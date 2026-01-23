ইৰাণত মৃতকৰ সংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিলে পাঁচ সহস্ৰাধিকৰ ঘৰ
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হিউমেন ৰাইটছ এক্টিভিষ্ট নিউজ এজেন্সীৰ তথ্য় অনুসৰি মৃতকৰ ভিতৰত ৪,৭১৬ জনেই বিক্ষোভকাৰী ।
Published : January 23, 2026 at 2:16 PM IST
ডুবাই: ৰক্তাক্ত ইৰাণত মৃতকৰ সংখ্যা কমেও ৫,০০২ জন হৈছেগৈ । বিগত কেইবাদিন ধৰি দেশখনত চলাই থকা প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণে দমন নীতি প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত শুকুৰবাৰে মৃতকৰ সংখ্যা কমেও ৫,০০২ জন হয় । দেশখনৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বেছিদিন ধৰি ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে । ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তনৰ দুসপ্তাহৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে আৰু বহুতৰে মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
আমেৰিকাৰ বিমানবাহী জাহাজক লৈ উত্তেজনা :
ইৰাণৰ পৰা তথ্য আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । কাৰণ যোৱা ৮ জানুৱাৰীত কৰ্তৃপক্ষই ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিছে । আনকি আমেৰিকাৰ বিমানবাহী জাহাজৰ এটা গোট মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । এই শক্তিক আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া সাংবাদিকৰ আগত 'আৰ্মাডা'ৰ সৈতে তুলনা কৰিছে ।
২৬,৮০০ৰো অধিক লোকক আটক :
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হিউমেন ৰাইটছ এক্টিভিষ্ট নিউজ এজেন্সীয়ে মৃতকৰ এই পৰিসংখ্য়াৰ ভিতৰত ৪৭১৬ জন বিক্ষোভকাৰী, ২০৩ জন চৰকাৰী, ৪৩ টি শিশু আৰু ৪০ জন প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ নকৰা সাধাৰণ নাগৰিক বুলি উল্লেখ কৰিছে । আনহাতে কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰেপ্তাৰ অভিযানত বৰ্তমানলৈকে ২৬,৮০০ৰো অধিক লোকক আটক কৰিছে ।
ইৰাণত পূৰ্বে সংঘটিত অশান্তিৰ ক্ষেত্ৰত সংস্থাটোৰ পৰিসংখ্যা সঠিক আছিল । সম্প্ৰতি মৃত্যুৰ সত্যাসত্য নিৰূপণৰ বাবে ইৰাণৰ কৰ্মীৰ নেটৱৰ্কৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । সেই মৃত্যুৰ সংখ্যাই ইৰাণত দশক দশক ধৰি হোৱা আন যিকোনো সংঘটিত প্ৰতিবাদ বা অশান্তিৰ তুলনাত অধিক । সাম্প্ৰতিক ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতি ইৰাণৰ ১৯৭৯ চনৰ ইছলামিক বিপ্লৱক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা বিশৃংখলতাৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে ।
ইৰাণ চৰকাৰৰ তথ্য় :
বুধবাৰে ইৰাণ চৰকাৰে প্ৰথম মৃতকৰ সংখ্যাৰ তথ্য় প্ৰকাশ কৰি কয় যে ৩,১১৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ উপৰি ২৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিক্ষোভত নিহতসকলৰ ভিতৰত ২৪২৭ জন সাধাৰণ নাগৰিক আৰু নিৰাপত্তা বাহিনী, বাকীসকল 'সন্ত্রাসবাদী' বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
আমেৰিকা-ইজৰাইল প্ৰেৰিত হিংসাকাৰী :
এছ’চিয়েটেড প্ৰেছে মৃতকৰ সংখ্যাৰ স্বতন্ত্ৰভাৱে মূল্যায়ন কৰিব পৰা নাই । ইয়াৰ কাৰণ আংশিকভাৱে কৰ্তৃপক্ষই ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা আৰু দেশখনলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফোনকল বন্ধ কৰা । ইৰাণেও স্থানীয়ভাৱে সাংবাদিকসকলৰ তাৰ পিছৰ পৰিণতিৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষমতা সীমিত কৰিছে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যিক টেলিভিছনত বাৰে বাৰে এনে দাবী প্ৰচাৰ কৰা হৈছে যিয়ে বিক্ষোভকাৰীক আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত 'হিংসাকাৰী '। অৱশ্য়ে এই অভিযোগৰ সমৰ্থনত প্ৰমাণ আগবঢ়োৱা নাই ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে প্ৰতিবাদক লৈ শান্তিপূৰ্ণ বিক্ষোভকাৰীক হত্যা কৰা আৰু তেহৰাণে গণ মৃত্যুদণ্ড চলোৱা চৰম ৰেখা অংকিত কৰা বাবে সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনা অব্যাহত । এই সময়তে এই নতুন সংখ্যাটো পোহৰলৈ আহিছে । ইৰাণৰ এটৰ্নী জেনেৰেল আৰু আনসকলে বন্দী হৈ থকা কিছুমানক 'মোহাৰেব' বা 'ঈশ্বৰৰ শত্ৰু' বুলি অভিহিত কৰিছে । সেই অভিযোগত মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি আছে । ১৯৮৮ চনত ইয়াক আনৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰি গণহত্যা কৰা হৈছিল য’ত কমেও ৫ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কোৱা হৈছে ।
ইফালে, আমেৰিকাৰ সেনাই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ফালে অধিক সামৰিক সম্পত্তি স্থানান্তৰিত কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে বিমানবাহী জাহাজ ইউ এছ এছ আব্ৰাহাম লিংকন আৰু দক্ষিণ চীন সাগৰৰ পৰা ইয়াৰ সৈতে যাত্ৰা কৰা সংশ্লিষ্ট যুদ্ধজাহাজ ।
সামৰিক আন্দোলনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত মত প্ৰকাশ কৰা আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ এগৰাকী বিষয়াই বৃহস্পতিবাৰে কয় যে লিংকন ষ্ট্ৰাইক গ্ৰুপ বৰ্তমান ভাৰত মহাসাগৰত অৱস্থান কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে এয়াৰ ফৰ্চ ৱানত ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাই জাহাজসমূহ ইৰাণৰ ফালে লৈ গৈছে । ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে 'যদিহে' তেওঁ ব্যৱস্থা ল’ব বিচাৰে সেইবাবেই জাহাজসমূহ ইৰাণৰ ফালে গতি কৰিছে । ট্ৰাম্পে কয়, "সেই দিশলৈ গৈ থকা আমাৰ এটা বৃহৎ বহৰ আছে আৰু হয়তো আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিব ।"
ট্ৰাম্পে যোৱা জুনত ইজৰাইলে ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ বিৰুদ্ধে ১২ দিনীয়া যুদ্ধ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ বিষয়াসকলে ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীক লৈ কৰা একাধিক ৰাউণ্ডৰ আলোচনাৰ কথাও উল্লেখ কৰে । আমেৰিকাৰ যুদ্ধ বিমানে ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক স্থানত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল । তেওঁ ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ভাবুকি দি কয় যে আমেৰিকাৰ ইউৰেনিয়াম সমৃদ্ধি স্থানসমূহৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ আক্ৰমণক 'বাদামৰ দৰে' দেখা যাব । ট্ৰাম্পে লগতে কয়,"আমি তেওঁলোকক আঘাত কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে চুক্তি কৰিব লাগিছিল ।"