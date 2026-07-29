জাপানত ভূমিকম্পত ১৩ জনৰ মৃত্যু, নিৰুদ্দেশ লোকৰ সন্ধানত অব্যাহত উদ্ধাৰ অভিযান
ভূমিকম্পৰ ফলত কাছিমা টাউন আৰু কুমামোটো প্ৰিফেকচাৰৰ ইয়ন মলৰ দ্বিতীয় মহলা ভাঙি বহু লোক আবদ্ধ হৈ পৰে ।
Published : July 29, 2026 at 2:21 PM IST
য়ামাই (জাপান) : জাপানৰ দক্ষিণৰ মূল দ্বীপ কিউছুৰ কুমামোটোত মঙলবাৰে বিয়লি অহা ৭.১ প্ৰাৱল্যৰ ভূমিকম্পত ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই তাকাইচিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত কৰি কয় যে ১৩ জন লোকক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলক বিচাৰি যুদ্ধভিত্তিত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৷
তাকাইচিয়ে কয়, "নিশাটো উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৷ কেইবাজনো লোক আহত হৈছে আৰু কেইবাজনো লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।"
৭.১ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ৷ এটা শ্বপিং চেণ্টাৰৰ এটা অংশ আৰু কাগজৰ কাৰখানাৰ এটা বিশাল চিমনি ভাঙি বহু লোক ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰে । ৰাজধানী কুমামোটোৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জনোৱা মতে, ভূমিকম্পৰ ফলত কাছিমা টাউনৰ ইয়ন মলৰ দ্বিতীয় মহলা ভাঙি মানুহ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰে ।
কুমামোটো জৰুৰীকালীন দলটোৱে জনোৱা মতে, নিপ্পন পেপাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ কোম্পানীৰ ইয়াটছুছিৰো কাৰখানাৰ এটা চিমনি ভাঙি মানুহ ধ্বংসাৱশেষত আবদ্ধ হৈ পৰে । অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা সংস্থাই জনোৱা মতে, ২ লাখ ৬০ হাজাৰতকৈ অধিক লোকক খালী কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, ইয়াৰে অধিকাংশই কুমামোটো প্ৰিফেকচাৰত আছে যদিও চুবুৰীয়া নাগাছাকি প্ৰিফেকচাৰতো কিছুমান আছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলটো টকিঅ’ৰ পৰা প্ৰায় ৯০০ কিলোমিটাৰ (৫৪০ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে অৱস্থিত ।
জাপান বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই জনোৱা মতে, মঙলবাৰে বিয়লি ৪:২৭ বজাত (স্থানীয় সময়) ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ অনুভূত হয় । ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আছিল ।
লগতে পঢ়ক : ৭.১ ৰিখটাৰ স্কেলত কঁপি উঠিল জাপান