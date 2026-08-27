নেপাল আৰু তিব্বতত ভয়াৱহ বানত নিহতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন দালাই লামাৰ

নেপাল আৰু তিব্বতত ভয়াৱহ বানত নিহতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন দালাই লামাৰ
নেপালত বুধবাৰে হঠাৎ উদ্ভৱ হোৱা বানত প্ৰায় ৩০০ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ উপৰিও ভাৰতীয় পৰ্যটককে ধৰি প্ৰায় ১৪০০ ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ।
By PTI
Published : August 27, 2026 at 9:39 PM IST
ধৰমশালা: তিব্বতৰ আধ্যাত্মিক গুৰু দালাই লামাই বৃহস্পতিবাৰে নেপাল আৰু তিব্বতত বানপানীৰ ফলত মানুহৰ প্ৰাণহানি হোৱা ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে যিহেতু এই অঞ্চলটোত ইয়াৰ পূৰ্বেও দুৰ্যোগ সংঘটিত হৈছে, গতিকে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হওক বা আন কোনো কাৰণেই হওক, এইবোৰ নিশ্চয়কৈ গভীৰ বিপদৰ লক্ষণ ।
দালাই লামাই কয়, ‘‘নেপালৰ ৰাছুৱা অঞ্চল আৰু তিব্বতৰ কিয়ৰং অঞ্চলত হোৱা ভয়াৱহ বানে জীৱন আৰু সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাই মই অতি দুখ পাইছোঁ ।’’
STORY | Dalai Lama condoles loss of lives in floods in Tibet, Nepal— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2026
Tibetan spiritual leader the Dalai Lama on Thursday condoled the loss of lives in the floods in Nepal and Tibet.
Since this region has seen calamities in the past as well, these are certainly symptoms of a… pic.twitter.com/ROSOH2ltyt
‘‘মই এই বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা সকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মৃতকৰ পৰিয়াললৈ সমবেনা জনোৱাৰ লগতে এই ঘটনাত প্ৰভাৱিত সকললৈ মোৰ সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰিলোঁ ৷’’ লামাই কয় ৷
নেপালত বুধবাৰে হঠাৎ উদ্ভৱ হোৱা বানত প্ৰায় ৩০০ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ উপৰিও ভাৰতীয় পৰ্যটককে ধৰি প্ৰায় ১৪০০ ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । নেপাল-চীনৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰাছুৱা জিলাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ভোটেকোশী নদীত হঠাৎ উদ্ভৱ হোৱা প্ৰচণ্ড বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে দেশখনৰ বহু অঞ্চলত । পানীৰ লগতে অধিক পৰিমাণৰ বোকা নামি অহাত বহু অট্টালিকা, দলং নিমিষতে ভাঙি পৰে । নিমিষতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় বহু অঞ্চল ।
ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই সংবাদমেলত কয় যে কৈলাস মানসৰোবৰ যাত্ৰাৰ বাবে নেপাললৈ যোৱা লোককে ধৰি ২৮৮ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক নেপালত নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত আছে ত্ৰিশুলী বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ৭৩ গৰাকী, তামিলনাডুৰ ৩৭ জনীয়া দুটা দল আৰু ৪৯ গৰাকী, পশ্চিমবংগৰ ৩২ গৰাকী আৰু কেৰালামৰ ৩৩ গৰাকীকে ধৰি অন্যান্য । অৱশ্যে পিছত এক্সৰ এটা পোষ্টত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে তামিলনাডুৰ ২১ গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰা বুলি জনাইছে ।
ইফালে চীনৰ জিনহুৱা সংবাদ সংস্থাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি হিমবাহস্খলনৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা বোকা আৰু মাটি খহি অহাৰ ফলত তিব্বতত ৫৫৮ গৰাকী লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক: নেপালত বোকাৰ ছুনামি: ৩০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু, সন্ধানহীন ১,৪০০ৰ ভিতৰত ২৮৮ ভাৰতীয়