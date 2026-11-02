এল নিনোৰ ট্ৰিপল প্ৰভাৱ: ২৭.৪ কোটি লোক খাদ্য সংকটত, শীততো গৰমৰ অনুভৱ, ধান-ঘেঁহুৰ খেতি ধ্বংস
এল নিনোৰ কাৰণে পৰিবলগা গৰমৰ বাবে ভাৰতত ৫৫ হাজাৰ আৰু বিশ্বত ৮.৫৭ লাখ অতিৰিক্ত মৃত্যুৰ ঘটনাৰ আশংকা কৰা হৈছে...
Published : November 2, 2026 at 7:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : শীতকালৰ সময়ছোৱাত প্ৰায়ে টিভিত এটা বিজ্ঞাপন দেখা যায় । ইয়াৰ মূল শাৰীটো হৈছে "শীতকালতো গৰমৰ অনুভৱ" । অৱশ্যে এয়া হৈছে বিজ্ঞাপনৰ কথা । কিন্তু এইবাৰৰ শীতকালত সঁচাকৈয়ে তেনেকুৱা কিবা এটা হ’বলৈ গৈ আছে । কিয়নো, প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা এল নিনোৱে (El Nino) ভাৰতৰ ওপৰত ত্ৰিমুখী আক্ৰমণ চলাইছে ।
প্ৰথম আক্ৰমণত বাৰিষাৰ গতি-বিধি সলনি কৰিছে আৰু দ্বিতীয়তে শীতকালতো গৰমৰ অনুভৱ আনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ-জানুৱাৰী মাহতো ফেন চলাবলগা হ’ব পাৰে । তৃতীয় আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ আক্ৰমণটো হৈছে আমাৰ খোৱা থালখনৰ ওপৰত । অৰ্থাৎ খাদ্যশস্যৰ তীব্ৰ নাটনি আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ পৰিব ।
খাৰিফ শস্য যেনে ধান, মাহজাতীয় শস্য ইতিমধ্যে ধ্বংস হৈছে আৰু এতিয়া ৰবিশস্য যেনে ঘেঁহু, তৈলবীজৰ উৎপাদনো মষিমূৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই আটাইবোৰৰ প্ৰভাৱত বিশ্বৰ প্ৰায় ২৭.৪ কোটি জনসংখ্যাৰ সন্মুখত তীব্ৰ খাদ্য সংকটে দেখা দিব ।
ইটিভি ভাৰতৰ এই প্ৰতিবেদনত সাগৰৰ পৰা অহা এই 'ধুমুহা'জাকে ভাৰতৰ কৃষি পথাৰসমূহত কেনেকৈ ধ্বংসলীলা চলাইছে সেই বিষয়ে বিস্তাৰিতভাৱে জানো আহক ।
৪৫ দেশৰ ২৭.৪ কোটি জনসংখ্যাৰ সন্মুখত গুৰুতৰ খাদ্য সংকট
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশ্ব খাদ্য কাৰ্যসূচীৰ (WFP) তৰফৰ পৰা এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি কোৱা হৈছে যে এল নিনোৰ প্ৰভাৱৰ বাবে ২০২৭ চনৰ শেষৰ ফালে ৪৫ খন দেশত তীব্ৰ খাদ্য নিৰাপত্তাহীনতাৰ সন্মুখীন হোৱা লোকৰ মুঠ সংখ্যা ২৭.৪ কোটি পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব পাৰে । প্ৰকৃততে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিৰ (IMF) প্ৰতিবেদন অনুসৰি, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ বাবে বিভিন্ন দেশে সাৰৰ তীব্ৰ নাটনিৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হৈছে । ইয়াৰ পৰিণতিতে চাউলৰ মূল্য ৫০%, ঘেঁহুৰ মূল্য ৩৭% আৰু চয়াবিনৰ মূল্য ২১% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
ভাৰতৰ খাদ্য মুদ্ৰাস্ফীতি ৫% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা
বাৰিষাকালত কম বৰষুণ আৰু জলাশয়সমূহত পানীৰ নাটনিৰ বাবে ভাৰতে এক ডাঙৰ অৰ্থনৈতিক আৰু কৃষি সংকটৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । আনুমানিক হিচাপ অনুসৰি, মাকৈৰ উৎপাদন ২৮-৩২%, ধান/চাউলৰ উৎপাদন ১২-১৮% আৰু মাহজাতীয় শস্যৰ উৎপাদন ১৪-১৭% পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব পাৰে । ইয়াৰ ফলত খাদ্য মুদ্ৰাস্ফীতি (Food Inflation) ৩-৫% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ভাৰত-ইণ্ডোনেছিয়াত এল নিনোৰ সৰ্বাধিক ভয়াৱহ প্ৰভাৱ
এল নিনোৰ বাবে দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াত বাৰিষাৰ তীব্ৰ নাটনি, অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ, কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত খৰাং পৰিস্থিতি আৰু বনাঞ্চলত ভীষণ বনজুইৰ দৰে ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । বিশেষকৈ ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ আটাইতকৈ বেছি পৰিছে । যাৰ ফলত কৰ্মসংস্থাপন হেৰুওৱা, পানী তথা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ নাটনিৰ দৰে গুৰুতৰ সমস্যাই দেখা দিছে ।
