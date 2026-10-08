কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয়: ছৌদি বিমানবন্দৰক লক্ষ্য কৰি হুথিৰ আক্ৰমণক ভাৰতৰ গৰিহণা

কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয়: ছৌদি বিমানবন্দৰক লক্ষ্য কৰি হুথিৰ আক্ৰমণক ভাৰতৰ গৰিহণা
দেশখনৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশ কৰি ভাৰতে কয় যে ছৌদি আৰবৰ জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰৰ পক্ষত আছে ।
Published : October 8, 2026 at 5:25 PM IST
নতুন দিল্লী : ছৌদি আৰবৰ বিমান বন্দৰসমূহত হুথিয়ে কৰা আক্ৰমণক গৰিহণা ভাৰতৰ । ভাৰতে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিক লক্ষ্য কৰি লোৱাটোক 'কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয়' । আনহাতে, ৰিয়াধৰ সৈতে নতুন দিল্লী থিয় দি আছে বুলিও দৃঢ়তাৰে কয় ।
চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ য়েমেনৰ ইৰাণ সমৰ্থিত বুলি দাবী কৰা হুথি বিদ্ৰোহীয়ে বুধবাৰে ছৌদি আৰবৰ বিমানবন্দৰত কৰা কমেও দুটা আক্ৰমণত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি এছ’চিয়েটেড প্ৰেছে ছৌদি বিষয়াৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত কয়, “বিগত কেইদিনমানৰ পৰা আভা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ আৰু ৰিয়াধৰ কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰক লক্ষ্য কৰি কৰা আক্ৰমণৰ ফলত সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যুৰ লগতে আহত হৈছে । ভাৰতে এই ঘটনাৰ গৰিহণা দিছে ।”
Statement on attacks targeting airports in the Kingdom of Saudi Arabia 🔗 https://t.co/FChFoZprIS https://t.co/qWDZLOVC5K— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 8, 2026
বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে কয়, "অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিক লক্ষ্য কৰি লোৱাটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।"
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "যিসকলে আপোনজনক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ ।"
বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, "আমি দেশখনৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ছৌদি আৰবৰ জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰৰ সৈতে থিয় দিছোঁ ।"
আভা আৰু ৰিয়াধৰ কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ বাবে ছৌদি জেনেৰেল অথৰিটি ফৰ চিভিল এভিয়েশনে কোনো পক্ষক দোষাৰোপ নকৰাৰ বিপৰীতে হুথি বিদ্ৰোহীসকলে ইয়াৰ পূৰ্বে বিমানবন্দৰ আক্ৰমণৰ কৃতিত্ব লৈছিল ।
এপিৰ মতে, আভা বিমানবন্দৰত সংঘটিত আক্ৰমণত মৰক্কো আৰু আলজেৰিয়াৰ বাসিন্দা নিহত হোৱাৰ লগতে ২৮ জন লোক আহত হৈছে । আনহাতে, কিং খালিদ বিমানবন্দৰত সংঘটিত আক্ৰমণত ছুডানৰ এজন নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন ৮ জন লোক আহত হয় ।
যোৱা সপ্তাহত ৰিয়াধক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পিছত ৰাজধানীৰ বিমানবন্দৰৰ ওচৰত ছৌদি চৰকাৰৰ তেল কোম্পানী আৰামকোৰ ইন্ধন টেংক আৰু অন্যান্য সঁজুলিৰ চাৰিওফালে পিঞ্জৰাৰ দৰে নতুন বেৰ স্থাপন কৰা হৈছে । বিশ্বৰ শীৰ্ষ তেল ৰপ্তানিকাৰক দেশ ছৌদি আৰবত বিগত কিছুদিনত তেল আৰু সামৰিক সম্পত্তিক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে । ইয়াৰ ফলত ইৰাণ যুদ্ধৰ বাবে যাতায়াত কমি যোৱা হৰমুজ প্ৰণালীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ জাহাজ চলাচলৰ বিকল্প পথৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।
হুথিৰ সৈতে যুঁজি থকা ছৌদি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ মুখপাত্ৰ মেজৰ জেনেৰেল তুৰ্কী আল মালকিয়ে কয় যে বাহিনীটোৱে ৰিয়াধৰ উত্তৰত থকা বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আটক কৰি য়েমেনৰ ৰাজধানী ছানাত ছৌদি ৰাজধানীত আক্ৰমণ চলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এটা মজুতগাৰ ধ্বংস কৰে । অৱশ্যে এই দাবীসমূহ এপিয়ে স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰিব পৰা নাই ।
ছৌদি আৰব আৰু মিত্ৰ য়েমেন বাহিনীয়ে এমাহ পূৰ্বে য়েমেনৰ পশ্চিম লোহিত সাগৰৰ উপকূল আৰু বাব এল-মাণ্ডেব প্ৰণালীত বিদ্ৰোহীসকলে দখল কৰা ভূখণ্ড পুনৰ দখল কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক বৃহৎ স্থল আৰু আকাশী আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে ।