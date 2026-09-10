চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং ৭ বছৰৰ মূৰকত আহিব ভাৰতলৈ; অংশ ল’ব ব্ৰিকছ সন্মিলনত
ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্য ভাৰতলৈ আহিব চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে শ্বিয়ে এই ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব ৷
Published : September 10, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 8:41 PM IST
বেইজিং : চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ উদ্দেশ্য়ে ভাৰতলৈ আহিব ৷ চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ কথা বৃহস্পতিবাৰে বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে ঘোষণা কৰিছে ।
প্ৰায় ৭ বছৰৰ পাছত জিনপিঙৰ এয়াই হ’ব প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণ । এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত উচ্চ পৰ্যায়ৰ কূটনৈতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমন্ত্ৰণত ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহিব জিনপিং
বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জনোৱা মতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমন্ত্ৰণত ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে অহা ১২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৩ ছেপ্টেম্বৰলৈ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ঝিয়ে তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পৰা পৃথকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
At the invitation of Prime Minister of India, Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping will attend the 18th BRICS Summit in New Delhi from September 12 to 13: Chinese Ministry of Foreign Affairs pic.twitter.com/1bfG1VqSS2— ANI (@ANI) September 10, 2026
- উচ্চ পৰ্যায়ৰ কূটনৈতিক আলোচনা
ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ এই ভ্ৰমণত উচ্চ পৰ্যায়ৰ কূটনৈতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ ফলত দুয়োখন এছিয়ান শক্তিৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সুস্থিৰ কৰাৰ বাবে চলি থকা প্ৰচেষ্টাত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ লগতে বিশ্বৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতি, বিশেষকৈ পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত আৰু ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ মাজত ব্ৰিকছৰ সহযোগিতাত প্ৰভাৱ পৰিব ।
- ২০১৯ চনত ঝিয়ে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল
প্ৰভাৱশালী গোট (ব্ৰিকছ)ৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ হিচাপে ভাৰতে অহা ১২ আৰু ১৩ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলন আয়োজন কৰিব। শেষবাৰৰ বাবে ২০১৯ চনত চেন্নাইৰ সমীপৰ মমল্লাপুৰমত মোদীৰ সৈতে এক সৌজ্য়ন্য়মূলক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে শ্বি ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে ২০১৬ চনত ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে গোৱা ভ্ৰমণ কৰিছিল । শ্বি জিনপিঙে ২০১৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল, য’ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে দীঘলীয়া আলোচনাত মিলিত হৈছিল । ২০১৪ চনৰ এই ভ্ৰমণ দুয়োজন নেতাৰ প্ৰথম কাৰ্যকালতে হৈছিল ।
- চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগন্তুক ভ্ৰমণ
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আগন্তুক ভ্ৰমণ ভাৰতৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ কাৰণ ২০২০ চনৰ পূব লাডাখৰ সীমান্ত বিবাদ পাছত ভাৰত আৰু চীনৰ সম্পৰ্ক স্বাভাৱিক কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ মাজতে এই ভ্ৰমণ হৈছিল । শ্বিৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আৰু চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং য়ীয়ে যোৱা মাহত বেইজিঙত সীমান্ত সমস্যা, সীমান্তত শান্তি বজাই ৰখা আৰু দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ পদক্ষেপৰ ওপৰত বিস্তৃত আলোচনাত মিলিত হৈছিল ।
Chinese President #XiJinping will visit India this week to attend #BRICSSummit in New Delhi.— SansadTV (@sansad_tv) September 10, 2026
Chinese Foreign Ministry announces that, at the invitation of Prime Minister #NarendraModi, President Xi will attend the 18th BRICS Summit from 12 to 13 September.@BricsIndia2026… pic.twitter.com/bxyF2F0ItF
২৫ আগষ্টত বেইজিঙত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ ২৫ সংখ্যক আলোচনাৰ সময়ত দুয়োপক্ষই আঠ দফীয়া একমতত উপনীত হয় আৰু সীমা নিষ্পত্তি আৰু সীমান্ত ব্যৱস্থাপনাৰ আলোচনাক “আগতীয়াকৈ আৰু উল্লেখযোগ্য সুবিধাৰে” আগুৱাই নিবলৈ সন্মত হয় । সীমান্ত আৰু এক দ্বিপাক্ষিক বিষয়ত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাৰ পটভূমিত ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ সময়ত মোদী-ঝিৰ বৈঠকত ভাৰত-চীন সম্পৰ্কৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে সূত্ৰৰ বাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- ব্ৰিকছৰ শীৰ্ষ সন্মিলনে উদীয়মান অৰ্থনীতিসমূহক একত্ৰিত কৰিব
নতুন দিল্লী ব্ৰিকছ সন্মিলনে বিশ্বৰ প্ৰধান উদীয়মান অৰ্থনীতিসমূহ : ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাক একত্ৰিত কৰিব আৰু বহুপক্ষীয় সহযোগিতা গ্ৰুপিঙৰ কাৰ্যসূচীৰ এটা মূল অংশ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ব্ৰিকছ উদীয়মান অৰ্থনীতিসমূহৰ বাবে বিশ্ব শাসনত অধিক প্ৰতিনিধিত্বৰ পোষকতা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সংস্কাৰ, বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সংযোগ শক্তিশালী কৰা আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্যসমূহ আগুৱাই নিয়াৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চলৈ পৰিণত হৈছে ।
- শ্বিৰ এই ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত কি ক’লে চীনৰ বিষয়াসকলে ?
চীনৰ বিষয়াসকলৰ মতে, শ্বিৰ অংশগ্ৰহণে ব্ৰিকছৰ কাঠামোৰ প্ৰতি বেইজিঙৰ অবিৰত দায়বদ্ধতা আৰু অধিক অন্তৰ্ভুক্ত বিশ্বব্যাপী ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ভূমিকা প্ৰদৰ্শন কৰে । আলোচনাসমূহে ব্ৰিক্সৰ ভিতৰৰ বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণ, পেমেণ্ট ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত সমন্বয় কৰাকে ধৰি একাধিক ভাগ-বতৰা কৰা স্বাৰ্থক সামৰি লোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ।
ব্ৰিকছত প্ৰথমে ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । ২০২৪ চনত ইজিপ্ত, ইথিওপিয়া, ইৰাণ, ইউ এ ই আৰু চৌদি আৰবকো সামৰি লোৱা হয় । ২০২৫ চনত ইণ্ডোনেছিয়াই যোগদান কৰে । যোৱা বছৰ বেলাৰুছ, বলিভিয়া, কাজাখস্তান, কিউবা, মালয়েছিয়া, নাইজেৰিয়া, থাইলেণ্ড, উগাণ্ডা, উজবেকিস্তান, আৰু ভিয়েটনাম ব্ৰিকছৰ অংশীদাৰ দেশলৈ পৰিণত হয় ।
- ব্ৰিকছে ১১খন প্ৰধান উদীয়মান অৰ্থনীতিক একত্ৰিত কৰিছে
ই এক প্ৰভাৱশালী গোট হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, কাৰণ ইয়াত বিশ্বৰ ১১ খন বৃহৎ উদীয়মান অৰ্থনীতি একত্ৰিত কৰা হৈছে । বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৪৯.৫ শতাংশ, বিশ্বৰ জিডিপিৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ আৰু বিশ্বৰ বাণিজ্যৰ প্ৰায় ২৬ শতাংশ ব্ৰিকছ গোটৰ অংশ ।
- ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাৰ বিষয়বস্তু কি ?
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এক সংবাদ মাধ্যমৰ বিবৃতিত কয় যে ভাৰতৰ ব্ৰিকছৰ অধ্যক্ষতা "স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতাৰ বাবে নিৰ্মাণ" বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ "মানৱতা প্ৰথম"ৰ মনোভাৱৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জনকেন্দ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰতিফলিত হৈছে ।
ভাৰতে ব্ৰিকছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে তিনিবাৰকৈ- ২০১২, ২০১৬, আৰু ২০২১ চনত ইয়াৰ অধ্যক্ষতা কৰি আহিছে । ভাৰত ১ জানুৱাৰীত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ব্ৰিকছৰ অধ্যক্ষতা গ্ৰহণ কৰে । বছৰ বছৰ ধৰি ব্ৰিকছে ক্ৰমাগতভাৱে তিনিটা মৌলিক স্তম্ভৰ মাজেৰে সহযোগিতাৰ এক বিস্তৃত কাঠামোলৈ বিকশিত হৈছে : ৰাজনৈতিক আৰু নিৰাপত্তা, অৰ্থনৈতিক আৰু আৰ্থিক, সাংস্কৃতিক, আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বিনিময় ।