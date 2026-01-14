যাত্ৰীবাহী ৰে'লৰ ওপৰতে পৰিল ৰে'লপথ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত ক্ৰেণ; ২২ যাত্ৰীৰ মৃত্যু
চীনৰ বিশাল 'বেল্ট এণ্ড ৰোড' আন্তঃগাঁথনি পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে দ্ৰুতবেগী ৰে'লৰ বিশেষ পথ । য'ত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ।
Published : January 14, 2026 at 1:36 PM IST
বেংকক (থাইলেণ্ড) : থাইলেণ্ডত শোকাৱহ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা । এখন চীনা ক্ৰেণ যাত্ৰীবাহী ৰে'লৰ ওপৰত বাগৰি পৰে । যাৰ ফলত ২২ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৩০ তকৈও অধিক লোক আহত হয় । বুধবাৰে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে । নাখোন ৰাটচাছিমা প্ৰদেশৰ স্থানীয় আৰক্ষী অধীক্ষক থাচাপন চিন্নাৱঙে দুৰ্ঘটনাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে ।
বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ৯ বজাত ৰাজধানী বেংককৰ উত্তৰ-পূবৰ নাখোন ৰাটচাছিমাত দ্ৰুতবেগী ৰে'লৰ বাবে বিশেষ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা এখন ক্ৰেণ যাত্ৰীবাহী ৰে'লৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে । নাখোন ৰাটচাছিমা প্ৰাদেশিক জনসংযোগ বিভাগে এক বিবৃতিত কয় যে এখন ক্ৰেণ খহি পৰাৰ ফলত যাত্ৰীবাহী ৰে'লখন লাইনচ্যুত হয় আৰু জুই লাগে ।
স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰা লাইভ ফুটেজত দেখা গৈছে যে উদ্ধাৰকাৰী দলে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে । ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই থকাৰ সমান্তৰালকৈ এখন ৰে'ল বাগৰি আছে । নাখোন ৰাটচাছিমা প্ৰাদেশিক বিভাগে জনোৱা মতে বেংককৰ পৰা উবন ৰাটচাথানি প্ৰদেশলৈ গৈ আছিল ৰে'লখন ।
পৰিবহণ মন্ত্ৰী ফিফাট ৰাটচাকিতপ্ৰকৰ্ণে কয় যে ৰে'লখনত ১৯৫ গৰাকী যাত্ৰী আছিল আৰু কৰ্তৃপক্ষই মৃত লোকসকলক চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে । থাইলেণ্ডত দ্ৰুতবেগী ৰে'ল লাইন নিৰ্মাণৰ বাবে ৫.৪ বিলিয়ন ডলাৰৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণত এই ক্ৰেণখন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । বেইজিঙৰ সমৰ্থনত চীনৰ বিশাল 'বেল্ট এণ্ড ৰোড' আন্তঃগাঁথনি পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ২০২৮ চনৰ ভিতৰত বেংককক লাওছৰ মাজেৰে চীনৰ কুনমিঙৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :ইৰাণত মৃত্যু মিছিল; প্ৰতিবাদ দমন অভিযানত আঢ়ৈ হাজাৰোধিকৰ মৃত্যু