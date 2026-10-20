সংযোগে সকলো দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব, ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাক সন্মান কৰিব লাগিব : এছচিঅ’ৰ বৈঠকত ৰাজনাথ সিং
ৰাজনাথ সিঙে কয় যে সন্ত্ৰাসবাদক কোনো প্ৰকাৰে শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰি । ইয়াৰ সৈতে মোকাবিলাৰ বাবে কোনোধৰণৰ দ্বিচাৰিতা থাকিব নালাগিব ।
By ANI
Published : October 20, 2026 at 4:30 PM IST
ডুশ্বানবে (তাজিকিস্তান) : প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মঙলবাৰে এই কথা দৃঢ়তাৰে কয় যে সংযোগৰ পদক্ষেপসমূহ সকলো দেশৰ সৈতে পৰামৰ্শ আৰু তেওঁলোকৰ সাৰ্বভৌমত্ব তথা ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাৰ সন্মানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ’ব লাগিব । তেওঁ কয় যে যি পৰিকল্পনা এই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নহয় সেয়া দীৰ্ঘম্যাদী হ'ব নোৱাৰে । কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত এই কথা প্ৰকাশ ।
তাজিকিস্তানৰ ডুশ্বানবেত অনুষ্ঠিত চৰকাৰৰ মুৰব্বীসকলৰ এছচিঅ’ (SCO Council) পৰিষদৰ ২৫ সংখ্যক বৈঠকত ভাষণ দি সিঙে অংশীদাৰিত্বমূলক সমৃদ্ধিৰ বাবে সংযোগৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয় যে ভাৰতে বজাৰসমূহক সংযোগ কৰা, বাণিজ্যৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা আৰু উন্নয়নৰ নতুন পথ সৃষ্টি কৰাৰ পদক্ষেপসমূহক সমৰ্থন কৰে ।
➤Raksha Mantri Rajnath Singh has called upon the Shanghai Cooperation Organisation (#SCO) Member States to make concerted efforts to dismantle the entire ecosystem of terrorism, describing the menace as one of the gravest threats to peace and development. ➤Raksha Mantri was addressing the 25th Meeting of the Council of Heads of Government (#CHG) of SCO in Dushanbe, Tajikistan, on October 20, 2026. ➤“Terrorism results in the loss of innocent lives and disrupts investment & commerce. It radicalises societies and deprives youth of the opportunities they rightfully deserve. There can be no justification for terrorism, no double standards in addressing it, and no place for those who finance, support, or provide safe havens to terrorists,” said @rajnathsingh ➤Raksha Mantri emphasised the need for the SCO to build consensus and translate it into concrete action to address the uncertain global economic environment marked by geopolitical tensions, disruptions to trade and supply chains, concerns over energy and food security, and emerging technological divides.— All India Radio News (@airnewsalerts) October 20, 2026
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উত্তৰ-দক্ষিণ পৰিবহণ কৰিড’ৰ আৰু চাবাহাৰ বন্দৰক এনে পদক্ষেপ হিচাপে উল্লেখ কৰে, যিয়ে মধ্য এছিয়াক বিস্তৃত বজাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব পাৰে ।
এই নীতিসমূহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নোহোৱা প্ৰকল্পসমূহ বহনক্ষম নহ’ব বুলি উল্লেখ কৰি সিঙে কয়, "সংযোগৰ ভিত্তি হ’ব লাগিব সকলো দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি সন্মান আৰু পৰামৰ্শৰ ওপৰত ।"
Terrorism, peace और development के लिए गंभीर खतरा है। यह निर्दोष लोगों की जान लेने के साथ-साथ investment, commerce और युवाओं के भविष्य को भी प्रभावित करता है। Terrorism के खिलाफ न कोई दोहरा मापदंड हो सकता है, न कोई justification। इसके पूरे ecosystem को सामूहिक रूप से समाप्त करना होगा।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 20, 2026
ৰাজনাথ সিঙে কয়, "সন্ত্ৰাসবাদৰ ফলত নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় আৰু বিনিয়োগ আৰু বাণিজ্যত ব্যাঘাত জন্মে । ই সমাজসমূহক উগ্ৰপন্থী কৰি তোলে আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক তেওঁলোকে সঠিকভাৱে প্ৰাপ্য সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত কৰে । সন্ত্ৰাসবাদক কোনো প্ৰকাৰে শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰি, ইয়াৰ সৈতে মোকাবিলাৰ বাবে কোনোধৰণৰ দ্বিচাৰিতা থাকিব নালাগিব । আৰু যিসকলে সন্ত্ৰাসবাদীক পুঁজি যোগান ধৰে, তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰে বা তেওঁলোকক সুৰক্ষাৰ বাবে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰে, তেওঁলোকৰ বাবে কোনো স্থান থাকিব নালাগে ।"
২০২৬ চনৰ আগষ্ট-ছেপ্টেম্বৰ মাহত বিস্কেকত অনুষ্ঠিত এছচিঅ’ শীৰ্ষ সন্মিলনত হোৱা আলোচনাৰ কথা সোঁৱৰাই দি সিঙে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰাপত্তা, সংযোগ আৰু সুযোগৰ ক্ষেত্ৰত সংস্থাটোৱে সুনিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ এই বিশ্বাসত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে অৰ্থনৈতিক সংযোগ সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে সৰ্বাংগীণ আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে লাভজনক হ’ব লাগে ।
