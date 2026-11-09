ETV Bharat / international

ইজিপ্তত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনাত সাতগৰাকী নিহত, শতাধিক আহত

যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহতো আন এক ৰে’ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ এই সংঘৰ্ষত এজন ৰে’লচালকৰ লগতে তেওঁৰ সহায়কজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ।

EGYPT TRAIN COLLISION
দেওবাৰে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2026 at 10:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কাইৰো(ইজিপ্ত): দীপাৱলীৰ আনন্দ-উছাহৰ মাজতে এটা বেয়া খবৰ ৷ ইজিপ্তত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত, দেওবাৰে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৷

ইজিপ্তৰ ৰাজধানী কাইৰোৰ দক্ষিণে দুখন ৰে’লৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত কমেও ৭ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ বিপৰীতে প্ৰায় ১২৫ জন যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । নিহত লোকসকলৰ ভিতৰত এজন ৰে’লৰ কৰ্মচাৰীও আছিল বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিছে ৷

অৱশ্যে আহতসকলৰ মাজৰ ৭০ জনতকৈ অধিক লোকক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ পিছত নিজ ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া বুলি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিয়ে ৷

EGYPT TRAIN COLLISION
দুৰ্ঘটনাস্থানৰ ফটো (AP)

আনহাতে, কাইৰোৰ পৰা প্ৰায় ৫২ কিল’মিটাৰ দক্ষিণে অৱস্থিত গিজা প্ৰদেশৰ আল-আয়াত জিলাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ দক্ষিণ-পশ্চিম ফায়’ম প্ৰদেশ অভিমুখী এখন ৰে’লৰ সৈতে দক্ষিণ প্ৰদেশৰ আছোৱানলৈ যাত্ৰা কৰা আন এখন ৰে’লৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ এই কথা পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।

দেওবাৰে মাজনিশা মুখ্য অভিযোজকৰ কাৰ্যালয়ে জনোৱা মতে, তেওঁলোকৰ তদন্তকাৰী বিষয়াসকল ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে । তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে গিজা-ফায়ুম অভিমুখী ৰে’লখনৰ কাইৰো-আছৱান অভিমুখী ৰে’লখনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ ঘটাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷

সেই সময়ত কাইৰো-আছৱান অভিমুখী ৰে’লখনে একেটা ৰে’লপথৰে যাত্ৰা কৰি আছিল ৷ ইজিপ্তত এনেধৰণৰ ঘটনা নিচেই সাধাৰণ কথা ৷ একোখন ৰে’ল ৰে’লপথৰ পৰা লাইনচ্যুত হোৱা আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাটো দেশখনৰ বাবে তেনেই সাধাৰণ কথা ৷ দেশখনত ৰে’ল ব্যৱস্থাৰ দুৰ্বল ব্যৱস্থাপনাৰ দীঘলীয়া ইতিহাস আছে । শেহতীয়া বছৰবোৰত চৰকাৰে ৰে’ল বিভাগৰ আধুনিকীকৰণৰ বাবে কিছু পদক্ষেপৰ কথা ঘোষণা কৰিছে যদিও মূলতঃ সেয়া কাৰ্যকৰী হৈ উঠা নাই ।

Egypt Train Collision
ইজিপ্তত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা (AP)

আল আয়াতৰ কাফ্ৰ গিৰ্জাৰ বাসিন্দা আয়মান গামালে এই দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কে কয় যে সমীপৱৰ্তী স্থানত বসবাস কৰা লোকসকলে ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈ জীৱিত লোকসকলক উলিয়াই আনি এম্বুলেন্সযোগে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ গামালে কয় যে আহতসকলৰ মাজৰ প্ৰায় ৮০ জনক এনেদৰে এম্বুলেন্সেৰ সহায়ত ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ৷ আনহাতে, উদ্ধাৰ কৰা একাংশ যাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে শেষ নিশ্বাস কৰা বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷

উল্লেখ্যে যে, বেনি ছুফ প্ৰদেশৰ আল-ৱাষ্টা চেণ্ট্ৰেল হাস্পতালৰ বাহিৰত আহতসকলৰ একাংশক ছটফটাই থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত একাংশ লোকে নিজৰ প্ৰাণটো বচাবলৈ খিৰিকীয়েদি বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সংগ্ৰাম কৰা দেখা গৈছিল ৷ এটা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, ‘‘তাত আন আন গাড়ীও আছিল, যিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে টুকুৰা-টুকুৰ হৈ গৈছিল ।’’

সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দেল ফাত্তহ এল চিচিয়ে দুৰ্ঘটনাটোৰ ক্ষীপ্ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত দেশখনৰ ৰে’ল বিভাগে যুদ্ধকালীন ক্ষীপ্ৰতাৰে ৰে’লপথ মুকলিৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে যাতে ৰে’ল চলাচলত কোনো বাধাৰ সৃষ্টি নহয় ৷ ইতিমধ্যে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ দলসমূহ ক্ৰেনৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে ৷ সকলো ঠিকে থাকিলে অচিৰেই ৰে’লপথটি মুকলি হ’ব ৷

যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহতো একেখন জিলাতে দুখন মালবাহী ৰে’লৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল ৷ এই সংঘৰ্ষত এজন ৰে’লচালকৰ লগতে তেওঁৰ সহায়কজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ।

ইজিপ্তৰ ৰে’ল ইতিহাসক আটাইতকৈ মাৰাত্মক দুৰ্ঘটনাটো ২০০২ চনত সংঘটিত হৈছিল ৷ কাইৰোৰ পৰা দক্ষিণ ইজিপ্ত অভিমুখে চলাচল কৰা এখন ৰে’লত নিশাৰ ভাগত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ ফলত ৩০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল ।

লগতে পঢ়ক: ছৌদি আৰৱৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত য়েমেনত ৩৩ জন নিহত

TAGGED:

ইজিপ্তত ৰে’ল দুৰ্ঘটনা
ইজিপ্তত দুখন ৰে’লৰ সংঘৰ্ষ
কাইৰোত ৰে’ল দুৰ্ঘটনা
GIZA TRAIN ACCIDENT
EGYPT TRAIN COLLISION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.