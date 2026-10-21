ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্য চুক্তি ‘সকলোতকৈ পৃথক’ হ’ব : ট্ৰাম্প
মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকা আৰু ভাৰতে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ 'নিচেই ওচৰ চাপিছে', যিখন পূৰ্বৰ চুক্তিতকৈ বহু বেলেগ হ’ব ।
Published : October 21, 2026 at 9:54 AM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ সৈতে বাণিজ্যিক আলোচনাত অগ্ৰগতি হোৱাৰ ইংগিত দি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে দুয়োখন দেশ চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ 'নিচেই ওচৰ চাপিছে' । তেওঁ অৱশ্যে কয় যে প্ৰস্তাৱিত চুক্তিখন পূৰ্বৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ পৰা পৃথক হ’ব । কিন্তু তেওঁ প্ৰস্তাৱিত পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে কোনো সবিশেষ তথ্য আগবঢ়োৱা নাই ।
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভ্যান্সৰ সৈতে অ’ভেল অফিচত অনুষ্ঠিত এক মত বিনিময়ৰ সময়ত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ৱাশ্বিংটন আৰু নতুন দিল্লীয়ে চুক্তিৰ কাষ চাপিছে নেকি বুলি সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ট্ৰাম্পে কয়, "তেওঁলোকে এখন চুক্তি কৰিব বিচাৰে । আমি এখন চুক্তি কৰাৰ নিচেই ওচৰ চাপিছোঁ ।"
Watch: When asked whether a trade deal with India was close, US President Donald Trump says, "...We're going to make a deal...It's going to be a much different kind of a deal..." (Source: White House/YT) https://t.co/MEdQWAZWVC— IANS (@ians_india) October 20, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "চুক্তি হ’ব আৰু আমি কৰিবলগা চুক্তিখন পূৰ্বতকৈ বহুত বেলেগ ধৰণৰ চুক্তি হ’ব ।"
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অৱশ্যে আলোচনা সমাপ্ত কৰাৰ তাৰিখ নিৰ্দিষ্ট কৰা নাই বা চূড়ান্ত চুক্তিত বাধাৰ সৃষ্টি কৰা বাকী থকা বিষয়সমূহো উল্লেখ কৰা নাই ।
আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়তে ট্ৰাম্পে এই মন্তব্য কৰে । এই ভ্ৰমণত তেওঁ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ সৈতে চুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ দিশত পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি আছে ।
উল্লেখ্য যে ভাৰত আৰু আমেৰিকাই বজাৰ প্ৰৱেশ সম্প্ৰসাৰণ আৰু শুল্ক, কৃষিজাত সামগ্ৰী, ঔদ্যোগিক সামগ্ৰী আৰু নিয়ন্ত্ৰণমূলক বাধাৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিনীয়া মতানৈক্য দূৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছে । ট্ৰাম্পৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালত বাণিজ্যিক আলোচনাই অতিৰিক্ত তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে । কিয়নো শুল্ক আৰু পাৰস্পৰিক বজাৰত প্ৰৱেশক আমেৰিকাৰ অৰ্থনৈতিক নীতিৰ কেন্দ্ৰীয় উপাদান কৰি তুলিছে ।
ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে যুক্তি দিছে যে বাণিজ্যিক অংশীদাৰসকলে আমেৰিকাৰ ব্যৱসায়ীসকলক তেওঁলোকৰ বজাৰত অধিক প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে আমেৰিকাৰ ৰপ্তানিত প্ৰভাৱ পেলোৱা বাধাসমূহ হ্ৰাস কৰিব লাগিব । ভাৰতৰ বাবে এই আলোচনাই ঔষধ, অভিযান্ত্ৰিক সামগ্ৰী, বস্ত্ৰশিল্প, ইলেক্ট্ৰ'নিকছ আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি সম্পৰ্কীয় সেৱাকে ধৰি প্ৰধান ৰপ্তানি খণ্ডসমূহত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ভাৰতৰ সম্প্ৰসাৰিত গ্ৰাহক বজাৰ আৰু উৎপাদন খণ্ডতো আমেৰিকাৰ কোম্পানীসমূহে অধিক সুযোগ বিচাৰিছে । ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ শেহতীয়া মন্তব্যত আলোচনাৰ সময়ত নিৰ্দিষ্ট খণ্ডক লৈ থকা মতানৈক্য সমাধান হৈছে নে শুল্ক হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত সহমতত উপনীত হৈছে সেই কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিল । নতুবা তেওঁ কোনো নতুন বিনিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, বজাৰত প্ৰৱেশৰ ৰেহাই বা কাৰ্যকৰীকৰণৰ সময়সূচীও ঘোষণা কৰা নাছিল ।
মূলতঃ ফেডাৰেল চৰকাৰৰ কাৰ্যসূচীৰ সৈতে জড়িত জালিয়াতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত অভেল অফিচৰ এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত এই মন্তব্য কৰা হৈছে । ট্ৰাম্প আৰু ভ্যান্সে কৰদাতাৰ ধনৰ সন্দেহযুক্ত অপব্যৱহাৰৰ তথ্য দিয়া ব্যক্তিসকলৰ বাবে নতুন ইনচেনটিভ ঘোষণা কৰে আৰু প্ৰশাসনৰ বিস্তৃত অৰ্থনৈতিক অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । এই বৈঠকৰ সময়ত ট্ৰাম্পে প্ৰধান বাণিজ্যিক অংশীদাৰ দেশসমূহৰ সৈতে আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক ঘাটি হ্ৰাস কৰাৰ বিষয়েও কয় ।
তেওঁ কানাডা, মেক্সিকো আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ উদ্ধৃতি দি যুক্তি আগবঢ়ায় যে তেওঁৰ প্ৰশাসনৰ বাণিজ্যিক নীতিয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক সলনি কৰি আছে । ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে আমেৰিকাই শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে আৰু উৎপাদন আৰু ঔদ্যোগিক সুবিধাসমূহত যথেষ্ট নতুন বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰিছে । তেওঁ ঘৰুৱা উৎপাদন আৰু নিয়োগ শক্তিশালী কৰাৰ বিস্তৃত প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে প্ৰশাসনৰ শুল্ক আৰু বাণিজ্যিক কৌশল দাঙি ধৰে ।
যদিও বিনিময়ৰ সময়ত ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ শুল্ক বা বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা নাছিল, তথাপিও প্ৰস্তাৱিত চুক্তিখনৰ বিষয়ে তেওঁৰ মন্তব্য উক্ত বিস্তৃত অৰ্থনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ ভিতৰতে আহিছিল ।
উল্লেখ্য যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যৱস্থাৰ চৰ্তক লৈ ৱাশ্বিংটন আৰু নতুন দিল্লীৰ বিষয়াসকলৰ মাজত কেইবামাহো ধৰি চলি থকা আলোচনাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ এই মন্তব্য আহিছে । দুয়োখন চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা, প্ৰযুক্তিৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু শক্তি সুৰক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগক সম্পৰ্কৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে ।
আমেৰিকা হৈছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদাৰ দেশসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম, য’ত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যই সামগ্ৰী আৰু সেৱাক সামৰি লৈছে । অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কত প্ৰযুক্তি, ঔষধ, উৎপাদন আৰু বিত্তীয় সেৱাৰ সৈতে জড়িত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বিনিয়োগৰ প্ৰবাহ আৰু বাণিজ্যিক অংশীদাৰিত্বও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।