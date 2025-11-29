অহা বছৰৰ জি-২০ৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাক বাদ দিয়াৰ ট্ৰাম্পৰ সিদ্ধান্ত দুখজনক আখ্যা ৰাষ্ট্ৰপতি চাইৰিল ৰামাফোছাৰ
শেহতীয়াকৈ জোহান্সবাৰ্গত অনুষ্ঠিত হোৱা জি-২০ নেতা সন্মিলনত আমেৰিকা চৰকাৰৰ অংশগ্ৰহণ নাথাকিব বুলি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতে ট্ৰাম্পে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সমালোচনা অব্যাহত ৰাখিছে ।
Published : November 29, 2025 at 12:19 PM IST
জোহান্সবাৰ্গ (দক্ষিণ আফ্ৰিকা) : দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি চাইৰিল ৰামাফোছাই তেওঁৰ অধ্যক্ষতাৰ সময়ছোৱাত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক জি-২০লৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা নহ’ব বুলি তেওঁৰ আমেৰিকাৰ সমকক্ষ ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰাটো দুখজনক বুলি উল্লেখ কৰে ৷
ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামাফোছা আৰু তেওঁৰ প্ৰশাসনে আমেৰিকাৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক পুনৰ স্থাপনৰ বাবে অসংখ্য প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো ট্ৰাম্পে নিজৰ ‘শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা’ অব্যাহত ৰাখিছে ৷
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ক্ষোভ অব্যাহত ৰাখিছে, ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ সিদ্ধান্ত লৈছিল যে যোৱা সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই আয়োজন কৰা জি-২০ নেতা সন্মিলনত আমেৰিকা চৰকাৰে অংশগ্ৰহণ নকৰে, কিয়নো তেওঁৰ মঞ্চৰ এবছৰীয়া অধ্যক্ষতা শেষ হৈছে ।
বগা কৃষকৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰাম্পৰ গণহত্যাৰ অভিযোগক মিছা বুলি উলাই কৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকা চৰকাৰ আৰু দেশখনৰ বগা নেতা উভয়ৰে বাৰে বাৰে অস্বীকাৰ কৰাৰ পাছতো তেওঁ নিজৰ দাবীৰ পক্ষত থিয় দিছে ৷
দক্ষিণ আফ্ৰিকাই প্ৰট’কল ভংগৰ কথা উল্লেখ কৰি শীৰ্ষ সন্মিলনত জি-২০ৰ অধ্যক্ষতা কনিষ্ঠ দূতাবাসৰ কৰ্মচাৰীক গতাই দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত এই বিবাদ অব্যাহত থাকে ৷ অৱশ্যে পিছত গতাই দিয়া হয় ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ে কয় যে, “আমেৰিকাৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক পুনৰ স্থাপনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামাফোছা আৰু তেওঁৰ প্ৰশাসনে অসংখ্য প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে আমাৰ দেশৰ বিষয়ে ভুল তথ্য আৰু বিকৃতি বিয়পাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো দুখজনক ৷”
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, “যিহেতু আমেৰিকা শীৰ্ষ সন্মিলনত উপস্থিত নাছিল, সেয়েহে জি-২০ৰ অধ্যক্ষতাৰ নথি-পত্ৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক আৰু সহযোগিতা বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত থকা আমেৰিকাৰ দূতাবাসৰ এজন বিষয়াক গতাই দিয়া হৈছিল,” বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হয় যে আমেৰিকাই স্বেচ্ছাই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ।
ইয়াত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে জি-২০ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য দক্ষিণ আফ্ৰিকাই সদায় সহমত, সহযোগিতা আৰু অংশীদাৰিত্বৰ মনোভাৱক মূল্য দি আহিছে যিয়ে জি-২০ক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ প্ৰধান মঞ্চ কৰি তুলিছে ৷
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ে কয়, “এই দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে খাপ খুৱাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অধ্যক্ষতাৰ সময়ছোৱাত আমেৰিকাই জি-২০ৰ সকলো বৈঠকতে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আশা কৰা হৈছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে, জোহান্সবাৰ্গত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া জি-২০ নেতা সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছাই গ্ৰহণ কৰিছে ৷” ইয়াৰ উপৰিও কোৱা হৈছে যে দক্ষিণ আফ্ৰিকা চৰকাৰ আনন্দিত যে ট্ৰাম্পৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতো আমেৰিকাৰ কোম্পানী আৰু নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনৰ দৰে ব্যৱসায়ীয়ে জি-২০ সম্পৰ্কীয় কাৰ্য্যকলাপ যেনে বি-২০ আৰু জি-২০ ছ’চিয়েলত বৃহৎ সংখ্যক অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷
“দক্ষিণ আফ্ৰিকাই তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণৰ শলাগ লৈছে বুলি উল্লেখ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে ৪০খনতকৈও অধিক দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা জি-২০ দক্ষিণ আফ্ৰিকা ২০২৫ নেতা সন্মিলনখনক সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা অন্যতম সফল শীৰ্ষ সন্মিলন বুলি অভিহিত কৰিছে ৷
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, “এই শীৰ্ষ সন্মিলনে এনে এক ঘোষণা প্ৰস্তুত কৰিছিল যিয়ে বিশ্বই সন্মুখীন হোৱা আটাইতকৈ জৰুৰী প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই বহুপক্ষীয়তাবাদৰ নিৰ্বিবাদ শক্তি আৰু মূল্যক দৃঢ়তা প্ৰদান কৰিছিল ।”
দক্ষিণ আফ্ৰিকাক বাদ দিয়াৰ ট্ৰাম্পৰ সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত দৃঢ় স্থিতি গ্ৰহণ কৰি ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে, “দক্ষিণ আফ্ৰিকা এখন সাৰ্বভৌম সাংবিধানিক গণতান্ত্ৰিক দেশ আৰু ইয়াৰ সদস্যপদ আৰু বিশ্বব্যাপী মঞ্চত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতাৰ সন্দৰ্ভত আন কোনো দেশৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অসন্মান সহ্য নকৰে ৷”
"দক্ষিণ আফ্ৰিকাই সকলো দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বক সন্মান কৰে আৰু জাতি সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত আন কোনো দেশৰ মৰ্যাদা আৰু সামৰ্থ্যক কেতিয়াও অপমান বা অসন্মান নকৰে ৷" লগতে কোৱা হয় ৷
ইয়াত কোৱা হৈছে, "দক্ষিণ আফ্ৰিকা নিজৰ নাম আৰু অধিকাৰত জি-২০ৰ সদস্য । ইয়াৰ জি-২০ৰ সদস্যপদ আন সকলো সদস্যৰ নিৰ্দেশত । দক্ষিণ আফ্ৰিকাই জি-২০ৰ সম্পূৰ্ণ, সক্ৰিয় আৰু গঠনমূলক সদস্য হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি যাব ।"
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ে জি-২০ৰ সদস্যসকলকো আহ্বান জনায় যে বহুপক্ষীয়তাৰ মনোভাৱেৰে ইয়াৰ কাৰ্য্যকলাপ অব্যাহত ৰখাটো নিশ্চিত কৰক, সহমতৰ ভিত্তিত, য’ত সকলো সদস্যই ইয়াৰ সকলো গাঁথনিতে সমানে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক : জি-২০ সন্মিলনত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বব্যাপী অধিক শক্তিশালী সহযোগিতাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