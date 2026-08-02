ETV Bharat / international

অভিলেখ প্ৰতিষ্ঠাৰ অন্তিম আৰোহণতেই নিৰ্মল পূৰ্জাসহ ১০ পৰ্বতাৰোহীৰ মৃত্য়ু

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ১৪টা আঠ হাজাৰটা শৃংগ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তিম আৰোহণৰ সময়তেই ব্ৰড পিকত মৃত্য়ু ।

MOUNTAINEER NIRMAL PURJA DEATH
অভিলেখ প্ৰতিষ্ঠাৰ অন্তিম আৰোহণতেই নিৰ্মল পূৰ্জাসহ ১০ পৰ্বতাৰোহীৰ মৃত্য়ু (AFP ( file))
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 10:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

স্কাৰডুঃ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ গিলগিট বাল্টিস্তানত অৱস্থিত ব্ৰড পিকত নেপাল-ব্ৰিটিছ প্ৰবীণ পৰ্বতাৰোহী নিৰ্মল পূৰ্জাৰ মৃত্য়ু হৈছে । এই ব্ৰড পিক পৰ্বতমালাত হোৱা হিমস্খলনৰ ফলত নিৰ্মল পূৰ্জাসহ ১০জন আৰোহীয়ে প্ৰাণ হেৰুওৱা বুলি অভিযান কোম্পানীয়ে শনিবাৰে প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা ৪৩ বছৰীয়া পূৰ্জাৰ লগতে নেপালৰ পাঁচজন, এজন পাকিস্তানী, এজন ওমানী, এজন আমেৰিকান আৰু এজন চীনা পৰ্বতাৰোহীক হিমস্খলনে উটুৱাই নিয়ে । বৃহস্পতিবাৰে প্ৰায় ৭ হাজাৰ মিটাৰ উচ্চতাত কে ২ৰ ওচৰৰ কাৰাকোৰাম ৰেঞ্জত অৱস্থিত ব্ৰড পিকত এই ভয়াবহ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

শনিবাৰে পূৰ্জাৰ মৃত্যুৰ কথা তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা এক্সপেডিচন কোম্পানী এলিট এক্সপেডে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত নিশ্চিত কৰে । এই বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা অনুসৰি অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা কোনো সদস্যই হিমস্খলনৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা নাই ।

এলিট এক্সপেডিচনে সামাজিক মাধ্য়মত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কয়,"গভীৰ শোক আৰু মৰ্মবেদনাৰে আমি নিশ্চিত কৰিছো যে ব্ৰড পিকত সংঘটিত হিমস্খলনৰ পিছত নিৰ্মল ‘নিমছদাই’ পূৰ্জাই কৰুণভাৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । আমি এই নিশ্চয়তাও পাইছো যে অভিযানৰ আন সদস্যসকলৰ জীৱনো ৰক্ষা পৰা নাই ।"

“আজি আমি কেৱল নিমছকেই হয়, তেওঁৰ বিশ্বাসযোগ্য সহযোগী পৰ্বাতোৰোহীৰ বাহাদুৰ গুৰুং (যুক্ত) আৰু নিমা শ্বেৰপাকে ধৰি এই কৰুণ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা সকলৰ বাবেও শোক প্ৰকাশ কৰিছো । বিশ্বই পৰ্বতাৰোহণৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ পৰ্বতাৰোহীক হেৰুৱাইছে; এজন নেতাই নিজৰ সাহস, নম্ৰতা আৰু মানৱ সম্ভাৱনা আমি প্ৰায়ে কল্পনা কৰাতকৈ বহু বেছি বুলি অটল বিশ্বাসৰ জৰিয়তে লাখ লাখ লোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ।" বিবৃতিটোত এইদৰে কয় ।

আলপাইন ক্লাব অৱ পাকিস্তানৰ সভাপতি মেজৰ জেনেৰেল ইৰফান আৰ্ছাদে জনোৱা মতে, শুকুৰবাৰে দহটা মৃতদেহৰ ভিতৰত চাৰিটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰে তিনিটা হৈছে ওমানৰ নাধিৰা আহমেদ আব্দুল্লা আল হাৰ্থী, নেপালৰ পুৰ বাহাদুৰ গুৰুং আৰু আমেৰিকান মেল’ৰী গেইছ । মৃতদেহকেইটা বিমানযোগে স্কাৰডুলৈ নিয়া হৈছে ।

শনিবাৰে পাকিস্তান চৰকাৰে কয় যে বাকী থকা পৰ্বতাৰোহীসকলৰ মৃতদেহ বিচাৰি উলিওৱাৰ অনুসন্ধান অভিযানত সম্ভাব্য় সকলো সাহাৰ্য আগবঢ়াব । ইপিনে, প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফৰ উপদেষ্টা ৰানা ছানাউল্লাই এক বিবৃতিত কয় যে পাকিস্তানে ব্ৰড পিক পৰ্বতাৰোহণৰ মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটোক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । অনুসন্ধান অভিযান সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে পাকিস্তানে সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াই যাব বুলিও তেওঁ কয়। নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহে পূৰ্জা আৰু আন পাঁচজন নেপাল পৰ্বতাৰোহীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।

উল্লেখ্য় যে ২০০৩ চনৰ পৰা পূৰ্জাৰ ১৬ বছৰীয়া সামৰিক কেৰিয়াৰ আছিল । ইয়াৰে ছয় বছৰ গুৰ্খা হিচাপে আৰু ১০ বছৰ ব্ৰিটেইনৰ বিশেষ বাহিনীত কটায় । ২০১৮ চনত তেওঁক অৰ্ডাৰ অৱ দ্য ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ (এমবিই)ৰ সদস্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ।

পূৰ্জাই মাত্ৰ ছমাহ ছয় দিনৰ ভিতৰতে বিশ্বৰ ৮০০০ মিটাৰৰ ওপৰৰ ১৪টা শৃংগত সফলতাৰে আৰোহণ কৰি ২০১৯ চনত অভিলেখ গঢ়িছিল । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ১৪টা আঠ হাজাৰটা শৃংগ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তিম আৰোহণৰ সময়তেই ব্ৰড পিকত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।

লগতে পঢ়ক:পেৰুত ইউৰোপীয় পৰ্যটক কঢ়িয়াই অনা বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত; নিহত ১৩ জন

জৰ্ডানত থকা আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিত ইৰাণৰ আক্ৰমণ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ
গিলগিট
AVALANCHE IN PAKISTAN
MOUNTAINEER NIRMAL PURJA DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.