পৃথিৱীৰ জলবায়ু ব্যৱস্থা ‘অজান এলেকা’ত প্ৰৱেশ কৰিছে; নতুন প্ৰতিবেদনত সকীয়নি
২০২৬ চনৰ জলবায়ুৰ স্থিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ তথ্যই দেখুৱাইছে যে জলবায়ু সংকট এতিয়া ভৱিষ্যতৰ বিপদ নহয়, বৰঞ্চ ই বৰ্তমানৰ বাস্তৱ ।
Published : October 28, 2026 at 6:37 PM IST
চলিত মাহত প্ৰকাশিত এক নতুন প্ৰতিবেদনত অনুসৰি, পৃথিৱীৰ জলবায়ুতন্ত্ৰ এক গভীৰ অজান এলেকাত অৰ্থা পূৰ্বে কেতিয়াও নেদেখা সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত প্ৰৱেশ কৰিছে । প্ৰতিবেদনৰ লেখকসকলে আমাক সোঁৱৰাই দিছে: "এয়া এতিয়া কেৱল ভৱিষ্যতৰ বাবে সতৰ্কবাণী হৈ থকা নাই; এয়া বৰ্তমানৰ এক গুৰুতৰ ৰোগৰ লক্ষণ বা বাস্তৱ ৰূপ" ।
বায়’ছায়েন্স (BioScince) আলোচনীত প্ৰকাশিত '২০২৬ চনৰ জলবায়ুৰ অৱস্থা' নামৰ প্ৰতিবেদনখনত পৃথিৱীৰ ১৬টা “গ্ৰহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংকেত” পৰীক্ষা কৰা হৈছে, য’ত সেউজ গৃহ গেছৰ মাত্ৰা, সাগৰৰ তাপ, প্ৰধান বৰফৰ তৰপৰ ভৰ, উষ্ণ দিনৰ সংখ্যা আৰু গোলকীয় পৃষ্ঠৰ উষ্ণতা এই সাতটা ১৬টা সংকেতৰ ভিতৰত চৰম সীমাত আছে । আন কেইবাটাও সংকেতত ত্বৰণ বা হঠাতে স্থানান্তৰিত হোৱা দেখা গৈছে (উইলিয়াম জে ৰিপ'ল, ক্রিষ্টোফাৰ উলফ, মাইকেল ই মান, জোহান ৰকষ্ট্ৰম, উনাই পাস্কুৱাল, জিলিয়ান ডব্লিউ গ্ৰেগ, চি জু, চাৰা ই পাৰ্কিন্স-কিৰ্কপেট্ৰিক, থমাছ এম নিউছাম, জেকব বুকোস্কি, অঞ্জল প্ৰকাশ- ২০২৬ চনৰ জলবায়ুৰ অৱস্থাৰ প্ৰতিবেদন: প্ৰত্যাহ্বান আৰু সুযোগ, বায়'ছায়েন্স, ২০২৬)।
যোৱা বছৰৰ প্ৰতিবেদনত (২০২৫) ৩৪টা জলবায়ুৰ 'সতৰ্কবাণী সংকেত' উল্লেখ কৰা হৈছিল । অৱশ্যে ২০২৬ চনৰ প্ৰতিবেদনত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সংকেত মাত্ৰ ১৬টাহে উল্লেখ কৰা হৈছে । যিহেতু দুয়োখন প্ৰতিবেদনত সতৰ্কবাণী সংকেতৰ বিভিন্ন তালিকা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেয়ে ইয়াক প্ৰত্যক্ষভাৱে তুলনা কৰিব নোৱাৰি । কিন্তু মূল বাৰ্তাটো এতিয়াও একেই: জলবায়ুৰ বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ সংকেত বিপজ্জনক স্থিতিৰ ওচৰ চাপিছে ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, সামগ্ৰিক ছবিখন অতি ভয়াৱহ । কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন আৰু নাইট্ৰাছ অক্সাইড আদি সকলোৱে ২০২৬ চনত পুনৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । হিমবাহৰ তৰপ আৰু গ্ৰীণলেণ্ডৰ বৰফৰ তৰপৰ ভৰ অভিলেখসংখ্যক নিম্নতম স্তৰত আছে । আনহাতে, আৰ্কটিক সাগৰীয় বৰফ আৰু এণ্টাৰ্কটিক বৰফৰ ভৰ অভিলেখ চৰম সীমাৰ ওচৰত । প্ৰতিবেদকসকলে যুক্তি আগবঢ়ায় যে এই তথ্যসমূহ একেলগে ল’লে দেখা যায় যে জলবায়ু সংকট এতিয়া ভৱিষ্যতৰ বিপদ নহয়, বৰঞ্চ বৰ্তমানৰ বাস্তৱ ।
প্ৰতিবেদনখনত প্ৰত্যাহ্বান আৰু সুযোগৰ কথাও আঙুলিয়াই দিয়া হৈছে । চিঅ’পি-৩১ (COP31)— জলবায়ু কাৰ্য সন্মিলন ২০২৬ চনৰ ৯ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০ নৱেম্বৰলৈ তুৰস্কত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে । ইয়াত বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে "সংলাপৰ পৰা সহমতলৈ, সহমতৰ পৰা কাৰ্যলৈ" বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ।
২০২৬ চনৰ প্ৰতিবেদনখনে জলবায়ু সম্পৰ্কীয় প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে কাৰ্যত পৰিণত কৰিব পৰা যায়, সেই সম্পৰ্কে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া চিঅ’পি-৩১ আলোচনাৰ পটভূমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । এই প্ৰতিবেদনৰ গুৰুত্ব ইয়াৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়নত নিহিত হৈ আছে: ই জলবায়ুক এটা পৃথক বিষয় হিচাপে চোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এক একত্ৰিত প্ৰণালী হিচাপে বিবেচনা কৰে আৰু ই বৰ্তমানৰ মুহূৰ্তটোক ভাগ্যৰ ওপৰত এৰি নিদি, বৰঞ্চ কৰ্ম কৰাৰ সময় হিচাপে উপস্থাপন কৰে ।
সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি
২০২৬ চনৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত বায়ুমণ্ডলীয় কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইডৰ ঘনত্বই ৪২৮ পিপিএম অতিক্ৰম কৰিছে, যিটো প্ৰাক-ঔদ্যোগিক যুগৰ স্তৰৰ তুলনাত প্ৰায় ৫০% বেছি । মূলতঃ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত বৃদ্ধি পোৱা এই সেউজগৃহ গেছৰ পৰিমাণে পৃথিৱীৰ শক্তিৰ ভাৰসাম্যহীনতা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী উষ্ণতা বৃদ্ধিক আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ইয়াৰ উপৰি বিগত চাৰি বছৰে উষ্ণতাৰ ক্ষেত্ৰত বহু নতুন অভিলেখ গঢ়িছে ।
প্ৰতিবেদনখনত পৃথিৱীৰ শক্তিৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে— যিটো হৈছে গ্ৰহটোৱে শোষণ কৰা সৌৰশক্তি আৰু ই মহাকাশলৈ পুনৰ বিকিৰণ কৰা শক্তিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য । ই সমগ্ৰ জলবায়ুতন্ত্ৰত তাপৰ সঞ্চয়ক প্ৰতিফলিত কৰে । শক্তিৰ ভাৰসাম্যহীনতা বৃদ্ধি পোৱাৰ অৰ্থ হ’ল অধিক তাপ উৎপন্ন হয়, যাৰ ফলত বায়ুৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, সাগৰৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পায় আৰু অধিক সঘনাই চৰম বতৰৰ সৃষ্টি হয় ।
প্ৰতিবেদনত লগতে পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে যে হিমবাহৰ তৰপ আৰু গ্ৰীণলেণ্ডৰ বৰফৰ ভৰ বাৰে বাৰে তীব্ৰ গলনাংকৰ সন্মুখীন হৈছে, যাৰ ফলত গলিত পানীৰ পৰিমাণ ছয়গুণ বৃদ্ধি পোৱাত অৰিহণা যোগাইছে । সেউজগৃহ গেছৰ নিৰ্গমনৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা অতিৰিক্ত তাপৰ বেছিভাগেই মহাসাগৰসমূহে শোষণ কৰে । ফলত উষ্ণ পানীৰ প্ৰসাৰ ঘটে (তাপীয় প্ৰসাৰণ) আৰু গলি যোৱা বৰফৰ তৰপ আৰু হিমবাহে সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ ফলত উপকূলীয় বান আৰু খহনীয়াৰ সৃষ্টি হয় ।
আৰ্কটিক (উত্তৰ মেৰু) আৰু গ্ৰীনলেণ্ডৰ বৰফৰ স্তৰ গলিবলৈ ধৰাৰ ফলত আটলাণ্টিক মেৰিডিয়ান অভাৰটাৰ্নিং চাৰ্কুলেচনকো (সাগৰীয় সোঁতৰ এক প্ৰধান ব্যৱস্থা) দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত বৰষুণৰ ধৰণ সলনি কৰিব পাৰে, সাগৰীয় পৰিৱেশতন্ত্ৰত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে আৰু আমাজন বৰ্ষাৰণ্যৰ কিছু অংশত শুকান মৰুভূমিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ লেহেমীয়া হৈছে, বৰ্তমান বিশ্বৰ মানৱ জনসংখ্যাই ২০২৬ চনত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে আৰু প্ৰতি সপ্তাহত প্ৰায় ১৩ লাখ লোকৰ বৃদ্ধি অব্যাহত আছে । ফলস্বৰূপে শক্তিৰ ব্যৱহাৰ, খাদ্য উৎপাদন, অৰ্থনৈতিক বিকাশ, ভূমি ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তনকে ধৰি মানৱীয় কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধিৰ ফলত সমগ্ৰ পৃথিৱীতন্ত্ৰতে দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন অব্যাহত আছে ।
প্ৰতিবেদনত আন এক চিন্তাৰ বিষয় হৈছে পশুধনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি । যদিও শেহতীয়া বছৰবোৰত মুঠ কেলৰি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে, তথাপিও খাদ্য ব্যৱস্থাত প্ৰত্যক্ষভাৱে মানুহৰ খোৱাৰ বাবে উপলব্ধ কেলৰি মাত্ৰ ১৬.৬% বৃদ্ধি পাইছে । এই দক্ষতা হ্ৰাসৰ কাৰণ আছিল পশুধনৰ খাদ্য আৰু অনা খাদ্যৰ বাবে কেলৰিৰ অধিক ব্যৱহাৰ ।
২০২৪ চনৰ অনুমানৰ তুলনাত ২০২৫ চনত ক্ৰান্তীয় প্ৰাথমিক বনাঞ্চলৰ ক্ষতি ৩৬% হ্ৰাস পাইছে । ব্ৰাজিলৰ আমাজনত বনাঞ্চল ধ্বংসৰ হাৰ একেৰাহে চতুৰ্থ বছৰৰ বাবে হ্ৰাস পাই ৩৮ বছৰৰ ভিতৰত তৃতীয় সৰ্বনিম্ন স্তৰত উপনীত হৈছে । বিশ্বজুৰি ২০২৫ চনত গছৰ আৱৰণৰ ক্ষতিও হ্ৰাস পাইছে আৰু ২০০১ চনৰ পিছত ষষ্ঠ সৰ্বোচ্চ স্তৰত আছে ।
এই কিছু আশাব্যঞ্জক পৰিস্থিতি অনাগত বছৰবোৰত স্থায়ী হ’বনে ? ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ফ্লেভিঅ’ ব'লছ’নাৰোক পৰাস্ত কৰাৰ বাবে আমি ব্ৰাজিলৰ জনসাধাৰণক ধন্যবাদ দিব লাগিব । তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰপতিত্বই তেওঁৰ কৃষি ব্যৱসায় সমৰ্থক মঞ্চ আৰু সংৰক্ষিত আমাজন অঞ্চলসমূহ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবে পৰিৱেশ আৰু খিলঞ্জীয়াৰ গুৰুতৰ উদ্বেগ উত্থাপন কৰিলেহেঁতেন ।
আমাজনৰ বন ধ্বংস কৰা বা ইয়াৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ ফলত এই বৰ্ষাৰণ্যখনক এনে এক বিপজ্জনক সীমাৰ দিশলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে, য’ৰ পৰা ই নিজাকৈ জলীয় বাষ্প পুনৰীক্ষণ বা বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱৰা হৈ পৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো শুকাই যাব পাৰে আৰু ইয়াৰ কিছু অংশ ঘাঁহনি অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে । আন এক চিন্তাৰ বিষয় হ’ল যে প্ৰাকৃতিক ঘাঁহনি, ছাভানা আৰু অন্যান্য অনা অৰণ্য পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ধাৰাবাহিক ৰূপান্তৰে জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষতি আৰু সেউজগৃহ গেছৰ নিৰ্গমনত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাই আহিছে ।
যদিও সৌৰ আৰু বতাহৰ শক্তিৰ ব্যৱহাৰ প্ৰায় ১৮% বৃদ্ধি পাইছে, তথাপিও জীৱাশ্ম ইন্ধনতকৈ নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ মুঠ শক্তি ব্যৱহাৰৰ অংশ বহু কম । ২০২৫ চনত জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । এইটো বাৰ্ষিক শক্তি সম্পৰ্কীয় কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড (CO2) নিৰ্গমনত প্ৰতিফলিত হৈছে, যিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৪১ গিগাটন অতিক্ৰম কৰিছে ।
মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতকে ধৰি শেহতীয়া ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাই বিশ্ব শক্তি যোগান ব্যৱস্থাৰ অপৰ্যাপ্ততা উন্মোচন কৰিছে, যাৰ ফলত ব্যাঘাত জন্মিছে আৰু মূল্যৰ অস্থিৰতাই শক্তিৰ সুৰক্ষা আৰু পৰিৱেশগত প্ৰভাৱৰ প্ৰতি নতুনকৈ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছে ।
অন্যান্য স্বতন্ত্ৰ অধ্যয়নৰ প্ৰমাণৰ ভিত্তিত এই তথ্যসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে । উদাহৰণস্বৰূপে দক্ষিণ ফ্ল’ৰিডা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাগৰবিজ্ঞানীসকলে যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা পাৰস্য উপসাগৰত পৃষ্ঠীয় তেল প্ৰদূষণ দুগুণ বৃদ্ধি পোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে । জাহাজৰ সৈতে জড়িত কাণ্ডসমূহকে ধৰি বাণিজ্যিক টেংকাৰ আৰু তেলৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত বাৰে বাৰে আক্ৰমণৰ ফলত একাধিক বৃহৎ তেল নিৰ্গমনৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই ব্যাপক পৰিৱেশগত ক্ষতি আৰু 'ইক'ছাইড' (পৰিৱেশ ধ্বংসযজ্ঞ)ৰ সৃষ্টি কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে লেণ্ডমাইনৰ সংক্ৰমণ, মাটি প্ৰদূষণ আৰু বায়ু প্ৰদূষণ । ইয়াৰ ফলত হোৱা আৰ্থিক ক্ষতিৰ পৰিমাণ ৫১ বিলিয়ন ডলাৰৰ পৰা ৮৫ বিলিয়ন ডলাৰৰ ওপৰত বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু এই পৰিৱেশ পুনৰুদ্ধাৰ হ'বলৈ কেইবা দশক সময় লাগিব । প্ৰত্যক্ষ সামৰিক অভিযান, যুদ্ধ আৰু যুদ্ধোত্তৰ পুনৰ্নিৰ্মাণ/প্ৰস্তুতিৰ ফলত বায়ুমণ্ডললৈ ১২০ৰ পৰা ১৭৫ নিযুত (১২-১৭.৫ কোটি) মেট্ৰিক টন কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইডৰ সমতুল্য গেছ নিৰ্গত হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে, যিটো এখন মজলীয়া আকাৰৰ ইউৰোপীয় দেশৰ বাৰ্ষিক গেছ নিৰ্গমনৰ সমান ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দেশসমূহে গতানুগতিক শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব বিচৰাৰ বাবে বিশ্বই ঘৰুৱা নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ দিশে আগবাঢ়ি যাবলৈ বাধ্য হ’ব পাৰে । ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ দৰে অঞ্চলত শেহতীয়া নীতিগত সঁহাৰিয়ে প্ৰকাশ কৰে যে শক্তি সুৰক্ষাৰ উদ্বেগে এতিয়া নবীকৰণযোগ্য শক্তি ব্যৱহাৰৰ প্ৰধান চালক হিচাপে জলবায়ু প্ৰশমনৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে ।
কিছুমান উৎসাহজনক সংকেত
ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা প্ৰমাণসমূহে প্ৰকাশ কৰে যে জলবায়ুতন্ত্ৰটো ক্ৰমান্বয়ে অস্থিৰতাৰ দিশলৈ গতি কৰিবলৈ ধৰিছে, যিটো দ্ৰুত উষ্ণতা বৃদ্ধি, কাস্কেডিং ফিডবেক (এটা সংকটে আন এটা সংকটক মাতি অনা প্ৰক্ৰিয়া), টিপিং উপাদান (বিপজ্জনক সীমা) আৰু অপ্ৰত্যাৱৰ্তনীয় পৰিৱৰ্তনৰ বৃদ্ধি পোৱা আশংকা আদিৰ দ্বাৰা চিহ্নিত কৰা হৈছে । শক্তিৰ ভাৰসাম্যহীনতা বৃদ্ধি, সাগৰৰ তাপৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি, কাৰ্বন শোষণকাৰী উৎসসমূহ দুৰ্বল হোৱা আৰু বৰফ গলাৰ গতি খৰতকীয়া হোৱা আদি সকলোবোৰেই ইংগিত দিয়ে যে জলবায়ুতন্ত্ৰৰ এই ভাৰসাম্যহীনতাই পূৰ্বৰ সকলো অনুমানক অতিক্ৰম কৰিব পাৰে । শেহতীয়া বছৰবোৰত ক্ৰমান্বয়ে ধ্বংসাত্মক গ্ৰীষ্মপ্ৰৱাহ, বান, খৰাং, ধুমুহা, বনজুইৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত জীৱন, আন্তঃগাঁথনি, খাদ্য সুৰক্ষা, জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য আৰু অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰতাৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে ।
প্ৰতিবেদনখনৰ শেষৰ ফালে কিছুমান উৎসাহজনক বা আশাৰ সংকেতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে । নৱীকৰণযোগ্য শক্তি, বৈদ্যুতিকৰণ, বেটাৰী সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু পৰিৱেশতন্ত্ৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়া হোৱা অগ্ৰগতিৰ পৰা বুজা যায় যে সামাজিক আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ বিপজ্জনক সীমা বা শুভ ক্ষণসমূহ ইতিমধ্যে গঢ়ি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
একে সময়তে নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনিসমূহে পৰিৱেশৰ ওপৰত পেলোৱা প্ৰভাৱ কম কৰাৰ বাবে অধিক প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন । জলবায়ুৰ বিপদাশংকা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে ব্যাপক সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষণসমূহ দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । নৱীকৰণযোগ্য শক্তি, বেটাৰী সংৰক্ষণ, অভিযোজন পৰিকল্পনা, পৰিৱেশতন্ত্ৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু জলবায়ু সঁহাৰিৰ সঁজুলিৰ দ্ৰুত অগ্ৰগতিৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে বৃহৎ পৰিসৰৰ পৰিৱৰ্তন এতিয়াও সম্ভৱপৰ ।
বহুতো বৰ্তমানৰ বিকল্পই বৃদ্ধি পোৱা ভাবুকিসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু লগতে মূল্যৱান অতিৰিক্ত লাভো প্ৰদান কৰিব পাৰে । ইয়াত পৰিষ্কাৰ বায়ু, অধিক জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য, শক্তিশালী পানীৰ সুৰক্ষা আৰু অধিক কাৰ্বন সংৰক্ষণ অন্তৰ্ভুক্ত । উদাহৰণস্বৰূপে, মেংগ্ৰোভ (প্ৰতিৰোধক উপকূলীয় অৰণ্য) পুনৰুদ্ধাৰ কৰিলে ই উপকূলসমূহক ধুমুহাৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি আৰু লগতে কাৰ্বন নিষ্কাশন বৃদ্ধি কৰিব পাৰি । আনহাতে গো-মাংসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিলে আমাৰ খাদ্য প্ৰণালীক জলবায়ুজনিত বিপৰ্যয়ৰ প্ৰতি কম সংবেদনশীল তথা অধিক সুৰক্ষিত কৰি তুলিব পাৰি ।
কিছুমান বিশেষ সঁহাৰি, বিশেষকৈ প্ৰকৃতিভিত্তিক সমাধান যেনে নগৰীয়া অৰণ্য, জলাশয় আৰু মেংগ্ৰোভে একে সময়তে জলবায়ুৰ স্থিতিস্থাপকতা উন্নত কৰিব পাৰে আৰু একে সময়তে কাৰ্বন প্ৰশমনৰ লক্ষ্যসমূহক আগুৱাই নিব পাৰে ।