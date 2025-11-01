ETV Bharat / international

আমেৰিকা-ভাৰতৰ সম্পৰ্কত পৰিব নেতিবাচক প্ৰভাৱ; ট্ৰাম্পক এইচ ১-বি ভিছাৰ নীতি পুনৰ বিবেচনাৰ আহ্বান সাংসদৰ

কংগ্ৰেছ সদস্য এমি বেৰা, ছালুড কাৰ্বাজাল আৰু জুলি জনছনৰ সৈতে আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি জিমি পেনেট্টাই ট্ৰাম্পলৈ এই বিষয়ত এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।

H1B visa
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
By PTI

Published : November 1, 2025 at 10:22 AM IST

4 Min Read
নিউয়ৰ্ক/ৱাশ্বিংটন : ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক এক লাখ মাৰ্কিন ডলাৰৰ মাচুলকে ধৰি এইচ ১-বি ভিছাৰ ওপৰত জাৰি কৰা ঘোষণা পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আমেৰিকাৰ সাংসদসকলে । লগতে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে ভাৰতীয় নাগৰিকসকল আই টি আৰু এ আইৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত কেন্দ্রীভূত আৰু এই নিষেধাজ্ঞাই আমেৰিকা-ভাৰতৰ সম্পৰ্কত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব ।

আমেৰিকান কংগ্ৰেছৰ সদস্য এমি বেৰা, ছালুড কাৰ্বাজাল আৰু জুলি জনছনৰ সৈতে আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি জিমি পেনেট্টাই বৃহস্পতিবাৰে ট্ৰাম্পলৈ এই বিষয়ত এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।

সাংসদসকলে অন্যান্য নিষেধাজ্ঞাৰ মাজতে নতুন আবেদনৰ ওপৰত এক লাখ মাৰ্কিন ডলাৰৰ মাচুল আৰোপ কৰা এইচ ১-বি ভিছা কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত ট্ৰাম্পে ‘কিছু অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিকৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা’ ঘোষণাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।

আমেৰিকা-ভাৰতৰ সম্পৰ্কত এই সিদ্ধান্তৰ সম্ভাৱ্য নেতিবাচক প্ৰভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰি ১৯ ছেপ্টেম্বৰত কৰা তেওঁৰ ঘোষণাক পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনায় ।

“শেহতীয়াকৈ ভাৰতলৈ অহা প্ৰতিনিধি দলৰ সদস্য হিচাপে আমি এইচ-১বি কাৰ্যসূচীৰ গুৰুত্ব কেৱল আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতি, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক সুবিধাৰ বাবেই নহয়, ভাৰতৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্কৰ বাবেও । আৰু আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ভাৰতীয়-আমেৰিকান সম্প্ৰদায়ৰ বাবেও যে ই গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়া স্বীকাৰ কৰিছোঁ ।" সাংসদসকলে কয় ।

পত্ৰখনত সাংসদসকলে লগতে কয়, "আমি সন্মানসহকাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ ঘোষণা স্থগিত ৰাখক আৰু এনে যিকোনো নীতি পুনৰ বিবেচনা কৰক, যিয়ে এইচ-১বি কাৰ্যসূচীৰ সমুচিত উপলব্ধতা হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।"

তেওঁলোকে লগতে কয় যে যি সময়ত চীনে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত 'আগ্ৰাসীভাৱে বিনিয়োগ' কৰিছে, সেই সময়ত আমেৰিকাই নিজৰ “উদ্ভাৱন পৰিৱেশতন্ত্ৰ, প্ৰতিৰক্ষা ঔদ্যোগিক ভিত্তি শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ” বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিভাক আকৰ্ষণ কৰি থাকিব লাগিব ।

তেওঁলোকে কয়, “ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত, যোৱা বছৰ এইচ-১বি ভিছাধাৰকৰ ৭১ শতাংশ ভাৰতীয় মূলৰ । এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিভাক আকৰ্ষণ কৰাটোৱে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক অংশীদাৰৰ সৈতে আমাৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বকো শক্তিশালী কৰে ।”

সাংসদসকলে এইচ-১বি কাৰ্যসূচীক বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি, অভিযান্ত্ৰিক আৰু গণিতৰ (এছ টি ই এম) ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতাৰ মূল স্তম্ভ বুলি অভিহিত কৰে ।

তেওঁলোকে লগতে কয় যে গৱেষণাই ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাইছে যে এইচ-১বি পেছাদাৰীসকলে আমেৰিকাৰ উদ্ভাৱন, পেটেণ্ট উৎপাদন আৰু ব্যৱসায় সৃষ্টিক বৃদ্ধি কৰে, আমেৰিকাৰ কৰ্মচাৰীসকলক স্থানচ্যুত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ই পৰিপূৰক হিচাপে কাম কৰে ।

“এইচ-১বি গ্ৰহণ কৰাসকলৰ সৰ্বাধিক অংশ হৈছে ভাৰতীয় আৰু তেওঁলোকে তথ্য-প্ৰযুক্তি আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত ।” পত্ৰখনত কোৱা হৈছে ।

তেওঁলোকে এই কথাত গুৰুত্ব দি কয় যে আমেৰিকাৰ বহুতো সফল কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা বা নেতৃত্ব দিছিল প্ৰাক্তন এইচ-১বি ভিছাধাৰীসকলে, যিয়ে “নতুন ব্যৱসায়, কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি আৰু প্ৰযুক্তিগত অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাক আগস্থানত ৰাখে” ।

তেওঁলোকে কয়, "ভাৰতীয়-আমেৰিকান আৰু অন্যান্য এইচ-১বি ভিছাধাৰীসকলেও আমাৰ প্ৰতিখন জিলাতে এক সমৃদ্ধিশালী সমষ্টি গঠন কৰিছে, আমাৰ স্থানীয় অৰ্থনীতি বৃদ্ধি কৰিছে, আমাৰ শৈক্ষিক আৰু নাগৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত অৰিহণা যোগাইছে আৰু আমাৰ সম্প্ৰদায়সমূহক শক্তিশালী কৰিছে ।"

এইচ-১বি কাৰ্যসূচী কেৱল শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বিষয় নহয়, একবিংশ শতিকাত বিশ্ব শক্তিৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা উদ্যোগসমূহত আমেৰিকাৰ নেতৃত্ব নিশ্চিত কৰা বুলি জোৰ দি সাংসদসকলে ট্ৰাম্পক আমেৰিকাৰ প্ৰযুক্তিগত নেতৃত্ব শক্তিশালী কৰিবলৈ, আমেৰিকাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে চাকৰি সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ইয়াক সংৰক্ষণ আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

পেনেট্টাই কয়, “আমেৰিকাই প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত কিয় আগবাঢ়ি আছে তাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ এইচ-১বি ভিছা কাৰ্যসূচী আৰু শেহতীয়াকৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ তড়িৎ উত্থানৰ লগে লগে এতিয়া ইয়াৰ প্ৰয়োজন পূৰ্বতকৈ অধিক ।”

বৰ্তমানৰ এইচ-১বি ভিছা লাভ কৰা ৭৫ শতাংশ লোক ভাৰতৰ পৰা অহা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ভিছা লাভৰ বাবে অত্যধিক পৰিমাণৰ ধন দিব পৰা নিৰ্বাচিত সংখ্যক লোক বা নিগমৰ মাজত সীমাবদ্ধ নাথাকি এতিয়াও এই কাৰ্যসূচী বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ।

