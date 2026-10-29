দক্ষিণ কোৰিয়াত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত গৌৰাংগলাল দাসৰ আতিথ্য গ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ

দক্ষিণ কোৰিয়াত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত গৌৰাংগলাল দাসৰ আতিথ্য গ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত এটি প্ৰতিনিধি দল চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দক্ষিণ কোৰিয়াত আছে । তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
Published : October 29, 2026 at 7:39 PM IST
গুৱাহাটী : বৰ্তমান দক্ষিণ কোৰিয়াত আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৷ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছিউলত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত গৌৰংগলাল দাসৰ বাসভৱনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক নৈশভোজেৰে আপ্যায়ন কৰা হয় । কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাজাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ দক্ষিণ কোৰিয়া ভ্ৰমণ উপলক্ষে তেওঁৰ সন্মানত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে তেওঁৰ চৰকাৰী বাসভৱনত এই নৈশভোজৰ আয়োজন কৰে ।
এই নৈশভোজৰ আয়োজন কৰি ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি দলটোক অভ্যৰ্থনা জনোৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত গৌৰাংগলাল দাসক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত এটি প্ৰতিনিধি দল চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দক্ষিণ কোৰিয়াত আছে । তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে চুক্তিও স্বাক্ষৰিত হয় । ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে তেওঁ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সৰু-বৰ জাহাজ নিৰ্মাণ কোম্পানী, সামুদ্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ছিউলৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে ভাৰতৰ জাহাজ নিৰ্মাণ খণ্ড আৰু সামুদ্ৰিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় ।
Deepest gratitude to Ambassador of India to the Republic of Korea, Shri Gaurangalal Das, for hosting us for a warm dinner at his residence in Seoul. Truly Bideshot Apun Manuh vibes! @IndiainROK https://t.co/XEVuaGyQx1— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 28, 2026
এটা X পোষ্টত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লিখিছে, "কোৰিয়া গণৰাজ্যত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত গৌৰাংগলাল দাস ডাঙৰীয়াই ছিউলত থকা তেওঁৰ বাসগৃহত নৈশআহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাই আমাক আতিথ্য প্ৰদানৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"
উল্লেখ্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ আৰু সতীৰ্থসকলৰ সৈতে এই নৈশভোজত অংশগ্ৰহণৰ এটি ভিডিঅ'ও পোষ্ট কৰিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বুছান চহৰত কোৰিয়া মেৰিন ইকুইপমেণ্ট ৰিছাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ (Korea Marine Equipment Research Institute, KOMERI) সভাপতি ইয়াং ৱান-চাং আৰু কোৰিয়াৰ সামুদ্ৰিক সঁজুলি উদ্যোগৰ নেতাসকলৰ সৈতে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ফলপ্ৰসূ আলোচনাত মিলিত হয় । ভাৰতৰ জাহাজ নিৰ্মাণ ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু সামুদ্ৰিক খণ্ডৰ আধুনিকীকৰণৰ উদ্দেশ্যে এই বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হয় ।
#WATCH | Union Minister Sarbananda Sonowal tweets, "Had a good meeting with Samsung Heavy Industries (SHI) Vice Chairman and CEO Choi Sung-an in Seoul to advance our strategic shipbuilding partnership. Invited Samsung to expand its footprint in India by anchoring our upcoming greenfield mega shipbuilding clusters. Aligning India’s robust maritime vision with Samsung's world-class engineering expertise will create a premier corridor for advanced manufacturing and technological innovation." (Video: Union Minister Sarbananda Sonowal/X)— ANI (@ANI) October 29, 2026
এই আলোচনাৰ মূল বিষয়সমূহৰ ভিতৰত আছে ভাৰতৰ ঘৰুৱা সামুদ্ৰিক উৎপাদন খণ্ডক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ শক্তিশালী গৱেষণা আৰু উন্নয়ন তথা বিশ্বজুৰি গ্ৰহণযোগ্য প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত একত্ৰিতভাৱে কাম কৰিব পৰা সম্ভাৱনাৰ অন্বেষণ কৰা ।
ইয়াৰ বাবে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এক বিশেষ ঔদ্যোগিক প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে কোমেৰিৰ সামুদ্ৰিক গৱেষণা, পৰীক্ষণ আৰু বিশ্বজনীন প্ৰমাণপত্ৰৰ অভিজ্ঞতা ভাৰতৰ বাবে অতি মূল্যৱান বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উল্লেখ কৰে ।