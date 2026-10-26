ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে 'কাম শেষ' কৰিবলৈ দিয়ক ! ইজৰাইলৰ নিৰ্বাচনৰ এদিন পূৰ্বে নেতান্যাহুক পুনৰ সমৰ্থন ট্ৰাম্পৰ

ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে 'কাম শেষ' কৰিবলৈ দিয়ক ! ইজৰাইলৰ নিৰ্বাচনৰ এদিন পূৰ্বে নেতান্যাহুক পুনৰ সমৰ্থন ট্ৰাম্পৰ
ট্ৰাম্পে নেতান্যাহুৰ সৈতে নিজৰ সম্পৰ্কক “একেলগে জয়ী হোৱা” সম্পৰ্ক বুলি অভিহিত কৰি ইজৰাইলৰ নেতাগৰাকীক “অসাধাৰণ যোদ্ধা প্ৰধানমন্ত্ৰী” বুলি অভিহিত কৰে ।
Published : October 26, 2026 at 2:57 PM IST
নতুন দিল্লী : ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুক ৰাজহুৱাভাৱে পুনৰ সমৰ্থন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ । ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে 'আধৰুৱা কাম শেষ' কৰিবলৈ ইজৰাইলৰ ভোটাৰসকলক পুনৰ শাসনলৈ ওভতাই আনিবলৈ আহ্বান জনায় ।
সোমবাৰে পুৱা (ভাৰতীয় সময় অনুসৰি) শ্বেয়াৰ কৰা এটা ট্ৰুথ ছ’চিয়েল পোষ্টত ট্ৰাম্পে ১৮ অক্টোবৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাৰি কৰা নিজৰ সমৰ্থন বাৰ্তা পুনৰ উল্লেখ কৰে আৰু এই বাৰ্তা পোনপটীয়াকৈ ইজৰাইলীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰে, যিসকলে হয়তো পূৰ্বতে এই বাৰ্তা দেখা নাছিল ।
ট্ৰাম্পে লিখিছে "সেইসকল ইজৰাইলী জনসাধাৰণৰ প্ৰতি, যিসকলে হয়তো দেখা নাই, মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি এসপ্তাহ পূৰ্বে দিয়া আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিবি নেতান্যাহুৰ প্ৰতি সমৰ্থন বাৰ্তাটো পুনৰ সংলগ্ন কৰিছোঁ ।"
তেওঁ নেতান্যাহুৰ সৈতে নিজৰ সম্পৰ্কক “একেলগে জয়ী হোৱা” সম্পৰ্ক বুলি অভিহিত কৰি ইজৰাইলৰ নেতাগৰাকীক “অসাধাৰণ যোদ্ধা প্ৰধানমন্ত্ৰী” বুলি অভিহিত কৰে ।
তেওঁ লিখিছে, "শত্ৰুকে ধৰি সকলোৱে জনাৰ দৰে বিবি আৰু মোৰ মাজত এক সুন্দৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু আমি দুয়ো মিলি বিজয় সাব্যস্থ কৰিছোঁ ।"
২৭ অক্টোবৰ, মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ইজৰাইলৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ ২৪ ঘণ্টাতকৈ কম সময় বাকী থকা অৱস্থাত ট্ৰাম্পৰ এই নতুন হস্তক্ষেপ ।
পোষ্টটোত নেতান্যাহুৰ পৰাজয়ৰ ফলত আমেৰিকাই ইৰাণৰ সৈতে অকলে মুখামুখি হ’ব লাগিব পাৰে বুলি ট্ৰাম্পৰ সতৰ্কবাণী পুনৰাবৃত্তি কৰা হৈছে । নিজৰ মূল সমৰ্থন বাৰ্তাত তেওঁ লিখিছিল, "যদি ইজৰাইলে কোনো ভুল নেতা লাভ কৰে, অৰ্থাৎ বিবিৰ (নেতান্যাহু) বাহিৰে আন কোনো নিৰ্বাচিত হয়, তেন্তে আমেৰিকাই এই কাম নিজেই কৰিব লাগিব, আৰু তেনে কৰিবলৈ মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই ।"
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যৌথ সামৰিক অভিযানকো গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ট্ৰাম্পে দাবী কৰে যে অভিযানৰ ফলত তেহৰানে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ লাভ কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু দেশখনৰ সামৰিক আৰু অৰ্থনীতিৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে ।
তেওঁ ইৰাণৰ “৩০১%” মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ আৰু নৌসেনাৰ অৱৰোধক দেশখনৰ দুৰ্বল অৱস্থাৰ প্ৰমাণ হিচাপে উল্লেখ কৰে যদিও তেওঁ এইটো স্পষ্ট কৰা নাই যে “কামটো সমাপ্ত” কৰিবলৈ আৰু কি ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব ।
উল্লেখ্য যে নেতান্যাহুৱে বিগত কিছুদিনত ট্ৰাম্পক আন এক ৰাজহুৱা সমৰ্থন প্ৰদৰ্শনৰ বাবে বাৰ্তা প্ৰদানৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা সন্দৰ্ভত এক্সিঅ’ছৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে ট্ৰাম্পে পুনৰ এই সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।
কিয়নো নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত তেওঁৰ মিত্ৰজোঁটৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ অভাৱ হোৱা দেখা গৈছে । অৱশ্যে নেতান্যাহুৰ 'লিকুড' দলৰ মুখপাত্ৰই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুনকৈ সমৰ্থন বিচৰা বুলি ওলোৱা খবৰ অস্বীকাৰ কৰে ।
নেতান্যাহুৰ বাবে ট্ৰাম্পৰ এই বাৰ্তা এনে এক মুহূৰ্তত আহিছে, যিসময়ত তেওঁৰ প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী অভিযানে নিজৰ ৰাজনৈতিক অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজি আছে । আনহাতে, এই বাৰ্তা হৈছে তেওঁক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত সমৰ্থন প্ৰদান কৰা । ইজৰাইলৰ নেতাগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পক তেওঁৰ 'পূৰ্ণ সমৰ্থন'ৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই লিখিছিল, “আমি একেলগে এই অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰিম ।”