ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত নেতান্যাহুৰ ভাষণৰ সময়তে প্ৰেক্ষাগৃহ এৰিলে বহু দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত নেতান্যাহুৰ ভাষণৰ সময়তে প্ৰেক্ষাগৃহ এৰিলে বহু দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে
নেতান্যাহুৱে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা ইহুদী বিৰোধিতাৰ বিষয়ে কয় আৰু বিশ্বৰ ইহুদীসকলক আত্মবিশ্বাসী হৈ থাকিবলৈ আৰু ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ আহ্বান জনায় ।
By ANI
Published : September 25, 2026 at 9:57 AM IST
নিউয়ৰ্ক: ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে ৮১ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ভাষণ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে বৃহস্পতিবাৰে কেইবাখনো দেশৰ প্ৰতিনিধি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সভাগৃহৰ পৰা ওলাই যোৱা দেখা যায় ।
প্ৰেক্ষাগৃহত বহি থকা বাকী প্ৰতিনিধিসকলক সম্বোধন কৰি নেতান্যাহুৱে ওলাই যোৱাসকলক উপহাস কৰি কয়, ‘‘আমি ভাষণ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মাত্ৰ এটা সৰু ঘোষণা: যদি আৰু কোনো নৈতিকভাৱে কাপুৰুষ আছে, যিয়ে এতিয়াও এই হলটো এৰি যোৱা নাই, তেওঁলোক অনুগ্ৰহ কৰি এতিয়াই গুচি যাওক । আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ ।"
#WATCH | New York | Delegates from various countries leave the UN General Assembly hall as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu begins his speech— ANI (@ANI) September 24, 2026
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says, "Before I begin, just a quick announcement: if there are any other moral cowards… pic.twitter.com/CBbFqwpEOe
তদুপৰি নেতান্যাহুৱে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা ইহুদী বিৰোধিতাৰ বিষয়ে কয় আৰু বিশ্বৰ ইহুদীসকলক আত্মবিশ্বাসী হৈ থাকিবলৈ আৰু ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ বিশ্বৰ ইহুদীসকলক গৌৰৱান্বিত হ’বলৈ আৰু ভয় নকৰিবলৈ আহ্বান জনায়, কিন্তু তেওঁ যিটোক সত্য আৰু ন্যায় বুলি বৰ্ণনা কৰিছে তাৰ সৈতে থিয় হ’বলৈ আহ্বান জনায় । ইজৰাইলৰ সৈতে থিয় দিয়াসকলকো তেওঁ আহ্বান জনায় যে তেওঁলোকে ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা মূল্যবোধৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাসকলৰ সন্মুখীন হওক ।
‘‘বিশ্বৰ ইহুদী বিৰোধীসকলে আমাৰ মানুহক ভয় খুৱাব বিচাৰে । তেওঁলোকৰ বাবে মোৰ এটা খবৰ আছে: ইহুদীসকলে বলি হোৱা, অসহায়, বধৰ বাবে সমদল কৰা দিনবোৰ শেষ হ’ল । আজি আমাৰ এখন দেশ আছে । আজি আমাৰ সেনাবাহিনী আছে । আজি আমাৰ এনে এটা জনগোষ্ঠী আছে যিয়ে নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সাজু আৰু ইচ্ছুক । আজি বিশ্বৰ ইহুদীসকলৰ বাবে মোৰ এটা বাৰ্তা আছে: মূৰ ওপৰলৈ তোলক, গৌৰৱ কৰক, আত্মবিশ্বাসী হওক, ভয় নকৰিব । থিয় হৈ থাকক । সত্য আৰু ন্যায়ৰ ৰক্ষা কৰিব বিচৰা বাকী সকলোৱে আমাৰ উমৈহতীয়া সভ্যতালৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বৰ্বৰসকলৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ আমাৰ সৈতে যোগদান কৰক ৷’’ নেতান্যাহুৱে কয় ৷
নিউয়ৰ্ক চহৰৰ মেয়ৰ জোহৰাণ মামদানীকো সমালোচনা কৰি নেতান্যাহুৱে অভিযোগ কৰে যে তেওঁৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত চহৰখনৰ ইহুদী লোকসকলে অধিক অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে । তেওঁ মামদানীক ইজৰাইল আৰু ইহুদী সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি শত্ৰুতাপূৰ্ণ বুলি বৰ্ণনা কৰা মানুহ আৰু উপাদানবোৰক সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে আৰু ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে গণহত্যাৰ অভিযোগ নাকচ কৰে ।
‘‘মামদানী ডাঙৰীয়া, আপুনি এই চহৰৰ মেয়ৰ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পৰাই বহু ইহুদীয়ে নিউয়ৰ্কত আৰু নিৰাপত্তা অনুভৱ নকৰে । মোৰ লগত কথা পাতে । তেওঁলোকে কয়, এইখন আমাৰ মনত পৰা চহৰ নহয় । ই বহুত সোনকালে সলনি হ'ল । হামাছক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত হোৱা অপৰাধীক আপুনি প্ৰশংসা কৰে । আমেৰিকাই ৯/১১ৰ যোগ্য বুলি কোৱা হাছান পাইকাৰৰ দৰে মানুহক আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বুলি গণ্য কৰে । আমেৰিকা ৯/১১ৰ যোগ্য আছিল । আপোনাৰ কিছুমান বন্ধু আছে । আপুনি আপোনাৰ ঘৰলৈ এজন পেলেষ্টাইনী সাংবাদিকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল যিয়ে হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীক ইজৰাইলী পণবন্দীক প্ৰহাৰ আৰু নিৰ্যাতন চলোৱাৰ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু পিছত স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদীক সুৰক্ষা দিবলৈ ভিডিঅ’টো প্ৰকাশ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । আপুনি ঠিকেই ভাবিছিল ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ।
নেতান্যাহুৱে মামদানী হামাছক সমৰ্থন কৰা লোকৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে আৰু কয় যে তেওঁ ইউএনজিএত তেওঁক ভাষণ দিয়াত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।
‘‘আপোনাৰ পত্নীয়ে ৭ অক্টোবৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰশংসা কৰি এটা পোষ্ট লাইক কৰিলে । তেওঁ আন এটা পোষ্ট লাইক কৰিলে যে টেল আভিভ থাকিব নালাগে । এইবোৰৰ কোনো এটাকে নিন্দা কৰিবলৈ আপুনি অস্বীকাৰ কৰে । আপুনি মিছাকৈ আৰু বাৰে বাৰে ইজৰাইলক গণহত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । মামদানী ডাঙৰীয়া, আপুনি মোক ইয়ালৈ অহাত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰে । আপুনি মোক নীৰৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে । কিন্তু, আপুনি মোক নীৰৱ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে । সত্যক নীৰৱ কৰিব নোৱাৰি আৰু এইটোৱেই সহজ সত্য: ইজৰাইলে গণহত্যা কৰা নাছিল; ইজৰাইলে গণহত্যা ৰোধ কৰিছিল ৷’’ নেতান্যাহুৱে কয় ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে নিউয়ৰ্কৰ মেয়ৰে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক “গণহত্যাৰ স্থপতি” বুলি অভিহিত কৰিছিল । নিউয়ৰ্ক চিটিৰ মেয়ৰে ইউএনজিএত নেতান্যাহুৰ উপস্থিতিৰ বাৰে বাৰে বিৰোধিতা কৰি ইয়াৰ পূৰ্বে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উচিত বুলি কৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: ইৰাণক ‘ধ্বংস’ কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছতে ইৰাণৰ বিষয়াসকলৰ বৈঠকত মিলিত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি