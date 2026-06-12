ETV Bharat / international

ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ প্ৰত্যাহাৰ আমেৰিকাৰ, শীঘ্ৰেই স্বাক্ষৰিত হ’ব চুক্তি

ট্ৰাম্পে কয় যে এই সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে ইউৰোপত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

Trump Cancels Iran Strikes
ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ প্ৰত্যাহাৰ আমেৰিকাৰ (প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি) (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 12, 2026 at 10:30 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ৱাশ্বিংটন ডিচি: ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্ধ কৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে ইৰাণৰ সৈতে যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ চুক্তি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ইউৰোপত এই সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইৰাণৰ ওপৰত সামৰিক আক্ৰমণ বন্ধ কৰি তেল উদ্যোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি হোৱাইট হাউছৰ অভেল অফিচত এই মন্তব্য কৰে ট্ৰাম্পে ।

ট্ৰাম্পে কয় যে এই সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে ইউৰোপত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ‘‘আমি ইৰাণৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধৰ এক ডাঙৰ নিষ্পত্তি কৰিলোঁ । নথি-পত্ৰসমূহ চূড়ান্ত অৱস্থাত আছে, গতিকে আমি চাম ।’’ ট্ৰাম্পে কয় ৷

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে ইৰাণে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নাৰাখিবলৈ বা ক্ৰয় নকৰিবলৈ সন্মত হৈছে । এই চুক্তিৰ জৰিয়তে ইৰাণে কেতিয়াও পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ লাভ নকৰাটো নিশ্চিত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি ট্ৰাম্পে কয় এয়া টেহৰাণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ হেঁচা অভিযানৰ কেন্দ্ৰীয় লক্ষ্য ।

ট্ৰাম্পে যুদ্ধৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়া স্থিতিৰ বিষয়ে কয় যে ইৰাণৰ বাহিৰেও অসংখ্য দেশৰ চুক্তি চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আছে । ট্ৰাম্পে নিজৰ ট্ৰুথ ছ’চিয়েল নেটৱৰ্কত কয়, ‘‘ইৰাণৰ সৈতে হোৱা আলোচনাক ইৰাণৰ নেতৃত্বৰ উচ্চতম পৰ্যায়লৈ অনা আৰু অনুমোদন জনোৱাৰ ভিত্তিত মই আজি সন্ধিয়া ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ধাৰিত আক্ৰমণ আৰু বোমা বিস্ফোৰণ বন্ধ কৰিছোঁ ।’’

ট্ৰাম্পে কয় যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যৌথভাৱে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰা আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলকে ধৰি আলোচনা আৰু চূড়ান্ত পইণ্টসমূহত বিশদভাৱে দুয়োটা পক্ষই অনুমোদন জনাইছে । ট্ৰাম্পে লগতে কয় যে চুক্তি স্বাক্ষৰৰ সময় আৰু স্থান অতি সোনকালে ঘোষণা কৰা হ’ব আৰু ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ অৱৰোধ তেতিয়ালৈকে চলি থাকিব ।

এই সন্দৰ্ভত অৱশ্যে ইৰাণৰ পৰা কোনো তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰা নাই । ট্ৰাম্পে কেইবাসপ্তাহ ধৰি চুক্তি ঘোষণা কৰা আৰু ইৰাণক ভাবুকি দিয়াৰ পৰা আঁতৰি আহিছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ ওপৰত “অতি কঠোৰ” আক্ৰমণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু দেশখনৰ মূল তেলৰ আন্তঃগাঁথনি দখল কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ কয়, ‘‘বেছি দূৰ নহয় ভৱিষ্যতৰ কোনো এটা সময়ত আমি খাৰ্গ দ্বীপ, আৰু অন্যান্য তেলৰ আন্তঃগাঁথনি দখল কৰিম, আৰু তেওঁলোকৰ তেল আৰু গেছৰ বজাৰৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম, ঠিক যেনেকৈ আমি ভেনিজুৱেলাৰ সৈতে কৰিছোঁ ।’’

ইৰাণৰ তেল ৰপ্তানি উদ্যোগৰ কেন্দ্ৰবিন্দু খাৰ্গ দ্বীপ, দেশখনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অৰ্থনীতিৰ লিঞ্চপিন । ই ইৰাণৰ উপসাগৰীয় উপকূলৰ ওচৰত সংকীৰ্ণ, কৌশলগত হৰমুজ জলদ্বীপৰ পৰা শ শ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পশ্চিমে অৱস্থিত ।

২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ইৰাণত আমেৰিকা-ইজৰাইল যুদ্ধৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে দ্বীপটো দখল কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছিল । এপ্ৰিলৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই ভংগুৰ যুদ্ধবিৰতি চলি আছে । আমেৰিকাই ইৰাণৰ তেল টাৰ্মিনেল কেনেকৈ দখল কৰিব সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কোনো সবিশেষ সদৰী নকৰিলেও এনে যিকোনো অভিযানত আমেৰিকাৰ স্থল সৈন্য জড়িত হোৱাৰ প্ৰয়োজন প্ৰায় নিশ্চিত ।

কিন্তু ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ফক্স নিউজৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত আমেৰিকাৰ নেতাগৰাকীয়ে নিজেই এই পদক্ষেপ আগবঢ়াই নিব নে নাই সেই সন্দৰ্ভত অনিশ্চয়তাত থকা যেন দেখা গৈছিল ।

ট্ৰাম্পে ফক্স নিউজক কয়, ‘‘চাওক, মোৰ পছন্দ সদায় খাৰ্গ দ্বীপ লোৱাটোৱেই আছিল, সঁচা কথা ক’বলৈ গ’লে মই নাজানো যে আমেৰিকাৰ পেটত আছে ।’’ ট্ৰাম্পে জোৰ দি কয়, “মই ইচ্ছা কৰিলে সৰু সৈন্যৰ দল এটা ৰাখি গোটেই ঠাইখন নিজৰ দখললৈ আনিব পাৰো ।’’

ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কয় যে তেওঁ ইৰাণৰ অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিত আঘাত নকৰাটো পছন্দ কৰে, পূৰ্বে বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ আৰু দলংত আঘাত কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছত ট্ৰাম্পে এনেদৰে কয় ৷

লগতে পঢ়ক: ইৰাণৰ সৈতে ‘চুক্তি কৰাৰ’ বাহিৰে নেতান্যাহুৰ ওচৰত ‘কোনো উপায় নাই’ : ড’নাল্ড ট্ৰাম্প

TAGGED:

ইৰাণ আমেৰিকা সংঘাত
ড’নাল্ড ট্ৰাম্প
হৰমুজ জলদ্বীপ
খাৰ্গ দ্বীপ
TRUMP CANCELS IRAN STRIKES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.