ভাৰতত বাৰিষাৰ সময়ত অতি কম পৰিমাণে বৰষুণ হৈছে । আনহাতে, ইণ্ডোনেছিয়াত বনজুইৰ পৰা ওলোৱা মাৰাত্মক ধোঁৱাৰ বাবে লাখ লাখ লোক প্ৰভাৱিত হৈছে । এই অঞ্চলটোৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা অন্যান্য দেশসমূহৰ ভিতৰত ফিলিপাইনছ, পাকিস্তান আৰু ম্যানমাৰো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে, নিজৰ ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হোৱা শৰণাৰ্থী বা স্থানান্তৰিত সম্প্ৰদায়সমূহে তীব্ৰ নিৰাপত্তাহীনতাৰ সন্মুখীন হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত মহিলা আৰু শিশুসকল আটাইতকৈ বেছি বিপদাশংকাত বা বিপদৰ কৱলত পৰিব ।
এল নিনোৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ
ভাৰতত এল নিনোৰ প্ৰভাৱ মুখ্যতঃ দুৰ্বল বাৰিষা, খৰাং আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান গৰমৰ ৰূপত দেখা গৈছে । অত্যধিক গৰম আৰু বৰষুণৰ পৰিৱৰ্তিত গতি-বিধিৰ বাবে মেলেৰীয়া, ডেংগু, চিকুনগুনিয়া আৰু জিকাৰ দৰে ৰোগৰ হঠাতে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে । ইয়াৰ লগতে কিছুমান অঞ্চলত বান হোৱাৰ বাবে পানীৰ উৎসসমূহ দূষিত হৈ পৰে, যাৰ ফলত কলেৰা আৰু টাইফয়ডৰ দৰে জলবাহিত ৰোগ বিয়পিবলৈ ধৰে । স্বাভাৱিকতকৈ অধিক তাপমাত্ৰা হোৱাৰ বাবে হৃদৰোগ, শ্বাস-প্ৰশ্বাস, বৃক্ক সংক্ৰান্তীয় ৰোগ আৰু বিপাকীয় (মেটাবলিক) ৰোগসমূহ অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰে ।
গৰমৰ সৈতে জড়িত ৰোগসমূহ
এল নিনোৰ বাবে তাপমাত্ৰা অতিপাত বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ ফলত প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ, হিট ষ্ট্ৰোক (Heat stroke) বা গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহজনিত ৰোগ, শৰীৰত পানীৰ নাটনি (Dehydration) আৰু চৰম ভাগৰ লগাৰ দৰে ঘটনা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায় । এইবোৰে বয়সস্থ লোক আৰু শিশুসকলৰ বাবে জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব পাৰে ।
সংক্ৰামক ৰোগ
অতিবৃষ্টি আৰু বানপ্ৰৱণ অঞ্চলসমূহত কলেৰা বা হাইজা, ডায়েৰিয়া আৰু টাইফয়ডৰ দৰে ৰোগ বিয়পি পৰে । আনহাতে, পানীৰ নাটনি বা খৰাং পৰিস্থিতিৰ বাবে মানুহে দূষিত পানী খাবলৈ বাধ্য হয় । ইয়াৰ ফলত পেটৰ সৈতে জড়িত ৰোগসমূহ বৃদ্ধি পায় ।
মহৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত ৰোগ
তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি আৰু অসময়ত হোৱা বৰষুণৰ বাবে মহৰ বংশবৃদ্ধি হয় । ইয়াৰ পৰিণতিত ডেংগু, মেলেৰীয়া, চিকুনগুনিয়া আৰু জিকা ভাইৰাছৰ দৰে মাৰাত্মক ৰোগৰ প্ৰকোপ অভূতপূৰ্বভাৱে বৃদ্ধি পায় ।
শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ সমস্যা
খৰাং পৰিস্থিতিৰ বাবে বতাহত ধূলিকণাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় আৰু বনজুইৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হয় । ইয়াৰ ফলত বায়ুৰ গুণমান শোচনীয় বেয়া হৈ পৰে আৰু এজমা বা হাপানী, ব্ৰংকাইটিছ তথা শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত অন্যান্য ৰোগসমূহে গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে ।
মানৱ জীৱন আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ ওপৰত এল নিনোৰ প্ৰভাৱ
