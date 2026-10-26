পানীৰে অসম-অৰুণাচলক নিঃশেষ কৰিব চীনে, এই দশকৰ শেষৰ ফালে আহিব ভয়ংকৰ বান ! চীনা গৱেষকৰ ভৱিষ্যদ্বাণী

পানীৰে অসম-অৰুণাচলক নিঃশেষ কৰিব চীনে, এই দশকৰ শেষৰ ফালে আহিব ভয়ংকৰ বান ! চীনা গৱেষকৰ ভৱিষ্যদ্বাণী
তিব্বতত য়ালুং চাংপো নদীৰ ওপৰত চীনে প্ৰায় ১৬৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ ব্যয়েৰে বৃহৎ নদীবন্ধ নিৰ্মাণ কৰি আছে ৷
By PTI
Published : October 26, 2026 at 5:12 PM IST
বেইজিং : এই দশকৰ শেষৰ ফালে নিঃশেষ হ'ব পাৰে অৰুণাচল আৰু অসম ! যিহেতু চীনে নিৰ্মাণ কৰি আছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদীবান্ধ ৷ যদিহে সেই বৃহৎ নদীবান্ধত কিবা কাৰণত অঘটন ঘটে তেতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমৰ প্ৰায়সমূহ অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি হ'ব ৷ সেয়ে চীনৰ গৱেষকে একপ্ৰকাৰ ভাৰতক সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে ৷
তিব্বতৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎসত অৰ্থাৎ য়ালুং চাংপো নদীৰ ওপৰত চীনে নিৰ্মাণ কৰি থকা বৃহৎ নদীবান্ধে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাহাৰৰ নামনিত ৷ এই সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰিছে চাইনীজ একাডেমী অৱ ছাইন্স(Chinese Academy of Sciences) আৰু য়ুন্নান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (Yunnan University) গৱেষকসকলে ৷
উল্লেখ্য যে, তিব্বতত য়ালুং চাংপো নদীৰ ওপৰত চীনে প্ৰায় ১৬৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ ব্যয়েৰে বৃহৎ নদীবন্ধ নিৰ্মাণ কৰি আছে ৷ যাৰ বাবে এই শতিকাৰ শেষৰ ফালে ভয়ংকৰ বান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি গৱেষকসকলে উল্লেখ কৰিছে ৷ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে, দক্ষিণ-পূব তিব্বত এলেকাত ১৩২৫ চনৰ পৰা ২০২০ চনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা এইটোৱে সৰ্ববৃহৎ নদীবান্ধ ৷
এই নদীবান্ধৰ বাবে আগন্তুক সময়ত বতৰৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগতে ভয়ংকৰ বান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ৷ ৮ অক্টোবৰত 'চাইনা ছায়েন্স বুলেটিন' নামৰ আলোচনীত প্ৰকাশিত গৱেষণাপত্ৰৰ ভিত্তিত হংকঙৰ 'চাউথ চাইনা মৰ্নিং প’ষ্টত (South China Morning Post) সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, "য়ালুং চাংপো নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা বৃহৎ নদীবান্ধে ব্যাপক জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কৰিব ৷"
গৱেষকে দাবী কৰিছে, "নদীবান্ধৰ ফলত যিকোনো সময়তে তিব্বত আৰু ভাৰতত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ৷" উল্লেখ্য যে, তিব্বতত যিখন নদীক য়ালুং চাংপো বুলি জনা যায়, সেইখনেই ভাৰতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামেৰে জনাজাত ৷
আনহাতে চীনে বান্ধটো নদীখনৰ এনে এটা অংশত নিৰ্মাণ কৰিছে, যি হিমালয়ৰ এক গভীৰ গিৰিপথত, য’ত ইউ-টাৰ্ণ (U-turn) বা ইংৰাজী ‘U’ আখৰৰ দৰে ৰূপ লৈছে । ভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি চীনে এই প্ৰকল্পটোৰ কাম আগবঢ়াই লৈ গৈছে ৷ ইফালে নিৰ্মাণৰত নদীবান্ধটো টেকটনিক প্লেটৰ সীমান্তত অৱস্থিত য’ত প্ৰায়ে ভূমিকম্প হৈ থাকে ।
এই নদীবান্ধটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে চীনে ৬০ হাজাৰ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপান কৰিব পাৰিব আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ নদীবান্ধ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ৷
লগতে পঢ়ক:ইজৰাইলৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে ভাৰতৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় : ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক