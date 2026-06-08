ফিলিপাইনছত ৭.৮ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প; ছুনামীৰ সৰ্তকবাণী জাৰি
ৰাষ্ট্ৰপতি ফাৰ্ডিনাণ্ড মাৰ্কছ জুনিয়ৰে ফিলিপাইনছৰ ছুনামী প্ৰৱণ অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক তৎক্ষণাত উচ্চ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হ’বলৈ আহ্বান জনায় । মালয়েছিয়াৰ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি ।
Published : June 8, 2026 at 10:14 AM IST
মেনিলা (ফিলিপাইনছ) : ৰিখটাৰ স্কেলৰ উচ্চ প্ৰাবল্য়ৰ এক ভূমিকম্পই সোমবাৰে পুৱা ফিলিপাইনছক জোকাৰি যায় ৷ ৰিখটাৰ স্কেলত ৭.৮ প্ৰাৱল্যৰ ভূমিকম্পৰ ফলত উপকূলীয় এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰত ক্ষতিসাধন হয়, বিদ্যুৎ সেৱা বিকল হৈ পৰে আৰু ওচৰৰ উপকূলত ১ মিটাৰ (৩ ফুট) উচ্চতালৈকে ছুনামীৰ ঢৌৰ সৃষ্টি হয় ৷
ৰাষ্ট্ৰপতি ফাৰ্ডিনাণ্ড মাৰ্কছ জুনিয়ৰে ফিলিপাইনছৰ ছুনামী প্ৰৱণ অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক তৎক্ষণাত উচ্চ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হ’বলৈ আহ্বান জনায় । মালয়েছিয়া কৰ্তৃপক্ষইও তেওঁলোকৰ ওচৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰে ।
A powerful 7.8 magnitude earthquake shook the Mindanao region in southern Philippines early Monday, with a tsunami likely on some regional coasts.— Press Trust of India (@PTI_News) June 8, 2026
Power outages were reported and people were urged to go to higher ground. No further information on damage or casualties was… pic.twitter.com/hkhh8tJ1qx
বৰ্তমানলৈ কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই । জেনেৰেল ছান্টোছত এটা সৰু অট্টালিকা ভূমিকম্পৰ ফলত ভাঙি পৰে ৷ অৱশ্যে বিল্ডিঙটোৰ ভিতৰত কোনোবা আবদ্ধ হৈ আছে নেকি অথবা কোনো লোক আহত হৈছে নেকি, সেই কথা এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই । ৭ লাখতকৈ অধিক লোকৰ বসতিপ্ৰধান চহৰ জেনেৰেল ছান্টোছ দক্ষিণৰ টুনা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কেন্দ্ৰ আৰু বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰও ।
ফিলিপাইনছৰ আগ্নেয়গিৰি আৰু ভূমিকম্পবিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ তথ্য অনুসৰি এই বছৰ ফিলিপাইনছত এইটোৱেই আছিল আটাইতকৈ শক্তিশালী ভূমিকম্প । ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল জেনেৰেল ছান্টোছৰ পৰা প্ৰায় ১৩ কিলোমিটাৰ (৮ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমত আৰু ১০ কিলোমিটাৰ (৬.২ মাইল) গভীৰতাত । প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰিচালক টেৰেচিটো বাকলকোলে জনোৱা মতে, পুৱা ৭:৩৭ বজাত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ।
দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছক তেওঁ জনোৱা মতে, "এয়া এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প আৰু আমি ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা কৰিছো । আমি দেখা ভিডিঅ'ৰ ভিত্তিত কিছুমান অট্টালিকাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে।"
ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্প বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ (এনচিএছ)ৰ তথ্য অনুসৰি সোমবাৰে ফিলিপাইনছত ৭.৮ ৰিখটাৰ স্কেলৰ এক শক্তিশালী ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় । সামাজিক মাধ্যম এক্সত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ভাৰতীয় মানক সময় (IST) পুৱা ৫:০৭ বজাত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ৷ ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰ ৯৩ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আছিল । কিছু সময়ৰ পিছতে পুৱা ৫:১৮ বজাত পুনৰ আন এক প্ৰবল কম্পন অনুভূত হয়, ৰিখটাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাৱল্য আছিল ৬.৪ । ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰ ৭৯ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আছিল ।
পেচিফিক ছুনামী সতৰ্কবাণী কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে, ফিলিপাইনছৰ কিছুমান উপকূলত ৩ মিটাৰ (১০ ফুট) পৰ্যন্ত ছুনামীৰ ঢৌ সম্ভৱপৰ । ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ কিছুমান উপকূলত ১ মিটাৰ (৩ ফুট) পৰ্যন্ত উচ্চতাৰ ঢৌৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
টেৰেচিটো বাকলকোলে কয় যে চুলতান কুদাৰট আৰু সাৰংগানী প্ৰদেশৰ স্থলভিত্তিক ছুনামী নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰই ১ মিটাৰ (৩ ফুট) উচ্চতৰ ঢৌ নিৰীক্ষণ কৰিছিল । আন এখন প্ৰদেশত সৰু সৰু ঢৌ দেখা গৈছিল বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
ৰাষ্ট্ৰপতি মাৰ্কছে ভূমিকম্পত আক্ৰান্ত প্ৰদেশৰ লোকসকলক কয়, "অনুগ্ৰহ কৰি ছুনামীৰ সতৰ্কবাণীবোৰ মানি লওক । এতিয়াই ওখ ঠাইলৈ যাওক । অপেক্ষা নকৰিব । আপোনাৰ জীৱনসকলোতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"