শৰণাৰ্থীৰ বাবে বিধানসভাৰ আসন সংৰক্ষিত থাকিব: আদালতৰ ৰায়ক লৈ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত সংঘৰ্ষত নিহত ৭

শৰণাৰ্থীৰ বাবে বিধানসভাৰ আসন সংৰক্ষিত থাকিব: আদালতৰ ৰায়ক লৈ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত সংঘৰ্ষত নিহত ৭
ন্যায়ালয়ে কয় যে পাকিস্তানত বসবাস কৰা কাশ্মীৰী শৰণাৰ্থীৰ বাবে সংৰক্ষিত ১২ খন বিধানসভাৰ আসন সাংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষিত আৰু সাংবিধানিক সংশোধনী অবিহনে ইয়াক বিলুপ্ত কৰিব নোৱাৰি ।
Published : June 9, 2026 at 5:24 PM IST
ইছলামাবাদ: পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত নিষিদ্ধ যুটীয়া আৱামী একচন কমিটীৰ সমৰ্থক আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত সংঘৰ্ষত চাৰিজন নিৰাপত্তাৰক্ষীকে ধৰি কমেও সাতজন লোকৰ মৃত্যু হয় । সোমবাৰে বিষয়াসকলে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা এক ৰায়দানৰ পিছতে দেওবাৰে হিংসাত্মক ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটে । ন্যায়ালয়ে কয় যে পাকিস্তানত বসবাস কৰা কাশ্মীৰী শৰণাৰ্থীৰ বাবে সংৰক্ষিত ১২ খন বিধানসভাৰ আসন সাংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষিত আৰু সাংবিধানিক সংশোধনী অবিহনে ইয়াক বিলুপ্ত কৰিব নোৱাৰি । এই আসন সেইসকল লোকৰ বাবে যিসকলে দশক দশক পূৰ্বে ভাৰত নিয়ন্ত্ৰিত কাশ্মীৰৰ পৰা পাকিস্তানলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে হিমালয়ান অঞ্চলক লৈ দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাতৰ ফলত স্থানচ্যুত হোৱা সম্প্ৰদায়সমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ।
এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় মঙলবাৰে জেএএচিয়ে পৰিকল্পনা কৰা প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বে আহে । ৰাজহুৱা শৃংখলা আৰু নিৰাপত্তাৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আঞ্চলিক চৰকাৰে যোৱা সপ্তাহত জেএএচিক নিষিদ্ধ কৰিছিল আৰু বহু সমৰ্থকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । ২০২৩ চনত গঠন হোৱা এই গোটটোৱে কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণৰ বাবে অধিক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আৰু শৰণাৰ্থীৰ আসনসমূহ বিলুপ্ত কৰাৰ দাবী জনাইছে । তেওঁলোকৰ যুক্তি হৈছে শৰণাৰ্থীসকলৰ প্ৰভাৱ প্ৰয়োজনতকৈ অধিক হৈছে । উল্লেখ্য যে এই গোটটো হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ বাবে কুখ্যাত ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, দেওবাৰৰ সংঘৰ্ষত নিহতসকলৰ ভিতৰত তিনিজন জেএএচি সমৰ্থকো আছে । এটা বিবৃতিত আঞ্চলিক আৰক্ষীয়ে কয় যে সোমবাৰে এটা ভিডিঅ’ পোহৰলৈ আহে, য’ত দেখা গৈছে যে কিছু ব্যক্তিয়ে এজন আৰক্ষীৰ মৃতদেহক অপমান কৰি আছে । এই আৰক্ষীগৰাকী এদিন পূৰ্বে নিহত হৈছিল, যেতিয়া গোটটোৰ অস্ত্ৰধাৰী সদস্যই পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ এখন চহৰ ৰাৱালকোটত নিয়োজিত বিষয়াসকলৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।
আঞ্চলিক আৰক্ষীৰ মতে, গোটটোৰ সশস্ত্ৰ সমৰ্থকে ৰাৱালকোটত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰাৰ লগতে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত সামৰিক চিকিৎসালয় ঘেৰাও কৰি চিকিৎসা সেৱাত ব্যাঘাত জন্মায় । কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, অৱশেষত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে উত্তেজিত জনতাকক ছত্ৰভংগ দি আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে ।
কৰ্তৃপক্ষই কয় যে ইয়াৰ পিছত চিকিৎসালয়ৰ কাম-কাজ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু সোমবাৰৰ ভিতৰতে ডাঙৰ ডাঙৰ ঘাইপথ, বজাৰ আৰু বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰসমূহ স্বাভাৱিকভাৱে চলি আছে । আনহাতে, আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে অগ্নিসংযোগ কৰি চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ ক্ষতি কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে । লগতে এই অশান্তি সৃষ্টিৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।
ইয়াৰ উপৰি সোমবাৰে জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী বিষয়া, আৰক্ষী আৰু সামৰিক বিষয়াসকলে নিহত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । বিগত কেইবা সপ্তাহ ধৰি অঞ্চলটোত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈ আছিল যদিও আদালতৰ ৰায়ৰ পিছতে এই উত্তেজনাই চৰম ৰূপ ধাৰণ কৰে ।
ৰায়দানত দেওবাৰে আদালতে কয় যে কাৰ্যবাহী ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ১২ খন শৰণাৰ্থী আসন বিলুপ্ত কৰিব নোৱাৰি আৰু যিকোনো পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বিধানসভাৰ সাংবিধানিক সংশোধনৰ প্ৰয়োজন হ’ব । ৰাজনৈতিক প্ৰতিবাদৰ নামত জনশৃংখলা বিঘ্নিত কৰিব নোৱাৰিব বুলিও আদালতে কয় আৰু সাংবিধানিকভাৱে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে বৰ্তমানৰ বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু অহা মাহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে । কৰ্তৃপক্ষই পূৰ্বতেই নিষিদ্ধ গোটৰ সদস্যসকলে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । যোৱা বছৰ একেধৰণৰ অশান্তিৰ সময়ত কেইবাজনো বিষয়াক বন্দী কৰি ৰখাৰ পিছত অপহৰণ কৰি নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল ।
আঞ্চলিক চৰকাৰে কয় যে যোৱা বছৰ জেএএচি গোট, আঞ্চলিক কৰ্তৃপক্ষ আৰু পাকিস্তানৰ ফেডাৰেল চৰকাৰৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ সময়ত জেএএচিৰ ৩৮টা দাবীৰ ভিতৰত ৩৬টা দাবী গ্ৰহণ কৰিছিল । বাকী থকা দুটা দাবী, শৰণাৰ্থীৰ আসন বিলুপ্ত কৰা আৰু চৰকাৰী বিষয়া আৰু মন্ত্ৰীক দিয়া সুবিধাৰ অন্ত পেলোৱাৰ ওপৰত সাংবিধানিক বাধাৰ বাবে বিধানসভায়েই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব।
উল্লেখ্য যে পাকিস্তান আৰু ভাৰতৰ মাজত কাশ্মীৰ বিভক্ত হৈ আছে । দুয়োখন দেশেই এই ভূখণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে দাবী কৰি আহিছে আৰু ১৯৪৭ চনত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰা ইয়াক লৈ দুখন যুদ্ধ হৈ গৈছে । যোৱা বছৰ পাক অদিকৃত কাশ্মীৰত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষত আৰক্ষী বিষয়াকে ধৰি কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।