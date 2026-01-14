ইৰাণত মৃত্যু মিছিল; প্ৰতিবাদ দমন অভিযানত আঢ়ৈ হাজাৰোধিকৰ মৃত্যু
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, টেক্সট মেছেজিং এতিয়াও বন্ধ হৈ আছে । আনহাতে, ইৰাণৰ ইণ্টাৰনেট ইউজাৰসকলে চৰকাৰী অনুমোদিত ৱেবছাইটসমূহ স্থানীয়ভাৱে পাব পাৰে যদিও বিদেশত নোৱাৰে ।
Published : January 14, 2026 at 10:49 AM IST
ডুবাই : মৃত্যু উপত্যকালৈ পৰ্যৱসিত হৈছে ইৰাণ । প্ৰায় এপষেক আগৰে পৰা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উমি উমি জ্বলিবলৈ লোৱা প্ৰতিবাদৰ জুইকুৰাই হঠাতে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰে । হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দেশখনৰ বিভিন্ন চহৰত দেশৰ আৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু মৌলবাদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ ওলাই আহে । যাৰ ফলত এই প্ৰতিবাদ দমন কৰিবলৈ চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগা হৈছে । এই প্ৰতিবাদ দমন অভিযানত দেশখনত এতিয়ালৈকে আঢ়ৈ হাজাৰোধিক প্ৰতিবাদকাৰীৰ মৃত্যু হৈছে ।
ইৰাণত দেশজুৰি চলি থকা প্ৰতিবাদৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাই ২৫০০ অতিক্ৰম কৰিছে বুলি মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীসকলে প্ৰকাশ কৰিছে । আনহাতে, বিক্ষোভকাৰীৰ ওপৰত চলোৱা দমনমূলক অভিযানৰ সময়ত কৰ্তৃপক্ষই যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ ফলত মঙলবাৰে ইৰাণীসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদেশলৈ ফোন কল কৰিব পাৰ ।
আমেৰিকাৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীৰ নিউজ এজেন্সীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বুধবাৰে পুৱা মৃতকৰ সংখ্যা কমেও ২৫৭১ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই সংখ্যা ইৰাণত দশক দশক ধৰি সংঘটিত আন যিকোনো প্ৰতিবাদ বা অশান্তিৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যাতকৈ কেইবা গুণো অধিক আৰু ই দেশখনত ১৯৭৯ চনত সংঘটিত ইছলামিক বিপ্লৱৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা অৰাজকতাৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে ।
ইৰাণৰ চৰকাৰী টেলিভিছনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মৃত্যুৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এগৰাকী বিষয়াৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে দেশখনত 'বহু লোক শ্বহীদ' হৈছে আৰু নিহতসকল ভয়ংকৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ পূৰ্বে মৃতকৰ সংখ্যা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাছিল । অৱশ্যে উক্ত বক্তব্য মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীসকলে মৃতকৰ সংখ্যা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতহে আহিছে ।
ইৰাণৰ বিপৰ্যস্ত অৰ্থনীতিক লৈ সৃষ্টি হোৱা ক্ষোভৰ বহিৰ্প্ৰকাশ হিচাপে প্ৰায় দুসপ্তাহ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছিল আৰু তড়িৎগতিৰে এই বিক্ষোভে ধৰ্মতন্ত্ৰ বিশেষকৈ ৮৬ বছৰীয়া ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনীক লক্ষ্য কৰি লৈছিল । ইফালে তেহৰাণৰ বিক্ষোভৰ পৰা মঙলবাৰে দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছে লাভ কৰা ছবিত খামেইনীৰ মৃত্যুৰ আহ্বান জনোৱা শ্লোগান আৰু প্লে-কাৰ্ড দেখা গৈছে— যাৰবাবে মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি হ'ব পাৰে ।
মৃতকৰ নতুন সংখ্যা ৰাজহুৱা হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে তেওঁৰ ট্ৰুথ ছ’চিয়েল প্লেটফৰ্মত লিখে : “ইৰাণৰ দেশপ্ৰেমিকসকল, প্ৰতিবাদ কৰি থাকক - আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ অধিগ্ৰহণ কৰক !!!”
