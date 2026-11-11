এনভিডিয়াৰ চিইঅ' জেনছনৰ প্ৰেমিকা এলিছৰ সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক তথ্য, কেনেকৈ এলিছ প্ৰৱেশ কৰিছিল টাইৱানত ?

এনভিডিয়াৰ চিইঅ' জেনছনৰ প্ৰেমিকা এলিছৰ সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক তথ্য, কেনেকৈ এলিছ প্ৰৱেশ কৰিছিল টাইৱানত ?
কঠোৰ নিয়মৰ পাছতো চীনৰ এলিছ হুৱাং কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল টাইৱানত ? ক্ৰমাত পোহৰলৈ আহিছে চীনৰ চোৰাংচোৰা সংস্থাৰ সদস্য বুলি চৰ্চা হোৱা এলিছৰ তথ্য...
Published : November 11, 2026 at 7:05 PM IST
হায়দৰাবাদ : এনভিডিয়াৰ মুৰব্বী জেনছন হুৱাঙৰ প্ৰেমিকা এলিছ হুৱাঙৰ বিষয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে কেঁচু খান্দোতে এতিয়া সাপ ওলাইছে ৷ চীনৰ পৰা কেনেকৈ টাইৱানত প্ৰৱেশ কৰিছিল এলিছে ? কেনেকৈ ছিংগাপুৰলৈ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল আৰু ডাটা চেণ্টাৰ মেগাস্পীড কোম্পানী স্থাপন কৰিছিল সেই বিষয়ে কিছু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থাসমূহত টাইৱানৰ চৰকাৰী বিষয়াৰ মন্তব্য আধাৰত প্ৰকাশ কৰিছে কেইবাটাও তথ্য ৷ টাইৱানৰ ইমিগ্ৰেশ্ব্য'ন এজেঞ্জিয়ে দাবী কৰা অনুসৰি, এলিছ হুৱাঙে হংকঙৰ পাছপোৰ্ট লৈ টাইৱানত প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷ উল্লেখ্য যে, চীনৰ পাছপোৰ্ট থকা লোকসকলতকৈ হংকং পাছপোৰ্ট থকা লোকসকলৰ বাবে টাইৱানত প্ৰৱেশ কৰাটো সহজ ৷
কিয়নো চীনৰ পাছপোৰ্টধাৰীসকলে টাইৱান ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বিশেষ অনুমতিৰ বাবে আবেদন কৰিবলগীয়া হয় । চীন আৰু টাইৱানৰ মাজত থকা জটিল সম্পৰ্কৰ বাবেই আংশিকভাৱে এই অতিৰিক্ত নিষেধাজ্ঞাসমূহ আৰোপ কৰা আছে ৷ যাৰ বাবে হংকঙৰ পাছপোৰ্ট লৈ এলিছে টাইৱানত প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷
এই সন্দৰ্ভত টাইৱানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰব্ৰজন সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান লিন হৰং ইএনে কয়,"আমাৰ চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এই বিষয়ৰ সকলো তথ্য আৰু নথি-পত্ৰৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে অৱগত । যিহেতু এলিছ হুৱাঙে টাইৱানত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ হংকং পাছপোৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল । আমি তেওঁৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ সকলো তথ্যৰ বিষয়ে অৱগত আছিলো ।"
টাইৱানৰ গৃহমন্ত্ৰী লিউ শ্বিহ-ফাঙে (Liu Shyh-fang) কয়,"এলিছ হুৱাং টাইৱানত প্ৰৱেশ কৰিছিল, বৰ্তমান তেওঁ বিদেশত আছে । আমি এলিছ চোৰাংচোৱা বুলি জনা হ'লে তেওঁক কেতিয়াও টাইৱানত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিলোহেঁতেন ৷"
আনফালে, টাইৱানৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলে এলিছ হুৱাঙৰ টাইৱান ভ্ৰমণৰ তাৰিখসমূহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বা তেওঁ কিমানবাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল সেই বিষয়ে ক’বলৈ অস্বীকাৰ কৰে যদিও টাইৱানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা গোটসমূহে এই বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত চলাই আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
আনহাতে, হুৱাং লে (Huang Le) নামেৰেও পৰিচিত এলিছ হুৱাঙক ২০২৫ চনৰ মে’ মাহত টাইৱানৰ শীৰ্ষ প্ৰযুক্তি প্ৰদৰ্শনী কম্পিউটেক্সৰ (Computex) সময়ত টাইপেইৰ এখন চীনা ৰেষ্টুৰেণ্টত জেনচেন হুৱাঙে আয়োজন কৰা এক নৈশভোজত দেখা গৈছিল । যটো বৰ্তমান চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: প্ৰেমে নিচিনে শত্ৰু-মিত্ৰ ! চীনৰ চোৰাংচোৱাৰে হলিগলি কৰি বিপদত এনভিডিয়াৰ মুৰব্বী জেনছন