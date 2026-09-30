ETV Bharat / international

হিন্দু প্ৰতিনিধি দলৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত মহিলা কৰ্মচাৰীক অব্যাহতি: পদত্যাগ কৰিব আইফেল টাৱাৰৰ মুৰব্বীয়ে

কৰ্মচাৰীসকলৰ ধৰ্মঘটৰ বাবে ৭ ছেপ্টেম্বৰত আইফেল টাৱাৰ বন্ধ আছিল । ইউনিয়নৰ এজন বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে, পৰিচালনা সমিতিৰ 'অগ্ৰহণযোগ্য' নিৰ্দেশৰ প্ৰতিবাদত এই প্ৰতিবাদ কৰিছিল ।

EIFFEL TOWER
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (File/Xinhua/Bai Xuefei/IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 11:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পেৰিছ : পেৰিছৰ ঐতিহাসিক আইফেল টাৱাৰ পৰিচালনা কৰা কোম্পানীটোৰ মুৰব্বী পেত্ৰিক ব্ৰাংকো ৰুইভ’ৱে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে পদত্যাগ কৰিব । যোৱা ৫ ছেপ্টেম্বৰত এটা হিন্দু ধৰ্মীয় দলে পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত আইফেল টাৱাৰত কৰ্মৰত মহিলা কৰ্মচাৰীসকলক আঁতৰাই ৰখা বা বৰ্জন কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।

এক স্বাধীন প্ৰতিষ্ঠানে চলোৱা তদন্তত এই পৰিদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত একাধিক পৰিচালনা ত্ৰুটি ধৰা পৰাৰ পিছতে ছ’চাইটি ড’ এক্সপ্লইটেচন ডা ট’ৰ আইফেলৰ (SETE) সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে নিজৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

মঙলবাৰে এছইটিইৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে এই ত্ৰুটিৰ বাবে "সেইদিনা ভ্ৰমণৰ সময়ত মহিলা কৰ্মচাৰীসকলক বাদ দিয়া হৈছিল, যিটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়" । উল্লেখ্য যে ৰুইভ'ক ২০১৮ চনৰ শেষৰ ফালে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ।

আনহাতে, বছৰি ৭০ লাখ পৰ্যটকে দৰ্শন কৰা আইফেল টাৱাৰ ৭ ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ আছিল । কৰ্মচাৰীৰ ধৰ্মঘটৰ বাবে এই বন্ধ আছিল । পৰিচালনা সমিতিৰ 'অগ্ৰহণযোগ্য নিৰ্দেশ'ৰ প্ৰতিবাদত কৰ্মচাৰীসকলে এই ধৰ্মঘট কৰিছিল বুলি ইউনিয়নৰ এজন বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ।

পৰিচালনা সমিতিয়ে কৰ্মচাৰীসকলক বোচাসনৱাসী শ্ৰী অক্ষৰ পুৰুষোত্তম স্বামীনাৰায়ণ সংস্থাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সংস্পৰ্শত মহিলা কৰ্মচাৰীসকল থাকিব নালাগে বুলি কোৱাৰ পিছত ৩৩০ মিটাৰ (১,০৮৩ ফুট) উচ্চতাৰ এই ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নটোৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত ক্ষোভ বৃদ্ধি পায় ।

বিএপিএছ (BAPS) নামেৰে পৰিচিত এই গোটটো হিন্দু ধৰ্মৰ এটা শাখা স্বামীনাৰায়ণ পন্থাৰ অন্তৰ্গত এক বিশ্বজনীন ধৰ্মীয় আৰু নাগৰিক সংগঠন । পেৰিছত পৰম্পৰাগত হিন্দু শৈল মন্দিৰ উদ্বোধন উপলক্ষে তেওঁলোকে আনন্দ উৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছিল ।

মঙলবাৰৰ এই ঘোষণা সন্দৰ্ভত গোটটোৰ পৰা মন্তব্য বিচাৰি কৰা অনুৰোধৰ তাৎক্ষণিক কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই । অৱশ্যে এই কাণ্ডৰ সময়ত বিএপিএছে দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছক দিয়া এক বিবৃতিত কয়, ′′এই সমন্বয় কেৱল কাৰ্যকৰী সৌজন্যতা আৰু পৰিচালনাগত সুবিধাৰ বিষয় হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, যাতে টাৱাৰৰ কৰ্মচাৰী বা জনসাধাৰণক অসুবিধা নকৰাকৈ এটা বৃহৎ গোটৰ ভ্ৰমণ সুচাৰুৰূপে কৰাটো নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় । ইয়াক কেতিয়াও, কোনো কাৰণতে লিংগভিত্তিক বৈষম্যৰ অনুৰোধ হিচাপে কৰা হোৱা নাছিল ।''

আনহাতে, এছইটিইৰ অধ্যক্ষ এৰিয়েল ৱেইলে মঙলবাৰে কয় যে তেওঁলোকে লিংগ সমতাক প্ৰসাৰিত কৰা ব্যৱস্থা আৰু প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । ১৩৭ বছৰীয়া এই টাৱাৰটো ঔদ্যোগিক কাৰ্যত বন্ধ হোৱাটো এয়াই প্ৰথম নহয় । ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নটোৰ উন্নত ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু অধিক মজুৰিৰ দাবীত কৰ্মচাৰীসকলে ধৰ্মঘট কৰাত ২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইয়াক ছয় দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :এফ বি আইৰ শীৰ্ষ দহ মষ্ট ৱাণ্টেড তালিকাত গেংষ্টাৰ গোল্ডি ব্ৰাৰ: সন্ধান দিলে পাব এক মিলিয়ন ডলাৰ
লগতে পঢ়ক :আমেৰিকা-চীন সম্পৰ্কত পাণ্ডা কূটনীতিৰ নতুন অধ্যায়

TAGGED:

EIFFEL TOWER HINDU DELEGATION VISIT
EIFFEL TOWER
আইফেল টাৱাৰ
পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰ
EIFFEL TOWER CHIEF TO STEP DOWN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.