বান আৰু খৰাং পৰিস্থিতিৰ বাবে ঘৰ-দুৱাৰ আৰু আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস হৈ পৰে । ইয়াৰ ফলত লাখ লাখ লোক স্থানান্তৰিত হ’বলৈ বা পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হয় । মানুহৰ কৰ্মসংস্থাপন আৰু জীৱিকা কাঢ়ি নিয়ে । খাদ্য যোগান শৃংখল ভাগি পৰাৰ ফলত পুষ্টিহীনতাৰ (Malnutrition) আশংকা বৃদ্ধি পায় । বিশ্ব বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই (WMO) সতৰ্ক কৰি দিছে যে যিবোৰ অঞ্চলত ইতিমধ্যে খাদ্য নিৰাপত্তাহীনতাৰ সমস্যা আছে, সেইবোৰ অঞ্চলত ইয়াৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰিব ।
পুষ্টিহীনতা আৰু খাদ্য নিৰাপত্তাহীনতা
এল নিনোৰ বাবে শস্যসমূহ ধ্বংস হৈ পৰিছে । ইয়াৰ ফলত খাদ্যশস্য আৰু শাক-পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ তীব্ৰ আশংকা থাকে । দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পুষ্টিকৰ খাদ্য নাপায়, যাৰ ফলত শিশুসকলৰ মাজত পুষ্টিহীনতা বৃদ্ধি পায় ।
খোৱাপানীৰ সংকট
জলাশয় আৰু ভূগৰ্ভস্থ পানী শুকাই যোৱাৰ ফলত কোটি কোটি মানুহৰ সন্মুখত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ তীব্ৰ সংকটে দেখা দিয়ে । গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলে পানী যোগাৰ কৰিবলৈ কেইবা কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হয় ।
আৰ্থিক আৰু মানসিক চাপ
খেতি-বাতি ধ্বংস হোৱাৰ বাবে কৃষকসকল ঋণগ্ৰস্ত হৈ পৰে । জীৱিকা কাঢ়ি নিয়াৰ এই ভয় আৰু তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটে গ্ৰাম্য জনসাধাৰণৰ মাজত মানসিক চাপ, অৱসাদ আৰু আত্মহত্যাৰ দৰে প্ৰৱণতা বৃদ্ধি কৰে ।
প্ৰব্ৰজন আৰু পলায়ন
ধাৰাবাহিকভাৱে হৈ থকা খৰাং বা বান পৰিস্থিতিৰ বাবে মানুহে নিজৰ ভূমি এৰি প্ৰব্ৰজন কৰিবলৈ বাধ্য হয় । ইয়াৰ ফলত লোকসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ মান অধিক শোচনীয় হৈ পৰে ।
পশুধন আৰু চৰণীয়া পথাৰৰ ক্ষতি
দীৰ্ঘদিনীয়া খৰাঙৰ ফলত চৰণীয়া পথাৰসমূহ ধ্বংস হৈ যায় । ইয়াৰ ফলত পশু-পক্ষী বা গৰু-মহৰ সন্মুখত ঘাঁহৰ তীব্ৰ সংকটে দেখা দিয়ে আৰু সেইবোৰ ক্ষুধাতুৰ হৈ মৃত্যুমুখত পৰিবলৈ ধৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে অতিবাত বৰষুণৰ বাবে জীৱ-জন্তুৰ মাজত 'ৰিফ্ট ভেলী ফিভাৰ'ৰ (Rift Valley Fever) দৰে মাৰাত্মক ৰোগ বিয়পিব পাৰে ।
মৎস্য পালন আৰু সাগৰীয় পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ ক্ষতি
সাগৰৰ উপৰিভাগৰ তাপমাত্ৰা অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত সাগৰীয় পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ বিঘ্নিত হৈ পৰে । ইয়াৰ পৰিণতিত উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত মাছৰ সংখ্যা হ্ৰাস পায় । যাৰ ফলত এই খণ্ডটোৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ জীৱিকাত গভীৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে ।
প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ২০২৭ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত অতিৰিক্ত ৫৫ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা
চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 'ক্লাইমেট ইম্পেক্ট লেব'ৰ (Climate Impact Lab) প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই ছুপাৰ এল নিনোৰ (Super El Nino) ফলত বৃদ্ধি পোৱা তাপমাত্ৰাৰ বাবে দেশত ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় ১৫,৮০০ জন অতিৰিক্ত লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, সমগ্ৰ বিশ্বত ৪.৫১ লাখ অতিৰিক্ত লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদনখনত ৪৪% অধিক গৰম বৃদ্ধি পোৱাৰো আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দক্ষিণৰ দেশসমূহে (Global South) অত্যধিক গৰমৰ আটাইতকৈ বেছি সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব । এই দেশসমূহত আগন্তুক ৬ মাহৰ ভিতৰত প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে হ’বলগীয়া মৃত্যুৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে । আনহাতে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা সংস্থা 'লেনচেট কাউণ্টডাউন'ৰ (Lancet Countdown) তথ্য অনুসৰি, ২০২৭ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত সমগ্ৰ বিশ্বত ৮ লাখ ৫৭ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা আছে । ভাৰতত তেনে লোকৰ সংখ্যা ৫৫ হাজাৰ হ’ব ।
