আমেৰিকা-চীন সম্পৰ্কত পাণ্ডা কূটনীতিৰ নতুন অধ্যায়

আমেৰিকা-চীন সম্পৰ্কত পাণ্ডা কূটনীতিৰ নতুন অধ্যায়
চীনৰ পৰা আমেৰিকালৈ যাত্ৰা পিং পিং আৰু ফু শ্বুয়াঙৰ । 'পাণ্ডা কূটনীতি'ৰ অধীনত এই দুটা পাণ্ডা হস্তান্তৰ ।
Published : September 27, 2026 at 8:56 PM IST
বেইজিং : আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজত বাণিজ্য, নিৰাপত্তা আৰু টাইৱানক কেন্দ্ৰ কৰি মতানৈক্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কত প্ৰতীকীভাৱে কিছু শিথিলতা দেখা গৈছে । চীনৰ দুটা ডাঙৰ পাণ্ডাই ইয়াৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে । কিয়নো দেওবাৰে 'পাণ্ডা কূটনীতি'ৰ অধীনত আমেৰিকালৈ দুটা পাণ্ডা প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থাৰ মতে দেওবাৰ পুৱা প্ৰায় ৩ বজাত (ভাৰতীয় সময় অনুসৰি) চেংডু শ্বুয়াংলিউ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা চাৰ্টাৰ্ড বিমানযোগে পাণ্ডা দুটা আমেৰিকালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । পাণ্ডা দুটাৰ নাম ক্ৰমে পিং পিং আৰু ফু শ্বুয়াং । ফেডএক্সৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বয়িং ৭৭৭ বিমানখনে দুয়োটা পাণ্ডা লৈ প্ৰায় ১৫ ঘণ্টীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ।
ইফালে বিমানখন আলস্কাৰ ওচৰ পোৱাৰ সময়ত 'FlightRadar24'ত সৰ্বাধিক ট্ৰেক কৰা বিমানৰ ভিতৰত অন্যতম হৈ পৰে । পাণ্ডা দুটাক জৰ্জিয়াৰ আটলাণ্টাৰ চিৰিয়াখানাত পৰৱৰ্তী ১০ বছৰ ৰখা হ'ব ।
চীনৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ১৫ ঘণ্টীয়া যাত্ৰাৰ সময়ত বিমানত পাণ্ডা দুটাৰ বাবে খাদ্য হিচাপে ভাপত প্ৰস্তুত কৰা কৰ্ণ বান, বাঁহৰ গজালি আৰু গাজৰ প্ৰস্তুত কৰি ৰখা হৈছিল । আমেৰিকাৰ অভিজ্ঞ পশুপালকো পাণ্ডা দুটাৰ সৈতে যাত্ৰা কৰে ।
উল্লেখ্য যে, পাণ্ডা হস্তান্তৰ চুক্তি পূৰ্বে হৈছিল যদিও চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ ৱাশ্বিংটন ভ্ৰমণৰ সময়ত ইয়াৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হয় । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে চীন আৰু আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কত ব্যৱধান থকাৰ সময়ত পাণ্ডা দুটাৰ হস্তান্তৰে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কত এক প্ৰতীকী আৰু জনমুখী দিশ উন্মোচন হৈছে ।
লক্ষণীয়ভাৱে চীনে কেইবা দশক ধৰি পাণ্ডাক নিজৰ ছফ্ট পাৱাৰ বা কোমল শক্তিৰ কূটনৈতিক প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । ১৯৭২ চনত তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰিচাৰ্ড নিক্সনৰ ঐতিহাসিক চীন ভ্ৰমণৰ সময়ত বেইজিঙে ৱাশ্বিংটনক দুটা পাণ্ডা উপহাৰ দিছিল । যাক দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কক স্বাভাৱিক কৰাৰ এক মাধ্যম হিচাপে গণ্য কৰা গৈছিল ।
কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োখন দেশৰ মাজত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতা আৰু মতানৈক্য দেখা গৈছে । যাৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণে এই পাণ্ডা হস্তান্তৰক ইতিবাচক পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰিছে ।
পাণ্ডাৰ আগমনৰ লগে লগে ইতিমধ্যে আটলাণ্টা চিৰিয়াখানাই ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে । পাণ্ডাৰ বাসস্থান সংশোধন কৰাৰ বাবে বিশেষ পশুপালকৰ দলো গঠন কৰা হৈছে । স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত বাঁহৰ যোগানো নিশ্চিত কৰা হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, ১৯৯৯ চনৰ পৰা প্ৰায় ২৫ বছৰ ধৰি আটলাণ্টা চিৰিয়াখানাত চীনৰ পাণ্ডা আছিল । কিন্তু ২০২৪ চনৰ পিছত তাত কোনো পাণ্ডা নাই । চীনে প্ৰেৰণ কৰা পিং পিং আৰু ফু শ্বুয়াং এই দুয়োটা পাণ্ডাৰ ২০২০ চনত জন্ম হৈছিল । পিং পিং নামৰ মতা পাণ্ডাটোৰ বয়স ৬ বছৰ হোৱাৰ বিপৰীতে ফু শ্বুয়াং নামৰ মাইকী পাণ্ডাটোৱে অহা মাহত ৬ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব ।
ইফালে জাপানৰ সৈতে কূটনৈতিক মতানৈক্যৰ মাজতে চলিত বছৰৰ আৰম্ভণিতে চীনে দেশখনৰ পৰা দুটা পাণ্ডা ঘূৰাই লৈছিল । টাইৱানক কেন্দ্ৰ কৰি জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সামৰিক হস্তক্ষেপৰ ইংগিতক লৈ সৃষ্টি হোৱা কূটনৈতিক উত্তেজনাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । যাৰ বাবে নতুনকৈ পাণ্ডা প্ৰেৰণক বহুতে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু মতানৈক্যৰ মাজতো দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক উন্নত হব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী সদস্য পদৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন ৰাছিয়াৰ