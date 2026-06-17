ETV Bharat / international

ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযানত আমেৰিকাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল মাস্কৰ এআই 'Grok'

মাস্কৰ এআই কোম্পানী 'xAI'ৰ ডাটা চেণ্টাৰে ব্যৱহাৰ কৰা গেছ টাৰ্বাইন সম্পৰ্কীয় এক গোচৰত আইনী নথিত এই তথ্য প্ৰকাশ আমেৰিকাৰ ।

Representational Image
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযানত আমেৰিকাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল মাস্কৰ এআই 'Grok' (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ছান ফ্ৰান্সিস্কো : ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ সময়ত আমেৰিকাই ইলন মাস্কৰ এআই চেটবট গ্ৰ'ক (Grok) ব্যৱহাৰ কৰিছিল । আমেৰিকা প্ৰশাসনে মঙলবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে । এক আইনী নথিত আমেৰিকা প্ৰশাসনে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে । সংবাদ সংস্থা এআফপিয়ে লাভ কৰা নথিখনৰ মতে মাস্কৰ এআই কোম্পানী 'xAI'ৰ বৃহৎ ডাটা চেণ্টাৰে ব্যৱহাৰ কৰা গেছ টাৰ্বাইনসমূহক লৈ চলি থকা পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ প্ৰতিৰক্ষা হিচাপে এই তথ্য উন্মোচিত হৈছে ।

আমেৰিকাৰ আইনী বিভাগে যুক্তি দিছে, "এই গোচৰে সামৰিক অভিযানক সমৰ্থন কৰা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা উন্নয়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ কৰিবলৈ বিচাৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়, অৰ্থনৈতিক আৰু শক্তি সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।"

এই যুক্তিৰ সমৰ্থনত ফেডাৰেল অধিবক্তাসকলে পেণ্টাগনৰ এআইৰ মুৰব্বী কেমেৰন ষ্টেনলীৰ শপতনামা দাখিল কৰে য'ত তেওঁ কয় যে গ্ৰ'ক ইতিমধ্যে প্ৰজেক্ট মেভেনৰ অধীনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । যি আমেৰিকান সেনাৰ এআই-সহায়ক টাৰ্গেটিং প্ৰগ্ৰেম যিটো প্ৰথমতে এন্থ্ৰপিকৰ ক্ল'ড মডেলৰ দ্বাৰা চালিত আছিল ।

ষ্টেনলীৰ শপতনামাত কোৱা হৈছে যে প্ৰকল্পটোৰ মেভেন স্মাৰ্ট চিষ্টেমছ (এমএছএছ)-এ "অপাৰেশ্বন এপিক ফিউৰীৰ সময়ত ৯৬ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ২০০০ টা সুকীয়া লক্ষ্যত ২০০০ ৰো অধিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিবলৈ আমেৰিকান বাহিনীক সক্ষম কৰি তুলিছে ।" ষ্টেনলীয়ে মাস্কৰ প্ৰযুক্তি আৰু 'গ্ৰক গভ মডেল'য়ে সামৰিক অভিযানত অধিক কাৰ্যক্ষমতা প্ৰদান কৰা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ইফালে কৃষ্ণাংগ আমেৰিকানসকলৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰা সংস্থা এনএএচিপিয়ে 'xAI'ৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে কোম্পানীটোৱে বিশুদ্ধ বায়ু আইন উলংঘা কৰি অনুমতি অবিহনে কেইবা ডজনো টাৰ্বাইন চলাইছে । সংস্থাটোৱে দাবী কৰিছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা সংখ্যাগৰিষ্ঠ কৃষ্ণাংগ অধ্যুষিত অঞ্চল প্ৰদূষিত হৈছে । অৱশ্যে 'xAI'য়ে কৈছে যে এই টাৰ্বাইনসমূহ অস্থায়ী আৰু চলন্ত, সেয়েহে এইবোৰ নিয়মীয়া আওতাৰ অধীনত নপৰে ।

ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ স্বয়ংক্ৰিয় আক্ৰমণ বা আমেৰিকানসকলৰ ওপৰত গণ নজৰদাৰীত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছত এন্থ্ৰপিকৰ সৈতে হোৱা চুক্তি বাতিল কৰে । ইয়াৰ পিছত পেণ্টাগনে এআইৰ সামৰিক কাৰ্যকলাপ অব্যাহত ৰাখিবলৈ এন্থ্ৰপিকৰ প্ৰতিযোগী যেনে গুগল, অ'পেনএআই আৰু এক্সএআইৰ সহায় লয় ।

গুগলত ৬০০ৰো অধিক কৰ্মচাৰীয়ে কোম্পানীটোক গোপন অভিযানৰ বাবে সামৰিক বাহিনীক এআই প্ৰযুক্তি প্ৰদান নকৰিবলৈ দাবী জনায় । আন কিছুমানে এআইৰ ভাবুকিৰ ওপৰত ব্যাপক উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ঘনিষ্ঠ মাস্কে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 'xAI' ক তেওঁৰ মহাকাশ অন্বেষণ কোম্পানী স্পেচএক্সত একত্ৰিত কৰিছিল । কোম্পানীটোৱে ১২ জুনত ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ আইপিঅ' সম্পন্ন কৰা বুলিও দাবী কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

১৬ মাহৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ মুখামুখি মোদী-ট্ৰাম্প, বুধবাৰে বিয়লিলৈ মিলিত হ’ব আলোচনাত

TAGGED:

US STRIKES AGAINST IRAN
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা
ইলন মাস্ক
ইৰাণত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ
MUSK AI TOOL GROK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.