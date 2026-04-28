কিৰ্গিস্তানত চীন-ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠক ৰাজনাথ সিঙৰ

কিৰ্গিস্তানত চীন-ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠক ৰাজনাথ সিঙৰ
ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ বৈঠকত এডমিৰেল ডং জুনৰ সৈতে ৰাজনাথ সিঙৰ উচ্চস্তৰীয় আলোচনা ।
Published : April 28, 2026 at 4:20 PM IST
নতুন দিল্লী: কিৰ্গিস্তানৰ ৰাজধানী বিষ্কেকত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী এডমিৰেল ডং জুনৰ সৈতে এক উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হয় । বিষ্কেকত ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকৰ মাজতেই মঙলবাৰে দুয়োখন দেশৰ নেতাদ্বয়ে মিলিত হয় । অৱেশ্য়ে এতিয়ালৈকে ভাৰত আৰু চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীদুগৰাকীৰ মাজত কি বিষয়ক লৈ আলোচনা হৈছিল সেইকথা এইপৰ্যন্ত প্ৰকাশ কৰা ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ।
সামাজিক মাধ্য়মত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী সিঙে কয় যে বিষ্কেকত অনুষ্ঠিত এছ চি অ’ৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকৰ সময়ত চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী এডমিৰেল ডং জুনৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে । বৰ্তমানলৈকে সিং আৰু ডঙৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ সময়ত কি হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো আনুষ্ঠানিক কথা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।
It was a pleasure to interact with the Defence Minister of China Admiral Dong Jun during the SCO Defence Ministers’ Meeting in Bishkek. pic.twitter.com/Y3dYowjDc3— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 28, 2026
ইপিনে, ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আন্দ্ৰেই বেলুছ'ভকো সাক্ষাৎ কৰে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । এই সন্দৰ্ভত সিঙে কয়," বিস্কেকত অনুষ্ঠিত হোৱা এছচিঅ’ৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকৰ সময়ত ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আন্দ্ৰেই বেলুছ’ভৰ সৈতে মতবিনিময় কৰা হয় ।"
কিৰ্গিস্তানৰ ৰাজধানীত এই মতবিনিময়ৰ সময়ত ধাৰাবাহিক কৌশলগত যোগাযোগৰ অংশ হিচাপে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী সিঙে আঞ্চলিক নেতাসকলৰ সৈতে নিৰাপত্তা আৰু স্থিতিশীলতাৰ বিষয়ে আলোচনাৰ কৰে । এই উচ্চস্তৰীয় কূটনৈতিক আদান-প্ৰদান আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজনাথ সিঙে ভিক্তৰি স্ক'ৱেৰত মাল্যাৰ্পণ কৰি বীৰসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
Great interaction with Russian Defence Minister, Andrei Belousov during the SCO Defence Ministers’ Meet in Bishkek. pic.twitter.com/eeJ6P7airr— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 28, 2026
সোমবাৰে কিৰ্গিস্তানৰ ৰাজধানীত সিঙে এছচিঅ’ৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই বৈঠকত আঞ্চলিক নিৰাপত্তা আৰু পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংকট সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই বৈঠকত সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বীসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি, সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী পদক্ষেপ আৰু এই দেশসমূহৰ প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধিকে ধৰি জটিল বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ পটভূমিত এইবাৰৰ শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সংস্থা এছচিঅ’ই শত্ৰুতাৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰা কৌশল বিচাৰি উলিওৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উল্লেখ্য় যে আনুষ্ঠানিক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাহিৰেও সিঙে অংশগ্ৰহণকাৰী কেইবাখনো দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি পাৰস্পৰিক নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বৰ্তমান এছচিঅ’ত ভাৰত, ৰাছিয়া, চীন, পাকিস্তান, কাজাখস্তান, কিৰ্গিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, ইৰাণ, বেলাৰুছ আদি দেশ অন্তৰ্ভুক্ত ।
