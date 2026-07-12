ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় কূটনীতিয়ে বৃদ্ধি পোৱা অনিশ্চয়তাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত ভাৰতক সহায় কৰিবনে ?
সময়ৰ সৈতে খোজ মিলাই ভাৰতে বিশ্বৰ শক্তিশালী দেশসমূহৰ বিশ্বস্ত অংশীদাৰ হ’বলৈ বিচাৰিছে ৷
Published : July 12, 2026 at 10:59 PM IST
নতুন দিল্লী: এখন দেশৰ নেতাই ভ্ৰমণত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে আন এখন দেশৰ নেতাই তাক লৈ মন্তব্য কৰাৰ কথাটো কোনোক্ষেত্ৰতে সাধাৰণ কথা নহয় ৷ তাকো ইতিবাচকভাৱে কৰা মন্তব্যক কোনো কাৰণতে সহজভাৱে ল’ব নোৱাৰি ৷
তথাপিও দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লি জে-মিউঙে সামাজিক মাধ্যম এক্সত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিউজীলেণ্ড ভ্ৰমণৰ সময়ত ‘ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ড উভয়ৰে বন্ধুত্ব আৰু প্ৰগতি’ কামনা কৰে বুলি পোষ্ট কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভ্ৰমণ ত্ৰিদেশীয় ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰ এক অংশ আছিল ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ নিউজীলেণ্ডৰ উপৰিও ইণ্ডোনেছিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াও ভ্ৰমণ কৰে ।
প্ৰত্যুত্তৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজৰ এগৰাকী বন্ধুৰ সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে । ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত মধ্যম আৰু উত্থানশীল শক্তিৰ কূটনীতিয়ে গতি লাভ কৰিছে । কাৰণ এফালে আমেৰিকাৰ নীতি অনিশ্চিত হৈ আছে আৰু আনফালে চীনৰ আক্ৰমণাত্মক স্থিতি তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে ৷ সমগ্ৰ বিশ্বৰ নেতাসকলে তেনেক্ষেত্ৰত দেশৰ স্বাৰ্থৰ সহায় লৈ সম্পৰ্কসমূহ শক্তিশালী কৰিছে ৷
চীন আৰু আমেৰিকাই একত্ৰিত হৈ ‘গ্ৰুপ অৱ টু’ মহাশক্তি গঠন কৰাৰ জল্পনা-কল্পনাৰ মাজতে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত উদ্বেগ বাঢ়িছে ৷ ৱাশ্বিংটনে শুল্কৰ ক্ষেত্ৰত চাপ প্ৰয়োগ কৰি থকাৰ পিছতো ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় কমাণ্ডৰ নাম পুনৰ পেচিফিক কমাণ্ডলৈ সলনি কৰা আৰু অভাৱনীয় বাণিজ্য নীতি অব্যাহত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ যি সিদ্ধান্ত, সেয়া অধিক জটিল হৈ পৰিছে ৷
সোমবাৰে দক্ষিণ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ বেলিষ্টিক মিছাইল পৰীক্ষাৰ দৰে চীনৰ পদক্ষেপে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত উদ্বেগৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিছে । বিশ্লেষকসকলে উল্লেখ কৰে যে এই পৰিৱেশত ভাৰতে অঞ্চলটোত নিজৰ উপস্থিতি চিহ্নিত কৰি বিশ্বাসযোগ্য অংশীদাৰ গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে ।
হাডছন ইনষ্টিটিউটৰ ভাৰত আৰু দক্ষিণ এছিয়াৰ জ্যেষ্ঠ গৱেষিকা ড৹ অপৰ্ণা পাণ্ডেই কয়, ‘‘ট্ৰাম্পৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ নীতিয়ে আমেৰিকাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছে ৷ যাৰ ফলত আমেৰিকাৰ সকলো মিত্ৰ আৰু নিৰাপত্তা অংশীদাৰে অৰ্থনৈতিক, প্ৰতিৰক্ষা আৰু কৌশলগত দিশত ইখনে-আনখনৰ মুখলৈ চাবলৈ বাধ্য হৈছে । দ্ৰুতগতিত পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ সৈতে খোজ মিলাই ভাৰতে নিজৰ দেশৰ ভিতৰে-বাহিৰে ‘মধ্যম শক্তি’ৰ সৈতে সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰি তুলিছে যাতে অধিক কৌশলগত নমনীয়তা লাভ কৰিব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে, ভাৰত মহাসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দক্ষিণৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চললৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শেহতীয়া ত্ৰিদেশীয় ভ্ৰমণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্ক আৰু অধিক দৃঢ় কৰি তুলিছে । এই ভ্ৰমণৰ লক্ষ্য আছিল বাণিজ্যৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা, প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা আৰু জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তালৈকে উদীয়মান খণ্ডসমূহত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা ।
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়তে ইণ্ডোনেছিয়াই ব্ৰাহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু এষ্ট্ৰা এয়াৰ টু এয়াৰ মিছাইল ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইউৰেনিয়াম যোগানৰ এক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
