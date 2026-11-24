নেপালত ৫.৪ প্ৰাৱল্যৰ ভূমিকম্প; অসমতো জোকাৰি গ’ল আন এক ভূমিকম্পই
পুৱতি নিশা ৩.৩৯ বজাত ২.৫ প্ৰাৱল্যৰ এক ভূমিকম্প অনুভূত হৈছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল কাৰ্বি আংলং জিলাত ।
By ANI
Published : November 24, 2026 at 8:21 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 9:07 AM IST
কাঠমাণ্ডু (নেপাল) : নেপালৰ কোশী প্ৰদেশত মঙলবাৰে পুৱা ৫.৪ প্ৰাৱল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ৷ নেপালৰ পূৰ্বে অসমতো পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩:৩৯ বজাত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছিল ।
আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপে (ইউ এছ জি এছ) প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পুৱা প্ৰায় ৭:০২ বজাত নেপালৰ কোশী প্ৰদেশৰ লেলেপৰ সমীপত ভূমিকম্পৰ উৎপত্তি হয় ৷ ভাৰত, ভূটান, বাংলাদেশৰ কিছু অংশতো ইয়াৰ কম্পন অনুভূত হয় । ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ইয়াৰ উৎপত্তি হৈছিল ।
EQ of M: 5.3, On: 24/11/2026 07:02:47 IST, Lat: 27.855 N, Long: 87.909 E, Depth: 20 Km, Location: Nepal. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/o4blj0JeYD— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 24, 2026
ইফালে, অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত পুৱা ৩:৩৯ বজাত ২.৫ প্ৰাৱল্যৰ ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হয় বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্প বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে । ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল আছিল ভূ পৃষ্ঠৰ পৰা ১৫ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ৷
EQ of M: 2.5, On: 24/11/2026 03:39:13 IST, Lat: 25.743 N, Long: 93.355 E, Depth: 15 Km, Location: Karbi Anglong, Assam. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/7Xjj5xE0hv— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 23, 2026
অসমৰ ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু অক্ষাংশ ২৫.৭৪৩ উত্তৰ আৰু দ্ৰাঘিমাংশ ৯৩.৩৫৫ পূবত আছিল ।
অধিক সবিশেষ জানিবলৈ অপেক্ষা কৰা হৈছে...