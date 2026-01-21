ETV Bharat / international

আমেৰিকাৰ কাল্পনিক আক্ৰমণৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কানাডাৰ; আফগান মুজাহিদীনৰ কৌশল গ্ৰহণৰ পৰিকল্পনা

শতিকাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কানাডাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে দেশখনৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণৰ আৰ্হি তৈয়াৰ কৰিছে ।

CANADA US INVASION
২৭ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৫ত কানাডাৰ উত্তৰ-পশ্চিম অঞ্চলৰ ইনুভিকত কানাডাৰ নৌসেনাৰ এটা দলে আৰ্কটিক পৰিৱেশত থাৰ্মেল ইমেজিং ড্ৰ'ণৰ ক্ষমতা পৰীক্ষা কৰা হিচাপে কানাডাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বাৰ্ষিক আৰ্কটিক প্ৰশিক্ষণ আৰু সাৰ্বভৌমত্ব অভিযান অপাৰেচন নানুকত ড্ৰ’ণ এটা ধ্বংস কৰাৰ দৃশ্য (AFP)
হায়দৰাবাদ : আফগানিস্তানত ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে আফগান মুজাহিদীনে যেনেদৰে যুঁজিছিল, তেনেদৰে আক্ৰমণকাৰী আমেৰিকান বাহিনীৰ সৈতে যুঁজিবলৈ কানাডাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে পৰিকল্পনা কৰিছে । যদিহে ৱাশ্বিংটনে কানাডাক আক্ৰমণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে এই আৰ্হি গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি কানাডাৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে ।

মঙলবাৰে প্ৰকাশিত গ্ল’ব এণ্ড মেইলৰ প্ৰতিবেদন 'Military models Canadian response to hypothetical American invasion'ত অচিনাক্ত বিষয়াসকলৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে কানাডাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে কানাডাত কাল্পনিক আমেৰিকাৰ সামৰিক আক্ৰমণ আৰু দেশখনৰ সম্ভাৱ্য সঁহাৰিৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছে ।

প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা এজন অচিনাক্ত বিষয়াৰ মতে, এই মডেলত ১৯৭৯-১৯৮৯ চনৰ ছোভিয়েট-আফগান যুদ্ধৰ সময়ত ৰাছিয়াৰ সেনাৰ ওপৰত 'হিট এণ্ড ৰাণ' আক্ৰমণত আফগান মুজাহিদীনে ব্যৱহাৰ কৰা কৌশল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, "এইবোৰ হৈছে তালিবানে আমেৰিকা আৰু কানাডাকে ধৰি মিত্ৰশক্তিৰ বিৰুদ্ধে ২০ বছৰীয়া যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰা একেধৰণৰ কৌশল । ২০০১ চনৰ পৰা ২০১৪ চনলৈকে আফগানিস্তানত নিহত হোৱা ১৫৮ জন কানাডিয়ান সেনাৰ বহুতেই ইম্প্ৰ'ভাইজড বিস্ফোৰক বা আই ই ডিৰ দ্বাৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল ।"

প্ৰতিবেদনত বিষয়াগৰাকীৰ উদ্ধৃতিৰে কোৱা হৈছে যে এনেধৰণৰ বিদ্ৰোহী কৌশলৰ লক্ষ্য হৈছে আমেৰিকাৰ দখলদাৰী বাহিনীৰ ওপৰত গণহত্যাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰা ।

অৱশ্যে কানাডাই দাবী কৰে যে আমেৰিকাৰ দ্বাৰা এনেধৰণৰ কোনো আক্ৰমণৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই । কিন্তু তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কানাডাক ৫১ সংখ্যক আমেৰিকান ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কথা বাৰে বাৰে চিন্তা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সতৰ্ক হৈছে ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে নাটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আৰু মহাদেশীয় বায়ু প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ সৈতে অংশীদাৰ হিচাপে কাম কৰা কানাডাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে দেশখনৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণৰ আৰ্হি তৈয়াৰ কৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে সামৰিক পৰিকল্পনাকাৰীসকলে দক্ষিণৰ পৰা আমেৰিকাৰ আক্ৰমণৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি আছে । তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে আমেৰিকান বাহিনীয়ে এসপ্তাহৰ ভিতৰত আৰু সম্ভৱতঃ দুদিনৰ ভিতৰতে স্থল আৰু সাগৰত কানাডাৰ কৌশলগত অৱস্থান অতিক্ৰম কৰিব ।

প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে কানাডাই স্থল আৰু সাগৰীয় আক্ৰমণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ সৰ্বাধিক তিনিমাহ সময় পাব ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, “আক্ৰমণৰ আদেশ প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰথম ইংগিত আমেৰিকাৰ সামৰিক সতৰ্কবাণীৰ পৰা আহিব বুলি আশা কৰা হ’ব যে কানাডাৰ আমেৰিকাৰ সৈতে আৰু আকাশ সীমাৰ অংশীদাৰ নীতি নাই...যৌথ প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিৰ এই বিচ্ছিন্নতাই সম্ভৱতঃ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰধাৰী ৰাষ্ট্ৰ ফ্ৰান্স বা ব্ৰিটেইনক আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কানাডাক সমৰ্থন আৰু প্ৰতিৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হ’ব ।”