তেওঁ লগতে কয়, “প্ৰতিবাদকাৰীৰ নিৰৰ্থক হত্যাকাণ্ড বন্ধ নোহোৱালৈকে মই ইৰাণৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে সকলো বৈঠক বাতিল কৰিছো ।" কিন্তু তাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছত ট্ৰাম্পে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে তেওঁৰ প্ৰশাসনে 'ক্ৰম অনুসৰি' কাম কৰাৰ পূৰ্বে নিহত হোৱা প্ৰতিবাদকাৰীৰ সংখ্যাৰ সঠিক প্ৰতিবেদনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ।
ইৰাণৰ নিৰাপত্তা বাহিনী সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পে কয়, “মোৰ এনে লাগিছে যে তেওঁলোকে বহুত বেয়া আচৰণ কৰিছে, কিন্তু সেয়া প্ৰকাশ হোৱা নাই ।” আনহাতে, ইৰাণৰ বিষয়াসকলে পুনৰবাৰ ট্ৰাম্পক কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বিৰুদ্ধে সকীয়াই দিয়ে । ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সচিব আলী লাৰিজানীয়ে আমেৰিকাৰ দৃষ্টি ভংগীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই লিখিছে : “আমি ইৰাণৰ জনসাধাৰণৰ মূল হত্যাকাৰীৰ নাম ঘোষণা কৰিছোঁ : ১- ট্ৰাম্প, ২- ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু ।"
মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি
মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী সংগঠনটোৱে জনোৱা মতে, নিহতসকলৰ ভিতৰত ২,৪০৩ গৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী আৰু ১৪৭ গৰাকী চৰকাৰৰ সৈতে সংযুক্ত লোক । আনহাতে, প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ নকৰা বুলি উল্লেখ কৰা ৯ জন সাধাৰণ নাগৰিকৰ লগতে ১২টা শিশুও নিহত হয় । ইয়াৰ উপৰি ১৮,১০০ৰো অধিক লোকক আটক কৰা হৈছে বুলিও গ্ৰুপটোৱে জানিবলৈ দিয়ে ।
ইফালে ইৰাণত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে এই বিক্ষোভৰ তীব্ৰতা জোখাটো বিদেশৰ পৰা অধিক কঠিন হৈ পৰিছে । আনহাতে, সংবাদ সংস্থা এ পিয়েও স্বতন্ত্ৰভাৱে এই সংখ্যাৰ মূল্যায়ন কৰিব পৰা নাই । ইৰাণ চৰকাৰেও সামগ্ৰিকভাৱে হতাহতিৰ পৰিসংখ্যা আগবঢ়োৱা নাই ।
মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী নিউজ এজেন্সীৰ সৈতে জড়িত স্কাইলাৰ থম্পছনে এ পিক জনোৱা মতে, মৃত্যুৰ নতুন সংখ্যা আশ্চৰ্যকৰ । বিশেষকৈ এই কাৰণে যে মাত্ৰ দুসপ্তাহতে ২০২২ চনৰ মাহজোৰা মাহছা আমিনিৰ প্ৰতিবাদত মৃত্যুৰ সংখ্যাতকৈ চাৰিগুণ বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁ সকীয়াই দিয়ে যে এই সংখ্যা এতিয়া আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে । তেওঁ কয়, “আমি ভয় খাইছোঁ, কিন্তু আমি এতিয়াও ভাবোঁ যে এই সংখ্যাটো এতিয়াও কমকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।”
বহিৰ্জগতৰ সৈতে সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফোনযোগে কথা পাতি ইৰাণী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে মধ্য তেহৰাণত বিপুল সংখ্যাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ উপস্থিতি, জ্বলি যোৱা চৰকাৰী ভৱন, ভাঙি যোৱা এ টি এম আৰু কমসংখ্যক পথচাৰীৰ কথা বৰ্ণনা কৰে । ইফালে আমেৰিকাৰ আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনাকে ধৰি পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ’ব সেই লৈয়ো মানুহ চিন্তিত হৈ পৰিছে ।
"মোৰ গ্ৰাহকসকলে ট্ৰাম্পৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি চিন্তা কৰিছে যে ইছলামিক ৰিপাব্লিকখনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ সামৰিক আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি ।" নিজৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি কেৱল প্ৰথম নামটো উল্লেখ কৰি এগৰাকী দোকানী মাহমুদে কয় । তেওঁ লগতে কয়, “মই নাভাবো যে ট্ৰাম্প বা আন কোনো বিদেশী দেশে ইৰাণীসকলৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব ।”
মাত্ৰ প্ৰথম নামটো উল্লেখ কৰি টেক্সিচালক ৰেজায়ে কয় যে প্ৰতিবাদ বহুতৰে মনত আছে । তেওঁ কয়, "মানুহসকল, বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীসকল আশাহীন হৈ পৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ কথা কয় ।"
ইৰাণীসকলে সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু বিশ্বই সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা নাই
