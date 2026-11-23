১৯৫০ৰ পাছত পুনৰ এক শক্তিশালী এল নিনো : হিন্দু কুশ হিমালয়ত ভয়ংকৰ বান, ভূমিস্খলন, হিমস্খলনৰ আশংকা
আফগানিস্তান, পাকিস্তান, উত্তৰ ভাৰত আৰু নেপালৰ কিছু অংশত গড় হিচাপতকৈ অধিক তুষাৰপাত হ’ব যদিও ভূটান আৰু চীনৰ পূব ছিজাঙত বৰফৰ মাত্ৰা কম হ’ব ।
By PTI
Published : November 23, 2026 at 11:24 AM IST
কাঠমাণ্ডু : আকৌ এবাৰ বান, ভূমিস্খলন, হিমস্খলনৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে নেপাল । প্ৰৱল এল নিনোৰ ফলত হিন্দু কুশ হিমালয় অঞ্চলৰ কিছু অংশত স্বাভাৱিকতকৈ অধিক বৰষুণ বা বৰফ পৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে ৷
The Hindu Kush Himalaya Winter Outlook 2026 শীৰ্ষক এক প্ৰতিবেদন কাঠমাণ্ডুস্থিত ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাউণ্টেন ডেভেলপমেণ্ট (ICIMOD), বেইজিং নৰ্মেল ইউনিভাৰ্চিটি আৰু চাইনীজ একাডেমী অৱ চাইন্সেছৰ ইনষ্টিটিউট অৱ এটমছফেৰিক ফিজিক্সে যৌথভাৱে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদনত নেপাল , আফগানিস্তান, বাংলাদেশৰ দৰে দেশত বৰষুণ আৰু তুষাৰপাত বৃদ্ধিৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ।
#Environment More snow in the mountains. More rain in the hills. Scientists say a strong El Niño could reshape winter weather across Nepal and the wider Hindu Kush Himalaya, with potential impacts on water resources, hydropower and disaster risks. https://t.co/7gKwkzAhoY— The Himalayan Times (@thehimalayan) November 23, 2026
প্ৰতিবেদনত সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে যে প্ৰচণ্ড বৰষুণ বা বৰফ পৰিলে পশ্চিম হিমালয়ৰ কিছুমান অঞ্চলত বান, ভূমিস্খলন আৰু হিমস্খলনৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । অঞ্চলটোৰ কিছু অংশতো খৰাং পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত বনাঞ্চলৰ জুইৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে ।
তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই পূৰ্বাভাস এনে এটা সময়ত কৰা হৈছে যেতিয়া আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসাগৰীয় আৰু বায়ুমণ্ডল প্ৰশাসনে শক্তিশালীৰ পৰা অতি শক্তিশালী এল নিনোৰ সম্ভাৱনাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে ।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ১৯৫০ চনত ৰেকৰ্ড আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এইটোৱেই হ’ব পাৰে এতিয়ালৈকে পৰ্যবেক্ষণ কৰা আটাইতকৈ শক্তিশালী এল নিনো ।
আই চি আই এম অ’ ডিৰ বিজ্ঞানীসকলে কয় যে এই বতৰৰ পৰিঘটনাৰ ফলত হিমালয়ৰ পাদদেশত অধিক বৰষুণ আৰু অধিক উচ্চতাত বৰফ পৰিব পাৰে ।
নেপাল আৰু ভূটানত বাৰিষাই বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়ত এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে । আগষ্ট মাহত নেপালৰ বানত প্ৰায় ১৫০০ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ৫ হাজাৰৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈছিল ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই দুৰ্যোগৰ পিছত দেশখনে ৪.৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ সাহায্য আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ খৰচ বহন কৰিছিল । আফগানিস্তান, পাকিস্তান, উত্তৰ ভাৰত আৰু নেপালৰ কিছু অংশত স্বাভাৱিকতকৈ অধিক বৰফ পৰিব পাৰে বুলিও প্রতিবেদনত ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ৷
ইফালে ভূটান আৰু চীনৰ পূব ছিজাং অঞ্চলত স্বাভাৱিকতকৈ কম বৰফৰ আৱৰণৰ সম্ভাৱনা আছে।
নদীৰ প্ৰবাহ বজাই ৰখা আৰু আগন্তুক বছৰৰ বাবে পানীৰ উপলব্ধতা নিৰ্ণয় কৰাত বৰফৰ গভীৰতাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বৰফৰ আৱৰণ হ্ৰাস পালে জলসিঞ্চন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন আৰু নদীৰ প্ৰবাহত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।
প্ৰতিবেদনত সকীয়াই দিয়া হৈছে যে ‘শীতকালীন বৰষুণ বা বৰফ পৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতো জুইৰ আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি । হিন্দু কুশ হিমালয়ৰ অন্যান্য অঞ্চলত খৰাং পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত ঘাঁহ আৰু অন্যান্য গছ-গছনি ইমানেই শুকাই যাব পাৰে যিয়ে জুইৰ সৃষ্টি কৰিব ।" ইয়াৰ উপৰিও দক্ষিণ-পূব জিজাং আৰু ম্যানমাৰৰ কিছু অংশত বনাঞ্চল আৰু ঘাঁহনিত জুইৰ সম্ভাৱনা অধিক হোৱাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ।
আই চি আই এম অ’ ডিৰ জলবিজ্ঞানী মনীষ শ্ৰেষ্ঠই কয়, "বাৰিষাৰ শেষৰ লগে লগে প্ৰস্তুতি শেষ হ'ব নালাগে । স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই বতৰৰ পূৰ্বাভাস (ঋতুভিত্তিক দৃষ্টিভংগী) আৰু হ্ৰস্বম্যাদী পূৰ্বাভাস ব্যৱহাৰ কৰি ক্ৰমান্বয়ে অভাৱনীয় আৰু তীব্ৰ বৰষুণৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে ।"
আই চি আই এম অ’ ডিয়ে ‘এডভান্সিং ছায়েন্স, পলিচি, এণ্ড ৰিজিঅ’নেল ক’অপাৰেশ্যন ফৰ দ্য এইচ কে এইচ ক্ৰাইঅ’স্ফিয়াৰ’ শীৰ্ষক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত এই তথ্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব । এই সন্মিলনখন ২৫ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৭ নৱেম্বৰলৈ কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হ’ব ।