ্লিষ্ট লেখক তথা চেণ্টাৰ ফৰ এটম’স্ফেৰিক এণ্ড অ’চেনিক ছায়েন্স (চিএঅ’এছ), আইআইএছচিৰ সহযোগী অধ্যাপক বিশাখদত্ত গায়েনে ইটিভি ভাৰতক কয় যে পানীৰ ঘনত্বৰ পাৰ্থক্যই এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰে যে বিভিন্ন সাগৰীয় স্তৰ কিমান সহজে মিহলি হৈ পানী পৰিবহণত প্ৰভাৱ পেলায় । কিন্তু পানীৰ ঘনত্ব অধিক হোৱাটোৱে সদায় এই কথা প্ৰতিপন্ন নকৰে যে পানী পৰিবহণো মজবুত হ'ব । ইয়াত মিঠা পানীৰ যোগান আৰু পানীৰ ভৰ গঠন আৰু গতিৰ লগত জড়িত প্ৰক্ৰিয়াবোৰেও ভূমিকা পালন কৰে ।
সাগৰৰ পানীৰ চলাচল বা প্ৰবাহৰ পৰিৱৰ্তনে সাগৰে কিমান পৰিমাণৰ কাৰ্বন জমা কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । ইয়াৰ কাৰণ হ’ল, সাগৰৰ সোঁতে কাৰ্বনসমূহ ওপৰভাগৰ পৰা গভীৰ পানীলৈ কঢ়িয়াই লৈ যায় আৰু একে সময়তে কাৰ্বনযুক্ত পানী পুনৰ বায়ুমণ্ডলৰ ফালে ঘূৰাই আনিবও পাৰে । এই প্ৰভাৱ কিমান গভীৰ হ’ব পাৰে, তাৰ বাবে অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে ।
অধ্যাপক গায়েনে কয় যে পূৰ্বৰ অধ্যয়নবোৰে এএআইডব্লিউৰ দীৰ্ঘম্যাদী লুণীয়া ভাব হ্ৰাস পোৱা আৰু ইয়াৰ গুণাগুণ নিৰ্ধাৰণ কৰাত এণ্টাৰ্কটিকৰ সাগৰীয় বৰফৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে প্ৰমাণ দেখুৱাইছিল ।
অধ্যাপক গায়েনে লগতে কয়, “আমাক যিটোৱে আচৰিত কৰি তুলিছিল সেয়া আছিল গতি: দশক দশক ধৰি চলি থকা এটা ধাৰা কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে ওলোটা হৈ পৰিল । আমাৰ অধ্যয়নে দেখুৱাইছে যে এণ্টাৰ্কটিকাৰ সাগৰীয় বৰফৰ ক্ষতিৰ ফলত পৃষ্ঠৰ বহু তলৰ পানীক পুনৰ সংগঠিত কৰা হৈছে, কেৱল মহাকাশৰ পৰা আমি দেখা বৰফৰ আৱৰণ সলনি কৰা নাই ।” অধ্যয়নটোৰ মুখ্য লেখক তথা চিএঅ'এছ, আইআইএছচিৰ গৱেষক ছাত্ৰ কৌশিক মিশ্ৰই কয়, “এই পানীৰ ভৰৰ পৰিৱৰ্তনে মেৰু অঞ্চলৰ বহু ওপৰলৈ এণ্টাৰ্কটিকাৰ ওচৰত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ কঢ়িয়াই নিব পাৰে ।”
সাগৰীয় বৰফ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত সাগৰৰ পানী কেনেকৈ সলনি হয়
গৱেষকসকলে এএআইডব্লিউৰ লুণীয়া ভাব পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণটো দুটা কথাৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে— বৰফ গলি যোৱাৰ ফলত মিঠা পানীৰ পৰিমাণ কমি যোৱা আৰু সাগৰৰ গভীৰতাৰ পৰা তুলনামূলকভাৱে গৰম তথা অধিক লুণীয়া পানী ওপৰলৈ উঠি অহা । সাগৰীয় বৰফ গলাৰ ফলত পোৱা মিঠা পানীয়ে সাগৰৰ উপৰিভাগৰ ওচৰত ঠাণ্ডা আৰু কম লুণীয়া পানীৰ এটা তৰপ ধৰি ৰখাত সহায় কৰে ।
এই পানীভাগ যেতিয়া উত্তৰ দিশলৈ গতি কৰে, তেতিয়া ই এএআইডব্লিউ গঠন হোৱাত অৰিহণা যোগায় । এণ্টাৰ্কটিকাৰ শীতকালত গঢ়ি উঠা ঠাণ্ডা পানীৰ এই তৰপটোক 'উইণ্টাৰ ৱাটাৰ' বা শীতকালীন পানী বুলি জনা যায় আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