মঙলবাৰে তেহৰাণৰ কেইবাজনো লোকে এ পিক ফোন কৰি এজন সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ সক্ষম হয় । কিন্তু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ ডুবাইৰ এ পি ব্যুৰোৱে সেই নম্বৰবোৰলৈ পুনৰ ফোন কৰি সংযোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয় যে টেক্সট মেছেজিং এতিয়াও বন্ধ হৈ আছে আৰু ইৰাণৰ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীসকলে স্থানীয়ভাৱে চৰকাৰী অনুমোদিত ৱেবছাইটৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে যদিও বিদেশত নোৱাৰে ।
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, সংঘৰ্ষ-বিৰোধী আৰক্ষী বিষয়াসকলে লাঠি, ঢাল, শ্বটগান আৰু কন্দুৱা গেছ লঞ্চাৰ লৈ যোৱাৰ সময়ত হেলমেট আৰু কৱচ পিন্ধিছিল । আৰক্ষীয়ে ডাঙৰ চহৰবোৰৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে । ওচৰতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ সৰ্বস্বেচ্ছাসেৱী বাছিজ বাহিনীৰ সদস্যকো প্ৰত্যক্ষ কৰে । তেওঁলোকে আগ্নেয়াস্ত্ৰ আৰু লাঠি লৈ গৈছিল । ৰাজহুৱা স্থানত সাধাৰণ পোছাক পিন্ধা নিৰাপত্তাৰক্ষী বিষয়াসকলো দেখা গৈছে ।
আনহাতে, এই অশান্তিৰ সময়ত কেইবাটাও বেংক আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয় জ্বলাই দিয়া বুলিও প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । ইফালে ইণ্টাৰনেট অবিহনে লেনদেন কৰাত বেংকসমূহৰ সমস্যা হোৱা বুলিও তেওঁলোকে লগতে কয় ।
ৰাজধানীত পথত খোজকাঢ়ি যোৱা লোকৰ সংখ্যা কম যদিও দোকানবোৰ খোলা আছে । উল্লেখ্য যে ইৰাণৰ ৰিয়েল মুদ্ৰাৰ পতনক লৈ ২৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা বিক্ষোভ আৰম্ভ হোৱা তেহৰাণৰ গ্ৰেণ্ড বজাৰ মঙলবাৰে খোলা হয় ।
এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে একাধিক দোকানীৰ সৈতে কথা পাতি জনায় যে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে যি পৰিস্থিতিয়েই নহওক কিয় তেওঁলোকক দোকান পুনৰ খুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । অৱশ্যে ইৰাণৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে উক্ত নিৰ্দেশ দিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰা নাই । প্ৰতিশোধ লোৱাৰ ভয়ত নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে এই কথা কয় ।
এইটোও পৰিলক্ষিত হৈছে যে নিৰাপত্তা সেৱাৰ কৰ্মীসকলে ষ্টাৰলিংক টাৰ্মিনেলৰ সন্ধান কৰি আছে, কিয়নো উত্তৰ তেহৰাণৰ লোকসকলে জনাইছে যে কৰ্তৃপক্ষই ছেটেলাইট ডিশ্ব থকা এপাৰ্টমেণ্ট বিল্ডিঙত অভিযান চলাই আছিল ।
যদিও ছেটেলাইট টেলিভিছনৰ ডিশ্ব অবৈধ, কিন্তু ৰাজধানীখনৰ বহুতৰে ঘৰত ই আছে আৰু শেহতীয়া বছৰবোৰত কৰ্তৃপক্ষই এই আইন বলৱৎ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নমনীয়তা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । আনহাতে, ৰাজপথতো মানুহে সাধাৰণ পোছাক পৰিহিত নিৰাপত্তাৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা দেখা গৈছিল, যিসকলে পথচাৰীসকলক বাধা প্ৰদান কৰিছিল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছনত শৱগৃহ আৰু মৰ্গৰ সেৱা বিনামূলীয়া হোৱাৰ বিষয়ে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এইটোৱে এই কথাৰ সংকেত দিয়ে যে কিছুমানে সম্ভৱতঃ দমনমূলক অভিযানৰ মাজতে মৃতদেহ ৰখাৰ বাবে অধিক মাচুল লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৰাষ্ট্ৰীয় টিভিয়ে প্ৰকাশ কৰা আন এক বিবৃতিত খামেইনীয়ে সোমবাৰে দেশজুৰি চৰকাৰৰ সমৰ্থনত উলিওৱা সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰা লাখ লাখ লোকক প্ৰশংসা কৰে ।
তেওঁ কয়, "এয়া আমেৰিকাৰ ৰাজনীতিবিদসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰতাৰণা বন্ধ কৰিবলৈ আৰু বিশ্বাসঘাতক ভাৰাতীয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিবলৈ সতৰ্কবাণী আছিল । ইৰাণিয়ান জাতি শক্তিশালী আৰু ক্ষমতাশালী লগতে শত্ৰুৰ প্ৰতি সচেতন ।”
সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় টিভিয়ে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ভিৰৰ মাজৰ পৰা দিয়া শ্লোগান প্ৰচাৰ কৰে, যাৰ সংখ্যা দহ হাজাৰৰ ভিতৰত হোৱা যেন লাগিছিল । তেওঁলোকে শ্লোগান দিয়ে 'আমেৰিকা নিপাত যাওক' আৰু 'ইজৰাইল নিপাত যাওক' । আন কিছুমানে আকৌ, “ভগৱানৰ শত্ৰুবোৰৰ বিনাশ হওক' বুলিও শ্লোগান দিয়ে । ইয়াৰ মাজতে ইৰাণৰ এটৰ্নী জেনেৰেলে সকীয়াই দিছে যে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা যিকোনো ব্যক্তিক 'ভগৱানৰ শত্ৰু' হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব, যাৰ শাস্তি হৈছে মৃত্যুদণ্ড ।