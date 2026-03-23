সেনা বাহিনীৰ বিমান দুৰ্ঘটনা; বহু লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা
কলম্বিয়াত সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত । ১১০ জন লোক কঢ়িয়াই নিয়া হৈছিল এই বিমানখন ।
Published : March 23, 2026 at 11:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : আকৌ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ । এইবাৰ সেনাবাহিনীৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । সোমবাৰে কলম্বিয়াত প্ৰায় ১১০ জন লোক কঢ়িয়াই অনা এখন সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । দেশখনৰ বায়ুসেনাৰ হাৰকিউলিছ চি-১৩০ বিমানখন প’ৰ্ট’ লেগুইজামোৰ পৰা উৰা মাৰিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।
মৃত বা আহত লোকৰ সংখ্যা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । কলম্বিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, দেশৰ দক্ষিণ অংশত লকহিড মাৰ্টিন (LMT.N) হাৰকিউলিছ চি-১৩০ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম ব্লুৰেডিঅ’ই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বিমানখনত ১১০ জন জোৱান আছিল ।
BREAKING: A Colombian military C-130 Hercules crashed during takeoff in Puerto Leguízamo. Early reports say around 110 soldiers were onboard, but authorities have not yet confirmed the final number of victims or the cause of the crash.— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 23, 2026
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে AFPক কয়, ''সেনাবাহিনীৰ দল ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে... দেশৰ বাবে এয়া এক অতি দুখজনক ঘটনা । আমাৰ প্ৰাৰ্থনা নিহতৰ আত্মীয়ৰ লগত আছে ।''