জলসম্পদৰ ওপৰত এল নিনোৰ প্ৰভাৱ
জলসম্পদৰ ওপৰত এল নিনোৰ গভীৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । ভাৰতৰ দৰে দেশত, য’ত পানী যোগানৰ এক বুজন অংশ বাৰিষাৰ বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, এল নিনোৰ বাবে জল সুৰক্ষাৰ সন্মুখত গুৰুতৰ সংকটে দেখা দিছে । 'ছুপাৰ এল নিনো'ৰ ফলত ঐতিহাসিক নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে । কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগ (CWC) আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ (IMD) শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দুৰ্বল বাৰিষাৰ বাবে দেশৰ জলসম্পদ বিগত এক দশকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ নিম্ন স্তৰলৈ নামি গৈছে ।
২০২৬ চনৰ ৮ অক্টোবৰ পৰ্যন্ত, ১৭৮ টা প্ৰধান জলভাণ্ডাৰৰ সক্ৰিয় জল সংৰক্ষণ (Live Storage) ক্ষমতাৰ মাত্ৰ ৭৮.৭১% আছিল, যিটো যোৱা বছৰৰ স্তৰ আৰু স্বাভাৱিক সংৰক্ষণ ৮৭.০৮% ৰ তুলনাত যথেষ্ট কম । ইয়াৰ ভিতৰত দক্ষিণ ভাৰতৰ অঞ্চলসমূহ আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত হৈছে, য’ত জলভাণ্ডাৰসমূহত সেইবোৰৰ ক্ষমতাৰ মাত্ৰ ৪৭.২২% পানীহে মজুত আছে । আনহাতে, উত্তৰ ভাৰতৰ অঞ্চলসমূহত এই স্তৰ ৫৮.৬৩% আছিল ।
জলভাণ্ডাৰসমূহৰ ক্ষমতা ৭০%লৈ সংকুচিত
দেশৰ ১৭৮ টা প্ৰধান আৰু ডাঙৰ জলভাণ্ডাৰৰ সক্ৰিয় জল সংৰক্ষণ (Live Water Storage) অৰ্থাৎ পানীৰ মজুত ভাণ্ডাৰ মুঠ ক্ষমতাৰ মাত্ৰ ৭০% লৈ হ্ৰাস পাইছে । এই পৰিসংখ্যা বিগত ১০ বছৰৰ গড় স্তৰৰ (৭৬.৬২%) তুলনাত বহুখিনি তললৈ নামি গৈছে ।
দক্ষিণ ভাৰতত ভীষণ জল সংকট
এল নিনোৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ বিশেষকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুৰ ওপৰত পৰিছে । এই ৰাজ্যসমূহৰ জলভাণ্ডাৰৰ পানীৰ স্তৰ ৫০% তকৈও তললৈ নামি গৈছে । আনহাতে, বিহাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেইবাটাও বান্ধৰ পানীৰ স্তৰে শূন্য স্পৰ্শ কৰিছে ।
১২.৬% বাৰিষাৰ বৰষুণ হ্ৰাস
এল নিনোৰ ফলত ২০২৬ চনৰ জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহত দক্ষিণ-পশ্চিম বাৰিষাকালত স্বাভাৱিকতকৈ ১২.৬% বৰষুণ কম হোৱা বুলি নথিভুক্ত কৰা হৈছে । এই সময়ছোৱাত মাত্ৰ ৭৫৯.৪ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছে, য’ত দীৰ্ঘকালীন গড় বৰষুণৰ পৰিমাণ ৮৬৮.৬ মিলিমিটাৰ থাকে ।
নদীসমূহৰ পানীৰ স্তৰ হ্ৰাস
গংগা, গোদাবৰী, নৰ্মদা আৰু কৃষ্ণা উপত্যকাকে ধৰি দেশৰ বহু নদীৰ পানীৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰবাহ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত জলচক্ৰ গুৰুতৰভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছে । ভূগৰ্ভস্থ পানী পুনৰ ৰিচাৰ্জ (Recharge) হোৱা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিছে । জলসিঞ্চন আৰু চহৰসমূহৰ পানীৰ নাটনি পূৰণ কৰিবলৈ ব’ৰৱেল (Borewell) আৰু টিউবৱেলৰ জৰিয়তে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰ বা শোষণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰিণতিত ভূগৰ্ভস্থ জলস্তৰ অতি দ্ৰুতগতিত তললৈ নামি গৈছে ।
বাষ্পীভৱন বৃদ্ধি আৰু শীতকালীন সংকট
এল নিনোৰ ফলত অক্টোবৰ মাহতো তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ অধিক ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । প্ৰচণ্ড গৰম আৰু শুকান বতাহৰ বাবে জলভাণ্ডাৰ তথা মাটিৰ পৰা পানীৰ বাষ্পীভৱন প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ ফলত মাটিত থকা অলপ-অচৰপ আৰ্দ্ৰতা বা সেমেকা ভাবো সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ পৰিছে । এই পৰিস্থিতিয়ে ঘেঁহু আৰু সৰিয়হৰ খেতিৰ বাবে পানীৰ গুৰুতৰ সংকটৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ভাৰতত ভৱিষ্যতে এল নিনোৰ কেনে প্ৰভাৱ পৰিব
অনাগত সময়ত অৰ্থাৎ ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ শীতকাল আৰু ২০২৭ চনৰ গৰমৰ দিনত ভাৰতত ছুপাৰ এল নিনোৰ গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা আছে । বিশ্ব বতৰ বিজ্ঞান সংস্থা (WMO) আৰু বিভিন্ন জলবায়ু প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহ পৰ্যন্ত এল নিনো প্ৰায় ১০০% সক্ৰিয় হৈ থাকিব । ইয়াৰ পৰিণতিত আমাৰ দেশে চৰম গৰম, শস্যৰ ব্যাপক ক্ষতি আৰু গভীৰ জলসংকটৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব ।
শীতকালতো হ’ব গৰমৰ অনুভৱ
এইবাৰ দেশত চলিত বছৰৰ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত ঠাণ্ডা নপৰে । সৰ্বনিম্ন আৰু সৰ্বোচ্চ দুয়োটা তাপমাত্ৰাই স্বাভাৱিকতকৈ অধিক হৈ থাকিব । ইয়াৰ ফলত শীতকালৰ অনুভৱ একেবাৰে কমি যাব । উত্তৰ ভাৰতৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলসমূহত পশ্চিমীয়া বতাহ (Western Disturbance) দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে তুষাপাত কম হ’ব । ইয়াৰ পৰিণতিত নদীসমূহৰ পানীৰ প্ৰবাহ আৰু অধিক হ্ৰাস পাব ।
২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰাই আৰম্ভ হ’ব গৰম
জলবায়ু সম্পৰ্কীয় থিংক টেংক 'ক্লাইমেট ট্ৰেণ্ডছ'ৰ (Climate Trends) শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দেশত ২০২৭ চনৰ গ্ৰীষ্মকালৰ আৰম্ভণি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰাই হ’ব পাৰে । গোলকীয় তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে ২০২৭ চনটোৱে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি ইতিহাসৰ আটাইতকৈ গৰম বছৰ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব পাৰে ।
ৰবিশস্যৰ ওপৰত 'দুগুণ মাধমাৰ'
দুৰ্বল বাৰিষাৰ বাবে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা ইতিমধ্যে হ্ৰাস পাইছে । এতিয়া শীতকালত অধিক তাপমাত্ৰা থকাৰ বাবে ঘেঁহু, সৰিয়হ আৰু বুটৰ দৰে মূল ৰবিশস্যৰ উৎপাদন ব্যাপক মাত্ৰাত হ্ৰাস পাব পাৰে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৃষি মন্ত্ৰণালয়ে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে মুঠ খাদ্যশস্য উৎপাদনৰ লক্ষ্য যোৱা বছৰৰ তুলনাত কমাই দিছে ।
তামিলনাডুত বানৰ আশংকা
এফালে সমগ্ৰ দেশে য’ত খৰাং আৰু প্ৰচণ্ড গৰমৰ সৈতে যুঁজিব, আনফালে এল নিনোৰ এক আচৰিত প্ৰভাৱৰ বাবে অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত তামিলনাডু আৰু উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উত্তৰ-পূব বাৰিষাৰ (North-Eastern Monsoon) বাবে অত্যধিক মাত্ৰাত বৰষুণ আৰু বানৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব ।
এল নিনো সন্দৰ্ভত বিশ্ব বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাৰ সতৰ্কবাণী
বিশ্ব বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই ২০২৬ চনৰ ২ জুনত এক জৰুৰীকালীন সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে এল নিনো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছিল । ইয়াৰ লগতে বিশ্বৰ দেশসমূহক 'আগতীয়া সতৰ্কীকৰণ ব্যৱস্থা' (Early Warning System) অৰ্থাৎ সময় থাকোতেই সতৰ্কবাণী দিয়া ব্যৱস্থাসমূহ সক্ৰিয় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । ইয়াৰ পিছত জুলাই-আগষ্ট মাহত এল নিনোৰ তীব্ৰতা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হয় । সংস্থাটোৱে স্পষ্টকৈ সতৰ্ক কৰি দিছিল যে এল নিনো ক্ৰমান্বয়ে অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিছে ।
সাগৰীয় উষ্ণতাৰ অভূতপূৰ্ব বৃদ্ধিৰ বাবে এল নিনো অধিক শক্তিশালী হৈ পৰিছে । ইয়াৰ পিছত ৩ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ব বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট জাৰি কৰি জনায় যে এল নিনো এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ৰিয় হৈ উঠিছে । ইয়াৰ তীব্ৰতা অতি ভয়ংকৰ । ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহ পৰ্যন্ত ই বৰ্তী থকাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় ১০০% । ৮ অক্টোবৰত অহা নতুন আপডেট অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত নিনো ৩.৪ সূচকাংক (Nino 3.4 Index) স্বাভাৱিকতকৈ ৩.৭ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ওপৰলৈ যাব পাৰে । এই ভয়াৱহ স্তৰ ইতিহাসত পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা পোৱা হোৱা নাই । ইয়াৰ ফলত ২০১৫-২০১৬ বৰ্ষৰ এল নিনোৰ ঐতিহাসিক অভিলেখো ভংগ কৰিব ।
২০২৬ বৰ্ষটোক এল নিনোৱে এই পৰ্যন্ত ইতিহাসৰ সৰ্বাধিক গৰম বৰ্ষ কৰিছে
গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি (Global Warming) আৰু এল নিনোৰ যুটীয়া প্ৰভাৱৰ বাবে ২০২৬ চনটো মানৱ ইতিহাসৰ এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ উত্তপ্ত বছৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ব পাৰে । এই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ বিশ্বৰে সকলো ক্ৰান্তীয় (Tropical) আৰু উপ-ক্ৰান্তীয় (Sub-tropical) অঞ্চলসমূহত তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিক গড়তকৈ বহু ওপৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । এল নিনোৱে সাধাৰণতে মধ্য আৰু পূব প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় উপত্যকাত সামুদ্ৰিক ধুমুহা বা ঘূৰ্ণীবতাহৰ গতি-বিধি বহুখিনি বৃদ্ধি কৰি দিয়ে ।
ইয়াৰ ফলত কোষ্টা ৰিকা, এল ছালভেডৰ, গুৱাটেমালা, হন্দুৰাছ, মেক্সিকো আৰু নিকাৰাগুৱাৰ পশ্চিম উপকূলসমূহত ভয়ংকৰ ধুমুহা অহাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহত খৰাং, বান, ভূমিস্খলন, প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ, বনজুই, শস্য আৰু জীৱ-জন্তুৰ মাজত মহামাৰী, কীট-পতংগৰ উপদ্ৰৱ আৰু মানুহৰ মাজত সংক্ৰামক ৰোগ বিয়পি পৰাৰ তীব্ৰ বিপদ থাকে । আফ্ৰিকা, এছিয়া আৰু মধ্য তথা দক্ষিণ আমেৰিকাৰ বহু দেশত ডেংগু, মেলেৰীয়া আৰু কলেৰা বিয়পি পৰাটো এক গভীৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
এল নিনো ছুপাৰ এল নিনোত পৰিণত
বৰ্তমান চলি থকা ২০২৬-২০২৭ বৰ্ষৰ এল নিনোৰ সক্ৰিয়তা এতিয়ালৈকে ইতিহাসৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী সক্ৰিয়তাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হৈছে । মধ্য-পূব বিষুৱীয় প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত সাগৰৰ উপৰিভাগৰ তাপমাত্ৰা ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰত উপনীত হৈছে । সাগৰীয় এল নিনো সূচকাংক (Oceanic Nino Index, ONI) অনুসৰি, যদি সাগৰৰ পানীৰ তাপমাত্ৰা ০.৫ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ অধিক হয়, তেন্তে ইয়াক এল নিনো বুলি ধৰা হয় । আনহাতে, যদি এই মান ১.৫° চেলচিয়াছৰ পৰা +২.০° চেলচিয়াছ বা ততোধিক হৈ যায়, তেন্তে ইয়াক শক্তিশালীৰ পৰা ছুপাৰ এল নিনো বুলি কোৱা হয় ।
কেতিয়ালৈকে সক্ৰিয়া হৈ থাকিব এল নিনো
সাধাৰণতে এল নিনোৰ সক্ৰিয়তা ৯-১৮ মাহ পৰ্যন্ত থাকে । ইয়াৰ প্ৰতি ২-৭ বছৰৰ মূৰে মূৰে পুনৰাবৃত্তি হয় । বৰ্তমান এল নিনো অতি শক্তিশালী স্থিতিত আছে । ২০২৬ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ আশে-পাশে ই ইয়াৰ চৰম পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰভাৱ আৰু চৰম গৰমৰ বিপদ ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা জুলাই মাহলৈকে বৰ্তী থাকিব পাৰে । বতৰৰ পূৰ্বানুমান অনুসৰি, এছিয়া আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চল, কেৰিবিয়ান, মধ্য আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা, মধ্য এছিয়া, পূব আফ্ৰিকা, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু দক্ষিণ-পশ্চিম এছিয়াত তীব্ৰ খৰাং পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ।
পাকিস্তানসহ আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল দেশসমূহৰ বাবে ডাঙৰ সংকট
এল নিনো আন কেইবাটাও সংকটৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ আহিছে । ইয়াৰ ভিতৰত অভিলেখ ভংগকাৰী গোলকীয় তাপমাত্ৰা আৰু হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ হোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ইন্ধন তথা সাৰৰ সংকটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । এই মানসিক আৰু আৰ্থিক চাপসমূহৰ প্ৰভাৱ ২০২৭ চন পৰ্যন্ত মানৱীয় প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ ওপৰত পৰি থাকিব । বিশেষকৈ যিবোৰ দেশে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সেই দেশসমূহ আটাইতকৈ বেছি সংকটত পৰিব ।
২০২৭ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত এল নিনোৰ ফলত গুৰুতৰ মানৱীয় সংকটৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া দেশসমূহৰ ভিতৰত আছে আফগানিস্তান, বুৰ্কিনা ফাছো, ইথিঅ’পিয়া, গুৱাটেমালা, হাইটি, হন্দুৰাছ, কেনিয়া, মেডাগাস্কাৰ, মালি, মোজাম্বিক, পাকিস্তান, ফিলিপাইনছ, চোমালিয়া, দক্ষিণ ছুডান আৰু ছুডান । জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সংকটসমূহৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ এই দেশসমূহে এটাৰ পিছত আনটোকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে কেইবাটাও ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।
৫ ৰাজ্যক খৰাংপীড়িত ঘোষণা
এল নিনোৰ ফলত মধ্য আৰু পূব প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ উপৰিভাগৰ পানী অস্বাভাৱিকভাৱে গৰম হৈ পৰে । ইয়াৰ পৰিণতিত দক্ষিণ-পশ্চিম ভাৰতীয় বাৰিষাৰ (জুন-ছেপ্টেম্বৰ) স্বাভাৱিক গতি-বিধি ব্যাহত হয় । এই পৰিস্থিতিৰ বাবেই দেশত বৰষুণৰ পৰিমাণ আশংকাজনকভাৱে হ্ৰাস পাইছে আৰু তীব্ৰ খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । তেলেংগানা, কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান আৰু মহাৰাষ্ট্ৰই ইতিমধ্যে নিজ নিজ ৰাজ্যত চৰকাৰীভাৱে খৰাংপীড়িত ঘোষণা কৰিছে । বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰই নিজৰ প্ৰায় ৭৫% অঞ্চলতে খৰাং পৰিস্থিতি ঘোষণা কৰিছে ।
২০২৬ চনৰ পিছত ২০২৭ চনটোও হ’ব আটাইতকৈ উষ্ণ বৰ্ষ
যেতিয়া এল নিনো আৰু গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি একত্ৰিত হয়, তেতিয়া ভাৰতৰ দৰে দেশসমূহত জলবায়ুৰ অস্থিৰতা বহুখিনি বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ পৰিণতিত চৰম গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ চলে, বৰষুণৰ গতি-বিধি সম্পূৰ্ণ অনিয়মিত হৈ পৰে আৰু গুৰুতৰ সামাজিক-আর্থিক ক্ষতিসাধন হয় । ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আনুমানিক পূৰ্বানুমান অনুসৰি, শীতকালত স্বাভাৱিকতকৈ কম বৰষুণ হ’ব আৰু দিন তথা ৰাতি দুয়োটা সময়ৰে তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিক গড়তকৈ অধিক হৈ থাকিব ।
২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই গৰমৰ দিনৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । বতৰ বিজ্ঞানী আৰু বিশ্ব বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্ক কৰি দিছে যে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰু এল নিনো বৰ্তী থকাৰ বাবে, ২০২৬ আৰু ২০২৭ চন এতিয়ালৈকে ইতিহাসৰ আটাইতকৈ গৰম বছৰসমূহৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব পাৰে । ইয়াৰ লগতে ২০২৮ চনতো চৰম গৰমৰ বিপদ অব্যাহত থাকিব পাৰে ।
এল নিনোৰ প্ৰভাৱত এতিয়ালৈকে ভাৰতত ৫ বাৰ খৰাং হৈছে
ইতিহাসলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে এল নিনোৰ প্ৰভাৱে দেশত ইতিমধ্যে ৫ বাৰকৈ খৰাং পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । ১৯৮২, ১৯৮৭, ২০০২, ২০০৯ আৰু ২০১৫ চনত এল নিনোৰ বাবে তীব্ৰ খৰাংসদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । অৱশ্যে প্ৰতিবাৰেই এল নিনো আহিলে যে খৰাং হ’বই, তাৰ কোনো নিশ্চিতি নাই । খৰাঙৰ ভয়াৱহতা অন্যান্য জলবায়ু কাৰকসমূহৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ভাৰত মহাসাগৰীয় দ্বিমেৰু (Indian Ocean Dipole, IOD), আটলাণ্টিক আঞ্চলিক ধাৰা (Atlantic Zonal Mode) আদি । যদিও এল নিনোৱে স্বাভাৱিকতকৈ কম বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে, তথাপিও ইয়াৰ দ্বাৰা খৰাং হোৱাটো একেবাৰে নিশ্চিত হৈ নপৰে ।
খৰাং, বান আৰু প্ৰচণ্ড গৰমৰ সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ মহিলাসকলৰ ওপৰত
এল নিনো আৰু ছুপাৰ এল নিনোৰ দৰে জলবায়ু পৰিঘটনাসমূহে মহিলাসকলৰ স্থিতিক অতি গুৰুতৰ আৰু ভাৰসাম্যহীনভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মহিলা সংস্থাৰ 'জেণ্ডাৰ এলাৰ্ট ২০২৬' (Gender Alert 2026) প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ছুপাৰ এল নিনোৱে বিশ্বজুৰি বতৰৰ আৰ্হি ধ্বংসাত্মকভাৱে সলনি কৰিছে । ইয়াৰ ফলত হোৱা খৰাং, বান আৰু গৰমৰ আটাইতকৈ বেছি ভুক্তভোগী হ’বলগীয়া হৈছে মহিলা আৰু কন্যাসকল ।
প্ৰকৃততে সম্পদৰ নাটনি হ’লে মহিলা আৰু কন্যাসকলে খাদ্য গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ শেষত আৰু আটাইতকৈ কম পৰিমাণে খায় । এছিয়া-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত ইতিমধ্যে ৩২.৯% মহিলা এনিমিয়া বা ৰক্তহীনতা ৰোগত আক্ৰান্ত । ছুপাৰ এল নিনোৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা অনাহাৰ পৰিস্থিতিয়ে ইয়াক অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে ।
এল নিনোৰ বাবে বাল্যবিবাহ আৰু ঘৰুৱা হিংসা বৃদ্ধিৰ আশংকা
অধ্যয়ন অনুসৰি, প্ৰচণ্ড গৰম আৰু শস্যৰ ক্ষতিৰ বাবে পুৰুষসকলৰ মাজত মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ পৰিণতি হিচাপে মহিলাৰ ওপৰত হোৱা ঘৰুৱা হিংসা বৃদ্ধি পোৱা দেখা যায় । খৰাংপীড়িত আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াৰ বহু অংশত পৰিয়ালসমূহে নিজৰ আৰ্থিক নাটনি কম কৰিবলৈ কম বয়সতে ছোৱালীৰ বিয়া পাতি দিছে । স্কুল এৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে কিশোৰী বা ছোৱালীৰ মাজত কম বয়সতে অনাকাংক্ষিত গৰ্ভধাৰণৰ ঘটনাও দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে ।
মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি
এল নিনোৰ ফলত বিশ্ব তাপমাত্ৰা অভিলেখ স্তৰত উপনীত হৈছে । যাৰ বাবে বিপজ্জনক গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ চলিছে । গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ বাবে অত্যধিক গৰম এক চৰম ভাবুকি হৈ পৰিছে । ইয়াৰ ফলত সময়ৰ পূৰ্বেই প্ৰসৱ, গৰ্ভপাত আৰু মৃত শিশু জন্ম হোৱাৰ আশংকা বহুখিনি বৃদ্ধি পায় । দুৰ্যোগৰ সময়ত স্বাস্থ্য সেৱা আৰু গৰ্ভনিৰোধক মাধ্যমসমূহৰ ওপৰত মহিলাসকলৰ প্ৰৱেশাধিকাৰো ব্যাহত হৈ পৰে ।