অধ্যাপক গায়েনে বুজাই দিয়ে যে সাগৰীয় বৰফে ঋতুভিত্তিকভাৱে মিঠা পানী কঢ়িয়াই নিয়া এক মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে । যেতিয়া সাগৰৰ পানী গোট মাৰি বৰফ হয়, তেতিয়া ইয়াৰ বেছিভাগ নিমখ সাগৰৰ পানীতে থাকি যায় । বতাহ আৰু সোঁতে এই বৰফক ইয়াৰ সৃষ্টি হোৱা ঠাইৰ পৰা দূৰলৈ উটুৱাই লৈ যায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বৰফখিনি গলিলে তাৰ পৰা মিঠা পানী ওলাই পৰে । সাগৰীয় বৰফ কমি যোৱাৰ বাবে এই অঞ্চলবোৰলৈ কম পৰিমাণৰ মিঠা পানী আহে, যাৰ ফলত সাগৰৰ পানী অধিক লুণীয়া আৰু অধিক ঘন হৈ পৰে ।
সাগৰৰ উপৰিভাগৰ তলত তুলনামূলকভাৱে গৰম আৰু অধিক লুণীয়া পানী থাকে, যাক 'ছাৰ্কামপ'লাৰ ডীপ ৱাটাৰ' বা বৃত্তাকাৰ গভীৰ পানী বুলি জনা যায় । ওপৰৰ ভাগত থকা মিঠা পানীৰ তৰপটোৱে সাধাৰণতে এই গভীৰ পানীখিনিক ওপৰৰ পানীৰ লগত মিহলি হোৱাত বাধা দি ৰাখে । কিন্তু যেতিয়া পানীৰ এই তৰপটো দুৰ্বল হৈ পৰে, তেতিয়া সাগৰৰ তলৰ পৰা অধিক নিমখ আৰু তাপ ওপৰলৈ গুচি আহিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত সাগৰত নতুনকৈ বৰফ গঢ়ি উঠাটো অধিক কঠিন হৈ পৰে ।
গায়েনে কয়, "ইয়াৰ ফলত এটা চক্ৰৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, য’ত বৰফৰ আৱৰণ কমি যোৱাৰ বাবে তলৰ পৰা অধিক তাপ উপৰিভাগলৈ গুচি আহে আৰু ই বৰফ গঢ়ি উঠাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক আৰু অধিক সীমিত কৰি পেলায় । এই পৰিৱৰ্তনবোৰে পৰৱৰ্তী সময়ত এএআইডব্লিউ গঠনত অৰিহণা যোগোৱা পানীভাগকো প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যিহেতু এএআইডব্লিউয়ে দক্ষিণ মহাসাগৰক আটলাণ্টিক, ভাৰত মহাসাগৰ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ মধ্যমীয়া গভীৰতাৰ সৈতে সংযোগ কৰে, সেয়েহে ইয়াৰ সৃষ্টি হোৱা অঞ্চলৰ পানীৰ পৰিৱৰ্তনে এণ্টাৰ্কটিকাতকৈ বহু দূৰলৈকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে । যদি এই ধাৰা অব্যাহত থাকে, তেন্তে ই আগন্তুক কেইবা বছৰৰ পৰা কেইবা দশকলৈ দূৰৱৰ্তী সাগৰীয় অঞ্চলসমূহত তাপ আৰু অন্যান্য পদাৰ্থসমূহ কেনেকৈ পৰিবহণ আৰু সঞ্চয় কৰা হয়, তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । অৱশ্যে এই প্ৰভাৱ সাগৰীয় পথ, মিশ্ৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু সময়সীমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই বিপৰীতমুখী পৰিৱৰ্তনটো চলি থাকিব নে ই আৰু অধিক তীব্ৰ হ’ব অথবা অৱশেষত শাম কাটিব, তাক নিশ্চিত কৰিবলৈ ধাৰাবাহিক নিৰীক্ষণৰ অতি প্ৰয়োজন হ’ব । এণ্টাৰ্কটিকাৰ সাগৰীয় বৰফৰ পৰিৱৰ্তনে কেনেকৈ সমগ্ৰ সাগৰীয় অঞ্চলক প্ৰভাৱিত কৰিছে, বিজ্ঞানীসকলে তাৰ সঠিক মূল্যায়ন কৰাত এই দীৰ্ঘম্যাদী পৰ্যবেক্ষণসমূহে সহায় কৰিব ।"
লৱণীয়তা বৃদ্ধিত আন কি কি উপাদানে অৰিহণা যোগায় ?
অধ্যাপক গায়েনে কয় যে সাগৰীয় বৰফ গলি পোৱা মিঠা পানীৰ যোগান হ্ৰাস পোৱাটোৱেই আছিল এএআইডব্লিউৰ উৎস অঞ্চলত লৱণীয়তা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ । গৱেষণাটোৰ বিশ্লেষণাত্মক পৰীক্ষাত দেখা গৈছে যে উৎস-পানীৰ গুণাগুণৰ পৰিৱৰ্তনেই এই লুণীয়া ভাব বৃদ্ধি হোৱাৰ প্ৰায় ৯৫ শতাংশ কাৰণ আছিল । ইয়াৰ উপৰি আন কিছুমান উপাদানেও এই পানীভাগক প্ৰভাৱিত কৰে, যাৰ ভিতৰত আছে সাগৰৰ তলৰ পানী ওপৰলৈ অহা, পানীৰ মিশ্ৰণ, বতাহ, সাগৰীয় তাপৰ আদান-প্ৰদান, বৰষুণ আৰু ওচৰ-পাজৰৰ অন্যান্য পানীৰ তৰপসমূহৰ সৈতে হোৱা পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া ।
এই সময়ছোৱাত বৰষুণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছিল, যিয়ে সাধাৰণতে সাগৰৰ পানীৰ লুণীয়া ভাব হ্ৰাস কৰিলেহেঁতেন । সেয়েহে ই সাগৰৰ পানীত দেখা পোৱা লুণীয়া ভাব বৃদ্ধিৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে বুলি তেওঁ লগতে কয় ।
এণ্টাৰ্কটিকাৰ এই পৰিৱৰ্তনসমূহ ভাৰতৰ বাবে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ
ভাৰত মহাসাগৰৰ সৈতে থকা ব্যাপক সংযোগৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত এই গৱেষণাৰ ফলাফলসমূহ প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে । এই মহাসাগৰে জলবায়ুক প্ৰভাৱিত কৰে, সামুদ্ৰিক পৰিৱেশতন্ত্ৰক সহায় কৰে আৰু উপকূলীয় অঞ্চলৰ জীৱন-জীৱিকাক সজীৱ কৰি ৰাখে । অধ্যাপক গায়েনে কয় যে দক্ষিণ দিশৰ পৰা ভাৰত মহাসাগৰলৈ অহা পৰিৱৰ্তনসমূহ বুজি পোৱাটো ইয়াৰ দীৰ্ঘম্যাদী বিৱৰ্তন বা ক্ৰমবিকাশৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
সাগৰৰ পানীৰ প্ৰবাহ বা চলাচল আৰু ইয়াৰ তৰপসমূহৰ পৰিৱৰ্তনে তাপ, অক্সিজেন, কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড আৰু পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ বিতৰণত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, যাৰ ফলত জলবায়ু আৰু সামুদ্ৰিক জীৱজগত প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । অৱশ্যে এই গৱেষণাই ভাৰতীয় মৌচুমী বায়ু, মাছ ধৰা কাৰ্য বা কোনো নিৰ্দিষ্ট উপকূলীয় জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত পোনে পোনে কোনো প্ৰভাৱ পৰাৰ কথা প্ৰমাণ কৰা নাই ।
তেওঁ লগতে কয় যে পূৰ্বৰ অধ্যয়নবোৰে এএআইডব্লিউৰ তাৰতম্য আৰু ভাৰতীয় মৌচুমী বায়ুৰ মাজত এক সংযোগ থকাৰ ইংগিত দিছিল । এই পানীৰ তৰপটোত ঘটা বৰ্তমানৰ পৰিৱৰ্তনবোৰে ভৱিষ্যতৰ মৌচুমী বৰষুণৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাবনে নাই, সেয়া এতিয়াও গৱেষণাৰ বিষয় হৈয়েই আছে । এই পৰ্যবেক্ষণসমূহে বিজ্ঞানীসকলক জলবায়ুৰ ভৱিষ্যদ্বাণীসমূহ পৰীক্ষা কৰাত আৰু তাক অধিক নিখুঁত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । লগতে আঞ্চলিক গৱেষণাৰ সৈতে মিলি ই মীনপালন, উপকূলীয় ব্যৱস্থাপনা আৰু জলবায়ুৰ সৈতে খাপ খুৱাই লোৱাৰ বাবে অধিক তথ্যভিত্তিক পৰিকল্পনাত সহায় কৰিব । এয়া দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত এক অৱদানহে, কোনো তাৎক্ষণিক স্থানীয় ভৱিষ্যদ্বাণী নহয় ।
গৱেষকসকলে এই পৰিৱৰ্তনসমূহ কেনেদৰে অনুসৰণ কৰিছিল ?
দলটোৱে বিভিন্ন ডাটাছেটসমূহৰ (Datasets) মাজত কেনেদৰে তুলনা কৰিছিল তাৰ ব্যাখ্যা দি অধ্যাপক গায়েনে কয়, “আমি তিনিটা প্ৰতিষ্ঠিত মহাসাগৰীয় ডাটাছেট— ইএন৪ (EN4), আইএপি (IAP) আৰু আৰজি-আৰ্গ'ৰ (RG-ARGO) মাজত তুলনা কৰিছিলোঁ । এই ডাটাছেটসমূহ ঘাইকৈ স্বয়ংক্ৰিয় ‘ৰব'টিক আৰ্গ’ ফ্লোটছ’ৰ জোখ-মাখৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল, যিবোৰে সাগৰৰ উপৰিভাগৰ পানীৰ উষ্ণতা আৰু লৱণীয়তাৰ ৰেকৰ্ড ৰাখে । আমি এএআইডব্লিউৰ স্বকীয় কম লুণীয়া তৰপটোৰ সহায়ত ইয়াক অনুসৰণ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াক পুষ্ট কৰা তুলনামূলকভাৱে ঠাণ্ডা ‘উইণ্টাৰ ৱাটাৰ’খিনি পৰীক্ষা কৰি চাইছিলোঁ । ইয়াৰ উপৰি আমি পানীৰ ঘনত্ব আৰু গভীৰতাৰ পৰিৱৰ্তনসমূহো বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ, পৰিসংখ্যাগত গুৰুত্বৰ বাবে এই ধাৰাসমূহ পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ আৰু তথ্যৰ অনিশ্চয়তা তথা ক'ভাৰেজৰ সঠিক মূল্যায়ন কৰিছিলোঁ ।”
যিহেতু ডাটাছেটসমূহৰ মাজত বহুতো মূল পৰ্যবেক্ষণ একেই বা উমৈহতীয়া, সেয়েহে সিহঁতৰ মাজৰ এই অমিল নোহোৱা কথাই ইয়াকে প্ৰমাণ কৰে যে গৱেষণাৰ ফলাফলসমূহ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াকৰণ পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰতো একেবাৰে সঠিক আৰু বিশ্বাসযোগ্য । এয়া তিনিটা স্বতন্ত্ৰ নিৰীক্ষণ প্ৰণালীৰ ওপৰত আধাৰিত হোৱাৰ বাবে হোৱা নাই ।
"এই কাৰ্যপ্ৰণালী বা প্ৰক্ৰিয়াটো ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিবলৈ আমি সাগৰীয় বৰফৰ উপগ্ৰহীয় পৰ্যবেক্ষণসমূহক সাগৰ-বৰফৰ পুনৰ বিশ্লেষণৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিছিলোঁ । আমি সাগৰীয় বৰফৰ ঘনত্ব, ডাঠ আৰু গতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মিঠা পানীৰ পৰিবহণৰ পৰিমাণ নিৰূপণ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ উৎস অঞ্চলত নিমখৰ পৰিমাণ গণনা কৰিছিলোঁ ।" তেওঁ লগতে কয় ।
New research from IISc & collaborators finds that Antarctic Intermediate Water has become saltier, denser since 2015, reversing decades of freshening. This shift could weaken ocean layering and allow more stored carbon to escape into the atmosphere. 🔗: https://t.co/Cy52gzpCBL https://t.co/95ouWFibUu— IISc Bangalore (@iiscbangalore) October 29, 2026
লৱণীয়তাৰ পৰিৱৰ্তনৰ আঞ্চলিক পাৰ্থক্য
গৱেষকসকলে এইটোও দেখা পাইছে যে লুণীয়া ভাবৰ এই বৃদ্ধি সমগ্ৰ দক্ষিণ মহাসাগৰতে একেধৰণৰ বা সমান নাছিল । কোনবোৰ অঞ্চলত এই পৰিৱৰ্তন বেছি হৈছিল বুলি সোধাত অধ্যাপক গায়েনে কয় যে লুণীয়া ভাবৰ অতি সামান্য পৰিৱৰ্তনেও বিশাল পৰিমাণৰ পানীৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাই সাগৰীয় প্ৰবাহক সলনি কৰিব পাৰে । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্ধৃতিটো হ’ল যে পূৰ্বৰ ধাৰাটো এটা ব্যাপক জলৰাশি বা পানীৰ তৰপৰ ক্ষেত্ৰত ওলোটা হৈ পৰিছে, যাৰ লগত পানীৰ ঘনত্ব আৰু গভীৰতাৰো পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ।
তেওঁ কয়, "২০১৬-২০২৪ চনৰ সময়ছোৱাত এএআইডব্লিউৰ মূল অংশৰ লৱণীয়তা প্ৰতি দশকত গড়ে ০.০০৪৮ +/- ০.০০১৭ গ্ৰাম প্ৰতি কিলোগ্ৰাম হাৰত বৃদ্ধি পাইছিল বুলি আমি হিচাপ কৰিছোঁ ।"
এয়া প্ৰতি দশকৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰহে, দহ বছৰৰ মুঠ বৃদ্ধি নহয় । এই পৰিৱৰ্তন বিশেষকৈ দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগৰত বেছি স্পষ্ট আছিল, য’ত মেৰু অঞ্চলৰ ঠিক উত্তৰ দিশত স্থানীয় লৱণীয়তা বৃদ্ধিৰ হাৰ প্ৰতি দশকত ০.১ গ্ৰাম প্ৰতি কিলোগ্ৰামতকৈও অধিক হৈছিল ।
গৱেষকসকলে তিনিটা মহাসাগৰীয় ডাটাছেটতে পানী অধিক লুণীয়া, অধিক ঘন আৰু গভীৰতালৈ যোৱাৰ এক ধাৰাবাহিক পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছে । এই ফলাফলসমূহে প্ৰমাণ কৰে যে এণ্টাৰ্কটিকাৰ সাগৰীয় বৰফৰ পৰিৱৰ্তনসমূহ সাগৰৰ উপৰিভাগৰ বহু তললৈকে প্ৰসাৰিত হৈছে, যিয়ে আটলাণ্টিক, ভাৰত আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ সৈতে সংযোগ থকা এটা প্ৰধান জলৰাশি বা পানীৰ তৰপক প্ৰভাৱিত কৰিছে ।
অধ্যাপক গায়েনে উল্লেখ কৰে, "এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ গতিয়ে আমাক তীব্ৰভাৱে মনত পেলাই দিয়ে যে অতি গভীৰ সাগৰেও অতি খৰকৈ উত্তপ্ত হৈ অহা পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে । এণ্টাৰ্কটিকাৰ চাৰিওফালে যি ঘটে, সেয়া কেৱল এণ্টাৰ্কটিকাৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ নাথাকে । গোলকীয় মহাসাগৰ আৰু জলবায়ু ব্যৱস্থাৰ অধিক ক্ষতি বা ব্যাঘাত সীমিত কৰিবলৈ সেউজগৃহ গেছৰ নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰাৰ বাবে জৰুৰী আৰু বহনক্ষম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।"