#WATCH | Tajikistan: Defence Minister Rajnath Singh arrives for the SCO Council of Heads of Government meeting, in Dushanbe. https://t.co/OiwLDnqo1q— ANI (@ANI) October 20, 2026
তেওঁ কয়, "ভাৰতে বিশ্বাস কৰে যে এছচিঅ'ই সাৰ্বভৌম সমতা, সহমত আৰু পাৰস্পৰিক সন্মানৰ নীতিসমূহ পালন কৰাত দক্ষ আৰু অটল হৈ থাকিব লাগিব । প্ৰতিষ্ঠানৰ সংখ্যা অধিক হোৱা মানে সদায় ডাঙৰ কৃতিত্ব লাভ কৰাটো বাধ্যতামূলক নহয় । নতুন ব্যৱস্থাবোৰৰ গুৰুত্ব স্পষ্টভাৱে চিনাক্ত কৰা প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ ওপৰত থাকিব লাগে । কামৰ ক্ষেত্ৰত দুমুখীয়া স্থিতিৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগে আৰু সদস্য ৰাষ্ট্ৰবোৰে বাস্তৱিক লাভ অৰ্জনত প্ৰাধান্য দিব লাগে ।"
ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনা, বাণিজ্য আৰু যোগান শৃংখলত ব্যাঘাত জন্মা, শক্তি আৰু খাদ্য সুৰক্ষাৰ ওপৰত উদ্বেগ আৰু শেহতীয়া প্ৰযুক্তিগত বিভাজনৰ দ্বাৰা চিহ্নিত অনিশ্চিত বিশ্ব অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজনাথ সিঙে ঐকমত্যৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় ।
তেওঁ স্থিতিস্থাপক যোগান শৃংখল শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । লগতে বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা আৰু উন্নয়নক আগুৱাই নিবলৈ প্ৰযুক্তিৰ লাভ উঠোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ ২০২৬-২০৩০ বৰ্ষৰ বাবে বহুপক্ষীয় বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা কাৰ্যসূচীৰ বাবে এক কৰ্ম পৰিকল্পনা গ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতৰ সমৰ্থন পুনৰ দৃঢ় কৰি অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ লাভ সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মাজলৈ যাব লাগিব বুলি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
Pleasure to meet H.E. Mr Mohammad Reza Aref, First Vice President of Iran on the sidelines of the SCO Heads of Government meeting in Dushanbe. https://t.co/HWZn3k5qcl— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 20, 2026
বিস্কেকত অনুষ্ঠিত এছচিঅ’ সন্মিলনত তাচখণ্ডত 'বিশ্বজনীন কেন্দ্ৰ' আৰু ডুশ্বানবেত 'ড্ৰাগছবিৰোধী কেন্দ্ৰ'ক সংস্থাটোৰ স্থায়ী সংস্থা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই সিঙে কয় যে ইয়াৰ ফলপ্ৰসূতা দক্ষ সমন্বয় আৰু সময়মতে কাম-কাজ সম্পাদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
তেওঁ শুল্ক পদ্ধতি সৰল কৰি, ডিজিটেল নথিপত্ৰক প্ৰসাৰিত কৰি, লজিষ্টিক উন্নত কৰি আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ব্যৱসায় ব্য হ্ৰাস কৰিবলৈ আন্তঃকাৰ্যকৰী ডিজিটেল সমাধান গ্ৰহণৰ জৰিয়তে ভৌতিক সংযোগৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত মধ্য এছিয়াৰ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ বিত্তীয় সাহায্য সম্পৰ্কীয় আলোচনা-চক্ৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি সিঙে মধ্য এছিয়াৰ দেশ আৰু এছচিঅ’ৰ অংশীদাৰসকলৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে 'এছচিঅ’ এছিয়ান ইকন'মিক ডায়লগ'ৰ আয়োজনৰ বাবেও স্বীকৃতি দিয়ে ।
বিগত ২৫ বছৰত স্থাপন কৰা শক্তিশালী ভেটিৰ ওপৰত এছচিঅ’ক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই সিঙে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহক ঐকমত্য-চালিত সহযোগিতা আৰু স্পষ্ট ফলাফলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এক আগন্তুক দৃষ্টিভংগীৰ ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰাৰ ভাৰতৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰে আৰু ভাৰতে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে আয়োজন কৰিবলগীয়া প্ৰথম এছচিঅ’ সভ্যতামূলক আলোচনা মঞ্চত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ।
भारत का Development Experience, Technology और Innovation के माध्यम से व्यापक बदलाव लाने का उदाहरण है। Digital Public Infrastructure से लेकर Women-Led Development और Clean Energy तक, भारत SCO Partners के साथ अपना अनुभव साझा करने और मिलकर काम करने के लिए तैयार है। https://t.co/iiI86cbGI1— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 20, 2026
বৈঠকত এছচিঅ’ৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত বহুপক্ষীয় অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্যিক সহযোগিতাৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে পৰিবহণ, বিত্ত, ডিজিটেল অৰ্থনীতি আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ।
প্ৰতিনিধি দলৰ মুৰব্বীসকলে ২০২৭ চনৰ বাবে এছচিঅ’ৰ বাজেট, প্ৰাসংগিক বিত্তীয় আৰু প্ৰশাসনিক সিদ্ধান্ত, ২০২৬-২০৩০ চনৰ বাবে পিএমটিইচিৰ কাৰ্যপৰিকল্পনাকে ধৰি এছচিঅ’ চৰকাৰৰ মুৰব্বী পৰিষদৰ ২৫ সংখ্যক বৈঠকৰ যৌথ বিবৃতি গ্ৰহণ কৰে ।
চৰকাৰৰ মুৰব্বীৰ এছচিঅ’ পৰিষদ হৈছে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত অৰ্থনৈতিক আৰু অন্যান্য ব্যৱহাৰিক সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা । ২০১৭ চনৰ পৰা এছচিঅ’ৰ পূৰ্ণ সদস্য হিচাপে ভাৰতে ইয়াৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থাত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে ।