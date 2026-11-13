মাৰ্কিন সংসদৰ সৰ্বোচ্চ সমিতিৰ সন্মুখত সাক্ষ্য দিব এনভিডিয়াৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী জেনচেন হুয়াঙে
চীনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে হুয়াঙে সু-সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি অহা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
By ANI
Published : November 13, 2026 at 9:25 AM IST
ৱাশ্চিংটন ডিচি(আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ): আমেৰিকাৰ সংসদৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী সমিতিখনেই হৈছে আমেৰিকান কংগ্ৰেছনেল কমিটী ৷ মাৰ্কিন সংসদৰ বিভিন্ন বিধেয়কৰ পুনৰীক্ষণ বা বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ অনুসন্ধান এই শক্তিশালী সমিতিখনেই কৰে ৷ এই বিশেষ শক্তিশালী সমিতিখনৰ সন্মুখত সাক্ষ্য দিবলৈ সন্মত হৈছে এনভিডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জেনচেন হুয়াং ৷
চীনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সৈতে জড়িত বুলি সন্দেহ কৰা এগৰাকী মহিলাৰ লগত হুয়াঙে সু-সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি অহাৰ যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, সেই বিষয়ে তেওঁ সাক্ষ্যদান কৰিব ৷ চিপ নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ সৈতে দেশৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ পৰাৰ পিছতেই ৰিপাব্লিকান সাংসদসকলে বিষয়টোত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে ৷
চিএনএনৰ মতে, ৰিপাব্লিকান সাংসদসকলে হুয়াং আৰু এনভিডিয়াৰ সৈতে বিষয়টোক লৈ আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ আগন্তুক সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে হুয়াঙে এই সাক্ষ্য দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
চীনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে হুয়াঙৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, সেই সময়ত হুয়াঙে কংগ্ৰেছনেল কমিটীৰ সন্মুখত সাক্ষ্য দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ফক্স নিউজেও এক খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে ।
এনভিডিয়াৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে বুধবাৰে নিশা হুয়াঙে সাংসদসকলৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’বলৈ সন্মত হৈছিল । হাউছ ফৰেইন এফেয়াৰ্ছ কমিটীৰ অধ্যক্ষ ব্রায়ান মাষ্টে সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে কয় ৷
মাষ্টে আন দুজন ৰিপাব্লিকান কমিটীৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে ৪ নৱেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে হুয়াঙৰ সাক্ষ্য বিচাৰিছিল ৷ চীনৰ চোৰাংচোৱাৰ বাবে কাম কৰা বুলি সন্দেহ কৰা মহিলাগৰাকীৰ সৈতে থকা তেওঁৰ সম্পৰ্ক আৰু কোম্পানীটোৰ নিৰাপত্তাজনিত প্ৰট’কলৰ বিষয়েত হুয়াঙৰ পৰা উত্তৰ বিচৰা হৈছিল ।
বৃহস্পতিবাৰে হুয়াঙে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত তদন্তৰ খাতিৰত তেওঁৰ সাক্ষ্য আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰা বুলি ৰিপাব্লিকান সাংসদসকলে ইংগিত দিয়ে ৷ মাষ্টে কয় যে যদি হুয়াঙে সাক্ষ্য দিয়াৰ চুক্তি প্ৰত্যাহাৰ কৰে, তেন্তে কমিটীসমূহে চাবপিনা(এক চৰকাৰী নিৰ্দেশনা) জাৰি কৰিবলৈ সাজু ।
এই কাৰ্যবিধি ৰাজহুৱা কৰা হ’ব নে নহয় সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট নহয় ৷ মাষ্টে কয় যে এই সাক্ষ্য শপতনামাৰ লগতে লিখিতভাৱে আৰু ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিঙৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হ’ব ।
চিএনএনৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, কংগ্ৰেছৰ তদন্তৰ পৰিসৰ বিস্তৃত পৰ্যায়ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কিয়নো সাংসদসকলে এনভিডিয়াৰ অন্যান্য শীৰ্ষ কাৰ্যবাহীসকলৰ পৰাও সাক্ষ্য বিচাৰিছে ।
আনহাতে, এইক্ষেত্ৰত চীনৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ হাউছ চিলেক্ট কমিটীৰ অধ্যক্ষ, প্ৰতিনিধি জন মুলেনাৰে কয় যে অতিকৈ স্পৰ্শকাতৰ আমেৰিকাৰ প্ৰযুক্তি আৰু তথ্যৰ বাবে চীনৰ চোৰাংচোৱাৰ সম্ভাব্য প্ৰৱেশৰ পৰিসৰ বুজিবলৈ হুয়াঙৰ সাক্ষ্য যথেষ্ঠ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হ’ব ।
মুলেনাৰে কয়, ‘‘মই ভাবো যে আমি চীনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাটো কি, এই পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে কেনেদৰে কাম কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কি তথ্য আৰু কি বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ হাতত কেনেধৰণৰ তথ্য আছিল সেই কথা বুজাটোও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।’’
এই তদন্তই চীনলৈ আমেৰিকাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ ৰপ্তানিক লৈ আৰম্ভ হোৱা বিতৰ্কৰ ওপৰত পুনৰবাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ হুয়াঙে পূৰ্বে চিপ বিক্ৰীৰ ওপৰত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ।
হুয়াঙৰ পদত্যাগে তদন্তৰ পৰিস্থিতি সলনি কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিলেও মুলিনাৰে প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহীগৰাকী এতিয়াও সাংসদসকলৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’ব লাগে বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ।
চীনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহ, চীনা ব্যৱসায়ী এলিছ হুয়াঙৰ সৈতে থকা সম্পৰ্ক, বিবাহ বহিৰ্ভূত সম্পৰ্ক আদি একাধিক অভিযোগৰ মাজতে হুয়াঙৰ বিৰুদ্ধে ক্ষীপ্ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলি আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ৷
ইতিমধ্যে হুয়াঙে এনভিডিয়াৰ কৰ্মচাৰীসকললৈ লিখা এখন পত্ৰত পত্নীৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটা বুলি স্বীকাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস ভংগ কৰাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছিল ।
খবৰ অনুসৰি, এনভিডিয়াৰ ব’ৰ্ডে এই বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ফলত দেশৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি বা কোম্পানীটোৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি কোনো ভাবুকি আহিছে নেকি, সেইটোও তদন্তত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
১৯৯৩ চনত হুয়াং আছিল এনভিডিয়াৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক ৷ কোম্পানীটোক বিশ্বৰ অন্যতম কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা চিপৰ যোগানকাৰী হিচাপে আগুৱাই নিয়াত হুয়াঙে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
কোম্পানীটোৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰায় ৩৩ বছৰ ধৰি এক সু-সম্পৰ্ক আছিল ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ হুয়াঙৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগৰ পিছতে আমেৰিকাৰ কংগ্ৰেছে এনভিডিয়াৰ নেতৃত্ব, নিৰাপত্তা পদ্ধতি আৰু চীনৰ সৈতে হোৱা ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ দৰে প্ৰতিটো বিষয়ত চোকা নজৰ ৰাখিছে ৷
লগতে পঢ়ক: এনভিডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জেনচেন হুয়াঙৰ পদত্যাগ, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বেগ