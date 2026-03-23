সেনা বাহিনীৰ বিমান দুৰ্ঘটনা; বহু লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা

কলম্বিয়াত সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত । ১১০ জন লোক কঢ়িয়াই নিয়া হৈছিল এই বিমানখন ।

Colombian Air Force Plane Carrying 110 Soldiers Crashes After Take Off Near Peru
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 11:20 PM IST

হায়দৰাবাদ : আকৌ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ । এইবাৰ সেনাবাহিনীৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । সোমবাৰে কলম্বিয়াত প্ৰায় ১১০ জন লোক কঢ়িয়াই অনা এখন সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । দেশখনৰ বায়ুসেনাৰ হাৰকিউলিছ চি-১৩০ বিমানখন প’ৰ্ট’ লেগুইজামোৰ পৰা উৰা মাৰিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।

মৃত বা আহত লোকৰ সংখ্যা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । কলম্বিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, দেশৰ দক্ষিণ অংশত লকহিড মাৰ্টিন (LMT.N) হাৰকিউলিছ চি-১৩০ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম ব্লুৰেডিঅ’ই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বিমানখনত ১১০ জন জোৱান আছিল ।

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে AFPক কয়, ''সেনাবাহিনীৰ দল ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে... দেশৰ বাবে এয়া এক অতি দুখজনক ঘটনা । আমাৰ প্ৰাৰ্থনা নিহতৰ আত্মীয়ৰ লগত আছে ।''

