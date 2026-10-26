ETV Bharat / international

ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে 'কাম শেষ' কৰিবলৈ দিয়ক ! ইজৰাইলৰ নিৰ্বাচনৰ এদিন পূৰ্বে নেতান্যাহুক পুনৰ সমৰ্থন ট্ৰাম্পৰ

ট্ৰাম্পে নেতান্যাহুৰ সৈতে নিজৰ সম্পৰ্কক “একেলগে জয়ী হোৱা” সম্পৰ্ক বুলি অভিহিত কৰি ইজৰাইলৰ নেতাগৰাকীক “অসাধাৰণ যোদ্ধা প্ৰধানমন্ত্ৰী” বুলি অভিহিত কৰে ।

ISRAEL ELECTIONS
জেৰুজালেমৰ এখন দোকানত প্ৰদৰ্শিত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ফটো (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2026 at 2:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুক ৰাজহুৱাভাৱে পুনৰ সমৰ্থন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ । ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে 'আধৰুৱা কাম শেষ' কৰিবলৈ ইজৰাইলৰ ভোটাৰসকলক পুনৰ শাসনলৈ ওভতাই আনিবলৈ আহ্বান জনায় ।

সোমবাৰে পুৱা (ভাৰতীয় সময় অনুসৰি) শ্বেয়াৰ কৰা এটা ট্ৰুথ ছ’চিয়েল পোষ্টত ট্ৰাম্পে ১৮ অক্টোবৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাৰি কৰা নিজৰ সমৰ্থন বাৰ্তা পুনৰ উল্লেখ কৰে আৰু এই বাৰ্তা পোনপটীয়াকৈ ইজৰাইলীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰে, যিসকলে হয়তো পূৰ্বতে এই বাৰ্তা দেখা নাছিল ।

ISRAEL ELECTIONS
নেতান্যাহু আৰু ট্ৰাম্পৰ ফাইল ফটো (AP)

ট্ৰাম্পে লিখিছে "সেইসকল ইজৰাইলী জনসাধাৰণৰ প্ৰতি, যিসকলে হয়তো দেখা নাই, মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি এসপ্তাহ পূৰ্বে দিয়া আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিবি নেতান্যাহুৰ প্ৰতি সমৰ্থন বাৰ্তাটো পুনৰ সংলগ্ন কৰিছোঁ ।"

তেওঁ নেতান্যাহুৰ সৈতে নিজৰ সম্পৰ্কক “একেলগে জয়ী হোৱা” সম্পৰ্ক বুলি অভিহিত কৰি ইজৰাইলৰ নেতাগৰাকীক “অসাধাৰণ যোদ্ধা প্ৰধানমন্ত্ৰী” বুলি অভিহিত কৰে ।

ISRAEL ELECTIONS
জেৰুজালেমৰ এখন দোকানত ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা মন্ত্ৰী ইটামাৰ বেন গ্ভিৰ (বাওঁফালে), বেঞ্জামিন নেতান্যাহু (সোঁফালে) আৰু ড’নাল্ড ট্ৰাম্প (AP)

তেওঁ লিখিছে, "শত্ৰুকে ধৰি সকলোৱে জনাৰ দৰে বিবি আৰু মোৰ মাজত এক সুন্দৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু আমি দুয়ো মিলি বিজয় সাব্যস্থ কৰিছোঁ ।"

২৭ অক্টোবৰ, মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ইজৰাইলৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ ২৪ ঘণ্টাতকৈ কম সময় বাকী থকা অৱস্থাত ট্ৰাম্পৰ এই নতুন হস্তক্ষেপ ।

ISRAEL ELECTIONS
ট্ৰাম্পৰ পোষ্ট (Screengrab of Trump's post (TruthSocial.com))

পোষ্টটোত নেতান্যাহুৰ পৰাজয়ৰ ফলত আমেৰিকাই ইৰাণৰ সৈতে অকলে মুখামুখি হ’ব লাগিব পাৰে বুলি ট্ৰাম্পৰ সতৰ্কবাণী পুনৰাবৃত্তি কৰা হৈছে । নিজৰ মূল সমৰ্থন বাৰ্তাত তেওঁ লিখিছিল, "যদি ইজৰাইলে কোনো ভুল নেতা লাভ কৰে, অৰ্থাৎ বিবিৰ (নেতান্যাহু) বাহিৰে আন কোনো নিৰ্বাচিত হয়, তেন্তে আমেৰিকাই এই কাম নিজেই কৰিব লাগিব, আৰু তেনে কৰিবলৈ মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই ।"

ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যৌথ সামৰিক অভিযানকো গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ট্ৰাম্পে দাবী কৰে যে অভিযানৰ ফলত তেহৰানে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ লাভ কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু দেশখনৰ সামৰিক আৰু অৰ্থনীতিৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে ।

তেওঁ ইৰাণৰ “৩০১%” মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ আৰু নৌসেনাৰ অৱৰোধক দেশখনৰ দুৰ্বল অৱস্থাৰ প্ৰমাণ হিচাপে উল্লেখ কৰে যদিও তেওঁ এইটো স্পষ্ট কৰা নাই যে “কামটো সমাপ্ত” কৰিবলৈ আৰু কি ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব ।

ISRAEL ELECTIONS
টেল আভিভত ট্ৰাম্প আৰু নেতান্যাহুৰ ছবি থকা বিলবোৰ্ডত হিব্ৰু ভাষাত লিখা আছে, "ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প: নেতান্যাহুক ভোট দিয়ক। তেওঁৰ সৈতেহে আমি মিছন সম্পূৰ্ণ কৰিম।" (AP)

উল্লেখ্য যে নেতান্যাহুৱে বিগত কিছুদিনত ট্ৰাম্পক আন এক ৰাজহুৱা সমৰ্থন প্ৰদৰ্শনৰ বাবে বাৰ্তা প্ৰদানৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা সন্দৰ্ভত এক্সিঅ’ছৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে ট্ৰাম্পে পুনৰ এই সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।

কিয়নো নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত তেওঁৰ মিত্ৰজোঁটৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ অভাৱ হোৱা দেখা গৈছে । অৱশ্যে নেতান্যাহুৰ 'লিকুড' দলৰ মুখপাত্ৰই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুনকৈ সমৰ্থন বিচৰা বুলি ওলোৱা খবৰ অস্বীকাৰ কৰে ।

নেতান্যাহুৰ বাবে ট্ৰাম্পৰ এই বাৰ্তা এনে এক মুহূৰ্তত আহিছে, যিসময়ত তেওঁৰ প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী অভিযানে নিজৰ ৰাজনৈতিক অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজি আছে । আনহাতে, এই বাৰ্তা হৈছে তেওঁক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত সমৰ্থন প্ৰদান কৰা । ইজৰাইলৰ নেতাগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পক তেওঁৰ 'পূৰ্ণ সমৰ্থন'ৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই লিখিছিল, “আমি একেলগে এই অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰিম ।”

লগতে পঢ়ক :কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজলৈ আদালতৰ সকাহ : মানহানিৰ গোচৰত দোষমুক্ত ৰাহুল গান্ধী
লগতে পঢ়ক :হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ সাজু ইৰাণ, কিন্তু ৰাখিছে চৰ্ত

TAGGED:

ISRAEL ELECTIONS
DONALD TRUMP
BENJAMIN NETANYAHU
নেতান্যাহু
ট্ৰাম্প

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.