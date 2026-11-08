ট্ৰাম্পে ইউএফচিৰ মুৰব্বীক দিলে প্ৰেছ সচিব পদ গ্ৰহণৰ প্ৰস্তাৱ
হোৱাইট হাউচৰ খালী হৈ থকা প্ৰেছ সচিব পদ গ্ৰহণৰ বাবে ট্ৰাম্পে ইউএফচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ডানা হোৱাইটক প্ৰস্তাৱ দিছে ।
Published : November 8, 2026 at 10:52 AM IST
পশ্চিম পাম বীচ : আমেৰিকাৰ মিক্সড মাৰ্শ্বেল আৰ্টছ প্ৰচাৰ কোম্পানী আলটিমেট ফাইটিং চেম্পিয়নশ্বিপ চমুকৈ ইউএফচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ডানা হোৱাইটক ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে বিশেষ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । ট্ৰাম্পে ডানাক হোৱাইট হাউচৰ প্ৰেছ সচিব পদ গ্ৰহণৰ প্ৰস্তাৱ দিছে । প্ৰেচ সচিব পদত মাত্ৰ ৫ দিনীয়া কাৰ্যকালৰ পিছত কেটি জাকাৰিয়াৰ পদত্যাগৰ পিছতে ট্ৰাম্পে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ডানালৈ এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ।
ট্ৰাম্পে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত কয় যে তেওঁ বন্ধু তথা ইউএফচিৰ মুৰব্বী ডানা হোৱাইটক হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ সচিব পদৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিছে । শনিবাৰে হোৱাইটে কয় যে তেওঁ সোমবাৰে হোৱাইট হাউছত ট্ৰাম্পৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
ফ্ল'ৰিডাৰ গ'ল্ফ ক্লাবত থকাৰ সময়তে ট্ৰাম্পে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰিছে যে তেওঁ 'গ্ৰেট ডানা হোৱাইট, এজন হিংসাত্মক যুঁজাৰু আৰু যোদ্ধা'ক ৰিপাব্লিকান ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰধান মুখপাত্ৰ হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে ।
ইফালে শনিবাৰে বক্সিং ইভেণ্টৰ বাবে লণ্ডনত থকা হোৱাইটক এখন সংবাদমেলত ট্ৰাম্পৰ পোষ্টৰ বিষয়ে সোধা হৈছিল আৰু তেওঁ উত্তৰত কয় যে তেওঁ ৱাশ্বিংটনলৈ যাব আৰু সোমবাৰে ট্ৰাম্পক সাক্ষাৎ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
I am pleased to announce that the Great Dana White, a violent Fighter and Warrior, has been offered the job of Press Secretary of the United States. I have requested that he bring with him assistants, even though some are not from our Country, of Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes, and Kayla Harris. We need these people to defend us against the Lunatic Left. Dana will be a Press Secretary like none other. Dana, please take the job! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 7 2026, 1:40 PM ET )— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 7, 2026
অৱশ্যে ইউএফচিৰ দৰে মাৰ্শ্বেল আৰ্টছৰ জগতখনত তেওঁৰ দায়িত্ব আৰু প্ৰেছ সচিবৰ দায়িত্বৰ মাজত কেনেকৈ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব বুলি সোধাত হোৱাইটে কয়, "হয়, ইতিমধ্যে বহুত চাকৰি পাইছো ।" ট্ৰাম্পৰ সৈতে কি কি কথা-বতৰা হৈছে সেই কথা ক'বলৈ অস্বীকাৰ কৰি তেওঁ কয়, "পিছত আৰু কথা পাতিবলগীয়া হ'ব বুলি মই নিশ্চিত ।"
সংবাদমেলৰ পূৰ্বে ইউএফচিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত ট্ৰাম্পৰ পোষ্টটোৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে । লগতে হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ ব্রিফিং ৰুমত প'ডিয়ামৰ আঁৰত থিয় হৈ থকা এখন ফটোও শ্বেয়াৰ কৰে য'ত লিখা আছিল 'অন টু দ্য নেক্সট চেপ্টাৰ ।' অৱশ্যে ট্ৰাম্পৰ পোষ্টটো সন্দৰ্ভত হোৱাইট হাউছ আৰু ইউএফচিৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই শনিবাৰে কোনো উত্তৰ নিদিলে ।
ট্ৰাম্পে পোষ্টটোত লিখিছে যে তেওঁ ডানা হোৱাইটক 'সহকাৰী' হিচাপে কেইবাজনো ইউএফচি যুঁজাৰুক লগত লৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । লগতে কয়, "আমাক লুনেটিক বাওঁপন্থীৰ বিৰুদ্ধে ৰক্ষা কৰিবলৈ এই লোকসকলৰ প্ৰয়োজন আছে । ডানা বাকীসকলৰ দৰে প্ৰেছ সচিব নহ'ব । ডানা, অনুগ্ৰহ কৰি চাকৰিটো লওক !"
শেহতীয়া আমেৰিকাৰ মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ সময়ত ট্ৰাম্পৰ ৰিপাব্লিকান দলে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । দশক দশক ধৰি ৰিপাব্লিকানে দখল কৰা অঞ্চল ডেম'ক্ৰেটিকৰ হাতলৈ গৈছে । যাৰ ফলত হোৱাইট হাউচতো ব্যাপক প্ৰভাৱ দেখা গৈছে । এনে পৰিস্থিতিত ট্ৰাম্পে এই পোষ্ট কৰিছে । যাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।
ইফালে ট্ৰাম্প আৰু হোৱাইটৰ ঘনিষ্ঠতা বহু দিনৰ । ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত হোৱাইট হাউছলৈ উভতি অহাৰ পিছতে ট্ৰাম্পে হোৱাইটৰ সৈতে কেইবাটাও ইউএফচি ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । আমেৰিকাৰ স্বাধীনতাৰ ২৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ৮০ বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপনৰ বাবে জুন মাহত তেওঁ হোৱাইট আৰু এই খেলক হোৱাইট হাউছৰ দক্ষিণ লনত বিশেষ স্থান দিছিল ।
লগতে পঢ়ক : হোৱাইট হাউচত দীপাৱলী উদযাপন, ট্ৰাম্পক হনুমান চালিশা উপহাৰ ভাৰতীয় উদ্যোগীৰ