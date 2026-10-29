ETV Bharat / international

দক্ষিণ কোৰিয়াত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত গৌৰাংগলাল দাসৰ আতিথ্য গ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত এটি প্ৰতিনিধি দল চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দক্ষিণ কোৰিয়াত আছে । তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

Sarbananda Sonowal South Korea visit
দক্ষিণ কোৰিয়াত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত গৌৰাংগলাল দাসৰ আতিথ্য গ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ (Screen grab X@SarbanandaSonowal)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 29, 2026 at 7:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বৰ্তমান দক্ষিণ কোৰিয়াত আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৷ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছিউলত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত গৌৰংগলাল দাসৰ বাসভৱনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক নৈশভোজেৰে আপ্যায়ন কৰা হয় । কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাজাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ দক্ষিণ কোৰিয়া ভ্ৰমণ উপলক্ষে তেওঁৰ সন্মানত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে তেওঁৰ চৰকাৰী বাসভৱনত এই নৈশভোজৰ আয়োজন কৰে ।

এই নৈশভোজৰ আয়োজন কৰি ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি দলটোক অভ্যৰ্থনা জনোৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত গৌৰাংগলাল দাসক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত এটি প্ৰতিনিধি দল চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দক্ষিণ কোৰিয়াত আছে । তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে চুক্তিও স্বাক্ষৰিত হয় । ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে তেওঁ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সৰু-বৰ জাহাজ নিৰ্মাণ কোম্পানী, সামুদ্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ছিউলৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে ভাৰতৰ জাহাজ নিৰ্মাণ খণ্ড আৰু সামুদ্ৰিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় ।

এটা X পোষ্টত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লিখিছে, "কোৰিয়া গণৰাজ্যত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত গৌৰাংগলাল দাস ডাঙৰীয়াই ছিউলত থকা তেওঁৰ বাসগৃহত নৈশআহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাই আমাক আতিথ্য প্ৰদানৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"

উল্লেখ্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ আৰু সতীৰ্থসকলৰ সৈতে এই নৈশভোজত অংশগ্ৰহণৰ এটি ভিডিঅ'ও পোষ্ট কৰিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বুছান চহৰত কোৰিয়া মেৰিন ইকুইপমেণ্ট ৰিছাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ (Korea Marine Equipment Research Institute, KOMERI) সভাপতি ইয়াং ৱান-চাং আৰু কোৰিয়াৰ সামুদ্ৰিক সঁজুলি উদ্যোগৰ নেতাসকলৰ সৈতে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ফলপ্ৰসূ আলোচনাত মিলিত হয় । ভাৰতৰ জাহাজ নিৰ্মাণ ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু সামুদ্ৰিক খণ্ডৰ আধুনিকীকৰণৰ উদ্দেশ্যে এই বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হয় ।

এই আলোচনাৰ মূল বিষয়সমূহৰ ভিতৰত আছে ভাৰতৰ ঘৰুৱা সামুদ্ৰিক উৎপাদন খণ্ডক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ শক্তিশালী গৱেষণা আৰু উন্নয়ন তথা বিশ্বজুৰি গ্ৰহণযোগ্য প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত একত্ৰিতভাৱে কাম কৰিব পৰা সম্ভাৱনাৰ অন্বেষণ কৰা ।

ইয়াৰ বাবে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এক বিশেষ ঔদ্যোগিক প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে কোমেৰিৰ সামুদ্ৰিক গৱেষণা, পৰীক্ষণ আৰু বিশ্বজনীন প্ৰমাণপত্ৰৰ অভিজ্ঞতা ভাৰতৰ বাবে অতি মূল্যৱান বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :ভাৰতৰ জাহাজ আৰু সামুদ্ৰিক খণ্ডৰ আধুনিকীকৰণ : দক্ষিণ কোৰিয়াত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
লগতে পঢ়ক :আছিয়ানৰ গুৰুত্ব ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচী আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দৃষ্টিভংগীৰ ভেটি: ৰাজনাথ সিং

TAGGED:

দক্ষিণ কোৰিয়াত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
কোৰিয়া ভ্ৰমণ ভাৰতীয় প্ৰতিনিধিৰ
ভাৰতৰ ঘৰুৱা সামুদ্ৰিক উৎপাদন খণ্ড

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.