ইজিপ্তত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনাত সাতগৰাকী নিহত, শতাধিক আহত

ইজিপ্তত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনাত সাতগৰাকী নিহত, শতাধিক আহত
যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহতো আন এক ৰে’ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ এই সংঘৰ্ষত এজন ৰে’লচালকৰ লগতে তেওঁৰ সহায়কজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ।
Published : November 9, 2026 at 10:48 AM IST
কাইৰো(ইজিপ্ত): দীপাৱলীৰ আনন্দ-উছাহৰ মাজতে এটা বেয়া খবৰ ৷ ইজিপ্তত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত, দেওবাৰে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৷
ইজিপ্তৰ ৰাজধানী কাইৰোৰ দক্ষিণে দুখন ৰে’লৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত কমেও ৭ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ বিপৰীতে প্ৰায় ১২৫ জন যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । নিহত লোকসকলৰ ভিতৰত এজন ৰে’লৰ কৰ্মচাৰীও আছিল বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিছে ৷
অৱশ্যে আহতসকলৰ মাজৰ ৭০ জনতকৈ অধিক লোকক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ পিছত নিজ ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া বুলি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিয়ে ৷
আনহাতে, কাইৰোৰ পৰা প্ৰায় ৫২ কিল’মিটাৰ দক্ষিণে অৱস্থিত গিজা প্ৰদেশৰ আল-আয়াত জিলাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ দক্ষিণ-পশ্চিম ফায়’ম প্ৰদেশ অভিমুখী এখন ৰে’লৰ সৈতে দক্ষিণ প্ৰদেশৰ আছোৱানলৈ যাত্ৰা কৰা আন এখন ৰে’লৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ এই কথা পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।
দেওবাৰে মাজনিশা মুখ্য অভিযোজকৰ কাৰ্যালয়ে জনোৱা মতে, তেওঁলোকৰ তদন্তকাৰী বিষয়াসকল ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে । তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে গিজা-ফায়ুম অভিমুখী ৰে’লখনৰ কাইৰো-আছৱান অভিমুখী ৰে’লখনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ ঘটাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
সেই সময়ত কাইৰো-আছৱান অভিমুখী ৰে’লখনে একেটা ৰে’লপথৰে যাত্ৰা কৰি আছিল ৷ ইজিপ্তত এনেধৰণৰ ঘটনা নিচেই সাধাৰণ কথা ৷ একোখন ৰে’ল ৰে’লপথৰ পৰা লাইনচ্যুত হোৱা আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাটো দেশখনৰ বাবে তেনেই সাধাৰণ কথা ৷ দেশখনত ৰে’ল ব্যৱস্থাৰ দুৰ্বল ব্যৱস্থাপনাৰ দীঘলীয়া ইতিহাস আছে । শেহতীয়া বছৰবোৰত চৰকাৰে ৰে’ল বিভাগৰ আধুনিকীকৰণৰ বাবে কিছু পদক্ষেপৰ কথা ঘোষণা কৰিছে যদিও মূলতঃ সেয়া কাৰ্যকৰী হৈ উঠা নাই ।
আল আয়াতৰ কাফ্ৰ গিৰ্জাৰ বাসিন্দা আয়মান গামালে এই দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কে কয় যে সমীপৱৰ্তী স্থানত বসবাস কৰা লোকসকলে ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈ জীৱিত লোকসকলক উলিয়াই আনি এম্বুলেন্সযোগে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ গামালে কয় যে আহতসকলৰ মাজৰ প্ৰায় ৮০ জনক এনেদৰে এম্বুলেন্সেৰ সহায়ত ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ৷ আনহাতে, উদ্ধাৰ কৰা একাংশ যাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে শেষ নিশ্বাস কৰা বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷
উল্লেখ্যে যে, বেনি ছুফ প্ৰদেশৰ আল-ৱাষ্টা চেণ্ট্ৰেল হাস্পতালৰ বাহিৰত আহতসকলৰ একাংশক ছটফটাই থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত একাংশ লোকে নিজৰ প্ৰাণটো বচাবলৈ খিৰিকীয়েদি বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সংগ্ৰাম কৰা দেখা গৈছিল ৷ এটা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, ‘‘তাত আন আন গাড়ীও আছিল, যিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে টুকুৰা-টুকুৰ হৈ গৈছিল ।’’
সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দেল ফাত্তহ এল চিচিয়ে দুৰ্ঘটনাটোৰ ক্ষীপ্ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত দেশখনৰ ৰে’ল বিভাগে যুদ্ধকালীন ক্ষীপ্ৰতাৰে ৰে’লপথ মুকলিৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে যাতে ৰে’ল চলাচলত কোনো বাধাৰ সৃষ্টি নহয় ৷ ইতিমধ্যে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ দলসমূহ ক্ৰেনৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে ৷ সকলো ঠিকে থাকিলে অচিৰেই ৰে’লপথটি মুকলি হ’ব ৷
যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহতো একেখন জিলাতে দুখন মালবাহী ৰে’লৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল ৷ এই সংঘৰ্ষত এজন ৰে’লচালকৰ লগতে তেওঁৰ সহায়কজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ।
ইজিপ্তৰ ৰে’ল ইতিহাসক আটাইতকৈ মাৰাত্মক দুৰ্ঘটনাটো ২০০২ চনত সংঘটিত হৈছিল ৷ কাইৰোৰ পৰা দক্ষিণ ইজিপ্ত অভিমুখে চলাচল কৰা এখন ৰে’লত নিশাৰ ভাগত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ ফলত ৩০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল ।
লগতে পঢ়ক: ছৌদি আৰৱৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত য়েমেনত ৩৩ জন নিহত