নিউজীলেণ্ডৰ সৈতে সামুদ্ৰিক আৰু প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত ভাৰতৰ উপস্থিতি বৃদ্ধিত সহায় কৰিব । প্ৰাক্তন কূটনীতিবিদ অনিল ৱাধৱাই কয় যে এই ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতৰ যোগান শৃংখল সুৰক্ষিত কৰা, সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা আৰু প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা শক্তিশালী কৰা আৰু ভাৰতৰ শক্তি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ যোগান উন্নত কৰা ৷
তেওঁ কয়, ‘‘এই ভ্ৰমণে গুৰুত্বপূৰ্ণ দেশসমূহৰ সৈতে সকলো দিশতে অনাগত সময়ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ অংশীদাৰ হিচাপে ভাৰতৰ স্থিতি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব ।
উল্লেখ্য যে, ত্ৰিদেশীয় ভ্ৰমণ শৃংখলাৰ পূৰ্বেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সূচী আছিল যথেষ্ট ব্যস্ততাপূৰ্ণ । বিগত জুন মাহত তেওঁ ছিচেলছ ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ জুলাইৰ আৰম্ভণিতে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই তাকাইচিক ভাৰতত আতিথ্য প্ৰদান কৰিছিল ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত দুয়ো দেশৰ মাজত অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্বৰ কাঠামো আৰু যৌথভাৱে সামৰিক সঁজুলি বিকশিত কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত চুক্তি কৰা হৈছিল ।
ছিংগাপুৰৰ নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্ছিটিৰ ইনষ্টিটিউট অৱ ছাউথ এছিয়ান ষ্টাডিজ(আইএছএএছ)ৰ ভিজিটিং ৰিচাৰ্চ ফেল’ ড৹ অমিত ৰঞ্জনে ভাৰতে এই অঞ্চলত নিজৰ উপস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি মত প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে আমাৰ দেশক কেইগৰাকীমান বিশ্বাসযোগ্য তথা ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ প্ৰয়োজন । দেশসমূহে ত্ৰিপাক্ষিক সহযোগিতা আৰু অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক পদক্ষেপসমূহো শক্তিশালী কৰি তুলিছে বুলিও তেওঁ কয় ।
কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ভাৰতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, স্বচ্ছ শক্তি, জটিল খনিজ যোগান শৃংখল আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে ‘অষ্ট্ৰেলিয়া-কানাডা-ভাৰত প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱন অংশীদাৰিত্ব’ নামৰ ত্ৰিপাক্ষিক প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱন মিত্ৰজোঁটৰ এক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াই ২০২৯ চনৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ষম হ’বলগীয়া ‘সেউজ জাহাজ কৰিডৰ’ স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । কিন্তু এই সম্পৰ্কসমূহে উদীয়মান আৰু মধ্যম শক্তিসমূহক বিশেষকৈ যিবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, সেইবোৰৰ সংঘাত আৰু বিভাজিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা অনিশ্চয়তাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত কিমানখিনি সহায় কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ’ব ।
ইতিমধ্যে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় নিৰাপত্তা স্থাপত্যৰ মূল অংশত পৰিগণিত হোৱা আমেৰিকাই নিজৰ নিয়োজন বৃদ্ধি কৰিব নে হ্ৰাস কৰিব, সেই সন্দৰ্ভতো কোনো স্পষ্টতা নাই ।
ৰঞ্জনে লগতে কয় যে আমেৰিকাই ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত আনৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে নহয়, বৰং নিজৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবেহে থাকিব ।
বৰ্তমান ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কত উত্থান-পতনৰ বহু পৰ্যায় দেখা গৈছে । চীনৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ উত্থান-পতন আৰু পাকিস্তানৰ সৈতে ক্ৰমবৰ্ধমান সংযোগৰ মাজৰ এই সন্ধিক্ষণত শুল্কই আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাত পৰিণত হৈছে ৷
ড৹ অপৰ্ণা পাণ্ডে কয় যে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ সময়ত ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ নীতি আৰু ইৰাণৰ সৈতে হোৱা মুখামুখিৰ বাবে ভূ-অৰ্থনৈতিক আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সলনি হৈছে ৷ যাৰ বাবে এই সময়ত ভাৰতৰ বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বৈচিত্ৰময় দেশসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্ক শক্তিশালী ৰক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন । এয়া ভাৰতৰ 'মাল্টি-এলাইনমেণ্ট' নীতিৰ সৈতে ভালদৰে খাপ খোৱা বুলিও জ্যেষ্ঠ গৱেষিকাগৰাকীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ওমান উপকূলত জাহাজ আক্ৰমণ : এজন ভাৰতীয় নিৰুদ্দেশ, ১০ জন উদ্ধাৰ